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ВСУ ликвидировали российского полковника-танкиста Беспалова. ФОТО

В российских соцсетях обнародована информация, что в ходе агрессии РФ в Украине погиб полковник армии оккупантов Андрей Беспалов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в твиттере написал блогер, офицер ВСУ Анатолий Штефан.

Он отметил: "Выпускник ЧВТКУ 1999 полковник Андрей Павлович Беспалов выполнял ликвидацию неонацистской хунты и дорогая не узнает, какой танкиста был конец".

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ВСУ ликвидировали российского полковника-танкиста Беспалова 01
ВСУ ликвидировали российского полковника-танкиста Беспалова 02

армия РФ (19340) ликвидация (3575) Штефан Анатолий (114)


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Топ комментарии
+35
Закобзонили. Молодці!
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02.11.2022 15:03
+31
Теперь дорогая будет знать, какой у Ашота "конец".
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02.11.2022 15:05
+29
"В г. дзержинск..., в церкви..., на бульваре космонавтов" Какая-то гремучая смесь. Как у кацапни это все сочетается в одном?
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02.11.2022 15:10
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Закобзонили. Молодці!
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02.11.2022 15:03 Ответить
Беспалый это типо бесчленный?
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02.11.2022 15:03 Ответить
ne, ce bednaja žučka vovsi bez pavlova...
Polezla s trotilom na gorbu pod tank, kak učili v 42-om... Dalej vy znaete.
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03.11.2022 23:37 Ответить
ну какой же он беспалый ? он уже безголовый и безрукий .
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02.11.2022 15:03 Ответить
Земля ему стекловатой. Чтоб его черти в аду сракой на ствол "Зверобоя" насадили.
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02.11.2022 15:04 Ответить
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02.11.2022 15:28 Ответить
Krosivaj takoj nexralog, - podamašnemu.
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03.11.2022 23:39 Ответить
Шось хунта не схотіла ліквідовуватись.
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02.11.2022 15:05 Ответить
😁😂
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02.11.2022 19:05 Ответить
Теперь дорогая будет знать, какой у Ашота "конец".
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02.11.2022 15:05 Ответить
Она и так знала. Теперь у натащи будет рыба на ужин. Не жигули конечно, но хоть что-то. Как говорится, и рыбку съесть и на половой орган дедушки присесть.
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02.11.2022 15:13 Ответить
Союз танкистов у них - ну-ну
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02.11.2022 15:06 Ответить
...и полковник поместился в половник...
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02.11.2022 15:06 Ответить
А в глазах то страх. Понимал, что ****** уже пришел и сильно стучит в дверь. Просто боялся открывать. Но, ЗСУ будучи очень добродушными, ему помогли. Дякуємо Вам, панове.
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02.11.2022 15:08 Ответить
Судячи по коментах, "неонацистська хунта" радіє...
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02.11.2022 15:09 Ответить
"В г. дзержинск..., в церкви..., на бульваре космонавтов" Какая-то гремучая смесь. Как у кацапни это все сочетается в одном?
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02.11.2022 15:10 Ответить
А вот это - "...выпускник ЧВТУ им. 50-летия Великого Октября", это еще похлеще чем "...церковь на бульваре Космонавтов".
31 год, как нет Советской власти, лет 37 уже, как события 25-го Октября 1917 называют "октябрьским переворотом", они все еще готовят своих танкистов в училище им. "Великого Октября".
За что воюете, ребята?
За церковь с космонавтами, за самодержавное трехцветное знамя в училище им. Великого Октября...?
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02.11.2022 16:01 Ответить
Так у них інституту інженерів залізничного транспорту повернули ім"я "Миколаївський" (в честь царя) Хоча він і "ордена Леніна" і тд!
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02.11.2022 18:00 Ответить
трижды краснознаменное, ордена ленина и боевого красного знамени, танковое училище имени невинноубиенного большевиками царя николая ... для шизофреничных москальских ублюдков такие названия не вызывают когнитивного диссонанса.
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04.11.2022 23:33 Ответить
Видел много видео,и там башня высоко подлетает, могу придположить что он сейчас безголовый,в прямом смысле этого слова.
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02.11.2022 15:11 Ответить
Фєйк. Патєрь на расіі нєт. Танкіст наоборот размножілся. По всєму танку собіралі.

Сарказм.
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02.11.2022 15:11 Ответить
Был аж целый полковник, а стало половина полковника
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02.11.2022 15:12 Ответить
"Неонацистська хунта" ставить вподобайку
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02.11.2022 15:12 Ответить
Зла бандеровка з задоволенням два лайка стукне!!! А як щоб дохла одна кацапня за лайк то я б лайкала без усталі)))
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04.11.2022 20:45 Ответить
Больно молодой полкан. Интересно, чей сынок.
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02.11.2022 15:15 Ответить
45 лет. Очень молодой
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02.11.2022 15:27 Ответить
Якщо випуск 99року і в училищі з 18років то зажмуреному полкану десь 41 рік. За совка блатні синки генералів в 37років вже бували полканами.
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02.11.2022 15:47 Ответить
Уважаемый, не путайте. В военных училищах учат 5 лет. И после полного курса школы.
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02.11.2022 16:50 Ответить
5 років учать в інженерних танкових ! А він командне закінчував Це - 4 роки
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02.11.2022 18:02 Ответить
ЧВТКУ учат пять лет. Можно даже в интернете глянуть.
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02.11.2022 18:14 Ответить
А хотя этот х/з как. Срок обучения до 5 увеличен в 1998 году.
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02.11.2022 18:15 Ответить
Я глянув!
"В 2000 году была установлена следующая этапность в подготовке курсантов:
1 курс - подготовка солдата (члена экипажа), командира танка;
2 курс - подготовка командира взвода;
3 курс - подготовка командира роты;
4 курс - изучение действий батальона, совершенствование подготовки командира взвода-роты;
5 курс - совершенствование подготовки командира взвода-роты-батальона.

В 2002 году с очередной реформой высших военных учебных заведений, срок обучения был сокращён до 4 лет со сменой специализации:
военная - «Применение танковых подразделений»;гражданская - 062100 «Управление персоналом (Сухопутные войска)».

Выпускнику присваивалась квалификация «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%80 менеджер »https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B5%D0%B5_%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5#cite_note-%D0%A1%D0%A3-1 [1] ."
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02.11.2022 18:46 Ответить
Молодец. А до этого, в 1998 срок был увеличен с 4 до 5 лет. Стало быть выпускник 1999 года скорее всего проходил ее 4 года, но есть вероятность, что и 5 лет. Ход мысли понятен или ты мне историю до 1917 года приводить дальше будешь?
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02.11.2022 19:13 Ответить
Ти запропонував мені "почитать Інтернет"? Я почитав! Які до мене претензії? Якщо в училищі з 2000 року була введена "п"ятирічка" то він аж ніяк не міг вчиться 5 років випустившись за рік до того
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02.11.2022 19:48 Ответить
И ты даже с этим не справился. Читаем вместе.
1 ноября 1998 года, в ходе реформы военных учебных заведений, Челябинское высшее танковое командное училище было переименовано в Челябинский танковый институт. В связи с изменившимся статусом учебного заведения, срок обучения в нём был увеличен до 5 лет.
Так с какого года стало 5 лет? С 1998 наверное все же.
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02.11.2022 21:13 Ответить
От не хотів я тебе ідіотом називать - а прийдеться
1) Коли збільшується чи зменшується строк навчання - міняється програма Програма розрахована на конкретний час навчання - тому вона пропонується з самого початку - з першого курсу Тому 5-річний курс навчання у 1995 році Беспалову запропонувать не могли! Бо не існувало відповідної програми підготовки
2) 2000-й рік я взяв з Інтернету Мало, коли був той наказ чи інше розпорядження про "перейменування" - під нього ще треба і програму навчання підготувать! Якби у нас на руках був повний текст наказу про перехід на 5-річний строк навчання, то там-би ми побачили пункт, де начальнику учбового відділу пропонується переглянуть програму навчання та внести до неї відповідні зміни А це вимагає купи роботи і часу (а може й пошуку кадрів викладачів (у зв"язку з розширенням програми навчання чи прийняттям на озброєння нової техніки та систем озброєння) "Поезд стой!!! Раз-два!" не вийде!
Курсантів, що поступили в ЧВТКУ ще до "перейменування", готували до випуску по старій програмі і випускали через 4 роки А от уже в 1999-му почали набирать на "п"ятирічку" (Правда - недовго "Власть змінилася" і повернулися "до 4-річки" Тобто стали користуваться старими програмами навчання Деякі лекції та заняття скоротили деякі курси навчання могли взагалі ліквідувать)
Так що "хреново" ти "формальну логіку" на першому курсі вчив (а може і взагалі не вчив) Логічно думать не вмієш!
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03.11.2022 04:40 Ответить
1) Деб...л, я работаю в т.ч. и в ВУЗе. Может быть что угодно. Программа обучения меняется миллион раз на ходу. Это реалии. Потому могли просто поменять требования и те, кто учился 4 года тупо бы не соответствовали им. И заставили бы 5 год проходить. Потому не свисти о том, в чем понятия не имеешь .
2) Опять ты пи...шь про то, о чем понятия не имеешь. К моменту подготовки приказа, очевидно, уже все было готово по изменению программы. И ее просто утвердили новую, но разрабатывали ее до этого.
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03.11.2022 12:16 Ответить
Серж! ******* - не значить "розуміть" Може ти і працюєш у "ВуЗі" - "підмітайлом" Але ти в організації учбової програми "ніхєра" не тямиш! Курсант провчився три роки з чотирьох по одній програмі а йому "нахлобучують" ще один рік програми яка придумана тоді коли він вчився по іншій? У тебе "смалець в голові є?!!!"
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03.11.2022 13:28 Ответить
Мне 40 лет, а в 1999 году я только окончил школу. А тем кто окончил ВУЗ в 1999 году, сейчас 45. Научитесь считать. 18+5+23 будет=46
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02.11.2022 16:52 Ответить
Ви праві.За час в училищі не врахував.
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02.11.2022 18:51 Ответить
Поступили они в 1994 году. Стало быть они 1977 или 1978 года примерно.
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02.11.2022 16:53 Ответить
И даже 1976 и 1975 года.
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02.11.2022 16:58 Ответить
....а в підполковниках засидівся, видна нарушаф пастаянна
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02.11.2022 15:15 Ответить
за 23 роки дослужився
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02.11.2022 15:24 Ответить
Земля бетоном и смолы горячей в Аду выродку фашистскому
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02.11.2022 15:18 Ответить
Коли ж безголові думать почнуть? Вже кожен день до тисячі вбивць навчають наші козаки та кобзонять.... 950 позавчора, 800 вчора... Неслаба "любов" придурків до байстрюка... ("...за сліпим підете всі в яму впадете..." Книга Книг від Матфея).
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02.11.2022 15:18 Ответить
Всю жизнь учился на танкиста и помер от попадания бандеровской стугны или того хуже американского жавелина)
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02.11.2022 15:18 Ответить
Хотів стати боиовим генералом -- но не в цьому житті .
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02.11.2022 15:18 Ответить
Может еще в красных штанах похоронят
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02.11.2022 15:24 Ответить
Вони не уточнили в якій країні неонацистська хунта. Вочевидь, що спєцопєрація з ліквідації нацистів з расії йде з величезним успіхом!
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02.11.2022 15:19 Ответить
...." за сліпим підете, всі в яму впадете"... ("сліпий" тут безчесний, аморальний сексот..)
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02.11.2022 15:20 Ответить
Такий молодий,а вже двухсотий.
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02.11.2022 15:20 Ответить
Любитель шикануть скальпами украинцев дошиковался. Хаймерс его обнулил
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02.11.2022 15:20 Ответить
Славний путь закінчив в Україні. Це просто трешак. Маразм .
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02.11.2022 15:21 Ответить
При ликвидации неонацистской срусской хунты подох полковник Беспалов.
Пошлите цветы его женам и шлюх...м
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02.11.2022 15:22 Ответить
Земля тебе ЖЕЛЕЗОБЕТОНОМ КУРВА !!!!!!!!! Билет на концерт кобзона в ПАРТЕРЕ !!!!!!!!!!!
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02.11.2022 15:23 Ответить
Dyzhe dobre. Vsya tsya blyadska etnicha grypa mae podohnyti.
Bravo!!!!
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02.11.2022 15:27 Ответить
Из рубрики "Хунта отвечает"
Мы не отрицаем. Был полковник. Но самоликвидировался.
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02.11.2022 15:28 Ответить
Быстрого гниения!
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02.11.2022 15:30 Ответить
Ляпотааа! зер гут! И вообще - клёво. Клёво, когда очередного ваньку звания лишают.
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02.11.2022 15:34 Ответить
Дзержинск - Григорий Победоносец - бульвар Космонавтов

КАК ЭТА КАША УЖИВАЕТСЯ В ОДНОМ ГОРОДЕ, В ОДНОЙ СТРАНЕ ??
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02.11.2022 15:38 Ответить
Георгий а не Григорий
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02.11.2022 15:39 Ответить
На мордорі все як татарський бешбармак.Так що нічому дивуватись.
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02.11.2022 15:50 Ответить
Отож... И там ещё ЦЕРКОВЬ
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02.11.2022 15:53 Ответить
На одного рашыста меньше и сотни спасенных жизней граждан Украины.
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02.11.2022 15:40 Ответить
І що, таку "значущу" новину можна вважати за докорінний перелом в війні?
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02.11.2022 15:40 Ответить
Полковник Безмозглов !
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02.11.2022 15:43 Ответить
Ліквідований.
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02.11.2022 15:43 Ответить
я в нас кажуть "так файно їло, а так скоро здохло"!
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02.11.2022 15:48 Ответить
Был Беспалов стал Безголовкин
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02.11.2022 15:56 Ответить
Туди кацапу й дорога.
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02.11.2022 15:57 Ответить
и дорогая не узнает, какой танкиста был конец". Джерело:
- сомневаюсь, что дорогая не знает, какой танкиста был конец...
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02.11.2022 16:05 Ответить
Раза три перечитал. В добрый путь...
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02.11.2022 16:28 Ответить
Друзі,а ви не звернули увагу: як тільки почалися масові відключення світла,внаслідок ударів Раші і Білораші,....Генштаб став давати щоденні втрати русні в 600-950 осіб,хоч до цих відключень щоденні втрати русні подавалися в кількості 120- 300 чол.?...Це співпадіння?
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02.11.2022 17:00 Ответить
Резонно! Нахіба ім полковники-танкісти, якщо танки кінчаються?
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02.11.2022 17:03 Ответить
"Если одна нога тут, другая - за километр - какой я, нафиг, танкист, -
раскинул мозгами по дороге полковник Беспалов.
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02.11.2022 19:10 Ответить
їхав на ліквідацію-і такі був ліквідований!
Слава Україні!
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03.11.2022 11:21 Ответить
Земля-бетоном,кацапюре-фашисту!
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03.11.2022 23:33 Ответить
Пiшов по шерсть..
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04.11.2022 23:10 Ответить
Церква "імені"? Щось нове в православному світі.
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05.11.2022 18:43 Ответить
 
 