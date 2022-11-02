9 тысяч украинских военных получили британское зимнее снаряжение, - Генштаб. ВИДЕО

Генштаб ВСУ обнародовал информацию, что 9 тысяч воинов ВСУ получили зимнее снаряжение от Великобритании.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

"Около 9000 украинских новобранцев получили более 40 единиц стандартного и зимнего снаряжения от Армии Британии, чтобы подготовиться к изнуряющей предстоящей зиме", - информирует Министерство обороны Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии.

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