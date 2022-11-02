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9 тысяч украинских военных получили британское зимнее снаряжение, - Генштаб. ВИДЕО

Генштаб ВСУ обнародовал информацию, что 9 тысяч воинов ВСУ получили зимнее снаряжение от Великобритании.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

"Около 9000 украинских новобранцев получили более 40 единиц стандартного и зимнего снаряжения от Армии Британии, чтобы подготовиться к изнуряющей предстоящей зиме", - информирует Министерство обороны Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии.

Смотрите: Общие боевые потери РФ с начала войны – около 73 270 человек (+800 в сутки), 1438 БПЛА, 2714 танков, 1733 артсистемы, 5525 бронированных машин

Великобритания (4976) Генштаб ВС (6318)


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Топ комментарии
+21
если бы не запад во главе со Штатами то зэ-иуда сдал бы Украину
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02.11.2022 12:07
+13
вофка зе !!! де форма українського пошиття ??? знову усі бабки на "великому крадівництві" скомуніздили ???
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02.11.2022 12:12
+13
Ну так он зашёл с другого боку. Сдаёт Украину дерибанщикам гуманитарки ,пильщикам на асфальте,схематозникам и прочей нечисти во главе с дерьмаком.
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02.11.2022 12:18
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если бы не запад во главе со Штатами то зэ-иуда сдал бы Украину
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02.11.2022 12:07 Ответить
безперечно !!! зелені наркомони криворагульні тільки цим і займалися 2.5 роки, бо надіялись що )(уйло постастовить їх гаулятерами 60-75% окупованої України !!! ***** витягнуло зі забуття вітю ялинковича, мураєва та інших колоборантів з колишньї пр, жопоблоку, комуно-соціпалістів, тощо ...
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02.11.2022 12:11 Ответить
Ну так он зашёл с другого боку. Сдаёт Украину дерибанщикам гуманитарки ,пильщикам на асфальте,схематозникам и прочей нечисти во главе с дерьмаком.
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02.11.2022 12:18 Ответить
вофка зе !!! де форма українського пошиття ??? знову усі бабки на "великому крадівництві" скомуніздили ???
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02.11.2022 12:12 Ответить
ПЛАНИРУЮТ и ДАЛЬШЕ П#здить - в бюджет заложили миллиарды на асфальт и на телемарафон для оболванивания недалёких простако
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02.11.2022 12:56 Ответить
Росія злить Америку: найбільший у світі авіаносець США прямує в Європу https://focus.ua/static/storage/thumbs/x600/2/04/0e8d871e-4144997bb1a8a0f9984fdff664b9d042.jpeg?v=9795_1
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02.11.2022 12:15 Ответить
https://focus.ua/opinions/535368-rossiya-zlit-ameriku-krupneyshiy-v-mire-avianosec-ssha-napravlyaetsya-v-evropu-foto
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02.11.2022 12:21 Ответить
Мінські договорняки та ще раніше Харківські про ЧФ підписував хтось інший.
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02.11.2022 12:20 Ответить
Орки как всегда будут с трупов одежду снимать,чмобиков ждет второй Сталинград.
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02.11.2022 12:23 Ответить
Вопрос, это британская военная форма или украинская, пошитая в Британии. Если британская, то достаточно ещё переговоров двух взводов на английском, чтобы Россия потребовала созыва Совета безопасности ООН "НАТО напало"
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02.11.2022 13:09 Ответить
Пан Кирило з ОП теж трохи поносить?
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02.11.2022 13:29 Ответить
Певно,бригада Ананьєва,що формується з травня...
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02.11.2022 14:22 Ответить
Кто наказан за то что минобороны просрало закупки одежды и обуви у украинских производителей?
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02.11.2022 14:44 Ответить
Це зроблено цілеспрямовано.
Навіть закуплені комплекти шились в Туреччині.Простіше відкати мутити.
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02.11.2022 15:50 Ответить
ПРосто не понятно: куда лни будут девать это обмундирование? Ведь уже три недели как Резнков доложил, что ВСУ экипированы на зиму на 100%... Мабуть, выкинут эту английскую никчему...
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02.11.2022 15:44 Ответить
Брехня Зе влади мало чим відрізняється від брехні влади Януковоща, бо це вже наступне покоління ригів, їх діти, які хвацько адаптувалися до постмайдановської ситуації в Україні
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02.11.2022 15:55 Ответить
 
 