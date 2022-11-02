Общие боевые потери РФ с начала войны – около 73 270 человек (+800 в сутки), 1438 БПЛА, 2714 танков, 1733 артсистемы, 5525 бронированных машин

Российские захватчики, вторгшиеся на территорию Украины, продолжают нести потери. По состоянию на утро 2 ноября потери личного состава противника составляют около 73 270 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 02.11 ориентировочно составляют:

личного состава 73 270 (+800) человек ликвидировано,

танков ‒ 2714 (+16) ед,

боевых бронированных машин ‒ 5525 (+24) ед,

артиллерийских систем – 1733 (+3) ед,

РСЗО – 387 (+4) ед,

средства ПВО ‒ 198 (+1) ед,

самолетов – 277 (+1) ед,

вертолетов – 258 (+1) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1438 (+23),

крылатые ракеты ‒ 397 (+0),

корабли ‒ 16 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн – 4153 (+10) ед,

специальная техника ‒ 154 (+0).

Наибольшие потери оккупанты понесли на Авдеевском и Лиманском направлениях.

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