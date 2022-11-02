Общие боевые потери РФ с начала войны – около 73 270 человек (+800 в сутки), 1438 БПЛА, 2714 танков, 1733 артсистемы, 5525 бронированных машин
Российские захватчики, вторгшиеся на территорию Украины, продолжают нести потери. По состоянию на утро 2 ноября потери личного состава противника составляют около 73 270 человек.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 02.11 ориентировочно составляют:
личного состава 73 270 (+800) человек ликвидировано,
танков ‒ 2714 (+16) ед,
боевых бронированных машин ‒ 5525 (+24) ед,
артиллерийских систем – 1733 (+3) ед,
РСЗО – 387 (+4) ед,
средства ПВО ‒ 198 (+1) ед,
самолетов – 277 (+1) ед,
вертолетов – 258 (+1) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 1438 (+23),
крылатые ракеты ‒ 397 (+0),
корабли ‒ 16 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн – 4153 (+10) ед,
специальная техника ‒ 154 (+0).
Наибольшие потери оккупанты понесли на Авдеевском и Лиманском направлениях.
Пожалуйста, подождите...
Так що ця цифра ростиме і ростиме. Вони ще з дрючками на кулемети бігтимуть, як в Сичовці свого часу.
Та́нкова би́тва під Бродами (відома також як битва під Ду́бном , битва за Дубно-Луцьк-Броди, 23-29 червня 1941)
Втрати радянських військ в битві: 2648 танків[8][5]. Якщо німці мали можливість ремонтувати свої машини і мали трофеї (використовуючи їх під білими хрестами), то радянські втрати були безповоротними, тому що залишалися на окупованій території. Всього втрати Південно-Західного фронту в прикордонній битві (22 червня - 6 липня): 4381 танк[8]. На 7-9 липня в мехкорпусах залишалося танків: в 8-му - 43, в 9-му - 35, в 15-му - 66, у 19-му - 66, у 22-му - 340, всього 550 танків.
Саме тому парашка припинила чмобілізацію.
Чмобілізували 300 тис., реально чимось озброїли до 100 тис., інші сидять в польових таборах, копаються лопатами в багнюці і бухають. І перепектив жодних, ну хіба ще іранськими ракетами позайобують нас, а далі - піzда російській *********...
Все буде Україна!