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Новости Война
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Генштаб ВС (5757) уничтожение (6222) техника (1709) потери (4267)

Общие боевые потери РФ с начала войны – около 73 270 человек (+800 в сутки), 1438 БПЛА, 2714 танков, 1733 артсистемы, 5525 бронированных машин

оос,техніка

Российские захватчики, вторгшиеся на территорию Украины, продолжают нести потери. По состоянию на утро 2 ноября потери личного состава противника составляют около 73 270 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 02.11 ориентировочно составляют:

личного состава 73 270 (+800) человек ликвидировано,

танков  ‒ 2714 (+16) ед,

боевых бронированных машин ‒ 5525 (+24) ед,

артиллерийских систем – 1733 (+3) ед,

РСЗО – 387 (+4) ед,

средства ПВО ‒ 198 (+1) ед,

самолетов – 277 (+1) ед,

вертолетов – 258 (+1) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1438 (+23),

крылатые ракеты ‒ 397 (+0),

корабли ‒ 16 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн – 4153 (+10) ед,

специальная техника ‒ 154 (+0).

Наибольшие потери оккупанты понесли на Авдеевском и Лиманском направлениях.

Также читайте: Оккупанты вывозят людей автобусами из н.п. Великая Лепетиха в Херсонской области, - Генштаб ВСУ

Общие боевые потери РФ с начала войны – около 73 270 человек (+800 в сутки), 1438 БПЛА, 2714 танков, 1733 артсистемы, 5525 бронированных машин 01
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Топ комментарии
+16
нихера себе, аж 800 сутки
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02.11.2022 09:46
+15
Такими темпами до Нового року буде 100 000
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02.11.2022 09:49
+13
чмоби масово пішли на добриво
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02.11.2022 09:49
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нихера себе, аж 800 сутки
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02.11.2022 09:46 Ответить
чмоби масово пішли на добриво
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02.11.2022 09:49 Ответить
В звязку з тим, що техніки мало, а та що є - стара, затикатимуть дірки мясомб не підготовленими цивільними, по суті.

Так що ця цифра ростиме і ростиме. Вони ще з дрючками на кулемети бігтимуть, як в Сичовці свого часу.
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02.11.2022 16:56 Ответить
Жнива, с/г культура - чмобіки
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02.11.2022 09:47 Ответить
я просто впадаю в ступор від тих цифр. скільки в них ще тих залізяк? коли мля воно скінчиться ?
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02.11.2022 09:47 Ответить
Станом на 2021 рік в строю було 3330 танків, але на зберіганні металобрухту ще раза в 3 більше. 3/4 боєготових вже того, біля крейсеру Мацква, Т-62 вже воюють, біля сотні ще бульбофюрер дав. Десь так, до зими основні нові перемелемо.
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02.11.2022 10:29 Ответить
Днів 5 тому, в телеграм каналі Оперативно ЗСУ, було відео в Луганській, чи Донецькій області - 2 танки Т-54А було знищено.
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02.11.2022 11:41 Ответить
Так отож ))
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02.11.2022 12:40 Ответить
Значить не все так добре в мордорському царстві ))
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02.11.2022 12:44 Ответить
Трохи розбираюся в елементарних поняттях збр.формувань. Друже, я так само важко уявляю цю массу. Так от - танкова дивізія орієнтовно 300 танків, наголошую, що ніколи (НІКОЛИ) штатної чисельності не було забезпечено у ЗС СРСР, тобто орієнт.250 -280шт. З них боєздатних і ті що фактично можуть виконувати завдання потолок 220 - все, крапка. Згідно цих даних - 12 дивізій - це неймовірна кількість - щось в районі більш ніж танкова армія...знищена повністю (в т.ч. 400 танків за даними де-яких змі затрофеєно). Ще раз - якщо вказані дані хоч приблизно відповідають дійсності - то у кацапів не повинно залишитись танкових військ. Зараз тут мене почнуть поправляти...можливо. Але ж і екіпажів - йок, бо вони пішли услід за танками в більшості випадків...Зараз почнеться - так у них ще дофіга. Може й так, але хоча б водій танка - це не просто сів поїхав...а вночі, а бойове злагодження з піхотою, а в бою, місцевість, завести, обслужити? З учбових полігонів та частин все до єдиного не знімуть, прикриття москви - не знімуть, далекий схід - не знімуть, нз - не знімуть...В свій час мені довелося бувати і бачити - і тоцьке, і аллакурту, і нші "гостинні" танкові райони - тоді це нагадувало елементарний порядок, зараз - я не уявляю ЩО ЦЕ ЗА цифри, звідки такий ресурс..Крім цього - екіпаж танку цінніший ніж рота піхоти в плані навчання...Де той ресурс..І головне скільки його ще...За іншу техніку не можу нічого для себе уявити, хай це роблять реальні знавці...Тут багато про це висловлювались і танкісти і інші професійні військові, не знаю, послухаємо інших...
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02.11.2022 10:35 Ответить
Трохи історії (можим пафтарить).
Та́нкова би́тва під Бродами (відома також як битва під Ду́бном , битва за Дубно-Луцьк-Броди, 23-29 червня 1941)

Втрати радянських військ в битві: 2648 танків[8][5]. Якщо німці мали можливість ремонтувати свої машини і мали трофеї (використовуючи їх під білими хрестами), то радянські втрати були безповоротними, тому що залишалися на окупованій території. Всього втрати Південно-Західного фронту в прикордонній битві (22 червня - 6 липня): 4381 танк[8]. На 7-9 липня в мехкорпусах залишалося танків: в 8-му - 43, в 9-му - 35, в 15-му - 66, у 19-му - 66, у 22-му - 340, всього 550 танків.
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02.11.2022 10:42 Ответить
танками т-34 захопленими під Бродами німці і мацкву брали....і берлін в 45 захищали... це приклад бережного відношення до техніки(не важливо, що вона трофейна, функції виконувала так же як і своя.)
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02.11.2022 11:15 Ответить
Тоді ще перші Т34-ки були, навряд чи вони довго прожили бо були проблемні (оптика, загазованість, зв'язок). Використовувались але не до кінця війни.
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02.11.2022 11:28 Ответить
що таке "перші"??? їх до начала війни їх було випущено набагато більше 1000(було достатньо щоб дійти до атлантики, в разі першого удару) коли попали в бережні німецькі руки там і Карл-Цейс з оптикою попрацював, і німецькі інженери... так що не говоріть єрунди.
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02.11.2022 11:33 Ответить
Перші бо випускалися з 1940 року і були ще сирі. До 22 червня 1941 було випущено 1066 танків Т-34 і майже всі вони були втрачені літом 1941 рок, при тому шо у німців не було танка схожого за характеристиками.
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02.11.2022 12:02 Ответить
цим постом ми мене підтримуєте, чи себе заперечуєте? 1066 - перші.... а скільки по вашому неперші? Що в танку головне? - броня і гармата,(в німців подібних не було) все інше німці своє могли ставити.
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02.11.2022 17:08 Ответить
Все правильно. Мені здається, враховуючи те, що хло завджи йде в абанк, то після війни в рашці просто нічого крім ЯЗ не залишиться, навіть охороняти не буде чим і кому. Навіть сьогоднішнє відео про К-52 це підтверджує, охороняти вже нема кому. Тому потім утилізують всю ту ядерну зброю за їду як колись у нас утилізовували ракети, літаки, протипіхотні міни, арсенали ... Наша задача утилізувати побільше генетичного сміття та ********* озброєння ...
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02.11.2022 11:07 Ответить
Підуть підлизувати аятоллам, якщо ще ні....
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02.11.2022 17:25 Ответить
Є інформація,що у кацапів на зберіганні ще близько 4000 танків та близько 800 літаків. Ясна річ, що 25-35% з них відновити не зможуть (або пустять на запчастини), але все одно цифри вражають. Років на два стрілять по нам вистачить
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02.11.2022 11:03 Ответить
Где то была информация что восстановить могут только каждый 10 из тех что законсервированы. Что то около 11тясяч законсервированых, знаит востоновить смогут около 1100.Было 3300 +100 от Лукашенка +производство 250 в год. Получаем 4650-2714=1936.Это если собрать вообще все, но что то нужно оставить и для защиты. В среднем они теряют от 300 до 450 танков в месяц (если верить нашему ген штабу),то хватит им этих запасов максимум на 3-4 месяца.
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02.11.2022 11:23 Ответить
https://www.minusrus.com/ Ось на цьому сайті можна побачити, приблизне, співвідношення знищеної техніки до наявної на озброєнні кацапів.
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02.11.2022 11:36 Ответить
Такими темпами до Нового року буде 100 000
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02.11.2022 09:49 Ответить
До конца этого месяца будет 100k
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02.11.2022 09:55 Ответить
Если действительно это произойдет то война закончиться гораздо раньше.
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02.11.2022 11:25 Ответить
маловероятно но было был круто!
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02.11.2022 15:34 Ответить
де пакетів скільки набратись?
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02.11.2022 09:53 Ответить
Треба започатковувати нову торговельну марку "Органічні добрива від ЗСУ" та відправляти на експорт. Може і в Африці хліб родитиме чи соняшники
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02.11.2022 09:54 Ответить
- очередная бтг это же праздник какой-то
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02.11.2022 10:15 Ответить
ЕНОТОВ в студию
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02.11.2022 10:21 Ответить
Повертаємся до того з чого почали. Так і мобресурсу мокшів не вистачить, карлік замахається об'являти мобілізації кожні три дні на взяття Києва що є гуд.
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02.11.2022 10:22 Ответить
Наприкінці 2021 року реєстр виборців кацапів складав 77 млн осіб (тобто це населення 18+ обох статей), якщо рахувати що 60% жінки, 40% чоловіки, то чоловіків десь 31млн, якщо відкинути осіб 55+, яких поки не кидають м'ясом до нас, то ця цифра зменшується до 25 лин. За період з лютого 2022 з раші втекло близько 8 млн (разом чоловіків, жінок, дітей), нехай чоловіків з них третина, тобто ще мінус 3 млн. Отримуємо 22 млн. За рік наше ЗСУ утилізує 120 тисяч, плюс не меньше 240 тисяч впжкопораненими, які вже не зможуть повернутися в стрій. Тобто за рік сумарні непоновлбвані витрати - 350 тисяч голів років. Відповідно, 1 млн за 3 роки. Якщо продовжувати в такому темпі, то для знищення 22 млн знадобиться 60 років . Ясна річ, такі темпи утилізації збільшить масштаби міграції з рф, але все одно до повного розгрому моб. ресурсу рф знадобиться не один десяток років
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02.11.2022 11:13 Ответить
М'ясо то в них ще є, але зброї (у більш-менш робочому стані), зимової форми, амуніції, молодшого і середнього офіцерського складу вже йок.
Саме тому парашка припинила чмобілізацію.
Чмобілізували 300 тис., реально чимось озброїли до 100 тис., інші сидять в польових таборах, копаються лопатами в багнюці і бухають. І перепектив жодних, ну хіба ще іранськими ракетами позайобують нас, а далі - піzда російській *********...
Все буде Україна!
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02.11.2022 11:23 Ответить
не сци й не бійся... мобресурс фашистів не означає, що всю кацапську мразоту виймуть з під самок і кинуть на нас...(в кремля дрючків з цеглою для них не вистачить) комусь потрібно працювати і в тилу й обороняти "сакрепи" в Азії... ще й смерті діють отрезвляюще на мозги, покруче фашистської риторики соловйових і скабеєвих. Центрифуга запущена - кацапія на фрації скоро розділиться.
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02.11.2022 11:26 Ответить
Ще треба відмінусувати інші нації - якути, дагестанці, чуваши. башкіри, тувинці і т.д.. які поки сидять тихо але коли посипеться фінансова. економічна, політична система в москвщині. то обов'язково від'єднаються. Самі ж чистокровні орки не повстануть, вмирати за леніна. сталіна, берію, карліка це для їх екстаз але зате схильні до грабежів, массових вбивств та садизму що обов'язково проявиться під час поразок на фронті, інфляції. безробіття та нестачи продуктві, ПММ, медикаментів, одягу. Будуть захоплювати магазини, бази, нападати на транспорт та убивати одне одного.
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02.11.2022 13:22 Ответить
День танків, ББМ, БПЛА та звичайно орків ))
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02.11.2022 10:25 Ответить
Дбр.день. там вище я висловив думку - є що додати?
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02.11.2022 10:37 Ответить
геноцид кацапів триває
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02.11.2022 10:32 Ответить
Если Китай гарантирует безопасность от ядерных нападок третьих стран, то мона наконец то занять удобные территории РФ, что бы не обстреливали Украину? А?
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02.11.2022 12:22 Ответить
 
 