9 тисяч українських військових отримали британське зимове спорядження, - Генштаб. ВIДЕО

Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію, що 9 тисяч воїнів ЗСУ отримали зимове спорядження від Великої британії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

"Майже 9000 українських новобранців отримали понад 40 одиниць стандартного та зимового спорядження від Армії Британії, щоб підготуватися до виснажливої майбутньої зими", - інформує Міністерство оборони Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії.

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