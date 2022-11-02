9 тисяч українських військових отримали британське зимове спорядження, - Генштаб. ВIДЕО
Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію, що 9 тисяч воїнів ЗСУ отримали зимове спорядження від Великої британії.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.
"Майже 9000 українських новобранців отримали понад 40 одиниць стандартного та зимового спорядження від Армії Британії, щоб підготуватися до виснажливої майбутньої зими", - інформує Міністерство оборони Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії.
Топ коментарі
+21 Voc Vox
показати весь коментар02.11.2022 12:07
+13 vuiko dobrui
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+13 Garry Grant
показати весь коментар02.11.2022 12:18
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Навіть закуплені комплекти шились в Туреччині.Простіше відкати мутити.