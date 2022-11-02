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9 тисяч українських військових отримали британське зимове спорядження, - Генштаб. ВIДЕО

Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію, що 9 тисяч воїнів ЗСУ отримали зимове спорядження від Великої британії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

"Майже 9000 українських новобранців отримали понад 40 одиниць стандартного та зимового спорядження від Армії Британії, щоб підготуватися до виснажливої майбутньої зими", - інформує Міністерство оборони Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Підготовка українських військовослужбовців у Великій Британії. ФОТОрепортаж

Автор: 

Велика Британія (5602) Генштаб ЗС (6618)


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Топ коментарі
+21
если бы не запад во главе со Штатами то зэ-иуда сдал бы Украину
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02.11.2022 12:07
+13
вофка зе !!! де форма українського пошиття ??? знову усі бабки на "великому крадівництві" скомуніздили ???
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02.11.2022 12:12
+13
Ну так он зашёл с другого боку. Сдаёт Украину дерибанщикам гуманитарки ,пильщикам на асфальте,схематозникам и прочей нечисти во главе с дерьмаком.
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02.11.2022 12:18
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если бы не запад во главе со Штатами то зэ-иуда сдал бы Украину
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02.11.2022 12:07 Відповісти
безперечно !!! зелені наркомони криворагульні тільки цим і займалися 2.5 роки, бо надіялись що )(уйло постастовить їх гаулятерами 60-75% окупованої України !!! ***** витягнуло зі забуття вітю ялинковича, мураєва та інших колоборантів з колишньї пр, жопоблоку, комуно-соціпалістів, тощо ...
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02.11.2022 12:11 Відповісти
Ну так он зашёл с другого боку. Сдаёт Украину дерибанщикам гуманитарки ,пильщикам на асфальте,схематозникам и прочей нечисти во главе с дерьмаком.
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02.11.2022 12:18 Відповісти
вофка зе !!! де форма українського пошиття ??? знову усі бабки на "великому крадівництві" скомуніздили ???
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02.11.2022 12:12 Відповісти
ПЛАНИРУЮТ и ДАЛЬШЕ П#здить - в бюджет заложили миллиарды на асфальт и на телемарафон для оболванивания недалёких простако
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02.11.2022 12:56 Відповісти
Росія злить Америку: найбільший у світі авіаносець США прямує в Європу https://focus.ua/static/storage/thumbs/x600/2/04/0e8d871e-4144997bb1a8a0f9984fdff664b9d042.jpeg?v=9795_1
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02.11.2022 12:15 Відповісти
https://focus.ua/opinions/535368-rossiya-zlit-ameriku-krupneyshiy-v-mire-avianosec-ssha-napravlyaetsya-v-evropu-foto
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02.11.2022 12:21 Відповісти
Мінські договорняки та ще раніше Харківські про ЧФ підписував хтось інший.
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02.11.2022 12:20 Відповісти
Орки как всегда будут с трупов одежду снимать,чмобиков ждет второй Сталинград.
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02.11.2022 12:23 Відповісти
Вопрос, это британская военная форма или украинская, пошитая в Британии. Если британская, то достаточно ещё переговоров двух взводов на английском, чтобы Россия потребовала созыва Совета безопасности ООН "НАТО напало"
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02.11.2022 13:09 Відповісти
Пан Кирило з ОП теж трохи поносить?
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02.11.2022 13:29 Відповісти
Певно,бригада Ананьєва,що формується з травня...
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02.11.2022 14:22 Відповісти
Кто наказан за то что минобороны просрало закупки одежды и обуви у украинских производителей?
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02.11.2022 14:44 Відповісти
Це зроблено цілеспрямовано.
Навіть закуплені комплекти шились в Туреччині.Простіше відкати мутити.
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02.11.2022 15:50 Відповісти
ПРосто не понятно: куда лни будут девать это обмундирование? Ведь уже три недели как Резнков доложил, что ВСУ экипированы на зиму на 100%... Мабуть, выкинут эту английскую никчему...
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02.11.2022 15:44 Відповісти
Брехня Зе влади мало чим відрізняється від брехні влади Януковоща, бо це вже наступне покоління ригів, їх діти, які хвацько адаптувалися до постмайдановської ситуації в Україні
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02.11.2022 15:55 Відповісти
 
 