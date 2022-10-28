Підготовка українських військовослужбовців у Великій Британії. ФОТОрепортаж

Продовжується підготовка українських військовослужбовців на території Великої Британії.

Відповідні фото опублікував Генеральний штаб ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Особливий акцент інструктори країн партнерів роблять на психологічній готовності до виконання завдань за призначенням. Зокрема, під час надання першої домедичної допомоги при пораненнях", - йдеться в дописі.









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Наголошується, що травмування та кров на фото - штучні, та мають навчальний характер.







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