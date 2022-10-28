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Новини Фото Війна
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Підготовка українських військовослужбовців у Великій Британії. ФОТОрепортаж

Продовжується підготовка українських військовослужбовців на території Великої Британії.

Відповідні фото опублікував Генеральний штаб ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Підготовка українських військовослужбовців у Великій Британії 01

"Особливий акцент інструктори країн партнерів роблять на психологічній готовності до виконання завдань за призначенням. Зокрема, під час надання першої домедичної допомоги при пораненнях", - йдеться в дописі.

Підготовка українських військовослужбовців у Великій Британії 02
Підготовка українських військовослужбовців у Великій Британії 03
Підготовка українських військовослужбовців у Великій Британії 04
Підготовка українських військовослужбовців у Великій Британії 05

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У Великій Британії відбуваються навчання українських військових. ФОТОрепортаж

Підготовка українських військовослужбовців у Великій Британії 06

Наголошується, що травмування та кров на фото - штучні, та мають навчальний характер.

Підготовка українських військовослужбовців у Великій Британії 07
Підготовка українських військовослужбовців у Великій Британії 08
Підготовка українських військовослужбовців у Великій Британії 09

Також читайте: Австралійські військові фахівці навчатимуть українських бійців працювати на західних системах ППО

Автор: 

Велика Британія (5608) військові навчання (2777) ЗСУ (7579)


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Топ коментарі
+17
Бритам-черговий респект.Порівняйте це з підготовкую лапотних чмобіків...
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28.10.2022 20:01
+16
Вообще то, Харьковщину освободила первая группа подготовленных в Британии. Вторая группа по ходу уже тоже вступила в бой. Это уже третья по ходу группа готовиться
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28.10.2022 20:12
+14
*******. Пакт росія-НАТО від 1997 року анульовано,🖕 Польща хоче ядерну зброю, - канцелярія Дуди.😎
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28.10.2022 19:57
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*******. Пакт росія-НАТО від 1997 року анульовано,🖕 Польща хоче ядерну зброю, - канцелярія Дуди.😎
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28.10.2022 19:57 Відповісти
І нам тоді потрібно
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28.10.2022 19:59 Відповісти
Хатєть нє врєдно. Полякам ніхто не дасть ЯЗ - дуда може тільки помріяти вголос.
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28.10.2022 20:10 Відповісти
Бритам-черговий респект.Порівняйте це з підготовкую лапотних чмобіків...
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28.10.2022 20:01 Відповісти
Пістьєц кацапам!
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28.10.2022 20:24 Відповісти
Панове, все обратили внимание на стрелковку, с которой воины тренируются? Интересно, Бриты поставляют ЗСУ SA80A2?
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28.10.2022 20:02 Відповісти
...начебто не постачають У мене знайомий - водій швидкої десь на півдні, в нього первічка М4А1, а вторічка - Глок-17...
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28.10.2022 20:06 Відповісти
👍У меня так же. Правда, АР-15, но вторичное - тоже Глок-17.
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29.10.2022 00:39 Відповісти
то для навчання, напрокат
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28.10.2022 20:09 Відповісти
Пока не замечены).
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28.10.2022 20:11 Відповісти
скільки в Україні чоловіків? мабудь мільйонів 15?!
скільки часу вже Британія готує ті 10 тисяч, вже 3-ій місяць?
шляхом нескладних математичних розрахунків на підготовку 15 мільйонів буде потрібно 375 років!
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28.10.2022 20:07 Відповісти
Вообще то, Харьковщину освободила первая группа подготовленных в Британии. Вторая группа по ходу уже тоже вступила в бой. Это уже третья по ходу группа готовиться
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28.10.2022 20:12 Відповісти
Саша не тратьте время на еврейского бухгалтера.
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28.10.2022 20:14 Відповісти
Хлопці ,що навчалися в Британії,вже давно є на війні.
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28.10.2022 20:14 Відповісти
Немедленно отправьте Зеленскому петицию, нехай забирает всех из Британии, и сразу в окопы под Бахмутом, так будет гораздо эффективней, казламордые чмобики не дадут соврать.
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29.10.2022 15:50 Відповісти
Красавцы аж гордость берёт за наших козаков.
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28.10.2022 20:08 Відповісти
Респект британцям. Це дійсно братський нам народ.
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28.10.2022 20:09 Відповісти
Порошенко еще 5 лет назад договорилися о подготовки в Британии и Германии 20 000 солдат и офицеров України.типа Морские котики стран НАТО..типа ТОМОС-НАТО-ЕС...
Причем здесь ЗеЛемойское быдло?😆🤣
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28.10.2022 20:15 Відповісти
То что Украина устояла заслуга офицеров которых воспитал Петр Алексеевич за последние 5 лет

...Наев, Залужный, Марченко и т.д.
Слава ЗСУ 🔱♥️🖤🔱 Слава Україні 🔱💙💛🔱
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28.10.2022 20:20 Відповісти
 
 