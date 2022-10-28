Підготовка українських військовослужбовців у Великій Британії. ФОТОрепортаж
Продовжується підготовка українських військовослужбовців на території Великої Британії.
Відповідні фото опублікував Генеральний штаб ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
"Особливий акцент інструктори країн партнерів роблять на психологічній готовності до виконання завдань за призначенням. Зокрема, під час надання першої домедичної допомоги при пораненнях", - йдеться в дописі.
Наголошується, що травмування та кров на фото - штучні, та мають навчальний характер.
Топ коментарі
+17 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар28.10.2022 20:01
+16 Александр Шевченко #531414
показати весь коментар28.10.2022 20:12
+14 Максім ХОЙ #398010
показати весь коментар28.10.2022 19:57
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скільки часу вже Британія готує ті 10 тисяч, вже 3-ій місяць?
шляхом нескладних математичних розрахунків на підготовку 15 мільйонів буде потрібно 375 років!
Причем здесь ЗеЛемойское быдло?😆🤣
...Наев, Залужный, Марченко и т.д.
Слава ЗСУ 🔱♥️🖤🔱 Слава Україні 🔱💙💛🔱