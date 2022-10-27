Австралійські військові фахівці навчатимуть українських бійців працювати на західних системах ППО

Австралія має намір відправити близько 70 військових фахівців у галузі протиповітряної оборони для підготовки українських військових у рамках програми INTERFLEX.

Програму створено з ініціативи Великої Британії, яка надає свої полігони для підготовки бійців ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на BBC. У ній також беруть участь інструктори зі США, Канади, Нової Зеландії та низки європейських країн.

У міністерстві оборони Австралії наголосили, що австралійські військові не в'їжджатимуть на територію України, навчання відбуваються на території Британії.

"Наші військові стануть частиною великої програми навчання у Сполученому Королівстві, щоб допомогти підготувати своїх українських товаришів до боротьби проти необґрунтованої та незаконної агресії Росії", - заявив міністр оборони Австралії Річард Марлес.

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За час російської агресії проти України Австралія надала Україні допомогу у розмірі 655 млн доларів, з них 475 млн - на військові потреби.

Західні країни запускають велику програму постачання Україні сучасних систем ППО та протиракетної оборони.

Зокрема, серед іншого мають надійти щонайменше чотири системи IRIS-T (вже прийшла одна) та щонайменше вісім систем NASAMS (вже їде дві).

В Україну вони зазвичай надходять з навченими українськими розрахунками.

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