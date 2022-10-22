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У Великій Британії відбуваються навчання українських військових. ФОТОрепортаж

Продовжуються тренування українських військових у Великій Британії.

Міністерство оборони Великої Британії опублікувало знімки з тренувань українських військових, які відбуваються у країні, інформує Цензор.НЕТ.

"Велика Британія разом із міжнародними партнерами продовжує тренувати українських добровольців по всій Британії, щоб допомагати захищати Батьківщину. Надаємо новобранцям-добровольцям з невеликим військовим досвідом або без нього навички, необхідні для ефективного ведення бойових дій на передовій", - йдеться у повідомленні. 

У Великій Британії відбуваються навчання українських військових 01
У Великій Британії відбуваються навчання українських військових 02
У Великій Британії відбуваються навчання українських військових 03
У Великій Британії відбуваються навчання українських військових 04

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Велика Британія (5581) Україна (5891) військові навчання (2775)


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дякуємо, Великобританіє !
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22.10.2022 16:29 Відповісти
Дуже дякуємо!
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22.10.2022 16:30 Відповісти
Бритам-черговий респектище.Ось хто є справжніми друзями України...
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22.10.2022 16:38 Відповісти
Тим часом надійшов повний список кандидатів на посаду прем'єра...

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22.10.2022 16:44 Відповісти
Надеюсь сержантов (командиров отделений) и лейтенантов (командиторов взводов) тоже готовят. Иначе бред получится, когда такими обученными солдатами будет командовать "пиджак" 20-25 лет назад закончивший военку в каком-то вузе.
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22.10.2022 18:54 Відповісти
 
 