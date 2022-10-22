У Великій Британії відбуваються навчання українських військових. ФОТОрепортаж

Продовжуються тренування українських військових у Великій Британії.

Міністерство оборони Великої Британії опублікувало знімки з тренувань українських військових, які відбуваються у країні, інформує Цензор.НЕТ.

"Велика Британія разом із міжнародними партнерами продовжує тренувати українських добровольців по всій Британії, щоб допомагати захищати Батьківщину. Надаємо новобранцям-добровольцям з невеликим військовим досвідом або без нього навички, необхідні для ефективного ведення бойових дій на передовій", - йдеться у повідомленні.







