У Великій Британії відбуваються навчання українських військових. ФОТОрепортаж
Продовжуються тренування українських військових у Великій Британії.
Міністерство оборони Великої Британії опублікувало знімки з тренувань українських військових, які відбуваються у країні, інформує Цензор.НЕТ.
"Велика Британія разом із міжнародними партнерами продовжує тренувати українських добровольців по всій Британії, щоб допомагати захищати Батьківщину. Надаємо новобранцям-добровольцям з невеликим військовим досвідом або без нього навички, необхідні для ефективного ведення бойових дій на передовій", - йдеться у повідомленні.
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Алекс Мышкевич
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