В Великобритании проходят учения украинских военных. ФОТОрепортаж
Продолжаются тренировки украинских военных в Великобритании.
Министерство обороны Великобритании опубликовало снимки с учений украинских военных, проводящихся в стране, информирует Цензор.НЕТ.
"Великобритания вместе с международными партнерами продолжает тренировать украинских добровольцев по всей Британии, чтобы помогать защищать Родину. Предоставляем новобранцам-добровольцам с небольшим военным опытом или без него навыки, необходимые для эффективного ведения боевых действий на передовой", - говорится в сообщении.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Алекс Мышкевич
показать весь комментарий22.10.2022 16:29 Ответить Мне нравится 12
Mykola Trofimenko #538463
показать весь комментарий22.10.2022 16:30 Ответить Мне нравится 11
Александр Чуднивец #474549
показать весь комментарий22.10.2022 16:38 Ответить Мне нравится 12
Yevgeny Mironov
показать весь комментарий22.10.2022 16:44 Ответить Мне нравится 0
✘
Alex_Dimitrov
показать весь комментарий22.10.2022 18:54 Ответить Мне нравится 2
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль