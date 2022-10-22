В Великобритании проходят учения украинских военных. ФОТОрепортаж

Продолжаются тренировки украинских военных в Великобритании.

Министерство обороны Великобритании опубликовало снимки с учений украинских военных, проводящихся в стране, информирует Цензор.НЕТ.

"Великобритания вместе с международными партнерами продолжает тренировать украинских добровольцев по всей Британии, чтобы помогать защищать Родину. Предоставляем новобранцам-добровольцам с небольшим военным опытом или без него навыки, необходимые для эффективного ведения боевых действий на передовой", - говорится в сообщении.





