РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12427 посетителей онлайн
Новости Фото Агрессия России против Украины
6 463 6

В Великобритании проходят учения украинских военных. ФОТОрепортаж

Продолжаются тренировки украинских военных в Великобритании.

Министерство обороны Великобритании опубликовало снимки с учений украинских военных, проводящихся в стране, информирует Цензор.НЕТ.

"Великобритания вместе с международными партнерами продолжает тренировать украинских добровольцев по всей Британии, чтобы помогать защищать Родину. Предоставляем новобранцам-добровольцам с небольшим военным опытом или без него навыки, необходимые для эффективного ведения боевых действий на передовой", - говорится в сообщении.

В Великобритании проходят учения украинских военных 01

В Великобритании проходят учения украинских военных 02
В Великобритании проходят учения украинских военных 03
В Великобритании проходят учения украинских военных 04

Автор: 

Великобритания (4956) Украина (44943) военные учения (3457)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
дякуємо, Великобританіє !
показать весь комментарий
22.10.2022 16:29 Ответить
Дуже дякуємо!
показать весь комментарий
22.10.2022 16:30 Ответить
Бритам-черговий респектище.Ось хто є справжніми друзями України...
показать весь комментарий
22.10.2022 16:38 Ответить
Тим часом надійшов повний список кандидатів на посаду прем'єра...

показать весь комментарий
22.10.2022 16:44 Ответить
Надеюсь сержантов (командиров отделений) и лейтенантов (командиторов взводов) тоже готовят. Иначе бред получится, когда такими обученными солдатами будет командовать "пиджак" 20-25 лет назад закончивший военку в каком-то вузе.
показать весь комментарий
22.10.2022 18:54 Ответить
 
 