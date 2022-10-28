Подготовка украинских военнослужащих в Великобритании. ФОТОрепортаж

Продолжается подготовка украинских военнослужащих на территории Великобритании.

Соответствующие фото опубликовал Генеральный штаб ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

"Особый акцент инструкторы стран-партнеров делают на психологической готовности к выполнению задач по назначению. В частности, при оказании первой доврачебной помощи при ранениях", - говорится в сообщении.









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Отмечается, что травмы и кровь на фото - искусственные и носят обучающий характер.







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