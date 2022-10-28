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Новости Фото Война
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Подготовка украинских военнослужащих в Великобритании. ФОТОрепортаж

Продолжается подготовка украинских военнослужащих на территории Великобритании.

Соответствующие фото опубликовал Генеральный штаб ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Подготовка украинских военнослужащих в Великобритании 01

"Особый акцент инструкторы стран-партнеров делают на психологической готовности к выполнению задач по назначению. В частности, при оказании первой доврачебной помощи при ранениях", - говорится в сообщении.

Подготовка украинских военнослужащих в Великобритании 02
Подготовка украинских военнослужащих в Великобритании 03
Подготовка украинских военнослужащих в Великобритании 04
Подготовка украинских военнослужащих в Великобритании 05

Смотрите также: В Великобритании проходят учения украинских военных. ФОТОрепортаж

Подготовка украинских военнослужащих в Великобритании 06

Отмечается, что травмы и кровь на фото - искусственные и носят обучающий характер.

Подготовка украинских военнослужащих в Великобритании 07
Подготовка украинских военнослужащих в Великобритании 08
Подготовка украинских военнослужащих в Великобритании 09

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Автор: 

Великобритания (4982) военные учения (3459) ВСУ (6616)


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Топ комментарии
+17
Бритам-черговий респект.Порівняйте це з підготовкую лапотних чмобіків...
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28.10.2022 20:01
+16
Вообще то, Харьковщину освободила первая группа подготовленных в Британии. Вторая группа по ходу уже тоже вступила в бой. Это уже третья по ходу группа готовиться
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28.10.2022 20:12
+14
*******. Пакт росія-НАТО від 1997 року анульовано,🖕 Польща хоче ядерну зброю, - канцелярія Дуди.😎
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28.10.2022 19:57
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*******. Пакт росія-НАТО від 1997 року анульовано,🖕 Польща хоче ядерну зброю, - канцелярія Дуди.😎
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28.10.2022 19:57 Ответить
І нам тоді потрібно
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28.10.2022 19:59 Ответить
Хатєть нє врєдно. Полякам ніхто не дасть ЯЗ - дуда може тільки помріяти вголос.
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28.10.2022 20:10 Ответить
Бритам-черговий респект.Порівняйте це з підготовкую лапотних чмобіків...
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28.10.2022 20:01 Ответить
Пістьєц кацапам!
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28.10.2022 20:24 Ответить
Панове, все обратили внимание на стрелковку, с которой воины тренируются? Интересно, Бриты поставляют ЗСУ SA80A2?
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28.10.2022 20:02 Ответить
...начебто не постачають У мене знайомий - водій швидкої десь на півдні, в нього первічка М4А1, а вторічка - Глок-17...
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28.10.2022 20:06 Ответить
👍У меня так же. Правда, АР-15, но вторичное - тоже Глок-17.
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29.10.2022 00:39 Ответить
то для навчання, напрокат
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28.10.2022 20:09 Ответить
Пока не замечены).
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28.10.2022 20:11 Ответить
скільки в Україні чоловіків? мабудь мільйонів 15?!
скільки часу вже Британія готує ті 10 тисяч, вже 3-ій місяць?
шляхом нескладних математичних розрахунків на підготовку 15 мільйонів буде потрібно 375 років!
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28.10.2022 20:07 Ответить
Вообще то, Харьковщину освободила первая группа подготовленных в Британии. Вторая группа по ходу уже тоже вступила в бой. Это уже третья по ходу группа готовиться
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28.10.2022 20:12 Ответить
Саша не тратьте время на еврейского бухгалтера.
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28.10.2022 20:14 Ответить
Хлопці ,що навчалися в Британії,вже давно є на війні.
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28.10.2022 20:14 Ответить
Немедленно отправьте Зеленскому петицию, нехай забирает всех из Британии, и сразу в окопы под Бахмутом, так будет гораздо эффективней, казламордые чмобики не дадут соврать.
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29.10.2022 15:50 Ответить
Красавцы аж гордость берёт за наших козаков.
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28.10.2022 20:08 Ответить
Респект британцям. Це дійсно братський нам народ.
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28.10.2022 20:09 Ответить
Порошенко еще 5 лет назад договорилися о подготовки в Британии и Германии 20 000 солдат и офицеров України.типа Морские котики стран НАТО..типа ТОМОС-НАТО-ЕС...
Причем здесь ЗеЛемойское быдло?😆🤣
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28.10.2022 20:15 Ответить
То что Украина устояла заслуга офицеров которых воспитал Петр Алексеевич за последние 5 лет

...Наев, Залужный, Марченко и т.д.
Слава ЗСУ 🔱♥️🖤🔱 Слава Україні 🔱💙💛🔱
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28.10.2022 20:20 Ответить
 
 