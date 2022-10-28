Подготовка украинских военнослужащих в Великобритании. ФОТОрепортаж
Продолжается подготовка украинских военнослужащих на территории Великобритании.
Соответствующие фото опубликовал Генеральный штаб ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
"Особый акцент инструкторы стран-партнеров делают на психологической готовности к выполнению задач по назначению. В частности, при оказании первой доврачебной помощи при ранениях", - говорится в сообщении.
Отмечается, что травмы и кровь на фото - искусственные и носят обучающий характер.
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+17 Александр Чуднивец #474549
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скільки часу вже Британія готує ті 10 тисяч, вже 3-ій місяць?
шляхом нескладних математичних розрахунків на підготовку 15 мільйонів буде потрібно 375 років!
Причем здесь ЗеЛемойское быдло?😆🤣
...Наев, Залужный, Марченко и т.д.
Слава ЗСУ 🔱♥️🖤🔱 Слава Україні 🔱💙💛🔱