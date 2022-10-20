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Германия (6050) военные учения (3276) ВСУ (5210) Шольц Олаф (564)

Германия готова к весне подготовить пять тысяч военных ВСУ, - Шольц

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

шольц

До весны 2023 Германия на своих полигонах будет обучать 5 тысяч военных ВСУ.

Об этом сообщил канцлер ФРГ Олаф Шольц во время выступления с правительственным заявлением в Бундестаге, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC.

"Германия хочет к весне подготовить полноценную украинскую бригаду численностью до 5 тыс. человек", – сказал он.

Подготовка будет проходить в рамках обучающей миссии ЕС EUMAM Ukraine, которую страны Евросоюза согласовали 17 октября. Программой предусмотрена подготовка почти 15 тысяч украинских солдат.

Оперативные штабы по координации учений планируется создать в Германии, Польше и Бельгии. Кроме этих стран учения будут проходить на территории еще нескольких европейских государств. Пока известно, что свои полигоны предоставит Чехия.

Читайте: Послы Евросоюза согласовали создание тренировочной миссии для ВСУ, - СМИ
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Топ комментарии
+5
Данке шьон!
А про ліверну ковбасу ніхто нічого не каже!
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20.10.2022 14:59
+5
Шольц розійшовся не на жарт...
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20.10.2022 15:01
+5
То була тонка гра Мельника. "Мавр зробив свою справу..."
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20.10.2022 15:02
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Данке шьон!
А про ліверну ковбасу ніхто нічого не каже!
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20.10.2022 14:59 Ответить
То була тонка гра Мельника. "Мавр зробив свою справу..."
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20.10.2022 15:02 Ответить
Зробив "по-большому"!
)))
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20.10.2022 15:29 Ответить
Нагадил в отношениях двух стран тот "мавр".
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20.10.2022 16:56 Ответить
«До весны»... какого года?
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20.10.2022 15:23 Ответить
Саатвецтвующего!
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20.10.2022 15:27 Ответить
Шольц розійшовся не на жарт...
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20.10.2022 15:01 Ответить
Він оху...в, коли викрили голову Інформбезпеки, як ФСБшного шпигуна.
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20.10.2022 15:03 Ответить
Надо же как-то выскакивать из шрёдерских трусов.
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20.10.2022 15:39 Ответить
Насколько я могу судить немцы уже помогают больше Франции и ряда других стран. Надо постоянно работать с Германией. Даже передаваемые БМП и танки Греции это благодаря фрицам.
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20.10.2022 15:42 Ответить
И не только из Греции. Танки из Польши и Чехии то же по схеме взаимозачета. Если проанализировать поставки всех стран, то Германия на втором месте после США. Но как же похоронить хайп про "Шольца"? О чем будут писать наши хайполюбы? Это же так приятно кричать, не думая -"зрада"!
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20.10.2022 17:00 Ответить
Ну коли така кількість військових та ще пару тисяч танків Леопард - то це діло .
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20.10.2022 15:04 Ответить
На вооружении ФРГ ок 250 танков, часть небоеспособна.Во франции и Британии по такому же количесиву танков стоит на вооружении.
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20.10.2022 17:02 Ответить
Можно информацию про второе место Германии после США? Терзают меня сильные сомнения на это счет.
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20.10.2022 17:27 Ответить
Три страны с наибольшими поставками воружений. США, ФРГ и Британия. По Германии конкретно здесь.https://www.ukrmilitary.com/2022/09/20.html Это по состоянию на средину сентября, тут нет еще поставок " IRIS-T, нет поставок в сентябре-октябре. Коме того, поставки танков из Чехии и Польши и БМП из Греции-по взаимозачету с Германией на поставку вооружений в эти страны. Обязательства Германии зафиксированы в двухсторонних договорах. Польша отказалась от Леопардов, будет поставлено другое вооружение и оборудование военного назначения. Греция получит Леопарды.
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20.10.2022 17:53 Ответить
Спасибо за ссылку!
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20.10.2022 18:21 Ответить
до весни? до весни нам можливо треба буде підготувати військових для Параду Перемоги...
шоби не зганьбилися нерівним строєм)))
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20.10.2022 15:07 Ответить
інформує Цензор.НЕТ із посиланням на BBC... а чого так пошепки через британські ЗМІ?))
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20.10.2022 15:13 Ответить
Ось, будь ласка, посилання на Deutsche Welle з сайту BBC.
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20.10.2022 15:25 Ответить
Що тут "казати" - 1:0
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20.10.2022 15:48 Ответить
Держите Шольца! Он так и "Леопарды" отдаст
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20.10.2022 15:30 Ответить
А куда он денется.
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20.10.2022 15:41 Ответить
чьо так мало?

Британія і то 10 000 взяла.
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20.10.2022 16:08 Ответить
три рази по 10 тисяч буде у Британії
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20.10.2022 16:48 Ответить
5 тысяч - это очень мало! Украине нужно в общей численности, чтобы во всех странах Запада подготовили миллион человек хотя бы! По 5к готовить, то эта война будет длиться вечность. Нужно готовить столько, чтобы победить - передавить силы врага в количестве, в вооружении, в сроках.
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20.10.2022 16:29 Ответить
А британці до того часу підготуюсть 30 тисяч українських військових. Для великого Євросоюзу 15 тисяч, це ніщо.
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20.10.2022 16:47 Ответить
Согласен , что ФРГ в этом вопросе опять тормозит дело в пользу Путина!!Почему В Англии каждые два месяца готовы 10 тысяч человек, в в ФрГ только за пять -шесть месяцев,всегго лишь 5 тысяч солдат??..Это Похоже на большой немецкий невидимый саботаж и с обучением и с поставкой оружия и так далее.!!
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20.10.2022 18:53 Ответить
 
 