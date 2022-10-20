Німеччина готова підготувати до весни п’ять тисяч військових ЗСУ, - Шольц

До весни 2023 року Німеччина на своїх полігонах навчатиме 5 тисяч військових ЗСУ.

Про це повідомив канцлер ФРН Олаф Шольц під час виступу з урядовою заявою у Бундестазі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на BBC.

"Німеччина хоче до весни підготувати повноцінну українську бригаду чисельністю до 5 тис. осіб", – сказав він.

Підготовка проходитиме у рамках навчальної місії ЄС EUMAM Ukraine, яку країни Євросоюзу узгодили 17 жовтня. Програмою передбачено підготовку майже 15 тисяч українських солдатів.

Оперативні штаби з координації навчань планується створити у Німеччині, Польщі та Бельгії. Крім цих країн, навчання проходитимуть на території ще кількох європейських держав. Наразі відомо, що свої полігони надасть Чехія.

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