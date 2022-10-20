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Німеччина готова підготувати до весни п’ять тисяч військових ЗСУ, - Шольц

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

шольц

До весни 2023 року Німеччина на своїх полігонах навчатиме 5 тисяч військових ЗСУ.

Про це повідомив канцлер ФРН Олаф Шольц під час виступу з урядовою заявою у Бундестазі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на BBC.

"Німеччина хоче до весни підготувати повноцінну українську бригаду чисельністю до 5 тис. осіб", – сказав він.

Підготовка проходитиме у рамках навчальної місії ЄС EUMAM Ukraine, яку країни Євросоюзу узгодили 17 жовтня.  Програмою передбачено підготовку майже 15 тисяч українських солдатів.

Оперативні штаби з координації навчань планується створити у Німеччині, Польщі та Бельгії. Крім цих країн, навчання проходитимуть на території ще кількох європейських держав. Наразі відомо, що свої полігони надасть Чехія.

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Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+5
Данке шьон!
А про ліверну ковбасу ніхто нічого не каже!
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20.10.2022 14:59
+5
Шольц розійшовся не на жарт...
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20.10.2022 15:01
+5
То була тонка гра Мельника. "Мавр зробив свою справу..."
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20.10.2022 15:02
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Данке шьон!
А про ліверну ковбасу ніхто нічого не каже!
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20.10.2022 14:59 Відповісти
То була тонка гра Мельника. "Мавр зробив свою справу..."
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20.10.2022 15:02 Відповісти
Зробив "по-большому"!
)))
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20.10.2022 15:29 Відповісти
Нагадил в отношениях двух стран тот "мавр".
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20.10.2022 16:56 Відповісти
«До весны»... какого года?
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20.10.2022 15:23 Відповісти
Саатвецтвующего!
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20.10.2022 15:27 Відповісти
Шольц розійшовся не на жарт...
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20.10.2022 15:01 Відповісти
Він оху...в, коли викрили голову Інформбезпеки, як ФСБшного шпигуна.
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20.10.2022 15:03 Відповісти
Надо же как-то выскакивать из шрёдерских трусов.
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20.10.2022 15:39 Відповісти
Насколько я могу судить немцы уже помогают больше Франции и ряда других стран. Надо постоянно работать с Германией. Даже передаваемые БМП и танки Греции это благодаря фрицам.
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20.10.2022 15:42 Відповісти
И не только из Греции. Танки из Польши и Чехии то же по схеме взаимозачета. Если проанализировать поставки всех стран, то Германия на втором месте после США. Но как же похоронить хайп про "Шольца"? О чем будут писать наши хайполюбы? Это же так приятно кричать, не думая -"зрада"!
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20.10.2022 17:00 Відповісти
Ну коли така кількість військових та ще пару тисяч танків Леопард - то це діло .
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20.10.2022 15:04 Відповісти
На вооружении ФРГ ок 250 танков, часть небоеспособна.Во франции и Британии по такому же количесиву танков стоит на вооружении.
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20.10.2022 17:02 Відповісти
Можно информацию про второе место Германии после США? Терзают меня сильные сомнения на это счет.
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20.10.2022 17:27 Відповісти
Три страны с наибольшими поставками воружений. США, ФРГ и Британия. По Германии конкретно здесь.https://www.ukrmilitary.com/2022/09/20.html Это по состоянию на средину сентября, тут нет еще поставок " IRIS-T, нет поставок в сентябре-октябре. Коме того, поставки танков из Чехии и Польши и БМП из Греции-по взаимозачету с Германией на поставку вооружений в эти страны. Обязательства Германии зафиксированы в двухсторонних договорах. Польша отказалась от Леопардов, будет поставлено другое вооружение и оборудование военного назначения. Греция получит Леопарды.
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20.10.2022 17:53 Відповісти
Спасибо за ссылку!
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20.10.2022 18:21 Відповісти
до весни? до весни нам можливо треба буде підготувати військових для Параду Перемоги...
шоби не зганьбилися нерівним строєм)))
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20.10.2022 15:07 Відповісти
інформує Цензор.НЕТ із посиланням на BBC... а чого так пошепки через британські ЗМІ?))
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20.10.2022 15:13 Відповісти
Ось, будь ласка, посилання на Deutsche Welle з сайту BBC.
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20.10.2022 15:25 Відповісти
Що тут "казати" - 1:0
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20.10.2022 15:48 Відповісти
Держите Шольца! Он так и "Леопарды" отдаст
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20.10.2022 15:30 Відповісти
А куда он денется.
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20.10.2022 15:41 Відповісти
чьо так мало?

Британія і то 10 000 взяла.
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20.10.2022 16:08 Відповісти
три рази по 10 тисяч буде у Британії
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20.10.2022 16:48 Відповісти
5 тысяч - это очень мало! Украине нужно в общей численности, чтобы во всех странах Запада подготовили миллион человек хотя бы! По 5к готовить, то эта война будет длиться вечность. Нужно готовить столько, чтобы победить - передавить силы врага в количестве, в вооружении, в сроках.
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20.10.2022 16:29 Відповісти
А британці до того часу підготуюсть 30 тисяч українських військових. Для великого Євросоюзу 15 тисяч, це ніщо.
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20.10.2022 16:47 Відповісти
Согласен , что ФРГ в этом вопросе опять тормозит дело в пользу Путина!!Почему В Англии каждые два месяца готовы 10 тысяч человек, в в ФрГ только за пять -шесть месяцев,всегго лишь 5 тысяч солдат??..Это Похоже на большой немецкий невидимый саботаж и с обучением и с поставкой оружия и так далее.!!
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20.10.2022 18:53 Відповісти
 
 