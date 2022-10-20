Німеччина готова підготувати до весни п’ять тисяч військових ЗСУ, - Шольц
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До весни 2023 року Німеччина на своїх полігонах навчатиме 5 тисяч військових ЗСУ.
Про це повідомив канцлер ФРН Олаф Шольц під час виступу з урядовою заявою у Бундестазі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на BBC.
"Німеччина хоче до весни підготувати повноцінну українську бригаду чисельністю до 5 тис. осіб", – сказав він.
Підготовка проходитиме у рамках навчальної місії ЄС EUMAM Ukraine, яку країни Євросоюзу узгодили 17 жовтня. Програмою передбачено підготовку майже 15 тисяч українських солдатів.
Оперативні штаби з координації навчань планується створити у Німеччині, Польщі та Бельгії. Крім цих країн, навчання проходитимуть на території ще кількох європейських держав. Наразі відомо, що свої полігони надасть Чехія.
Топ коментарі
+5 Алекс Скела
показати весь коментар20.10.2022 14:59
+5 Александр Чуднивец f1b95bc0
показати весь коментар20.10.2022 15:01
+5 Харьков Сумской
показати весь коментар20.10.2022 15:02
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А про ліверну ковбасу ніхто нічого не каже!
)))
шоби не зганьбилися нерівним строєм)))
Британія і то 10 000 взяла.