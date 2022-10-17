Глави МЗС ЄС схвалили тренувальну місію для українських військових, - Йозвяк
Міністри закордонних справ Європейського Союзу на засіданні 17 жовтня затвердили рішення про створення тренувальної військової місії для України.
Про це повідомив у твіттері редактор "Радіо Свобода" з питань Європи Рікард Йозвяк, інформує Цензор.НЕТ.
"Міністри закордонних справ ЄС затвердили військову навчальну місію для України. Вона повинна навчити до 15 000 солдатів на території ЄС", - зазначив Джозвяк.
Він додав, що місія має розпочати роботу у середині листопада.
Раніше ЗМІ писали, що штаб-квартири місії можуть розмістити у Польщі та Німеччині. Згодом глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель підтвердив, що Польща буде однією з країн, на території яких проходитимуть навчання українські військові в рамках новоствореної тренувальної місії ЄС.
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