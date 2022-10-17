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Новини Війна
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Глави МЗС ЄС схвалили тренувальну місію для українських військових, - Йозвяк

навчання,зсу,тренування,британія

Міністри закордонних справ Європейського Союзу на засіданні 17 жовтня затвердили рішення про створення тренувальної військової місії для України.

Про це повідомив у твіттері редактор "Радіо Свобода" з питань Європи Рікард Йозвяк, інформує Цензор.НЕТ.

"Міністри закордонних справ ЄС затвердили військову навчальну місію для України. Вона повинна навчити до 15 000 солдатів на території ЄС", - зазначив Джозвяк.

Він додав, що місія має розпочати роботу у середині листопада.

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Раніше ЗМІ писали, що штаб-квартири місії можуть розмістити у Польщі та Німеччині. Згодом глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель підтвердив, що Польща буде однією з країн, на території яких проходитимуть навчання українські військові в рамках новоствореної тренувальної місії ЄС.

Автор: 

допомога (8321) військові навчання (2775) Євросоюз (13358) Йозвяк Рікард (157)


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17.10.2022 13:18 Відповісти
добре діло і головне що корисне і потрібне
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17.10.2022 13:21 Відповісти
 
 