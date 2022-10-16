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Бундесвер планує навчити 5 тис. українських військових, - ЗМІ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

бундесвер

Командування збройних сил ФРН у рамках місії ЄС з підготовки українських військовослужбовців має намір прийняти на навчання 5 тис. військових України.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє у неділю телеканал Ntv.

За даними телеканалу, новобранці братимуть участь у базових тренуваннях у рамках місії ЄС, а досвідченіші солдати пройдуть спецпідготовку. Зокрема, у бундесвері українських військових навчать використанню системи ППО Iris-T, першу установку якої, за даними німецьких ЗМІ, Берлін уже передав Києву.

Загалом місія ЄС планує навчити 15 тис. українських військових.

Глава МЗС Німеччини Анналена Бербок заявила, що зараз вважає більш важливим постачання Україні систем ППО, а не танків.

Раніше високопоставлений європейський чиновник заявив журналістам на умовах анонімності, що на засіданні Ради ЄС із закордонних справ у понеділок у Люксембурзі очікується ухвалення рішення про місію Євросоюзу з підготовки українських військовослужбовців. За його словами, ЄС готує місію, яка має розпочати функціонування у середині листопада. "Ми підготуємо 12 тис. осіб та ще 2,8 тис. отримають спеціалізоване навчання", - повідомляв чиновник.

Серед тих, хто навчається за мандатом місії, визначеним на два роки, будуть як новобранці, так і військовослужбовці, які мають досвід. Є потреба у базовій підготовці та у спеціальній підготовці, пояснив чиновник.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Посилення протиповітряної оборони зараз має бути пріоритетом для України, - Бербок

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+4
Щoйно в Мoскві, в результаті сильнoго ДТП важко поранена Скабеєва
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16.10.2022 19:27
+3
Щойно -- це коли?

Навіщо Ви даєте посилання на якийсь сайт, назва якого починається з "kiew"?

Це неповага до України, як мінімум.
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16.10.2022 19:50
+2
Чему учить будете? Хальт! Аусвайс! Руссиш швайн! Шиссен!
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16.10.2022 19:28
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міжвидові розборки..спочатку прокремлівських блогерів та воєнекспердів, прибрали ,щоб не вякали...а тепер можливо і до верхніх поверхів перебрались..бо багато собі позволяють вякати на царя і так звану спєцапєрацію
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16.10.2022 19:34 Відповісти
Сайт про рекламу. Про ********* еле нашел
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16.10.2022 19:49 Відповісти
Щойно -- це коли?

Навіщо Ви даєте посилання на якийсь сайт, назва якого починається з "kiew"?

Це неповага до України, як мінімум.
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16.10.2022 19:50 Відповісти
Я теж думаю, що це фейк. Бо крім цього сайта, ніде про це ненаписано.
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16.10.2022 19:53 Відповісти
Ринатик - ты за Нибиру лучше следи...!
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16.10.2022 21:04 Відповісти
фейк за 2019 рік
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16.10.2022 20:07 Відповісти
ну якщо не фейк,то карма
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16.10.2022 21:14 Відповісти
Там внизу грибок нігтів, так що фейк
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16.10.2022 23:12 Відповісти
Чему учить будете? Хальт! Аусвайс! Руссиш швайн! Шиссен!
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16.10.2022 19:28 Відповісти
лайно кацапське, зареєстроване як бот, тобі яка різниця?
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16.10.2022 19:33 Відповісти
Алло, это Киев?!
- Да, мы вас слушаем.
- Wir russische Soldaten!
- Nicht schissen! Wir sind kapitulieren!
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16.10.2022 19:53 Відповісти
скоріш за все наші їх вчитимуть. німці просто дають інфу, а як ти її окучиш і використаєш - твоє діло і клепка.
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16.10.2022 20:04 Відповісти
мобіків рашисти набрали щоб були на початках пушечним мясом а зі 100 тисяч думаю втіхаря підготовлюють можливо в білорусії,бо в рашці хрєново з забезпеченням ,то бульбофюрер надав їм полігони в обмін на гроші
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16.10.2022 19:31 Відповісти
Надеюсь, будут учить управлять Леопардами да Мардерами.
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16.10.2022 19:41 Відповісти
вони ж сказали, що то задовго наших навчати ними управляти. українці самі за тиждень навчилися б, тільки дойче орднунг не дасть.
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16.10.2022 20:05 Відповісти
Ага, ага...

К двум пушкам впридачу.

да и когда это будет? после Победы?

И будет ли, вообще?
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16.10.2022 20:13 Відповісти
Хлопці не з України донатьте, і не гавкайте, вже писала
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16.10.2022 20:45 Відповісти
Яна, деточка. Учись вежливости.

Тут никто не «гавкает».

Тут Серьезные дяди Разговаривают.

И свои советы придержи пока для себя. Когда тебя спросят тогда вежливо и скажешь.
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17.10.2022 04:28 Відповісти
Гарні дяді в ЗСУ , а
Ви так, пристроїтися
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17.10.2022 06:30 Відповісти
навчити чому.

як ***** москалям наваляти - так німці останній раз могли це успішно зробити сто років тому.

тим більше що наші хлопці вже довели що по цій дисципліні ми чемпіони галактики.
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16.10.2022 20:48 Відповісти
Це значно краще ніж 5000 шоломів у лютом
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16.10.2022 21:21 Відповісти
 
 