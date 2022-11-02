Українські десантники ліквідували підрозділ військ РФ. ВІДЕО+ФОТО 18+

Бійці Десантно-штурмових військ Збройних сил України в одному з районів виконання завдань ліквідували підрозділ військ Російської Федерації. Увага! Новина містить кадри, не рекомендовані до перегляду неповнолітнім, вагітним та людям зі слабкою психікою!

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пресслужба ДШВ повідомила в телеграмі.

"Українські десантники знищили підрозділ російських загарбників в одному з районів виконання завдань. Їхніми тілами всіяна лісосмуга. І так буде з кожним окупантом на рідній українській землі", - ідеться в повідомленні.

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