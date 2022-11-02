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Українські десантники ліквідували підрозділ військ РФ. ВІДЕО+ФОТО 18+

Бійці Десантно-штурмових військ Збройних сил України в одному з районів виконання завдань ліквідували підрозділ військ Російської Федерації. Увага! Новина містить кадри, не рекомендовані до перегляду неповнолітнім, вагітним та людям зі слабкою психікою!

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пресслужба ДШВ повідомила в телеграмі.

"Українські десантники знищили підрозділ російських загарбників в одному з районів виконання завдань. Їхніми тілами всіяна лісосмуга. І так буде з кожним окупантом на рідній українській землі", - ідеться в повідомленні.

Українські десантники ліквідували підрозділ військ РФ 01

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Українські десантники ліквідували підрозділ військ РФ 02

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Українські десантники ліквідували підрозділ військ РФ 03

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Автор: 

армія рф (17491) ліквідація (3958) Десантно-штурмові війська (221)


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Топ коментарі
+51
Людям із слабкою психікою дивитись обов'язково, особливо на ніч, щоб добре спалося
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02.11.2022 09:56
+38
хорошо так лежат по домашнему
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02.11.2022 10:00
+34
Так душевно, по домашньому лежать ))
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02.11.2022 10:23
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02.11.2022 09:52 Відповісти
А також харч для лисиць, кабанів та бродячих собак.
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05.11.2022 23:16 Відповісти
Та якщо мова йде про русню то категорія максимум 6+
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02.11.2022 09:52 Відповісти
типу десь на рівні, як діти бачуть в супермаркеті охолоджену патрану рибу або тушку курочки? Або на базарі голову свині.
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02.11.2022 12:09 Відповісти
Нє-нє. Голова свині може і страшною бути. А тут таке - пупсікі
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03.11.2022 00:43 Відповісти
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02.11.2022 09:54 Відповісти
Орк правий, в умілих руках мосінка краще, правда з руками там...
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02.11.2022 10:07 Відповісти
"снайпер", це з оптикою. Так це ще більш "інша справа".
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02.11.2022 10:26 Відповісти
Людям із слабкою психікою дивитись обов'язково, особливо на ніч, щоб добре спалося
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02.11.2022 09:56 Відповісти
Так душевно, по домашньому лежать ))
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02.11.2022 10:23 Відповісти
Так жахливо !
Але водночас і красиво !
Чи гарно правильно по українськи ?
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02.11.2022 09:59 Відповісти
файно
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02.11.2022 10:07 Відповісти
хорошо так лежат по домашнему
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02.11.2022 10:00 Відповісти
Ай ай яй ! Только бобёр собрался перекусить и тут такое. Не хорошо получилось, не по-бобёрски.
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02.11.2022 12:52 Відповісти
мирні бобри, гризли собі гілки, за що ви так їх, зсу?!
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02.11.2022 10:00 Відповісти
у них просто запрещено соберать сухостой, вот решил погрызть на последок
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02.11.2022 10:05 Відповісти
Ці кадри обов'язково дивитись всім. Вони дарують надію в майбутнє!
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02.11.2022 10:01 Відповісти
-А чого вони там розвалились, чого в пакети не позалазили?
-Дикуни сер!
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02.11.2022 10:02 Відповісти
Не можу заснути поки щось таке не передивлюсь на ніч.
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02.11.2022 10:03 Відповісти
последняя фотка:

лежит статуя и смотрит вниз
а вместо х@я - кленовый лист
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02.11.2022 10:04 Відповісти
Такі фото чекаємо кожного дня....адже вони свідчать про те,що утілізація орків триває успішно.
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02.11.2022 10:04 Відповісти
Чергові дохлі кацапські свині...ДШВ України-респект...
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02.11.2022 10:06 Відповісти
А чо это он за член держится? прощается с братишкой?
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02.11.2022 10:07 Відповісти
проверяет или на месте т.к почувствовал что-то на губах
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02.11.2022 10:15 Відповісти
Добре що табло ліквідованих істот не закривають. Набитих та недобитих орків публікувати, це викликає позитивні емоції, посилює захисні властивості організму та виліковує від апатії.
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02.11.2022 10:18 Відповісти
это же праздник какой-то ... Енотов в студию
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02.11.2022 10:20 Відповісти
ванька-встанька,тату бий з домашньою адресою та телефоном,на ногах,руках,на спині,а то "своїх нє бросаєм" - бросают вас!
То хоть ми передзводимо твоїм.....
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02.11.2022 10:22 Відповісти
"... не ходил бы ты Ванёк во солдаты ... "
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02.11.2022 10:22 Відповісти
..нічого не можу вдіяти - ну от реально фанат Української дикої природи
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02.11.2022 10:26 Відповісти
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02.11.2022 10:27 Відповісти
Не*уй шастать!
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02.11.2022 10:33 Відповісти
Ета рота, ета рота, ета рота, Кто привйол єйо сюда і положил єйо в лесу,Еета рота, ета рота , ета рота нє просньотса по вєснє....
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02.11.2022 10:38 Відповісти
Зараз в Україні діти замість казок на ніч, просять показати їм фото дохлої русні аби спокійнішим був сон. А ви пишете, що це відос 18+. Єдиний говномарафон із рашистськими колабонатами, і вечірній відосік хрипатого виродка - це дійсно зрєліщє не для слабонєрвних і дітей.
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02.11.2022 10:49 Відповісти
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02.11.2022 10:59 Відповісти
Всё так душевно по домашнему.
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02.11.2022 11:14 Відповісти
Новина містить кадри, обов"язково рекомендовані до перегляду неповнолітнім, вагітним та людям що страждають нападами осінньої депресії.
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02.11.2022 11:16 Відповісти
Ха, теж то подумав
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02.11.2022 22:37 Відповісти
мені більше сподовся той що начебто з гілкою в зубах! красава!
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02.11.2022 11:58 Відповісти
Тиха украинская ночь...
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02.11.2022 12:48 Відповісти
Хароша ,мирная русня,
Зарилась тихенько в листочках.
Скінчилася тупа возня,
Сплять визволителі в дірочках.
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02.11.2022 12:56 Відповісти
орки лягли як тюлені під шнурок...
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02.11.2022 13:37 Відповісти
Увага! Новина містить кадри, не рекомендовані до перегляду неповнолітнім, вагітним та людям зі слабкою психікою Джерело:
Адже ці рила не прийдуть тебе вбивати
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02.11.2022 13:42 Відповісти
Друге фото класне!
Ваня ти чого тут лежишь з палкою в ротяке?
- Сок сосу ***...
А чого очі підкотив?
- Вкусно ***!
А чого за яйца тримаєшься?
- Напился *** так, что аж обосцался!
Ну ладно бувай Ваню, не буду тобі заважати.. а то за іншими треба йти. Соси, соку в Україні на всіх вас хватить...
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02.11.2022 14:04 Відповісти
Красавчики! Лежать,як птєнчики....
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02.11.2022 16:51 Відповісти
Вовки та лиси матимуть поживу.
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02.11.2022 21:09 Відповісти
Красота-то какая, лепота
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06.11.2022 14:51 Відповісти
Кацапская здохлятина приятно пахнет.
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06.11.2022 17:02 Відповісти
 
 