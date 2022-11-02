Українські десантники ліквідували підрозділ військ РФ. ВІДЕО+ФОТО 18+
Бійці Десантно-штурмових військ Збройних сил України в одному з районів виконання завдань ліквідували підрозділ військ Російської Федерації. Увага! Новина містить кадри, не рекомендовані до перегляду неповнолітнім, вагітним та людям зі слабкою психікою!
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пресслужба ДШВ повідомила в телеграмі.
"Українські десантники знищили підрозділ російських загарбників в одному з районів виконання завдань. Їхніми тілами всіяна лісосмуга. І так буде з кожним окупантом на рідній українській землі", - ідеться в повідомленні.
Топ коментарі
+51 Враг рода человеческого 666
показати весь коментар02.11.2022 09:56
+38 Підлога Маккартні
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+34 Qq Qqq #455433
показати весь коментар02.11.2022 10:23
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Але водночас і красиво !
Чи гарно правильно по українськи ?
-Дикуни сер!
лежит статуя и смотрит вниз
а вместо х@я - кленовый лист
То хоть ми передзводимо твоїм.....
Зарилась тихенько в листочках.
Скінчилася тупа возня,
Сплять визволителі в дірочках.
Адже ці рила не прийдуть тебе вбивати
Ваня ти чого тут лежишь з палкою в ротяке?
- Сок сосу ***...
А чого очі підкотив?
- Вкусно ***!
А чого за яйца тримаєшься?
- Напился *** так, что аж обосцался!
Ну ладно бувай Ваню, не буду тобі заважати.. а то за іншими треба йти. Соси, соку в Україні на всіх вас хватить...