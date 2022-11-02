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Украинские десантники ликвидировали подразделение войск РФ. ВИДЕО+ФОТО 18+

Бойцы Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины в одном из районов выполнения задач ликвидировали подразделение войск Российской Федерации. Внимание! Новость содержит кадры, не рекомендованные для просмотра несовершеннолетним, беременным и людям со слабой психикой!

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пресс-служба ДШВ сообщила в телеграме.

"Украинские десантники уничтожили подразделение российских захватчиков в одном из районов выполнения задач. Их телами усеяна лесополоса. И так будет с каждым оккупантом на родной украинской земле", - говорится в сообщении.

Украинские десантники ликвидировали подразделение войск РФ 01

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Украинские десантники ликвидировали подразделение войск РФ 02

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Украинские десантники ликвидировали подразделение войск РФ 03

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армия РФ (19331) ликвидация (3572) Десантно-штурмовые войска (219)


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Топ комментарии
+51
Людям із слабкою психікою дивитись обов'язково, особливо на ніч, щоб добре спалося
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02.11.2022 09:56
+38
хорошо так лежат по домашнему
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02.11.2022 10:00
+34
Так душевно, по домашньому лежать ))
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02.11.2022 10:23
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Органические удобрения...
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02.11.2022 09:52 Ответить
А також харч для лисиць, кабанів та бродячих собак.
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05.11.2022 23:16 Ответить
Та якщо мова йде про русню то категорія максимум 6+
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02.11.2022 09:52 Ответить
типу десь на рівні, як діти бачуть в супермаркеті охолоджену патрану рибу або тушку курочки? Або на базарі голову свині.
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02.11.2022 12:09 Ответить
Нє-нє. Голова свині може і страшною бути. А тут таке - пупсікі
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03.11.2022 00:43 Ответить
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02.11.2022 09:54 Ответить
Орк правий, в умілих руках мосінка краще, правда з руками там...
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02.11.2022 10:07 Ответить
"снайпер", це з оптикою. Так це ще більш "інша справа".
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02.11.2022 10:26 Ответить
Людям із слабкою психікою дивитись обов'язково, особливо на ніч, щоб добре спалося
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02.11.2022 09:56 Ответить
Так душевно, по домашньому лежать ))
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02.11.2022 10:23 Ответить
Так жахливо !
Але водночас і красиво !
Чи гарно правильно по українськи ?
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02.11.2022 09:59 Ответить
файно
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02.11.2022 10:07 Ответить
хорошо так лежат по домашнему
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02.11.2022 10:00 Ответить
Ай ай яй ! Только бобёр собрался перекусить и тут такое. Не хорошо получилось, не по-бобёрски.
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02.11.2022 12:52 Ответить
мирні бобри, гризли собі гілки, за що ви так їх, зсу?!
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02.11.2022 10:00 Ответить
у них просто запрещено соберать сухостой, вот решил погрызть на последок
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02.11.2022 10:05 Ответить
Ці кадри обов'язково дивитись всім. Вони дарують надію в майбутнє!
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02.11.2022 10:01 Ответить
-А чого вони там розвалились, чого в пакети не позалазили?
-Дикуни сер!
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02.11.2022 10:02 Ответить
Не можу заснути поки щось таке не передивлюсь на ніч.
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02.11.2022 10:03 Ответить
последняя фотка:

лежит статуя и смотрит вниз
а вместо х@я - кленовый лист
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02.11.2022 10:04 Ответить
Такі фото чекаємо кожного дня....адже вони свідчать про те,що утілізація орків триває успішно.
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02.11.2022 10:04 Ответить
Чергові дохлі кацапські свині...ДШВ України-респект...
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02.11.2022 10:06 Ответить
А чо это он за член держится? прощается с братишкой?
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02.11.2022 10:07 Ответить
проверяет или на месте т.к почувствовал что-то на губах
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02.11.2022 10:15 Ответить
Добре що табло ліквідованих істот не закривають. Набитих та недобитих орків публікувати, це викликає позитивні емоції, посилює захисні властивості організму та виліковує від апатії.
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02.11.2022 10:18 Ответить
это же праздник какой-то ... Енотов в студию
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02.11.2022 10:20 Ответить
ванька-встанька,тату бий з домашньою адресою та телефоном,на ногах,руках,на спині,а то "своїх нє бросаєм" - бросают вас!
То хоть ми передзводимо твоїм.....
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02.11.2022 10:22 Ответить
"... не ходил бы ты Ванёк во солдаты ... "
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02.11.2022 10:22 Ответить
..нічого не можу вдіяти - ну от реально фанат Української дикої природи
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02.11.2022 10:26 Ответить
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02.11.2022 10:27 Ответить
Не*уй шастать!
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02.11.2022 10:33 Ответить
Ета рота, ета рота, ета рота, Кто привйол єйо сюда і положил єйо в лесу,Еета рота, ета рота , ета рота нє просньотса по вєснє....
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02.11.2022 10:38 Ответить
Зараз в Україні діти замість казок на ніч, просять показати їм фото дохлої русні аби спокійнішим був сон. А ви пишете, що це відос 18+. Єдиний говномарафон із рашистськими колабонатами, і вечірній відосік хрипатого виродка - це дійсно зрєліщє не для слабонєрвних і дітей.
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02.11.2022 10:49 Ответить
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02.11.2022 10:59 Ответить
Всё так душевно по домашнему.
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02.11.2022 11:14 Ответить
Новина містить кадри, обов"язково рекомендовані до перегляду неповнолітнім, вагітним та людям що страждають нападами осінньої депресії.
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02.11.2022 11:16 Ответить
Ха, теж то подумав
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02.11.2022 22:37 Ответить
мені більше сподовся той що начебто з гілкою в зубах! красава!
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02.11.2022 11:58 Ответить
Тиха украинская ночь...
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02.11.2022 12:48 Ответить
Хароша ,мирная русня,
Зарилась тихенько в листочках.
Скінчилася тупа возня,
Сплять визволителі в дірочках.
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02.11.2022 12:56 Ответить
орки лягли як тюлені під шнурок...
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02.11.2022 13:37 Ответить
Увага! Новина містить кадри, не рекомендовані до перегляду неповнолітнім, вагітним та людям зі слабкою психікою Джерело:
Адже ці рила не прийдуть тебе вбивати
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02.11.2022 13:42 Ответить
Друге фото класне!
Ваня ти чого тут лежишь з палкою в ротяке?
- Сок сосу ***...
А чого очі підкотив?
- Вкусно ***!
А чого за яйца тримаєшься?
- Напился *** так, что аж обосцался!
Ну ладно бувай Ваню, не буду тобі заважати.. а то за іншими треба йти. Соси, соку в Україні на всіх вас хватить...
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02.11.2022 14:04 Ответить
Красавчики! Лежать,як птєнчики....
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02.11.2022 16:51 Ответить
Вовки та лиси матимуть поживу.
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02.11.2022 21:09 Ответить
Красота-то какая, лепота
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06.11.2022 14:51 Ответить
Кацапская здохлятина приятно пахнет.
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06.11.2022 17:02 Ответить
 
 