Украинские десантники ликвидировали подразделение войск РФ. ВИДЕО+ФОТО 18+
Бойцы Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины в одном из районов выполнения задач ликвидировали подразделение войск Российской Федерации. Внимание! Новость содержит кадры, не рекомендованные для просмотра несовершеннолетним, беременным и людям со слабой психикой!
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пресс-служба ДШВ сообщила в телеграме.
"Украинские десантники уничтожили подразделение российских захватчиков в одном из районов выполнения задач. Их телами усеяна лесополоса. И так будет с каждым оккупантом на родной украинской земле", - говорится в сообщении.
Топ комментарии
+51 Враг рода человеческого 666
показать весь комментарий02.11.2022 09:56
+38 Підлога Маккартні
показать весь комментарий02.11.2022 10:00
+34 Qq Qqq #455433
показать весь комментарий02.11.2022 10:23
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Але водночас і красиво !
Чи гарно правильно по українськи ?
-Дикуни сер!
лежит статуя и смотрит вниз
а вместо х@я - кленовый лист
То хоть ми передзводимо твоїм.....
Зарилась тихенько в листочках.
Скінчилася тупа возня,
Сплять визволителі в дірочках.
Адже ці рила не прийдуть тебе вбивати
Ваня ти чого тут лежишь з палкою в ротяке?
- Сок сосу ***...
А чого очі підкотив?
- Вкусно ***!
А чого за яйца тримаєшься?
- Напился *** так, что аж обосцался!
Ну ладно бувай Ваню, не буду тобі заважати.. а то за іншими треба йти. Соси, соку в Україні на всіх вас хватить...