Украинские десантники ликвидировали подразделение войск РФ. ВИДЕО+ФОТО 18+

Бойцы Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины в одном из районов выполнения задач ликвидировали подразделение войск Российской Федерации. Внимание! Новость содержит кадры, не рекомендованные для просмотра несовершеннолетним, беременным и людям со слабой психикой!

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пресс-служба ДШВ сообщила в телеграме.

"Украинские десантники уничтожили подразделение российских захватчиков в одном из районов выполнения задач. Их телами усеяна лесополоса. И так будет с каждым оккупантом на родной украинской земле", - говорится в сообщении.

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