Бійці спецпідрозділу "Хорт" ліквідували заступника начштабу ПВК "Вагнера"
Бійці українського спецпідрозділу "Хорт" ліквідували під час бойового завдання заступника начальника штабу найманців ПВК "Вагнера".
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на сторінку спецпідрозділу "Хорт" у Facebook.
Під час виконання бойового завдання бійці нашого спецпідрозділу у ближньому бою зіштовхнулися з групою бойовиків сумнозвісної пригожинської ПВК "Вагнера".
Як зазначається, бойовий контакт відправив у пекло всю ворожу групу. Серед двухсотих вагнерівців було ідентифіковано заступника начальника штабу.
Окрім того, захисники затрофеїли зброю цього мертвого окупанта – АК-12. Цей автомат був прийнятий на озброєння ворожої армії у 2018 році.
Топ коментарі
+65 Анжей b106d7a9
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+59 Aleksey NotBad
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+55 Чайка Київ
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Коліматорний приціл (встановлений на планку Пікатіні) скорочує час на прицілювання в рази.
Крім того, ще побачив виступ для великого пальцю на запобіжнику. Не відбулося змін в фіксації/екстрації магазину.
Підсумок - нічого революційного.
https://www.youtube.com/watch?v=8PJCwNWKYJQ https://www.youtube.com/watch?v=8PJCwNWKYJQ
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"Тік-ток вбиває донів-андонів"
https://t.me/informnapalm/13872
А ви помітили, що у кадирівців навіть мішки для трупів якісніші, ніж у звичайних солдат та чмобіків.
"Любо"! Тьфу, "Гойда"! Тьфу, "Ахмат Чай"!
"Чекає кацапа ганьба й домовина
Де б лапоть його не ступив.
Ніколи, ніколи не буде Вкраїна
Рабою московських катів!"
Слава Україні! - Героям Слава!
Glory to Ukraine! - Glory to heroes!
Ukraine will win!
ждем новостей когда ***** гиркин склеит ласты...
пишаюся вами! і мені приємно, що я теж українець
також замітили, що абревіатурою "вААружоНих сіЛ раССіі" є ВСР!
ВСР!!!
це пояснює чому вони так часто ВСИРАЮТЬСЯ! вони ж ВееСеР! ВИСЕР! ХАХАХААХ!!
а ЗСУ по-москальки буде ВСУ! тому українська армія так постійно ВСУває висерам! ХАХАХА!!!!