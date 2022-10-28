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ліквідація (3517) спецпризначенці (215) ПВК Вагнер (1534)

Бійці спецпідрозділу "Хорт" ліквідували заступника начштабу ПВК "Вагнера"

рф,ліквідація

Бійці українського спецпідрозділу "Хорт" ліквідували під час бойового завдання заступника начальника штабу найманців ПВК "Вагнера".

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на сторінку спецпідрозділу "Хорт" у Facebook.

Під час виконання бойового завдання бійці нашого спецпідрозділу у ближньому бою зіштовхнулися з групою бойовиків сумнозвісної пригожинської ПВК "Вагнера".

Як зазначається, бойовий контакт відправив у пекло всю ворожу групу. Серед двухсотих вагнерівців було ідентифіковано заступника начальника штабу.

Окрім того, захисники затрофеїли зброю цього мертвого окупанта – АК-12. Цей автомат був прийнятий на озброєння ворожої армії у 2018 році.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": ЗСУ ліквідували підполковника російської армії Болотнікова. ФОТО

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Топ коментарі
+65
Тепер можна йти спати🤗
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28.10.2022 22:30
+59
Жирный пригожинский петух...херовый из него повар, ВСУ готовит его братию получше. С корочкой.
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28.10.2022 22:34
+55
Героям слава, бережи та допомагай вам Господь
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28.10.2022 22:35
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Тепер можна йти спати🤗
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28.10.2022 22:30 Відповісти
Жирный пригожинский петух...херовый из него повар, ВСУ готовит его братию получше. С корочкой.
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28.10.2022 22:34 Відповісти
Теперь родствениики на целой коллоне белых жигулей на кладбище будут ездить
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28.10.2022 22:35 Відповісти
мені здається, що не будуть. приватна компанія, держава їй нічого не должна, платить повар (чи кухня)
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29.10.2022 09:10 Відповісти
в приличных ресторанах остатки пищи выносят с черного хода, на радость бомжам. Ну так то в приличных. Там и объедков не достанется
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29.10.2022 11:57 Відповісти
Героям слава, бережи та допомагай вам Господь
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28.10.2022 22:35 Відповісти
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28.10.2022 22:36 Відповісти
Бойцы говорят, АК-12 - говно. Хуже АК-74.
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28.10.2022 22:36 Відповісти
Калашников улучшить невозможно. Планки Пикатини делу не помогут)
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28.10.2022 22:50 Відповісти
Єдиний плюс АК - він дешевий та масовий. Крім того, в нас дуже багато набоїв до нього.
Коліматорний приціл (встановлений на планку Пікатіні) скорочує час на прицілювання в рази.
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28.10.2022 23:34 Відповісти
Вживу не бачив. Судячи з загальнодоступних фото, він відрізняється від АК-74 (-У), тільки обвісом. Тобто, гіршим теоретично бути не може, але встановлювати прицільні пристрої на кришку ствольної коробки, або на газовідвідну трубку без кріплення до стволу - особливого сенсу не має.
Крім того, ще побачив виступ для великого пальцю на запобіжнику. Не відбулося змін в фіксації/екстрації магазину.
Підсумок - нічого революційного.
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29.10.2022 00:05 Відповісти
Це посилання на його (АК-12) огляд матчастини

https://www.youtube.com/watch?v=8PJCwNWKYJQ https://www.youtube.com/watch?v=8PJCwNWKYJQ

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29.10.2022 12:06 Відповісти
и еще о погоде !
///
"Тік-ток вбиває донів-андонів"

https://t.me/informnapalm/13872

А ви помітили, що у кадирівців навіть мішки для трупів якісніші, ніж у звичайних солдат та чмобіків.
"Любо"! Тьфу, "Гойда"! Тьфу, "Ахмат Чай"!
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28.10.2022 22:37 Відповісти
)
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29.10.2022 01:41 Відповісти
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29.10.2022 08:06 Відповісти
Это зам гиркина ?
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28.10.2022 22:40 Відповісти
Як що рахувати "вагнер" за бригаду, то НШ полковник-підполковник, ЗНШ від капітана до підполковника земля йому скловатою, або свинкам на вечерю
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28.10.2022 22:42 Відповісти
Был "вагнер" стал "винигрет".
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28.10.2022 22:46 Відповісти
Нельзя трогать вагнеровцев, а то Путин нападет.
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28.10.2022 22:46 Відповісти

"Чекає кацапа ганьба й домовина
Де б лапоть його не ступив.
Ніколи, ніколи не буде Вкраїна
Рабою московських катів!"

Слава Україні! - Героям Слава!
Glory to Ukraine! - Glory to heroes!
Ukraine will win!
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28.10.2022 22:48 Відповісти

ждем новостей когда ***** гиркин склеит ласты...
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28.10.2022 22:51 Відповісти
Він на московії, у нас нема літери "ы ", як на табличці.
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28.10.2022 22:54 Відповісти
https://www.stopcor.org/ukr/section-suspilstvo/news-sivij-ta-militarizovanij-girkin-zasvitivsya-u-rostovskij-oblasti-foto-19-10-2022.html в ростове банду собирает...
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28.10.2022 23:03 Відповісти
Этого надо живым брать, сколько он может рассказать, только путлер больше знает
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28.10.2022 23:02 Відповісти
Дерьмак поменяет , как Цемаха
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29.10.2022 00:42 Відповісти
А ты думаешь, что буряты это обменный фонд?
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29.10.2022 01:30 Відповісти
Только сначала "самовар" из него сделать.
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29.10.2022 11:42 Відповісти
👍👍👍👍👍👍
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28.10.2022 22:54 Відповісти
Допомога у відсотках для України по кожному союзнику https://youtu.be/-vTQMbd8dRI це цікаво
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28.10.2022 23:10 Відповісти
с миру - по нитке.
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28.10.2022 23:18 Відповісти
я щиро втішений

пишаюся вами! і мені приємно, що я теж українець
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28.10.2022 23:19 Відповісти
ГЕРОЯМ СЛАВА!!!
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28.10.2022 23:29 Відповісти
Краще б до Берислава підступилися. Ліквідатори *****. Херсон На літо полишаєте і мовчите?
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28.10.2022 23:44 Відповісти
ВДерьмак поменяет , как Цемаха
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29.10.2022 00:45 Відповісти
це ти на кого так. може сам підарок сходиш туда..чмошнік
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29.10.2022 01:08 Відповісти
Берете автомат і йдете звільнять!
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29.10.2022 08:01 Відповісти
Я то на сватовском направлении,а вот с херсонского передают что тебя там очень не хватает
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29.10.2022 09:06 Відповісти
кремліни в Україні цинічно утилізують власне генетичне сміття. Чого тим прохолоджуватимуться на зоні, ще й годуй їх. Вперед, за батьківщину, проти "нацистських укробандерів". А пошарпані бойові частини першої лінії, яких розібрали на запчастини в Бучі, Ірпіні, Гостомелі, під Харковом, у Сєвєродонецьку, та в інших місцях та містах-героях, відвели зализувати рани. Немає межі кремлівському цинізму. З українського боку проблема в тому, що поки кремль утилізує свої покидьки, Україна втрачає найкращих представників нації.
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28.10.2022 23:45 Відповісти
Смерть кацапам! Путлер капут!
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28.10.2022 23:47 Відповісти
Походу росейские военные после наезда Дон дона и Повара на армейских генералов- начали сливать инфу о местонахождении кадыровцев и вагнеровцев....
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28.10.2022 23:48 Відповісти
"Что тебе снится, крейсер" Аврора"..." Головой о бетонный пирс)) Поздравляю, приплыли! Давай ещё!
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29.10.2022 01:26 Відповісти
Дешёвые,распиаренные "музыкантишки".
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29.10.2022 01:40 Відповісти
А Пригожина слабо?
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29.10.2022 07:16 Відповісти
А тобі?
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29.10.2022 09:39 Відповісти
Я, взагалі-то, не знущаюсь, а кажу про супербажану ціль. Без Пригожина весь Вагнер посипиться як карточний домик.
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29.10.2022 12:29 Відповісти
Ну, на Уткіна все перепишуть, чи ще на когось. Що той Пригожин, фінансування якось забеспечує? Так воно, в даному випадку, все одно йде з держбютжету.
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29.10.2022 23:53 Відповісти
вагнерок утоп и мать его...
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29.10.2022 08:19 Відповісти
И мать его снова по пьяне нарожает.. Хотя скоро будут будут сперму покупать за бутылку.
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29.10.2022 09:46 Відповісти
ПРОСТО СВЯТО ЯКЕСЬ ! Бравооооо, котики!
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29.10.2022 11:22 Відповісти
Пишаюсь побратимами мого пiдроздiлу...
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29.10.2022 12:30 Відповісти
Тепер буде з кабздоном співати- нє расстанусь с камсамолом,буду вєчно маладим.
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29.10.2022 13:35 Відповісти
Довелось мне в Севасе попользоваться этим АК-12, скажу я Вам Ак-74 лучше, если заменить все обвесы. В этом новом чуде только ремень удобней. Короче галимый распил бабла в этом аналоговнет...
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29.10.2022 15:36 Відповісти
добре, що знищили. Але я так порахував собі: 300 тисяч ділимо на триста в день - тисяча днів. Якби в день знищували рашистів вдесятеро більше, може б швидше вони втекли б?
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29.10.2022 18:42 Відповісти
немає ніяких 300т! 300т. - це хворі фантазії кремлівських шизиків.
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30.10.2022 08:00 Відповісти
Отлично! Замочили злодея.
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29.10.2022 19:58 Відповісти
дивно! найманець, але з написами "вААружоНиє сіЛі раССіі"? це як?
також замітили, що абревіатурою "вААружоНих сіЛ раССіі" є ВСР!
ВСР!!!
це пояснює чому вони так часто ВСИРАЮТЬСЯ! вони ж ВееСеР! ВИСЕР! ХАХАХААХ!!

а ЗСУ по-москальки буде ВСУ! тому українська армія так постійно ВСУває висерам! ХАХАХА!!!!
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30.10.2022 07:58 Відповісти
 
 