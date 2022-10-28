Бійці спецпідрозділу "Хорт" ліквідували заступника начштабу ПВК "Вагнера"

Бійці українського спецпідрозділу "Хорт" ліквідували під час бойового завдання заступника начальника штабу найманців ПВК "Вагнера".

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на сторінку спецпідрозділу "Хорт" у Facebook.

Під час виконання бойового завдання бійці нашого спецпідрозділу у ближньому бою зіштовхнулися з групою бойовиків сумнозвісної пригожинської ПВК "Вагнера".

Як зазначається, бойовий контакт відправив у пекло всю ворожу групу. Серед двухсотих вагнерівців було ідентифіковано заступника начальника штабу.

Окрім того, захисники затрофеїли зброю цього мертвого окупанта – АК-12. Цей автомат був прийнятий на озброєння ворожої армії у 2018 році.

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