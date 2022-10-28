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Бойцы спецподразделения "Хорт" ликвидировали заместителя начальника штаба ЧВК "Вагнера"

рф,ліквідація

Бойцы украинского спецподразделения "Хорт" ликвидировали во время боевого задания заместителя начальника штаба наемников ЧВК "Вагнера".

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на страницу спецподразделения "Хорт" в Facebook.

При выполнении боевого задания бойцы нашего спецподразделения в ближнем бою столкнулись с группой боевиков печально известного пригожинского ЧВК "Вагнера".

Как отмечается, боевой контакт отправил в ад всю вражескую группу. Среди двухсот вагнеровцев был идентифицирован заместитель начальника штаба.

Кроме того, защитники затрофеили оружие этого мертвого оккупанта – АК-12. Этот автомат был принят на вооружение вражеской армии в 2018 году.

Смотрите также: ВСУ ликвидировали подполковника российской армии Болотникова. ФОТО
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Топ комментарии
+65
Тепер можна йти спати🤗
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28.10.2022 22:30
+59
Жирный пригожинский петух...херовый из него повар, ВСУ готовит его братию получше. С корочкой.
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28.10.2022 22:34
+55
Героям слава, бережи та допомагай вам Господь
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28.10.2022 22:35
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Тепер можна йти спати🤗
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28.10.2022 22:30 Ответить
Жирный пригожинский петух...херовый из него повар, ВСУ готовит его братию получше. С корочкой.
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28.10.2022 22:34 Ответить
Теперь родствениики на целой коллоне белых жигулей на кладбище будут ездить
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28.10.2022 22:35 Ответить
мені здається, що не будуть. приватна компанія, держава їй нічого не должна, платить повар (чи кухня)
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29.10.2022 09:10 Ответить
в приличных ресторанах остатки пищи выносят с черного хода, на радость бомжам. Ну так то в приличных. Там и объедков не достанется
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29.10.2022 11:57 Ответить
Героям слава, бережи та допомагай вам Господь
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28.10.2022 22:35 Ответить
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28.10.2022 22:36 Ответить
Бойцы говорят, АК-12 - говно. Хуже АК-74.
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28.10.2022 22:36 Ответить
Калашников улучшить невозможно. Планки Пикатини делу не помогут)
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28.10.2022 22:50 Ответить
Єдиний плюс АК - він дешевий та масовий. Крім того, в нас дуже багато набоїв до нього.
Коліматорний приціл (встановлений на планку Пікатіні) скорочує час на прицілювання в рази.
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28.10.2022 23:34 Ответить
Вживу не бачив. Судячи з загальнодоступних фото, він відрізняється від АК-74 (-У), тільки обвісом. Тобто, гіршим теоретично бути не може, але встановлювати прицільні пристрої на кришку ствольної коробки, або на газовідвідну трубку без кріплення до стволу - особливого сенсу не має.
Крім того, ще побачив виступ для великого пальцю на запобіжнику. Не відбулося змін в фіксації/екстрації магазину.
Підсумок - нічого революційного.
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29.10.2022 00:05 Ответить
Це посилання на його (АК-12) огляд матчастини

https://www.youtube.com/watch?v=8PJCwNWKYJQ https://www.youtube.com/watch?v=8PJCwNWKYJQ

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29.10.2022 12:06 Ответить
и еще о погоде !
///
"Тік-ток вбиває донів-андонів"

https://t.me/informnapalm/13872

А ви помітили, що у кадирівців навіть мішки для трупів якісніші, ніж у звичайних солдат та чмобіків.
"Любо"! Тьфу, "Гойда"! Тьфу, "Ахмат Чай"!
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28.10.2022 22:37 Ответить
)
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29.10.2022 01:41 Ответить
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29.10.2022 08:06 Ответить
Это зам гиркина ?
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28.10.2022 22:40 Ответить
Як що рахувати "вагнер" за бригаду, то НШ полковник-підполковник, ЗНШ від капітана до підполковника земля йому скловатою, або свинкам на вечерю
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28.10.2022 22:42 Ответить
Был "вагнер" стал "винигрет".
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28.10.2022 22:46 Ответить
Нельзя трогать вагнеровцев, а то Путин нападет.
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28.10.2022 22:46 Ответить

"Чекає кацапа ганьба й домовина
Де б лапоть його не ступив.
Ніколи, ніколи не буде Вкраїна
Рабою московських катів!"

Слава Україні! - Героям Слава!
Glory to Ukraine! - Glory to heroes!
Ukraine will win!
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28.10.2022 22:48 Ответить

ждем новостей когда ***** гиркин склеит ласты...
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28.10.2022 22:51 Ответить
Він на московії, у нас нема літери "ы ", як на табличці.
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28.10.2022 22:54 Ответить
https://www.stopcor.org/ukr/section-suspilstvo/news-sivij-ta-militarizovanij-girkin-zasvitivsya-u-rostovskij-oblasti-foto-19-10-2022.html в ростове банду собирает...
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28.10.2022 23:03 Ответить
Этого надо живым брать, сколько он может рассказать, только путлер больше знает
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28.10.2022 23:02 Ответить
Дерьмак поменяет , как Цемаха
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29.10.2022 00:42 Ответить
А ты думаешь, что буряты это обменный фонд?
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29.10.2022 01:30 Ответить
Только сначала "самовар" из него сделать.
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29.10.2022 11:42 Ответить
👍👍👍👍👍👍
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28.10.2022 22:54 Ответить
Допомога у відсотках для України по кожному союзнику https://youtu.be/-vTQMbd8dRI це цікаво
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28.10.2022 23:10 Ответить
с миру - по нитке.
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28.10.2022 23:18 Ответить
я щиро втішений

пишаюся вами! і мені приємно, що я теж українець
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28.10.2022 23:19 Ответить
ГЕРОЯМ СЛАВА!!!
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28.10.2022 23:29 Ответить
Краще б до Берислава підступилися. Ліквідатори *****. Херсон На літо полишаєте і мовчите?
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28.10.2022 23:44 Ответить
ВДерьмак поменяет , как Цемаха
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29.10.2022 00:45 Ответить
це ти на кого так. може сам підарок сходиш туда..чмошнік
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29.10.2022 01:08 Ответить
Берете автомат і йдете звільнять!
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29.10.2022 08:01 Ответить
Я то на сватовском направлении,а вот с херсонского передают что тебя там очень не хватает
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29.10.2022 09:06 Ответить
кремліни в Україні цинічно утилізують власне генетичне сміття. Чого тим прохолоджуватимуться на зоні, ще й годуй їх. Вперед, за батьківщину, проти "нацистських укробандерів". А пошарпані бойові частини першої лінії, яких розібрали на запчастини в Бучі, Ірпіні, Гостомелі, під Харковом, у Сєвєродонецьку, та в інших місцях та містах-героях, відвели зализувати рани. Немає межі кремлівському цинізму. З українського боку проблема в тому, що поки кремль утилізує свої покидьки, Україна втрачає найкращих представників нації.
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28.10.2022 23:45 Ответить
Смерть кацапам! Путлер капут!
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28.10.2022 23:47 Ответить
Походу росейские военные после наезда Дон дона и Повара на армейских генералов- начали сливать инфу о местонахождении кадыровцев и вагнеровцев....
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28.10.2022 23:48 Ответить
"Что тебе снится, крейсер" Аврора"..." Головой о бетонный пирс)) Поздравляю, приплыли! Давай ещё!
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29.10.2022 01:26 Ответить
Дешёвые,распиаренные "музыкантишки".
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29.10.2022 01:40 Ответить
А Пригожина слабо?
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29.10.2022 07:16 Ответить
А тобі?
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29.10.2022 09:39 Ответить
Я, взагалі-то, не знущаюсь, а кажу про супербажану ціль. Без Пригожина весь Вагнер посипиться як карточний домик.
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29.10.2022 12:29 Ответить
Ну, на Уткіна все перепишуть, чи ще на когось. Що той Пригожин, фінансування якось забеспечує? Так воно, в даному випадку, все одно йде з держбютжету.
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29.10.2022 23:53 Ответить
вагнерок утоп и мать его...
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29.10.2022 08:19 Ответить
И мать его снова по пьяне нарожает.. Хотя скоро будут будут сперму покупать за бутылку.
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29.10.2022 09:46 Ответить
ПРОСТО СВЯТО ЯКЕСЬ ! Бравооооо, котики!
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29.10.2022 11:22 Ответить
Пишаюсь побратимами мого пiдроздiлу...
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29.10.2022 12:30 Ответить
Тепер буде з кабздоном співати- нє расстанусь с камсамолом,буду вєчно маладим.
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29.10.2022 13:35 Ответить
Довелось мне в Севасе попользоваться этим АК-12, скажу я Вам Ак-74 лучше, если заменить все обвесы. В этом новом чуде только ремень удобней. Короче галимый распил бабла в этом аналоговнет...
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29.10.2022 15:36 Ответить
добре, що знищили. Але я так порахував собі: 300 тисяч ділимо на триста в день - тисяча днів. Якби в день знищували рашистів вдесятеро більше, може б швидше вони втекли б?
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29.10.2022 18:42 Ответить
немає ніяких 300т! 300т. - це хворі фантазії кремлівських шизиків.
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30.10.2022 08:00 Ответить
Отлично! Замочили злодея.
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29.10.2022 19:58 Ответить
дивно! найманець, але з написами "вААружоНиє сіЛі раССіі"? це як?
також замітили, що абревіатурою "вААружоНих сіЛ раССіі" є ВСР!
ВСР!!!
це пояснює чому вони так часто ВСИРАЮТЬСЯ! вони ж ВееСеР! ВИСЕР! ХАХАХААХ!!

а ЗСУ по-москальки буде ВСУ! тому українська армія так постійно ВСУває висерам! ХАХАХА!!!!
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30.10.2022 07:58 Ответить
 
 