Бойцы спецподразделения "Хорт" ликвидировали заместителя начальника штаба ЧВК "Вагнера"

Бойцы украинского спецподразделения "Хорт" ликвидировали во время боевого задания заместителя начальника штаба наемников ЧВК "Вагнера".

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на страницу спецподразделения "Хорт" в Facebook.

При выполнении боевого задания бойцы нашего спецподразделения в ближнем бою столкнулись с группой боевиков печально известного пригожинского ЧВК "Вагнера".

Как отмечается, боевой контакт отправил в ад всю вражескую группу. Среди двухсот вагнеровцев был идентифицирован заместитель начальника штаба.

Кроме того, защитники затрофеили оружие этого мертвого оккупанта – АК-12. Этот автомат был принят на вооружение вражеской армии в 2018 году.

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