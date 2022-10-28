Бойцы спецподразделения "Хорт" ликвидировали заместителя начальника штаба ЧВК "Вагнера"
Бойцы украинского спецподразделения "Хорт" ликвидировали во время боевого задания заместителя начальника штаба наемников ЧВК "Вагнера".
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на страницу спецподразделения "Хорт" в Facebook.
При выполнении боевого задания бойцы нашего спецподразделения в ближнем бою столкнулись с группой боевиков печально известного пригожинского ЧВК "Вагнера".
Как отмечается, боевой контакт отправил в ад всю вражескую группу. Среди двухсот вагнеровцев был идентифицирован заместитель начальника штаба.
Кроме того, защитники затрофеили оружие этого мертвого оккупанта – АК-12. Этот автомат был принят на вооружение вражеской армии в 2018 году.
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+65 Анжей b106d7a9
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+59 Aleksey NotBad
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Коліматорний приціл (встановлений на планку Пікатіні) скорочує час на прицілювання в рази.
Крім того, ще побачив виступ для великого пальцю на запобіжнику. Не відбулося змін в фіксації/екстрації магазину.
Підсумок - нічого революційного.
https://www.youtube.com/watch?v=8PJCwNWKYJQ https://www.youtube.com/watch?v=8PJCwNWKYJQ
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"Тік-ток вбиває донів-андонів"
https://t.me/informnapalm/13872
А ви помітили, що у кадирівців навіть мішки для трупів якісніші, ніж у звичайних солдат та чмобіків.
"Любо"! Тьфу, "Гойда"! Тьфу, "Ахмат Чай"!
"Чекає кацапа ганьба й домовина
Де б лапоть його не ступив.
Ніколи, ніколи не буде Вкраїна
Рабою московських катів!"
Слава Україні! - Героям Слава!
Glory to Ukraine! - Glory to heroes!
Ukraine will win!
ждем новостей когда ***** гиркин склеит ласты...
пишаюся вами! і мені приємно, що я теж українець
також замітили, що абревіатурою "вААружоНих сіЛ раССіі" є ВСР!
ВСР!!!
це пояснює чому вони так часто ВСИРАЮТЬСЯ! вони ж ВееСеР! ВИСЕР! ХАХАХААХ!!
а ЗСУ по-москальки буде ВСУ! тому українська армія так постійно ВСУває висерам! ХАХАХА!!!!