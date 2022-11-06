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Новости Война
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"Укрзализныця" изменила расписание движения ряда поездов из-за обстрелов

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Из-за российских атак АО "Укрзализныця" вынуждена изменить расписание движения некоторых поездов, следующих через Сумскую область.

Об этом сообщает пресс-служба компании в телеграме, передает Цензор.НЕТ.

"В связи с вражескими атаками некоторые поезда Укрзализныци будут следовать с задержкой и измененным расписанием:

  • №780 Киев — Сумы будет направляться в Ворожбу;
  • №45 Харьков — Ужгород будет следовать измененным маршрутом (без захода в Сумы) и задерживается ориентировочно на 3 часа;
  • №259 Сумы — Ивано-Франковск будет следовать измененным графиком и будет задерживаться ориентировочно на 3 часа.

Пассажиры, которые должны совершить посадку на рейсы №45 и №259 на станциях Ворожба, Бахмач, Нежин и Конотоп, будут вывезены отдельным дополнительным рейсом в Киев, где будет осуществлена ​​пересадка на другие поезда западного направления.

Сохраняем спокойствие и продолжаем движение ради победы", - говорится в сообщении.

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Автор: 

Укрзализныця (2753)


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