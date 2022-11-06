"Укрзализныця" изменила расписание движения ряда поездов из-за обстрелов
Из-за российских атак АО "Укрзализныця" вынуждена изменить расписание движения некоторых поездов, следующих через Сумскую область.
Об этом сообщает пресс-служба компании в телеграме, передает Цензор.НЕТ.
"В связи с вражескими атаками некоторые поезда Укрзализныци будут следовать с задержкой и измененным расписанием:
- №780 Киев — Сумы будет направляться в Ворожбу;
- №45 Харьков — Ужгород будет следовать измененным маршрутом (без захода в Сумы) и задерживается ориентировочно на 3 часа;
- №259 Сумы — Ивано-Франковск будет следовать измененным графиком и будет задерживаться ориентировочно на 3 часа.
Пассажиры, которые должны совершить посадку на рейсы №45 и №259 на станциях Ворожба, Бахмач, Нежин и Конотоп, будут вывезены отдельным дополнительным рейсом в Киев, где будет осуществлена пересадка на другие поезда западного направления.
Сохраняем спокойствие и продолжаем движение ради победы", - говорится в сообщении.
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