"Укрзалізниця" змінила розклад руху низки поїздів через обстріли
Через російські атаки АТ "Укрзалізниця" змушене змінити розклад руху деяких поїздів, які прямують через Сумську область.
Про це повідомляє пресслужба компанії у телеграмі, передає Цензор.НЕТ.
"У зв’язку з ворожими атаками деякі поїзди Укрзалізниці прямуватимуть із затримкою та зміненим розкладом:
№780 Київ — Суми прямуватиме до Ворожби;
№45 Харків — Ужгород прямуватиме зміненим маршрутом (без заходу в Суми) і затримується орієнтовно на 3 години;
№259 Суми — Івано-Франківськ прямуватиме зміненим графіком і затримуватиметься орієнтовно на 3 години.
Пасажири, які мали здійснити посадку на рейси №45 і №259 на станціях Ворожба, Бахмач, Ніжин та Конотоп, будуть вивезені окремим додатковим рейсом до Києва, де буде здійснена пересадка на інші поїзди західного напрямку.
Зберігаємо спокій і продовжуємо рух задля перемоги", - йдеться у повідомленні.
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