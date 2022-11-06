"Укрзалізниця" змінила розклад руху низки поїздів через обстріли

Через російські атаки АТ "Укрзалізниця" змушене змінити розклад руху деяких поїздів, які прямують через Сумську область.

Про це повідомляє пресслужба компанії у телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

"У зв’язку з ворожими атаками деякі поїзди Укрзалізниці прямуватимуть із затримкою та зміненим розкладом:

№780 Київ — Суми прямуватиме до Ворожби;

№45 Харків — Ужгород прямуватиме зміненим маршрутом (без заходу в Суми) і затримується орієнтовно на 3 години;

№259 Суми — Івано-Франківськ прямуватиме зміненим графіком і затримуватиметься орієнтовно на 3 години.

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Пасажири, які мали здійснити посадку на рейси №45 і №259 на станціях Ворожба, Бахмач, Ніжин та Конотоп, будуть вивезені окремим додатковим рейсом до Києва, де буде здійснена пересадка на інші поїзди західного напрямку.

Зберігаємо спокій і продовжуємо рух задля перемоги", - йдеться у повідомленні.