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Новости Война
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Россия создает точки напряжения по всему миру, чтобы отвлечь внимание от Украины, - Вениславский

веніславський

Россия создает точки напряжения по всему миру, чтобы отвлечь внимание от Украины.

Об этом в эфире телемарафона единственных новостей сказал народный депутат, представитель президента в Верховной Раде, член комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский, комментируя поставки боеприпасов из КНДР в Россию, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Когда мы увидели, что Иран продолжает поставлять России беспилотники, вокруг Ирана возникла определенная система нестабильности, начали звучать угрозы развязывания войны в Саудовской Аравии, Израиль очень насторожился и так далее. Когда речь идет о Северной Корее, надо понимать, что непростые отношения Северной Кореи с Южной Кореей – это также определенная точка напряжения. Также их испытания баллистических ракет по определенному направлению Японии – это все создает еще одну точку напряжения. Все это отвлекает внимание наших партнеров и естественно тот объем, и внимание, которое было к Украине, может немного угасать на фоне новых точек напряжения", – сказал Вениславский.

Он также отметил, что России необходимы партнеры – как по торговле, так и по поставке вооружения.

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"Я не исключаю, что это не разовая акция, это будет продолжаться, тем более по данным ГУР, фактически с лета россия через свои военные представительства ведет поиск артиллерийских снарядов, боеприпасов и в Африке, и на Востоке, в Азии, где есть запасы старых советских боеприпасов 152, 122 калибра. Они их пытаются покупать, несмотря на то, что у них были огромные запасы, но они заканчиваются", – сказал Вениславский.

Также народный депутат напомнил, что Россия не скрывает своих попыток изменить мироустройство и переформатировать систему глобальной безопасности, и в этом процессе ей также необходимы союзники и аргументы для шантажа цивилизованного мира.

По словам Вениславского, КНДР и так находится в определенной изоляции, и влиять на снабжение ею россии оружия труднее, хотя аргументы всегда можно найти.

Относительно Ирана возможности для давления на него шире, в частности, Украина продолжает покупать определенные товары иранского происхождения, и закрытие рынков сбыта иранских товаров является одним из средств давления.

Также читайте: КНДР поставляет большие партии артиллерийских снарядов в Россию, - Белый Дом

Автор: 

Африка (279) КНДР (1210) россия (95660) Вениславский Федор (268)


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Топ комментарии
+10
Цікавіше те що квартал95 робить так само- відволікає увагу від важливих тем постійними медійними висер@ми на які ведеться люмпен.
До того ж, квартальна влада йде тим самим шляхом що й пуйло у себе в рашці - корупція, закриття опозиційних медіа, перевищення владних повноважень
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06.11.2022 18:12
+6
Поздоровляю з відкриттям! Це тягне на дисертацію
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06.11.2022 18:11
+3
Всё, что делает россия, у нее выходит сделанным на "********", корявым, плохо работающим...
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06.11.2022 18:04
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Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Всё, что делает россия, у нее выходит сделанным на "********", корявым, плохо работающим...
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06.11.2022 18:04 Ответить
Росія створює точки напруги, а виходять лише точки непрухи!
)
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06.11.2022 18:26 Ответить
пид.рассия ?
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06.11.2022 19:55 Ответить
Поздоровляю з відкриттям! Це тягне на дисертацію
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06.11.2022 18:11 Ответить
НА ШАРИКОВСКУЮ
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06.11.2022 18:22 Ответить
Цікавіше те що квартал95 робить так само- відволікає увагу від важливих тем постійними медійними висер@ми на які ведеться люмпен.
До того ж, квартальна влада йде тим самим шляхом що й пуйло у себе в рашці - корупція, закриття опозиційних медіа, перевищення владних повноважень
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06.11.2022 18:12 Ответить
Ну так припиніть торгівлю з ними!
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06.11.2022 18:15 Ответить
https://www.youtube.com/c/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D0%B9%D1%81%D0%BE%D0%BA2%D0%A1%D0%9E%D0%9A

https://www.youtube.com/c/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D0%B9%D1%81%D0%BE%D0%BA2%D0%A1%D0%9E%D0%9A Самый сок 2

https://www.youtube.com/post/UgkxE5K9VHIrSKygNiMHYo7rqahuQvijblo9 42 минуты назад

Рашисты нанесли ракетно-бомбовые удары по лагерям беженцев на западе Идлиба. Более 80 человек были убиты и ранены. Если москву не остановить сейчас, она будет убивать все больше и больше и география убийств будет только расширятся. Эту воронку смерти нужно залить бетоном и отправить в небытие. Никакой новой "россии" и "прекрасной" россии будущего, или этот Zверь опять вернётся что бы сеять смерть.
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06.11.2022 18:15 Ответить
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06.11.2022 18:16 Ответить
це вже занадто... параша сере всюди де тільки може-ОТ СУТЬ СПРАВИ
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06.11.2022 18:21 Ответить
- Шо , куме , сказать хочу: дивлюся - а в Європі за останні півроку - ні одного теракту чи якихось значних громадських заворушень , пов»язаних з убивствами чи погромами! Що-б то значило?

- Та все просто ! Головний організатор терактів та безпорядків надто зайнятий - з Україною воює!
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06.11.2022 19:27 Ответить
А какие приятные речи толкали наши эксперты весной-путя вот вот умрёт,раше жить осталось 2 месяца до дефолта и развала,ешё немножко и война закончится.А теперь оказывается,раше хватает сил создавать точки напряжённости во всём мире и это не смотря на войну.Да и про развал и дефолт уже никто не вспоминает.
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06.11.2022 19:46 Ответить
 
 