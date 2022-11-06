Россия создает точки напряжения по всему миру, чтобы отвлечь внимание от Украины, - Вениславский

Россия создает точки напряжения по всему миру, чтобы отвлечь внимание от Украины.

Об этом в эфире телемарафона единственных новостей сказал народный депутат, представитель президента в Верховной Раде, член комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский, комментируя поставки боеприпасов из КНДР в Россию, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Когда мы увидели, что Иран продолжает поставлять России беспилотники, вокруг Ирана возникла определенная система нестабильности, начали звучать угрозы развязывания войны в Саудовской Аравии, Израиль очень насторожился и так далее. Когда речь идет о Северной Корее, надо понимать, что непростые отношения Северной Кореи с Южной Кореей – это также определенная точка напряжения. Также их испытания баллистических ракет по определенному направлению Японии – это все создает еще одну точку напряжения. Все это отвлекает внимание наших партнеров и естественно тот объем, и внимание, которое было к Украине, может немного угасать на фоне новых точек напряжения", – сказал Вениславский.

Он также отметил, что России необходимы партнеры – как по торговле, так и по поставке вооружения.

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"Я не исключаю, что это не разовая акция, это будет продолжаться, тем более по данным ГУР, фактически с лета россия через свои военные представительства ведет поиск артиллерийских снарядов, боеприпасов и в Африке, и на Востоке, в Азии, где есть запасы старых советских боеприпасов 152, 122 калибра. Они их пытаются покупать, несмотря на то, что у них были огромные запасы, но они заканчиваются", – сказал Вениславский.

Также народный депутат напомнил, что Россия не скрывает своих попыток изменить мироустройство и переформатировать систему глобальной безопасности, и в этом процессе ей также необходимы союзники и аргументы для шантажа цивилизованного мира.

По словам Вениславского, КНДР и так находится в определенной изоляции, и влиять на снабжение ею россии оружия труднее, хотя аргументы всегда можно найти.

Относительно Ирана возможности для давления на него шире, в частности, Украина продолжает покупать определенные товары иранского происхождения, и закрытие рынков сбыта иранских товаров является одним из средств давления.

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