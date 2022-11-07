Россияне ударили по Никопольскому району: повреждены дома и предприятие
Российские военные сегодня днем, 7 ноября, из РСЗО обстреляли Марганецкую громаду в Никопольском районе Днепропетровской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм председателя Днепропетровского облсовета Николая Лукашука.
В результате обстрела разрушено хозяйственное сооружение, еще одно существенно повреждено. Кроме того, повреждены два частных жилых дома. К счастью, никто не пострадал.
Также в Днепропетровской области пиротехники за день обезвредили около двух десятков взрывоопасных предметов.
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показать весь комментарий07.11.2022 21:43 Ответить Мне нравится 1
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