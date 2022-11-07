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Россияне ударили по Никопольскому району: повреждены дома и предприятие

нікопольщина

Российские военные сегодня днем, 7 ноября, из РСЗО обстреляли Марганецкую громаду в Никопольском районе Днепропетровской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм председателя Днепропетровского облсовета Николая Лукашука.

В результате обстрела разрушено хозяйственное сооружение, еще одно существенно повреждено. Кроме того, повреждены два частных жилых дома. К счастью, никто не пострадал.

Также в Днепропетровской области пиротехники за день обезвредили около двух десятков взрывоопасных предметов.

Также смотрите: Ликвидированы последствия вражеских атак в Никопольском районе, - ГСЧС. ФОТО

обстрел (27366) Никополь (1036) Днепропетровская область (3997)


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07.11.2022 21:43 Ответить
 
 