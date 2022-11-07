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Росіяни вдарили по Нікопольському району: пошкоджено будинки та підприємство

нікопольщина

Російські військові сьогодні вдень, 7 листопада, із РСЗВ обстріляли Марганецьку громаду у Нікопольському районі Дніпропетровської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на телеграм голови Дніпропетровської облради Миколи Лукашука.

Унаслідок обстрілу зруйновано господарську споруду, ще одну суттєво пошкоджено. Крім того, пошкоджено два приватні житлові будинки. На щастя, ніхто не постраждав.

Також у Дніпропетровській області піротехніки за день знешкодили близько двох десятків вибухонебезпечних предметів.

Також читайте: Уночі росіяни завдали ударів із "Градів" і важкої артилерії по Мирівській та Марганецькій громадах на Дніпропетровщині

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обстріл (28687) Нікополь (1207) Дніпропетровська область (3775)


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07.11.2022 21:43 Відповісти
 
 