Росіяни вдарили по Нікопольському району: пошкоджено будинки та підприємство

Російські військові сьогодні вдень, 7 листопада, із РСЗВ обстріляли Марганецьку громаду у Нікопольському районі Дніпропетровської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на телеграм голови Дніпропетровської облради Миколи Лукашука.

Унаслідок обстрілу зруйновано господарську споруду, ще одну суттєво пошкоджено. Крім того, пошкоджено два приватні житлові будинки. На щастя, ніхто не постраждав.

Також у Дніпропетровській області піротехніки за день знешкодили близько двох десятків вибухонебезпечних предметів.

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