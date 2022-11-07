Росіяни вдарили по Нікопольському району: пошкоджено будинки та підприємство
Російські військові сьогодні вдень, 7 листопада, із РСЗВ обстріляли Марганецьку громаду у Нікопольському районі Дніпропетровської області.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на телеграм голови Дніпропетровської облради Миколи Лукашука.
Унаслідок обстрілу зруйновано господарську споруду, ще одну суттєво пошкоджено. Крім того, пошкоджено два приватні житлові будинки. На щастя, ніхто не постраждав.
Також у Дніпропетровській області піротехніки за день знешкодили близько двох десятків вибухонебезпечних предметів.
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показати весь коментар07.11.2022 21:43 Відповісти Мені подобається 1
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