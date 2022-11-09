Песков посетил оккупированный Луганск: Проводил обучение для СМИ

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков посещал оккупированный Луганск.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС, сообщил первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко.

"Песков посетил Луганск, где проводил обучение для пресс-служб и СМИ", - отметил он.

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