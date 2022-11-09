Песков посетил оккупированный Луганск: Проводил обучение для СМИ
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков посещал оккупированный Луганск.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС, сообщил первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко.
"Песков посетил Луганск, где проводил обучение для пресс-служб и СМИ", - отметил он.
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Мобилизовали или в связи с его огромной ценностью для россии дали бронь, и не простую, а титановую.
ну не "слугі народа" вони в 153 серіях...
та і люди зовсім інші - їх "на хоч поржом" не візмеш...
завжди буде 50/50 +- десяті відсотків.
і це гарно як на мене - це гарантія від бубов і від ******...
от тут прогавила розвідка...
але як був в реалі і прогавили?
то вже обідно і питання до буданова - ну і де ти ефрейтор-майор був,
лапшу нам вішав, вангував?
і чому тебе на курсах маршалів в Трускавцях вчили?
Ідіть геть з Украіни , кляті вбивці !