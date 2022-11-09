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Песков посетил оккупированный Луганск: Проводил обучение для СМИ

дмитрий,песков

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков посещал оккупированный Луганск.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС, сообщил первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко.

"Песков посетил Луганск, где проводил обучение для пресс-служб и СМИ", - отметил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты в "казацких" кадетских корпусах в Луганской области готовят детей для войны с Украиной

Луганск (3164) Песков Дмитрий (1898)


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Топ комментарии
+9
Що воно може навчить крім піздєжа?
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09.11.2022 10:37
+6
а в Донецьк слабО? Там ближче до лінії фронту
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09.11.2022 10:41
+5
Ану подивимось як Вавин Гпрокурор порушить кримінальну справу проти нього за нелегальний перетин кордону.
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09.11.2022 10:36
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Ану подивимось як Вавин Гпрокурор порушить кримінальну справу проти нього за нелегальний перетин кордону.
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09.11.2022 10:36 Ответить
Що воно може навчить крім піздєжа?
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09.11.2022 10:37 Ответить
А как там насчет мобилизации половозрелого самца(по выражению Пригожина) "господина Пескова", он же Николай Дмитриевич Песков?
Мобилизовали или в связи с его огромной ценностью для россии дали бронь, и не простую, а титановую.
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09.11.2022 10:37 Ответить
ніколи і в ніякого Президента Америкі не буде 73% підтримки.
ну не "слугі народа" вони в 153 серіях...
та і люди зовсім інші - їх "на хоч поржом" не візмеш...
завжди буде 50/50 +- десяті відсотків.
і це гарно як на мене - це гарантія від бубов і від ******...
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09.11.2022 10:37 Ответить
мастеркласс по пи*дежу?
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09.11.2022 10:38 Ответить
потвора брехлива прогулялася...
от тут прогавила розвідка...
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09.11.2022 10:40 Ответить
А він там був в реалі чи віртульно? Вони майстри з фанери ліпити
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09.11.2022 10:45 Ответить
та біс іх знає скільки в них піськових і ******, мабуть всі включно бурятів і їхніх тюленів.
але як був в реалі і прогавили?
то вже обідно і питання до буданова - ну і де ти ефрейтор-майор був,
лапшу нам вішав, вангував?
і чому тебе на курсах маршалів в Трускавцях вчили?
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09.11.2022 11:04 Ответить
а в Донецьк слабО? Там ближче до лінії фронту
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09.11.2022 10:41 Ответить
Мистер Пецков! Вы спикер мистера Путина? О, я-я! Передайте ему, что он ... как это по рюзьге...xyйло
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09.11.2022 10:43 Ответить
а по этому скопищу, что нельзя садануть?
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09.11.2022 10:46 Ответить
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09.11.2022 10:49 Ответить
Чемоданний йоршик візу отримав в укр.МЗС? чи внаглу приперся?
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09.11.2022 11:08 Ответить
Что-то он сильно поседел. Навка орёт ?
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09.11.2022 11:16 Ответить
Клоунада кремлівських виродків продовжується
Ідіть геть з Украіни , кляті вбивці !
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09.11.2022 12:18 Ответить
 
 