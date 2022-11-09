Пєсков відвідав окупований Луганськ: Проводив навчання для ЗМІ
Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков відвідував окупований Луганськ.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС, про це повідомив перший заступник керівника Адміністрації Президента РФ Сергій Кірієнко.
"Пєсков відвідав Луганськ, де проводив навчання для пресслужб та ЗМІ", - зазначив він.
Топ коментарі
+9 A San
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+6 MrStepanovM
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показати весь коментар09.11.2022 10:36
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Мобилизовали или в связи с его огромной ценностью для россии дали бронь, и не простую, а титановую.
ну не "слугі народа" вони в 153 серіях...
та і люди зовсім інші - їх "на хоч поржом" не візмеш...
завжди буде 50/50 +- десяті відсотків.
і це гарно як на мене - це гарантія від бубов і від ******...
от тут прогавила розвідка...
але як був в реалі і прогавили?
то вже обідно і питання до буданова - ну і де ти ефрейтор-майор був,
лапшу нам вішав, вангував?
і чому тебе на курсах маршалів в Трускавцях вчили?
Ідіть геть з Украіни , кляті вбивці !