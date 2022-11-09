Пєсков відвідав окупований Луганськ: Проводив навчання для ЗМІ

Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков відвідував окупований Луганськ.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС, про це повідомив перший заступник керівника Адміністрації Президента РФ Сергій Кірієнко.

"Пєсков відвідав Луганськ, де проводив навчання для пресслужб та ЗМІ", - зазначив він.

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