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Новини
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Пєсков відвідав окупований Луганськ: Проводив навчання для ЗМІ

дмитрий,песков

Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков відвідував окупований Луганськ.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС, про це повідомив перший заступник керівника Адміністрації Президента РФ Сергій Кірієнко.

"Пєсков відвідав Луганськ, де проводив навчання для пресслужб та ЗМІ", - зазначив він.

Також читайте: Окупанти у "козацьких" кадетських корпусах у Луганській області готують дітей для війни з Україною

Автор: 

Луганськ (576) Пєсков Дмитро (1649)


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Топ коментарі
+9
Що воно може навчить крім піздєжа?
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09.11.2022 10:37
+6
а в Донецьк слабО? Там ближче до лінії фронту
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09.11.2022 10:41
+5
Ану подивимось як Вавин Гпрокурор порушить кримінальну справу проти нього за нелегальний перетин кордону.
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09.11.2022 10:36
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Ану подивимось як Вавин Гпрокурор порушить кримінальну справу проти нього за нелегальний перетин кордону.
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09.11.2022 10:36 Відповісти
Що воно може навчить крім піздєжа?
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09.11.2022 10:37 Відповісти
А как там насчет мобилизации половозрелого самца(по выражению Пригожина) "господина Пескова", он же Николай Дмитриевич Песков?
Мобилизовали или в связи с его огромной ценностью для россии дали бронь, и не простую, а титановую.
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09.11.2022 10:37 Відповісти
ніколи і в ніякого Президента Америкі не буде 73% підтримки.
ну не "слугі народа" вони в 153 серіях...
та і люди зовсім інші - їх "на хоч поржом" не візмеш...
завжди буде 50/50 +- десяті відсотків.
і це гарно як на мене - це гарантія від бубов і від ******...
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09.11.2022 10:37 Відповісти
мастеркласс по пи*дежу?
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09.11.2022 10:38 Відповісти
потвора брехлива прогулялася...
от тут прогавила розвідка...
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09.11.2022 10:40 Відповісти
А він там був в реалі чи віртульно? Вони майстри з фанери ліпити
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09.11.2022 10:45 Відповісти
та біс іх знає скільки в них піськових і ******, мабуть всі включно бурятів і їхніх тюленів.
але як був в реалі і прогавили?
то вже обідно і питання до буданова - ну і де ти ефрейтор-майор був,
лапшу нам вішав, вангував?
і чому тебе на курсах маршалів в Трускавцях вчили?
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09.11.2022 11:04 Відповісти
а в Донецьк слабО? Там ближче до лінії фронту
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09.11.2022 10:41 Відповісти
Мистер Пецков! Вы спикер мистера Путина? О, я-я! Передайте ему, что он ... как это по рюзьге...xyйло
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09.11.2022 10:43 Відповісти
а по этому скопищу, что нельзя садануть?
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09.11.2022 10:46 Відповісти
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09.11.2022 10:49 Відповісти
Чемоданний йоршик візу отримав в укр.МЗС? чи внаглу приперся?
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09.11.2022 11:08 Відповісти
Что-то он сильно поседел. Навка орёт ?
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09.11.2022 11:16 Відповісти
Клоунада кремлівських виродків продовжується
Ідіть геть з Украіни , кляті вбивці !
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09.11.2022 12:18 Відповісти
 
 