Умер украинский политик, бывший депутат Кармазин
Ушел из жизни известный украинский политик, народный депутат нескольких созывов Юрий Кармазин. Ему было 65 лет.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на страницу Кармазина в Фейсбуке.
"Сегодня в 10.00 перестало биться сердце Юрия Анатольевича Кармазина, любящего отца, мужа, человека, который вкладывал душу в будущее страны, но сердце его всегда принадлежало только семье. К сожалению, оно перестало биться. Семья потеряла часть себя, а страна ее создателя", – говорится в сообщении.
Также о смерти Кармазина сообщил председатель Одесского районного совета Виталий Барвиненко, ранее работавший с ним вместе.
"Ушел Юрий Кармазин. Работал с ним с 2007-го по 2012-й. Для многих некомфортный был, своеобразный, но однозначно яркий. R.I.P", - написал Барвиненко.
Кармазин был народным депутатом Верховной Рады ІІ, ІІІ, IV и VI созывов. В разные годы входил во фракции "Громада", "Солидарность", "Наша Украина", "Наша Украина - Народная самооборона".
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Щодо поборів - так влаштована олігархічно-корупційна піраміда.
А взагалі про покійників, та ще й не найгірших, або добре, або ніяк.
R.I.P.
Светлая Память..💙💛🇺🇦
Похоже, хороший человек был. Это утрата для Украины.
Пам'ятаю, як цей ряжений генералісімус ще з одним мудаком Коханівським на якусь з річниць Майдану бедлам на Хрещатику влаштовував.
Після 2019 для цих "радикалів" все стало чікі-пікі.
Ніяких протестів.
2016 рік.
""Наша мета - завершення Революції Гідності, відновлення конституційного ладу, конструктивні зміни у вигляді "громадського уряду" або впливу суспільства на уряд, що дасть можливість реалізувати пряме народовладдя в Україні", - заявив вночі проти неділі представник штабу "Революційних правих сил" (РПС) Антон Бондаренко.
Серед них - екс-депутат парламенту Юрій Кармазін."
https://www.bbc.com/ukrainian/politics/2016/02/160221_maidan_demands_rl
Не смішіть людей такими вкидами. Кожен другий прийтятий звкон суперечить Конституції.
"Конституційний лад їх не влаштовував.
Після 2019 для цих "радикалів" все стало чікі-пікі.
Ніяких протестів."
Бєспрєдєльщики Зєля з Єрмаком їх влаштовували.
Ось в чому цимес!
Раніше його дивився, там іноді були перекладні програми про природу та таємниці. І музика на замовлення, в основному російська. І принагідно пропагували слов'янське братство та боротьбу з сіоно-рептилоїдами. А почалася війна, і вони затихли. Нині стали патріотами.
"Верховний Гетьман Козацтва усієї України".
Якщо не помиляюсь, його титул звучав саме так
Дякую!
Хороший був дядько, розумний, цікавий, вихований.