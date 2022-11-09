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Умер украинский политик, бывший депутат Кармазин

юрій,кармазін

Ушел из жизни известный украинский политик, народный депутат нескольких созывов Юрий Кармазин. Ему было 65 лет.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на страницу Кармазина в Фейсбуке.

"Сегодня в 10.00 перестало биться сердце Юрия Анатольевича Кармазина, любящего отца, мужа, человека, который вкладывал душу в будущее страны, но сердце его всегда принадлежало только семье. К сожалению, оно перестало биться. Семья потеряла часть себя, а страна ее создателя", – говорится в сообщении.

Также о смерти Кармазина сообщил председатель Одесского районного совета Виталий Барвиненко, ранее работавший с ним вместе.

"Ушел Юрий Кармазин. Работал с ним с 2007-го по 2012-й. Для многих некомфортный был, своеобразный, но однозначно яркий. R.I.P", - написал Барвиненко.

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Кармазин был народным депутатом Верховной Рады ІІ, ІІІ, IV и VI созывов. В разные годы входил во фракции "Громада", "Солидарность", "Наша Украина", "Наша Украина - Народная самооборона".

Кармазин Юрий (244) смерть (9232)


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Топ комментарии
+24
Скользкий тип. Помню, как при Юльке отдали ему по политическим мотивам на кормление Держспоживстандарт и Управління у справах захисту прав споживачів - он призначил головою свою любовницу с Одессы. Так каждый месяц собирали поборы ему и в Киев возили, и всех заствляли вступать в его партию захистників Вітчизни.
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09.11.2022 15:30
+18
Не "скользке", а слизьке, не "лічісь", а "лікуйся". Бидло, якщо кидаєшся лайном, то вивчи хоча б слова українською .
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09.11.2022 15:52
+17
Дуже розумний чоловік... був... Земля пухом
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09.11.2022 15:31
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Я за нього на президентських виборах голосував.
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09.11.2022 15:30 Ответить
Скользкий тип. Помню, как при Юльке отдали ему по политическим мотивам на кормление Держспоживстандарт и Управління у справах захисту прав споживачів - он призначил головою свою любовницу с Одессы. Так каждый месяц собирали поборы ему и в Киев возили, и всех заствляли вступать в его партию захистників Вітчизни.
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09.11.2022 15:30 Ответить
Не "скользке", а слизьке, не "лічісь", а "лікуйся". Бидло, якщо кидаєшся лайном, то вивчи хоча б слова українською .
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09.11.2022 15:52 Ответить
Справді був слизьким. (про все инше не відаю).
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09.11.2022 15:40 Ответить
ну так да...партия захистників Вітчизни дуже муляє око настаящим адеситам....
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09.11.2022 16:56 Ответить
Да, с Жульем он всегда якшался. "Привет дарагая...!"
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09.11.2022 17:02 Ответить
А над Юлькою президента якогось випадково не було? Тож може то за його сприяння трапилось?
Щодо поборів - так влаштована олігархічно-корупційна піраміда.
А взагалі про покійників, та ще й не найгірших, або добре, або ніяк.
R.I.P.
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09.11.2022 18:30 Ответить
Він і прокурором,суддеюбув. У Верховнй раді писав за гроші скарги на прокурорів, суддів тощо.
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09.11.2022 19:09 Ответить
Дуже розумний чоловік... був... Земля пухом
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09.11.2022 15:31 Ответить
Нерви, відсутність медицини, багато хто помер та помре значно раніше. Бережіть себе.
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09.11.2022 15:33 Ответить
Знаковый был дядька, умный,с характером и классной Харизмой..
Светлая Память..💙💛🇺🇦
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09.11.2022 15:36 Ответить
"Громада", "Солідарність", "Наша Україна", "Наша Україна - Народна самооборона"

Похоже, хороший человек был. Это утрата для Украины.
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09.11.2022 15:39 Ответить
Побільше б їх за ним відправити.
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09.11.2022 18:32 Ответить
Принциповий був і креативний. Вічна пам'ять.
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09.11.2022 15:41 Ответить
65 це не рік.
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09.11.2022 15:43 Ответить
Це той, що в кінці своєї політичної кар'єери скотився до повного маргінала?
Пам'ятаю, як цей ряжений генералісімус ще з одним мудаком Коханівським на якусь з річниць Майдану бедлам на Хрещатику влаштовував.
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09.11.2022 15:50 Ответить
Точно. Конституційний лад їх не влаштовував.
Після 2019 для цих "радикалів" все стало чікі-пікі.
Ніяких протестів.

2016 рік.

""Наша мета - завершення Революції Гідності, відновлення конституційного ладу, конструктивні зміни у вигляді "громадського уряду" або впливу суспільства на уряд, що дасть можливість реалізувати пряме народовладдя в Україні", - заявив вночі проти неділі представник штабу "Революційних правих сил" (РПС) Антон Бондаренко.

Серед них - екс-депутат парламенту Юрій Кармазін."

https://www.bbc.com/ukrainian/politics/2016/02/160221_maidan_demands_rl
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09.11.2022 15:58 Ответить
Хочете сказати, що може в Україні панує демократія, верховенство права, Україна соціальна і правова держава чи може хоча б Україна парламентсько-президентська республіка?
Не смішіть людей такими вкидами. Кожен другий прийтятий звкон суперечить Конституції.
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10.11.2022 01:04 Ответить
Ви неуважно читаєте те, що я написала про цих "радикалів" кармазіних, коханівських.

"Конституційний лад їх не влаштовував.
Після 2019 для цих "радикалів" все стало чікі-пікі.
Ніяких протестів."

Бєспрєдєльщики Зєля з Єрмаком їх влаштовували.
Ось в чому цимес!
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10.11.2022 09:17 Ответить
то той ,шо на каналі якомусь виступав..якось Славянський чи Сварог..? про братні три народи росповідав? то той?
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09.11.2022 15:52 Ответить
Саме той, Слов'янсько-Ведичний канал "Сварожичі".
Раніше його дивився, там іноді були перекладні програми про природу та таємниці. І музика на замовлення, в основному російська. І принагідно пропагували слов'янське братство та боротьбу з сіоно-рептилоїдами. А почалася війна, і вони затихли. Нині стали патріотами.

"Верховний Гетьман Козацтва усієї України".
Якщо не помиляюсь, його титул звучав саме так
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09.11.2022 16:02 Ответить
оооо..то ..то..той канал...я теж дивився про природу і таємниці...думаю десь бачив..
Дякую!
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09.11.2022 16:07 Ответить
Як адекватна людина може носити такий тітул?🤔
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09.11.2022 17:04 Ответить
А як Пригожин може носити три Зірки Героя і то на светрі? Є люди зі зниженим чи взагалі відсутнім почуттям самокритики. Йому самому ці звання та прикиди подобаються, а як до цього ставляться інші, вже не важливо.
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09.11.2022 17:13 Ответить
Є така профессія - депутат скликань Верховної ЗвРлади...
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09.11.2022 15:55 Ответить
його у однострої цєльнава гінірала казачіїх войськ поховають чи як?
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09.11.2022 15:57 Ответить
Царство небесне.
Хороший був дядько, розумний, цікавий, вихований.
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09.11.2022 15:58 Ответить
.."блдська дружба" зістарила Українців мінімум на 10 років.. зебіли 73%ві, думай-----------те, якщо є чим.. чи й досі "залипаєте" на ******** новинах моссіійчууккчі дебіли..? (вибачте, реальні герої ПРОТИ ІМПЕРІЇ, ЧУКЧІ),
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09.11.2022 16:01 Ответить
и бабло не помогло
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09.11.2022 16:23 Ответить
Тут у**ки гонят гнусь на усопшего ....Видно уверены что по ельнику от него за это не получат. Что про них сказать? У**ки и есть... Светлая память.... борец за справедливость не удивлюсь если с годами окажется что не ушёл .,, а ушли....
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09.11.2022 16:28 Ответить
Очень правильный был дед и точно Украинец с большой буквы...
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09.11.2022 16:29 Ответить
Ти б краще своїй кобилі вівса підкинув, а то паде неборака, як Апокаліпсис будеш робити, на карачках?
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09.11.2022 18:34 Ответить
Можно сказать ,что скользкий тип ,а можно прямо - политическая проститутка
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09.11.2022 16:36 Ответить
Щось вражина Янукович притих.
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09.11.2022 16:58 Ответить
Хорошо про нього не пам'ятаю нічого
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09.11.2022 16:59 Ответить
Тому що був паразитом на тілі України, як і більшість депутатів
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09.11.2022 17:05 Ответить
Заяви про Крим робив непогані, на словах гарний політик.
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09.11.2022 17:10 Ответить
На проватных каналах все время мелькал типа "Сварожич".
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09.11.2022 17:19 Ответить
всі депутати-переважно *********... виключень-одиниці
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09.11.2022 17:59 Ответить
Щодо політики,то там було якось слизько,нефахово...А от щодо серце родині,ні!Багато коханок,то яка родина і яке серце нах?
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09.11.2022 21:06 Ответить
 
 