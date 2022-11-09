Умер украинский политик, бывший депутат Кармазин

Ушел из жизни известный украинский политик, народный депутат нескольких созывов Юрий Кармазин. Ему было 65 лет.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на страницу Кармазина в Фейсбуке.

"Сегодня в 10.00 перестало биться сердце Юрия Анатольевича Кармазина, любящего отца, мужа, человека, который вкладывал душу в будущее страны, но сердце его всегда принадлежало только семье. К сожалению, оно перестало биться. Семья потеряла часть себя, а страна ее создателя", – говорится в сообщении.

Также о смерти Кармазина сообщил председатель Одесского районного совета Виталий Барвиненко, ранее работавший с ним вместе.

"Ушел Юрий Кармазин. Работал с ним с 2007-го по 2012-й. Для многих некомфортный был, своеобразный, но однозначно яркий. R.I.P", - написал Барвиненко.

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Кармазин был народным депутатом Верховной Рады ІІ, ІІІ, IV и VI созывов. В разные годы входил во фракции "Громада", "Солидарность", "Наша Украина", "Наша Украина - Народная самооборона".