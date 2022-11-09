Помер український політик, колишній депутат Кармазін

Пішов з життя відомий український політик, народний депутат кількох скликань Юрій Кармазін. Йому було 65 років.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на сторінку Кармазіна у фейсбуці.

"Сьогодні о 10.00 перестало битися серце Юрія Анатолійович Кармазіна, люблячого батька, чоловіка, людини, який вкладав душу у майбутнє країни, але серце його завжди належало лише родині. Нажаль, воно перестало битися. Сім’я втратила частину себе, а країна її творця", - йдеться у повідомленні.

Також про смерть Кармазіна повідомив голова Одеської районної ради Віталій Барвіненко, який раніше працював із ним разом.

"Пішов Юрій Кармазін. Працював із ним з 2007-го до 2012-го. Для багатьох некомфортний був, своєрідний, але однозначно яскравий. R.I.P", - написав Барвіненко.

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Кармазін був народним депутатом Верховної Ради ІІ, ІІІ, IV і VI скликань. У різні роки входив до фракцій "Громада", "Солідарність", "Наша Україна", "Наша Україна - Народна самооборона".