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Помер український політик, колишній депутат Кармазін

юрій,кармазін

Пішов з життя відомий український політик, народний депутат кількох скликань Юрій Кармазін. Йому було 65 років.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на сторінку Кармазіна у фейсбуці.

"Сьогодні о 10.00 перестало битися серце Юрія Анатолійович Кармазіна, люблячого батька, чоловіка, людини, який вкладав душу у майбутнє країни, але серце його завжди належало лише родині. Нажаль, воно перестало битися. Сім’я втратила частину себе, а країна її творця", - йдеться у повідомленні.

Також про смерть Кармазіна повідомив голова Одеської районної ради Віталій Барвіненко, який раніше працював із ним разом.

"Пішов Юрій Кармазін. Працював із ним з 2007-го до 2012-го. Для багатьох некомфортний був, своєрідний, але однозначно яскравий. R.I.P", - написав Барвіненко.

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Кармазін був народним депутатом Верховної Ради ІІ, ІІІ, IV і VI скликань. У різні роки входив до фракцій "Громада", "Солідарність", "Наша Україна", "Наша Україна - Народна самооборона".

Автор: 

Кармазін (14) смерть (6759)


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Топ коментарі
+24
Скользкий тип. Помню, как при Юльке отдали ему по политическим мотивам на кормление Держспоживстандарт и Управління у справах захисту прав споживачів - он призначил головою свою любовницу с Одессы. Так каждый месяц собирали поборы ему и в Киев возили, и всех заствляли вступать в его партию захистників Вітчизни.
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09.11.2022 15:30
+18
Не "скользке", а слизьке, не "лічісь", а "лікуйся". Бидло, якщо кидаєшся лайном, то вивчи хоча б слова українською .
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09.11.2022 15:52
+17
Дуже розумний чоловік... був... Земля пухом
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09.11.2022 15:31
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Я за нього на президентських виборах голосував.
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09.11.2022 15:30 Відповісти
Скользкий тип. Помню, как при Юльке отдали ему по политическим мотивам на кормление Держспоживстандарт и Управління у справах захисту прав споживачів - он призначил головою свою любовницу с Одессы. Так каждый месяц собирали поборы ему и в Киев возили, и всех заствляли вступать в его партию захистників Вітчизни.
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09.11.2022 15:30 Відповісти
Не "скользке", а слизьке, не "лічісь", а "лікуйся". Бидло, якщо кидаєшся лайном, то вивчи хоча б слова українською .
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09.11.2022 15:52 Відповісти
Справді був слизьким. (про все инше не відаю).
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09.11.2022 15:40 Відповісти
ну так да...партия захистників Вітчизни дуже муляє око настаящим адеситам....
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09.11.2022 16:56 Відповісти
Да, с Жульем он всегда якшался. "Привет дарагая...!"
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09.11.2022 17:02 Відповісти
А над Юлькою президента якогось випадково не було? Тож може то за його сприяння трапилось?
Щодо поборів - так влаштована олігархічно-корупційна піраміда.
А взагалі про покійників, та ще й не найгірших, або добре, або ніяк.
R.I.P.
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09.11.2022 18:30 Відповісти
Він і прокурором,суддеюбув. У Верховнй раді писав за гроші скарги на прокурорів, суддів тощо.
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09.11.2022 19:09 Відповісти
Дуже розумний чоловік... був... Земля пухом
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09.11.2022 15:31 Відповісти
Нерви, відсутність медицини, багато хто помер та помре значно раніше. Бережіть себе.
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09.11.2022 15:33 Відповісти
Знаковый был дядька, умный,с характером и классной Харизмой..
Светлая Память..💙💛🇺🇦
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09.11.2022 15:36 Відповісти
"Громада", "Солідарність", "Наша Україна", "Наша Україна - Народна самооборона"

Похоже, хороший человек был. Это утрата для Украины.
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09.11.2022 15:39 Відповісти
Побільше б їх за ним відправити.
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09.11.2022 18:32 Відповісти
Принциповий був і креативний. Вічна пам'ять.
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09.11.2022 15:41 Відповісти
65 це не рік.
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09.11.2022 15:43 Відповісти
Це той, що в кінці своєї політичної кар'єери скотився до повного маргінала?
Пам'ятаю, як цей ряжений генералісімус ще з одним мудаком Коханівським на якусь з річниць Майдану бедлам на Хрещатику влаштовував.
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09.11.2022 15:50 Відповісти
Точно. Конституційний лад їх не влаштовував.
Після 2019 для цих "радикалів" все стало чікі-пікі.
Ніяких протестів.

2016 рік.

""Наша мета - завершення Революції Гідності, відновлення конституційного ладу, конструктивні зміни у вигляді "громадського уряду" або впливу суспільства на уряд, що дасть можливість реалізувати пряме народовладдя в Україні", - заявив вночі проти неділі представник штабу "Революційних правих сил" (РПС) Антон Бондаренко.

Серед них - екс-депутат парламенту Юрій Кармазін."

https://www.bbc.com/ukrainian/politics/2016/02/160221_maidan_demands_rl
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09.11.2022 15:58 Відповісти
Хочете сказати, що може в Україні панує демократія, верховенство права, Україна соціальна і правова держава чи може хоча б Україна парламентсько-президентська республіка?
Не смішіть людей такими вкидами. Кожен другий прийтятий звкон суперечить Конституції.
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10.11.2022 01:04 Відповісти
Ви неуважно читаєте те, що я написала про цих "радикалів" кармазіних, коханівських.

"Конституційний лад їх не влаштовував.
Після 2019 для цих "радикалів" все стало чікі-пікі.
Ніяких протестів."

Бєспрєдєльщики Зєля з Єрмаком їх влаштовували.
Ось в чому цимес!
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10.11.2022 09:17 Відповісти
то той ,шо на каналі якомусь виступав..якось Славянський чи Сварог..? про братні три народи росповідав? то той?
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09.11.2022 15:52 Відповісти
Саме той, Слов'янсько-Ведичний канал "Сварожичі".
Раніше його дивився, там іноді були перекладні програми про природу та таємниці. І музика на замовлення, в основному російська. І принагідно пропагували слов'янське братство та боротьбу з сіоно-рептилоїдами. А почалася війна, і вони затихли. Нині стали патріотами.

"Верховний Гетьман Козацтва усієї України".
Якщо не помиляюсь, його титул звучав саме так
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09.11.2022 16:02 Відповісти
оооо..то ..то..той канал...я теж дивився про природу і таємниці...думаю десь бачив..
Дякую!
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09.11.2022 16:07 Відповісти
Як адекватна людина може носити такий тітул?🤔
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09.11.2022 17:04 Відповісти
А як Пригожин може носити три Зірки Героя і то на светрі? Є люди зі зниженим чи взагалі відсутнім почуттям самокритики. Йому самому ці звання та прикиди подобаються, а як до цього ставляться інші, вже не важливо.
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09.11.2022 17:13 Відповісти
Є така профессія - депутат скликань Верховної ЗвРлади...
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09.11.2022 15:55 Відповісти
його у однострої цєльнава гінірала казачіїх войськ поховають чи як?
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09.11.2022 15:57 Відповісти
Царство небесне.
Хороший був дядько, розумний, цікавий, вихований.
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09.11.2022 15:58 Відповісти
.."блдська дружба" зістарила Українців мінімум на 10 років.. зебіли 73%ві, думай-----------те, якщо є чим.. чи й досі "залипаєте" на ******** новинах моссіійчууккчі дебіли..? (вибачте, реальні герої ПРОТИ ІМПЕРІЇ, ЧУКЧІ),
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09.11.2022 16:01 Відповісти
и бабло не помогло
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09.11.2022 16:23 Відповісти
Тут у**ки гонят гнусь на усопшего ....Видно уверены что по ельнику от него за это не получат. Что про них сказать? У**ки и есть... Светлая память.... борец за справедливость не удивлюсь если с годами окажется что не ушёл .,, а ушли....
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09.11.2022 16:28 Відповісти
Очень правильный был дед и точно Украинец с большой буквы...
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09.11.2022 16:29 Відповісти
Ти б краще своїй кобилі вівса підкинув, а то паде неборака, як Апокаліпсис будеш робити, на карачках?
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09.11.2022 18:34 Відповісти
Можно сказать ,что скользкий тип ,а можно прямо - политическая проститутка
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09.11.2022 16:36 Відповісти
Щось вражина Янукович притих.
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09.11.2022 16:58 Відповісти
Хорошо про нього не пам'ятаю нічого
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09.11.2022 16:59 Відповісти
Тому що був паразитом на тілі України, як і більшість депутатів
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09.11.2022 17:05 Відповісти
Заяви про Крим робив непогані, на словах гарний політик.
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09.11.2022 17:10 Відповісти
На проватных каналах все время мелькал типа "Сварожич".
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09.11.2022 17:19 Відповісти
всі депутати-переважно *********... виключень-одиниці
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09.11.2022 17:59 Відповісти
Щодо політики,то там було якось слизько,нефахово...А от щодо серце родині,ні!Багато коханок,то яка родина і яке серце нах?
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09.11.2022 21:06 Відповісти
 
 