Помер український політик, колишній депутат Кармазін
Пішов з життя відомий український політик, народний депутат кількох скликань Юрій Кармазін. Йому було 65 років.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на сторінку Кармазіна у фейсбуці.
"Сьогодні о 10.00 перестало битися серце Юрія Анатолійович Кармазіна, люблячого батька, чоловіка, людини, який вкладав душу у майбутнє країни, але серце його завжди належало лише родині. Нажаль, воно перестало битися. Сім’я втратила частину себе, а країна її творця", - йдеться у повідомленні.
Також про смерть Кармазіна повідомив голова Одеської районної ради Віталій Барвіненко, який раніше працював із ним разом.
"Пішов Юрій Кармазін. Працював із ним з 2007-го до 2012-го. Для багатьох некомфортний був, своєрідний, але однозначно яскравий. R.I.P", - написав Барвіненко.
Кармазін був народним депутатом Верховної Ради ІІ, ІІІ, IV і VI скликань. У різні роки входив до фракцій "Громада", "Солідарність", "Наша Україна", "Наша Україна - Народна самооборона".
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Щодо поборів - так влаштована олігархічно-корупційна піраміда.
А взагалі про покійників, та ще й не найгірших, або добре, або ніяк.
R.I.P.
Светлая Память..💙💛🇺🇦
Похоже, хороший человек был. Это утрата для Украины.
Пам'ятаю, як цей ряжений генералісімус ще з одним мудаком Коханівським на якусь з річниць Майдану бедлам на Хрещатику влаштовував.
Після 2019 для цих "радикалів" все стало чікі-пікі.
Ніяких протестів.
2016 рік.
""Наша мета - завершення Революції Гідності, відновлення конституційного ладу, конструктивні зміни у вигляді "громадського уряду" або впливу суспільства на уряд, що дасть можливість реалізувати пряме народовладдя в Україні", - заявив вночі проти неділі представник штабу "Революційних правих сил" (РПС) Антон Бондаренко.
Серед них - екс-депутат парламенту Юрій Кармазін."
https://www.bbc.com/ukrainian/politics/2016/02/160221_maidan_demands_rl
Не смішіть людей такими вкидами. Кожен другий прийтятий звкон суперечить Конституції.
"Конституційний лад їх не влаштовував.
Після 2019 для цих "радикалів" все стало чікі-пікі.
Ніяких протестів."
Бєспрєдєльщики Зєля з Єрмаком їх влаштовували.
Ось в чому цимес!
Раніше його дивився, там іноді були перекладні програми про природу та таємниці. І музика на замовлення, в основному російська. І принагідно пропагували слов'янське братство та боротьбу з сіоно-рептилоїдами. А почалася війна, і вони затихли. Нині стали патріотами.
"Верховний Гетьман Козацтва усієї України".
Якщо не помиляюсь, його титул звучав саме так
Дякую!
Хороший був дядько, розумний, цікавий, вихований.