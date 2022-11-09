РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12703 посетителя онлайн
Новости
6 319 28

Коллектив Довженко Центра не допустил к исполнению обязанностей нового главу, - Госкино

довженко,центр

Коллектив Довженко Центра решением от 8 ноября не допустил и.о. генерального директора Центра Юлию Каждан к выполнению обязанностей.

Об этом сообщила пресс-служба Государственного агентства по вопросам кино, передает Цензор.НЕТ.

"Именно для аудита деятельности и устранения установленных проверкой нарушений Агентством была назначена временная исполняющая обязанности руководителя Довженко-Центра Юлия Каждан. При отборе кандидатов предпочтение отдавалось тем, кто имеет юридическое образование: просматривались резюме кандидатов, принимавших участие в конкурсных отборах в Госкино, резюме кандидатов с профессиональных сайтов подбора кадров. По результатам поиска были проведены собеседования с несколькими кандидатами, выбор был сделан в пользу Каждан Юлии, поскольку она имеет профессиональное юридическое образование, опыт работы аудитором, и не претендует на должность руководителя Центра на постоянной основе. Она должна лишь помочь наладить юридическую и финансовую работу Центра и передать все вопросы будущему победителю конкурсного отбора", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас происходит регистрация положения, разработанного Госкино, что касается порядка организации конкурса на должность руководителя государственного учреждения культуры. Ожидается, что после вступления в силу будет объявлен конкурс для избрания руководителя Довженко-Центра, в котором Юлия Каждан не будет участвовать.

Читайте также: Происходит рейдерский захват Довженко-Центра, - заявление команды

В сообщении подчеркивается, что задача временного руководителя Центра - "полный и объективный анализ финансово-хозяйственной деятельности государственного предприятия и исправление выявленных проверкой Госкино нарушений".

Напомним, 2 ноября Государственное агентство Украины по вопросам кино по результатам аудита отстранило от должности главу Довженко-Центра Елену Гончарук. Она публично выступала против решения Госкино реорганизовать структуру, что могло привести к уничтожению Центра, в котором хранится архив украинского кино. А за несколько дней до отстранения Гончарук Довженко-Центр подал иск против Госкино.

Государственное агентство Украины по кино опубликовало приказ, что временно обязанности руководителя Довженко-Центра будет выполнять Каждан Юлия Романовна, которую на сайте учреждения называют профессиональным кризисным менеджером. В СМИ появилась информация, что Юлия Каждан руководит кинологическим центром и не имеет опыта работы в сфере кино.

Автор: 

Госкино (188) Довженко Центр (19)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+40
Це та дура яка не змогла назвати жодного фільму Довженка?
показать весь комментарий
09.11.2022 20:28
+29
Ай яй яй, как не хорошо получилось, киношники не понимают кинолога!
Впрочем 73% так же не понимаю в чем дело и вопрошают, - а шо такое, кинолог и кино это не одно и тоже? На что их избанник отвечает:
показать весь комментарий
09.11.2022 20:29
+23
После наркоза: - Мы прооперировали ваш геморрой!

- Но у меня был гайморит!

- Ой, не придирайтесь! Геморрой, гайморит... Какая разница? Каждый имеет право на ошибку!
показать весь комментарий
09.11.2022 20:35
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Довженко центр не пет-френдлі.
показать весь комментарий
09.11.2022 20:25 Ответить
Це та дура яка не змогла назвати жодного фільму Довженка?
показать весь комментарий
09.11.2022 20:28 Ответить
Она, она. Именно она.
показать весь комментарий
09.11.2022 20:30 Ответить
Ні! Її попросили сказать "паляниця" А вона не змогла!
показать весь комментарий
09.11.2022 20:31 Ответить
А що нам скаже про цю
новину ТБ хйливського штибу ЄРМАКОТУДЕЙ?
журналісти будуть з цим боротися?
показать весь комментарий
09.11.2022 20:48 Ответить
Ай яй яй, как не хорошо получилось, киношники не понимают кинолога!
Впрочем 73% так же не понимаю в чем дело и вопрошают, - а шо такое, кинолог и кино это не одно и тоже? На что их избанник отвечает:
показать весь комментарий
09.11.2022 20:29 Ответить
После наркоза: - Мы прооперировали ваш геморрой!

- Но у меня был гайморит!

- Ой, не придирайтесь! Геморрой, гайморит... Какая разница? Каждый имеет право на ошибку!
показать весь комментарий
09.11.2022 20:35 Ответить
100% к этой власти относиться.
показать весь комментарий
09.11.2022 20:36 Ответить
Звільнити всіх саботажників!
показать весь комментарий
09.11.2022 20:31 Ответить
Хто ж державою керувати буде?
показать весь комментарий
09.11.2022 21:25 Ответить
Так в ЗЕ-команді багато таких "досві дчених керувальників"
показать весь комментарий
09.11.2022 20:32 Ответить
Какая разница не проконала?
У працівників є гідність?
показать весь комментарий
09.11.2022 20:32 Ответить
Так держать, Довженковцы.
показать весь комментарий
09.11.2022 20:40 Ответить
у зебидла кожен кінолог може керувати держкіно.
показать весь комментарий
09.11.2022 20:41 Ответить
Молодці! Прикриваючись війною зелені покидьки пришвидшено грабують те що ще вціліло й на що накинули оком,розставляють на ключові місця урядових шльондр аби їх руками,згодом,докрасти те що лишиться! Велике крадівництво набирає ходу і спиняти його доведеться !
показать весь комментарий
09.11.2022 20:50 Ответить
Якщо кінолога поставили керувати кіно по найвеличнішому вислову "какая разніца", то боневтіку повинна сподобатися й інша "какая разніца": замість "другий строк преЗЕдента" буде "перший строк по ст. 111"...
показать весь комментарий
09.11.2022 20:54 Ответить
Невдаха продюсер , Януковичевський прихвостень у минулому, а неконституційний віцепрезидент України сьогодні захопив УСЕ ТЕЛЕБАЧЕННЯ країни і нічого ЄРМАКОТУДЕЙ ОБСЛУГОВУЮТЬ УСІ ОЛІГАРХИ Ц ЖУРНАЛІСТИ
показать весь комментарий
09.11.2022 21:09 Ответить
Всюди призначаються професіонали так як і при професорові
показать весь комментарий
09.11.2022 21:18 Ответить
Ну, так, "молодь за бандюковича".
показать весь комментарий
09.11.2022 21:29 Ответить
Хочуть прибарахлитись. Зроблять центр бездомних собак з ........
показать весь комментарий
09.11.2022 21:34 Ответить
не знаю что там происходит, но ни одного фильма на этой студией не снято .... ни одного
а когда то снимали отличное кино
показать весь комментарий
09.11.2022 21:35 Ответить


Юлія Каждан ухиляється від відповіді на запитання журналістів про те, хто саме запропонував їй стати очільницею підприємства. У розмові зі «Слідством.Інфо» жінка спочатку говорить, що не знайома з керівницею Держкіно, а після цього зазначає, що не пам'ятає, коли востаннє спілкувалася з Мариною Кудерчук.
показать весь комментарий
09.11.2022 21:47 Ответить
Чим вона так сподобалась ОПі?
Можливо, якісь послуги, кума, сестра?
Чи собаці першої леді яйця чухала?
показать весь комментарий
09.11.2022 23:14 Ответить
Мабуть, таки, добряче начухала, бо здорові має руки!!
показать весь комментарий
09.11.2022 23:32 Ответить
Гогашвіллі-2 в ролі кінолога від привладних дзвонарів за корабельних сосен…
Кадровий клімакс влади та угодиливість призначень від «нужних людєй», бабада, дабаба…
Повтор МЕТОДІВ з призначенням голови СБУ, нацбанку, заступника Мвс, держсекретарів до Міненерго та інших замів та міністерст!! Тупеньких до тупеньких, а дурненьких до дурненьких… А Україна, у цей час з кров'ю відстоює правду і честь‼️⚔️❤️🇺🇦‼️‼️‼️😡😠😡
Повна профНездатність, але ж, ХТОСЬ ЗА ЦИМИ особами стоїть, але то вже інша тема, для ДБР!!
Чому ми не в НАТО???
показать весь комментарий
09.11.2022 23:30 Ответить
Дрвженко Центр їм до лампади, а от земля на якій він розташований це друге. Вже писали що Ткаченко збирався там висотку будувати, але щось «не сраслось». Мабудь спроба 2.
показать весь комментарий
10.11.2022 00:55 Ответить
показать весь комментарий
10.11.2022 05:59 Ответить
 
 