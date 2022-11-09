Коллектив Довженко Центра не допустил к исполнению обязанностей нового главу, - Госкино

Коллектив Довженко Центра решением от 8 ноября не допустил и.о. генерального директора Центра Юлию Каждан к выполнению обязанностей.

Об этом сообщила пресс-служба Государственного агентства по вопросам кино, передает Цензор.НЕТ.

"Именно для аудита деятельности и устранения установленных проверкой нарушений Агентством была назначена временная исполняющая обязанности руководителя Довженко-Центра Юлия Каждан. При отборе кандидатов предпочтение отдавалось тем, кто имеет юридическое образование: просматривались резюме кандидатов, принимавших участие в конкурсных отборах в Госкино, резюме кандидатов с профессиональных сайтов подбора кадров. По результатам поиска были проведены собеседования с несколькими кандидатами, выбор был сделан в пользу Каждан Юлии, поскольку она имеет профессиональное юридическое образование, опыт работы аудитором, и не претендует на должность руководителя Центра на постоянной основе. Она должна лишь помочь наладить юридическую и финансовую работу Центра и передать все вопросы будущему победителю конкурсного отбора", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас происходит регистрация положения, разработанного Госкино, что касается порядка организации конкурса на должность руководителя государственного учреждения культуры. Ожидается, что после вступления в силу будет объявлен конкурс для избрания руководителя Довженко-Центра, в котором Юлия Каждан не будет участвовать.

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В сообщении подчеркивается, что задача временного руководителя Центра - "полный и объективный анализ финансово-хозяйственной деятельности государственного предприятия и исправление выявленных проверкой Госкино нарушений".

Напомним, 2 ноября Государственное агентство Украины по вопросам кино по результатам аудита отстранило от должности главу Довженко-Центра Елену Гончарук. Она публично выступала против решения Госкино реорганизовать структуру, что могло привести к уничтожению Центра, в котором хранится архив украинского кино. А за несколько дней до отстранения Гончарук Довженко-Центр подал иск против Госкино.

Государственное агентство Украины по кино опубликовало приказ, что временно обязанности руководителя Довженко-Центра будет выполнять Каждан Юлия Романовна, которую на сайте учреждения называют профессиональным кризисным менеджером. В СМИ появилась информация, что Юлия Каждан руководит кинологическим центром и не имеет опыта работы в сфере кино.