Колектив Довженко-Центру не допустив до виконання обов’язків нову очільницю, - Держкіно

Колектив Довженко-Центру рішенням від 8 листопада не допустив т.в.о. генерального директора Центру Юлію Каждан до виконання обов’язків.

Про це повідомила пресслужба Державного агентства з питань кіно, передає Цензор.НЕТ.

"Саме для аудиту діяльності та усунення встановлених перевіркою порушень Агентством було призначено тимчасову виконуючу обов'язки керівника Довженко-Центру Юлію Каждан. При відборі кандидатів перевага надавалася тим, хто має юридичну освіту: переглядалися резюме кандидатів, які брали участь у конкурсних доборах у Держкіно, резюме кандидатів із професійних сайтів добору кадрів. За результатами пошуку було проведено співбесіди з декількома кандидатами, вибір було зроблено на користь Каждан Юлії, оскільки вона має фахову юридичну освіту, досвід роботи аудитором, і не претендує на посаду керівника Центру на постійній основі. Вона має лише допомогти налагодити юридичну та фінансову роботу Центру та передати всі справи майбутньому переможцю конкурсного відбору", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що наразі відбувається реєстрація положення, розробленого Держкіно, що стосується порядку організації конкурсу на посаду керівника державного закладу культури. Очікується, що після набрання ним чинності буде оголошено конкурс задля обрання керівника Довженко-Центру, в якому Юлія Каждан не братиме участі.

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У повідомленні підкреслюється, що завданням тимчасового керівника Центру є "повний та об’єктивний аналіз фінансово-господарської діяльності державного підприємства та виправлення виявлених перевіркою Держкіно порушень".

Нагадаємо, 2 листопада Державне агентство України з питань кіно за результатами аудиту відсторонило від посади очільницю Довженко-Центру Олену Гончарук. Вона публічно виступала проти рішення Держкіно реорганізувати структуру, що могло призвести до знищення Центру, у якому зберігається архів українського кіно. А за кілька днів до відсторонення Гончарук Довженко-Центр подав позов проти Держкіно.

Державне агентство України з питань кіно опубліковало наказ, що тимчасово обов’язки керівниці Довженко-Центру виконуватиме Каждан Юлія Романівна, яку на сайті установи називають професійним кризовим менеджером. У ЗМІ зʼявилася інформація, що Юлія Каждан керує кінологічним центром та не має досвіду роботи у сфері кіно.