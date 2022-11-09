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Новини
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Колектив Довженко-Центру не допустив до виконання обов’язків нову очільницю, - Держкіно

довженко,центр

Колектив Довженко-Центру рішенням від 8 листопада не допустив т.в.о. генерального директора Центру Юлію Каждан до виконання обов’язків.

Про це повідомила пресслужба Державного агентства з питань кіно, передає Цензор.НЕТ.

"Саме для аудиту діяльності та усунення встановлених перевіркою порушень Агентством було призначено тимчасову виконуючу обов'язки керівника Довженко-Центру Юлію Каждан. При відборі кандидатів перевага надавалася тим, хто має юридичну освіту: переглядалися резюме кандидатів, які брали участь у конкурсних доборах у Держкіно, резюме кандидатів із професійних сайтів добору кадрів. За результатами пошуку було проведено співбесіди з декількома кандидатами, вибір було зроблено на користь Каждан Юлії, оскільки вона має фахову юридичну освіту, досвід роботи аудитором, і не претендує на посаду керівника Центру на постійній основі. Вона має лише допомогти налагодити юридичну та фінансову роботу Центру та передати всі справи майбутньому переможцю конкурсного відбору", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що наразі відбувається реєстрація положення, розробленого Держкіно, що стосується порядку організації конкурсу на посаду керівника державного закладу культури. Очікується, що після набрання ним чинності буде оголошено конкурс задля обрання керівника Довженко-Центру, в якому Юлія Каждан не братиме участі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гіпноз, кінологія і бухгалтерія: нова очільниця Довженко Центру Каждан не має стосунку до кіноіндустрії, - ЗМІ

У повідомленні підкреслюється, що завданням тимчасового керівника Центру є "повний та об’єктивний аналіз фінансово-господарської діяльності державного підприємства та виправлення виявлених перевіркою Держкіно порушень".

Нагадаємо, 2 листопада Державне агентство України з питань кіно за результатами аудиту відсторонило від посади очільницю Довженко-Центру Олену Гончарук. Вона публічно виступала проти рішення Держкіно реорганізувати структуру, що могло призвести до знищення Центру, у якому зберігається архів українського кіно. А за кілька днів до відсторонення Гончарук Довженко-Центр подав позов проти Держкіно.

Державне агентство України з питань кіно опубліковало наказ, що тимчасово обов’язки керівниці Довженко-Центру виконуватиме Каждан Юлія Романівна, яку на сайті установи називають професійним кризовим менеджером. У ЗМІ зʼявилася інформація, що Юлія Каждан керує кінологічним центром та не має досвіду роботи у сфері кіно.

Автор: 

Держкіно (186) Довженко Центр (34)


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Топ коментарі
+40
Це та дура яка не змогла назвати жодного фільму Довженка?
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09.11.2022 20:28
+29
Ай яй яй, как не хорошо получилось, киношники не понимают кинолога!
Впрочем 73% так же не понимаю в чем дело и вопрошают, - а шо такое, кинолог и кино это не одно и тоже? На что их избанник отвечает:
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09.11.2022 20:29
+23
После наркоза: - Мы прооперировали ваш геморрой!

- Но у меня был гайморит!

- Ой, не придирайтесь! Геморрой, гайморит... Какая разница? Каждый имеет право на ошибку!
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09.11.2022 20:35
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Довженко центр не пет-френдлі.
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09.11.2022 20:25 Відповісти
Це та дура яка не змогла назвати жодного фільму Довженка?
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09.11.2022 20:28 Відповісти
Она, она. Именно она.
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09.11.2022 20:30 Відповісти
Ні! Її попросили сказать "паляниця" А вона не змогла!
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09.11.2022 20:31 Відповісти
А що нам скаже про цю
новину ТБ хйливського штибу ЄРМАКОТУДЕЙ?
журналісти будуть з цим боротися?
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09.11.2022 20:48 Відповісти
Ай яй яй, как не хорошо получилось, киношники не понимают кинолога!
Впрочем 73% так же не понимаю в чем дело и вопрошают, - а шо такое, кинолог и кино это не одно и тоже? На что их избанник отвечает:
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09.11.2022 20:29 Відповісти
После наркоза: - Мы прооперировали ваш геморрой!

- Но у меня был гайморит!

- Ой, не придирайтесь! Геморрой, гайморит... Какая разница? Каждый имеет право на ошибку!
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09.11.2022 20:35 Відповісти
100% к этой власти относиться.
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09.11.2022 20:36 Відповісти
Звільнити всіх саботажників!
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09.11.2022 20:31 Відповісти
Хто ж державою керувати буде?
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09.11.2022 21:25 Відповісти
Так в ЗЕ-команді багато таких "досві дчених керувальників"
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09.11.2022 20:32 Відповісти
Какая разница не проконала?
У працівників є гідність?
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09.11.2022 20:32 Відповісти
Так держать, Довженковцы.
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09.11.2022 20:40 Відповісти
у зебидла кожен кінолог може керувати держкіно.
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09.11.2022 20:41 Відповісти
Молодці! Прикриваючись війною зелені покидьки пришвидшено грабують те що ще вціліло й на що накинули оком,розставляють на ключові місця урядових шльондр аби їх руками,згодом,докрасти те що лишиться! Велике крадівництво набирає ходу і спиняти його доведеться !
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09.11.2022 20:50 Відповісти
Якщо кінолога поставили керувати кіно по найвеличнішому вислову "какая разніца", то боневтіку повинна сподобатися й інша "какая разніца": замість "другий строк преЗЕдента" буде "перший строк по ст. 111"...
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09.11.2022 20:54 Відповісти
Невдаха продюсер , Януковичевський прихвостень у минулому, а неконституційний віцепрезидент України сьогодні захопив УСЕ ТЕЛЕБАЧЕННЯ країни і нічого ЄРМАКОТУДЕЙ ОБСЛУГОВУЮТЬ УСІ ОЛІГАРХИ Ц ЖУРНАЛІСТИ
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09.11.2022 21:09 Відповісти
Всюди призначаються професіонали так як і при професорові
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09.11.2022 21:18 Відповісти
Ну, так, "молодь за бандюковича".
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09.11.2022 21:29 Відповісти
Хочуть прибарахлитись. Зроблять центр бездомних собак з ........
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09.11.2022 21:34 Відповісти
не знаю что там происходит, но ни одного фильма на этой студией не снято .... ни одного
а когда то снимали отличное кино
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09.11.2022 21:35 Відповісти


Юлія Каждан ухиляється від відповіді на запитання журналістів про те, хто саме запропонував їй стати очільницею підприємства. У розмові зі «Слідством.Інфо» жінка спочатку говорить, що не знайома з керівницею Держкіно, а після цього зазначає, що не пам'ятає, коли востаннє спілкувалася з Мариною Кудерчук.
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09.11.2022 21:47 Відповісти
Чим вона так сподобалась ОПі?
Можливо, якісь послуги, кума, сестра?
Чи собаці першої леді яйця чухала?
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09.11.2022 23:14 Відповісти
Мабуть, таки, добряче начухала, бо здорові має руки!!
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09.11.2022 23:32 Відповісти
Гогашвіллі-2 в ролі кінолога від привладних дзвонарів за корабельних сосен…
Кадровий клімакс влади та угодиливість призначень від «нужних людєй», бабада, дабаба…
Повтор МЕТОДІВ з призначенням голови СБУ, нацбанку, заступника Мвс, держсекретарів до Міненерго та інших замів та міністерст!! Тупеньких до тупеньких, а дурненьких до дурненьких… А Україна, у цей час з кров'ю відстоює правду і честь‼️⚔️❤️🇺🇦‼️‼️‼️😡😠😡
Повна профНездатність, але ж, ХТОСЬ ЗА ЦИМИ особами стоїть, але то вже інша тема, для ДБР!!
Чому ми не в НАТО???
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09.11.2022 23:30 Відповісти
Дрвженко Центр їм до лампади, а от земля на якій він розташований це друге. Вже писали що Ткаченко збирався там висотку будувати, але щось «не сраслось». Мабудь спроба 2.
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10.11.2022 00:55 Відповісти
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10.11.2022 05:59 Відповісти
 
 