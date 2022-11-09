Колектив Довженко-Центру не допустив до виконання обов’язків нову очільницю, - Держкіно
Колектив Довженко-Центру рішенням від 8 листопада не допустив т.в.о. генерального директора Центру Юлію Каждан до виконання обов’язків.
Про це повідомила пресслужба Державного агентства з питань кіно, передає Цензор.НЕТ.
"Саме для аудиту діяльності та усунення встановлених перевіркою порушень Агентством було призначено тимчасову виконуючу обов'язки керівника Довженко-Центру Юлію Каждан. При відборі кандидатів перевага надавалася тим, хто має юридичну освіту: переглядалися резюме кандидатів, які брали участь у конкурсних доборах у Держкіно, резюме кандидатів із професійних сайтів добору кадрів. За результатами пошуку було проведено співбесіди з декількома кандидатами, вибір було зроблено на користь Каждан Юлії, оскільки вона має фахову юридичну освіту, досвід роботи аудитором, і не претендує на посаду керівника Центру на постійній основі. Вона має лише допомогти налагодити юридичну та фінансову роботу Центру та передати всі справи майбутньому переможцю конкурсного відбору", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що наразі відбувається реєстрація положення, розробленого Держкіно, що стосується порядку організації конкурсу на посаду керівника державного закладу культури. Очікується, що після набрання ним чинності буде оголошено конкурс задля обрання керівника Довженко-Центру, в якому Юлія Каждан не братиме участі.
У повідомленні підкреслюється, що завданням тимчасового керівника Центру є "повний та об’єктивний аналіз фінансово-господарської діяльності державного підприємства та виправлення виявлених перевіркою Держкіно порушень".
Нагадаємо, 2 листопада Державне агентство України з питань кіно за результатами аудиту відсторонило від посади очільницю Довженко-Центру Олену Гончарук. Вона публічно виступала проти рішення Держкіно реорганізувати структуру, що могло призвести до знищення Центру, у якому зберігається архів українського кіно. А за кілька днів до відсторонення Гончарук Довженко-Центр подав позов проти Держкіно.
Державне агентство України з питань кіно опубліковало наказ, що тимчасово обов’язки керівниці Довженко-Центру виконуватиме Каждан Юлія Романівна, яку на сайті установи називають професійним кризовим менеджером. У ЗМІ зʼявилася інформація, що Юлія Каждан керує кінологічним центром та не має досвіду роботи у сфері кіно.
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новину ТБ хйливського штибу ЄРМАКОТУДЕЙ?
журналісти будуть з цим боротися?
Впрочем 73% так же не понимаю в чем дело и вопрошают, - а шо такое, кинолог и кино это не одно и тоже? На что их избанник отвечает:
- Но у меня был гайморит!
- Ой, не придирайтесь! Геморрой, гайморит... Какая разница? Каждый имеет право на ошибку!
У працівників є гідність?
а когда то снимали отличное кино
Юлія Каждан ухиляється від відповіді на запитання журналістів про те, хто саме запропонував їй стати очільницею підприємства. У розмові зі «Слідством.Інфо» жінка спочатку говорить, що не знайома з керівницею Держкіно, а після цього зазначає, що не пам'ятає, коли востаннє спілкувалася з Мариною Кудерчук.
Можливо, якісь послуги, кума, сестра?
Чи собаці першої леді яйця чухала?
Кадровий клімакс влади та угодиливість призначень від «нужних людєй», бабада, дабаба…
Повтор МЕТОДІВ з призначенням голови СБУ, нацбанку, заступника Мвс, держсекретарів до Міненерго та інших замів та міністерст!! Тупеньких до тупеньких, а дурненьких до дурненьких… А Україна, у цей час з кров'ю відстоює правду і честь‼️⚔️❤️🇺🇦‼️‼️‼️😡😠😡
Повна профНездатність, але ж, ХТОСЬ ЗА ЦИМИ особами стоїть, але то вже інша тема, для ДБР!!
Чому ми не в НАТО???