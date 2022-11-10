Россияне обвиняют братьев Кличко, что их спортсменов выбросили из WBC

Исключения российских боксеров из рейтингов WBC добились братья Кличко.

Об этом в комментарии российскому "Матч ТВ" заявил тренер российских боксеров Эдуард Кравцов, информирует Цензор.НЕТ.

"Считаю, что, скорее всего, была проделана работа украинской стороной на конгрессе WBC. Братья Кличко слишком много уделили этому внимания, и WBC, к сожалению, принял такое решение", - сказал Кравцов.

Он также высказал опасение, что примеру WBC могут последовать и другие боксерские организации.

Напомним, Виталий Кличко - обладатель званий "Почетный" и "Вечный" чемпион мира по боксу в версии WBC. Виталий и Владимир Кличко были обладателями чемпионских поясов всех крупнейших боксерских организаций.

Смотрите также: "Для меня спорт вне политики": украинский боксер Редкач опубликовал фото с россиянином Биволом. ФОТО