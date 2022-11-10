РУС
Россияне обвиняют братьев Кличко, что их спортсменов выбросили из WBC

кличко

Исключения российских боксеров из рейтингов WBC добились братья Кличко.

Об этом в комментарии российскому "Матч ТВ" заявил тренер российских боксеров Эдуард Кравцов, информирует Цензор.НЕТ.

"Считаю, что, скорее всего, была проделана работа украинской стороной на конгрессе WBC. Братья Кличко слишком много уделили этому внимания, и WBC, к сожалению, принял такое решение", - сказал Кравцов.

Он также высказал опасение, что примеру WBC могут последовать и другие боксерские организации.

Напомним, Виталий Кличко - обладатель званий "Почетный" и "Вечный" чемпион мира по боксу в версии WBC. Виталий и Владимир Кличко были обладателями чемпионских поясов всех крупнейших боксерских организаций.

бокс (601) Кличко Виталий (4674) россия (96899)
Топ комментарии
+38
Слава братам. До речі вони ніколи не сумнівалися в своєму патріотизмі на відміну від усяких Усіків з Ломаченками.
10.11.2022 10:03 Ответить
10.11.2022 10:03 Ответить
+37
Пусть скажут спасибо, что их не будут ******* на международной арене
10.11.2022 10:01 Ответить
10.11.2022 10:01 Ответить
+31
10.11.2022 10:04 Ответить
10.11.2022 10:04 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Пусть скажут спасибо, что их не будут ******* на международной арене
10.11.2022 10:01 Ответить
10.11.2022 10:01 Ответить
Бидло чимось незадоволено? Нехай їхні "спортсмени" мобіків боксують
10.11.2022 10:02 Ответить
10.11.2022 10:02 Ответить
і правильно зробили .. з кім чен іром будете боксірувати під дулом автомата
10.11.2022 10:02 Ответить
10.11.2022 10:02 Ответить
Коли сусід - п"яний дебошир і заважає людям жить - його "викидають" з кола спілкування і здають в поліцію!
10.11.2022 10:02 Ответить
10.11.2022 10:02 Ответить
Слава братам. До речі вони ніколи не сумнівалися в своєму патріотизмі на відміну від усяких Усіків з Ломаченками.
10.11.2022 10:03 Ответить
10.11.2022 10:03 Ответить
10.11.2022 10:04 Ответить
10.11.2022 10:04 Ответить
В тому бою Кличко навіть і не починав бити посправжньому))
10.11.2022 10:11 Ответить
10.11.2022 10:11 Ответить
Кличко нагидив росіякам
Яка сумна новина
Ви недорозвинені подивіться що ви з нашою країною робите. Хоча для москалів це норма, а мы не хочемо жити в вашому лайні
10.11.2022 10:05 Ответить
10.11.2022 10:05 Ответить
Респект братьям. Не сидят, склавши руки.
10.11.2022 10:07 Ответить
10.11.2022 10:07 Ответить
Это начало.
А дальше - пинок под зад из постоянных членов Совбеза.
И многое другое.
10.11.2022 10:07 Ответить
10.11.2022 10:07 Ответить
И шо? В чем конфликт? Ну....викинули.. Дальше?
10.11.2022 10:10 Ответить
10.11.2022 10:10 Ответить
Так кацапськi боксери як малi дiти- iм потрiбно не тiльки напрямок, куди йти вказати, а ще й за руку вiдвести...
10.11.2022 11:05 Ответить
10.11.2022 11:05 Ответить
Якщо "по скрєпному", то копняками гнати...
10.11.2022 23:28 Ответить
10.11.2022 23:28 Ответить
То есть дебилоидная "сво" не виновата, - виноватьі братья Кличко...
10.11.2022 10:18 Ответить
10.11.2022 10:18 Ответить
пох на козломордих..
10.11.2022 10:18 Ответить
10.11.2022 10:18 Ответить
Щира подяка Кличкам, якщо це правда. А сівохо щось для України зробив? Це ж дружбан Президента?
10.11.2022 10:19 Ответить
10.11.2022 10:19 Ответить
10.11.2022 10:46 Ответить
10.11.2022 10:46 Ответить
10.11.2022 10:49 Ответить
10.11.2022 10:49 Ответить
За що боролися на те і напоролися. Скоро будете вигнанцями всього цивілізованого світу
10.11.2022 10:20 Ответить
10.11.2022 10:20 Ответить
Видел как женщины на ринге в грязи дерутся.
Там место руским.
Ливчики срывать.
10.11.2022 10:20 Ответить
10.11.2022 10:20 Ответить
Друг с друга.
10.11.2022 10:29 Ответить
10.11.2022 10:29 Ответить
Братів КличкІВ. Брати КличкИ.
10.11.2022 10:23 Ответить
10.11.2022 10:23 Ответить
Кацапи своїм атрофованим мізком не можуть ще зрозуміти, що їх повикидають звідусіль, де вони ще світяться, як недорозвинене біологічне сміття. І справа не в братах Кличках.
10.11.2022 10:41 Ответить
10.11.2022 10:41 Ответить
Та йух на лишнехромосомных животных! Респект Кличкам!
10.11.2022 10:41 Ответить
10.11.2022 10:41 Ответить
От же ж паскудне,помийне,кацапське лайно!!!У них всі в чомусь винні,крім них самих!...Шинкувати й шинкувати без упину, до появи рефлексів павлова!
10.11.2022 10:56 Ответить
10.11.2022 10:56 Ответить
Завжди казав , що Клички і спортсмени найкращі , і люди хороші . А Віталій - кращий мер .
10.11.2022 10:59 Ответить
10.11.2022 10:59 Ответить
Кращий за Черновецького на 500%!!!
10.11.2022 23:30 Ответить
10.11.2022 23:30 Ответить
Как то глубоко по барабану на их обвинения...Мерзкий народец...то мельдония пережрут, то коксом обнюхаются...
10.11.2022 11:02 Ответить
10.11.2022 11:02 Ответить
Да ладно? И что в этом плохого? Импортозамещение..... не слыхали, не???? Рассказываю)))) Создаете свою, мать ее ассоциацию, шьете из ваты пояс, приглашаете боксеров из Ирана, Бецларуси, Кубы, Сев. Кореи ну и еще парочки африканских стран. И вуаля - дело в шляпе!!!
10.11.2022 11:19 Ответить
10.11.2022 11:19 Ответить
І досі не може зрозуміти свинопес, що виключення російських боксерів із рейтингів WBC добилися не брати Кличко, а брати путін, шойгу та патрушев, на порожньому місці розв'язавши війну в центрі Європи, порушуючи всі світові правила, знущаючись над цілим народом...

Просто ні одна спільнота в світі (а ні спортивна, а ні культурна) не бажає більш чути гімн рашки, спілкуватися чи змагатися зі злодіями та стискати їм руки.

Адіос, амігос!
10.11.2022 16:06 Ответить
10.11.2022 16:06 Ответить
отовсюду их надо выкинуть!!! отовсюду!
10.11.2022 21:24 Ответить
10.11.2022 21:24 Ответить
літредактору нагадую: українські чоловічі прізвища відмінюються
брати Клички
братів Кличків
братам Кличкам
10.11.2022 21:36 Ответить
10.11.2022 21:36 Ответить
 
 