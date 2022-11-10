8 971 33
Россияне обвиняют братьев Кличко, что их спортсменов выбросили из WBC
Исключения российских боксеров из рейтингов WBC добились братья Кличко.
Об этом в комментарии российскому "Матч ТВ" заявил тренер российских боксеров Эдуард Кравцов, информирует Цензор.НЕТ.
"Считаю, что, скорее всего, была проделана работа украинской стороной на конгрессе WBC. Братья Кличко слишком много уделили этому внимания, и WBC, к сожалению, принял такое решение", - сказал Кравцов.
Он также высказал опасение, что примеру WBC могут последовать и другие боксерские организации.
Напомним, Виталий Кличко - обладатель званий "Почетный" и "Вечный" чемпион мира по боксу в версии WBC. Виталий и Владимир Кличко были обладателями чемпионских поясов всех крупнейших боксерских организаций.
Яка сумна новина
Ви недорозвинені подивіться що ви з нашою країною робите. Хоча для москалів це норма, а мы не хочемо жити в вашому лайні
А дальше - пинок под зад из постоянных членов Совбеза.
И многое другое.
Там место руским.
Ливчики срывать.
Просто ні одна спільнота в світі (а ні спортивна, а ні культурна) не бажає більш чути гімн рашки, спілкуватися чи змагатися зі злодіями та стискати їм руки.
Адіос, амігос!
брати Клички
братів Кличків
братам Кличкам