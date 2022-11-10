В Каховке силы сопротивления уничтожили большое скопление захватчиков, - Хлань

Силами сопротивления подорвано большое скопление врага в Каховке Херсонской области.

Об этом написал депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань, передает Цензор.НЕТ.

"В Каховке прилет по большому скоплению оккупатов, которые базировались на станции переливания крови. Местные говорят, что очень хорошо разлетались", - говорится в сообщении.

