В Каховке силы сопротивления уничтожили большое скопление захватчиков, - Хлань

Силами сопротивления подорвано большое скопление врага в Каховке Херсонской области.

Об этом написал депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань, передает Цензор.НЕТ.

"В Каховке прилет по большому скоплению оккупатов, которые базировались на станции переливания крови. Местные говорят, что очень хорошо разлетались", - говорится в сообщении.

Читайте также: ВСУ ударили по штабу россиян в поселке Червоный Маяк в Херсонской области, - Братчук

дуже погано що у на є сили спротиву, тероборона, зсу та інші.
бо одним платять 100, другим 30 а третім нікуя
а вони є всі захисники і як їх можна ділити я не знаю
показать весь комментарий
10.11.2022 11:46 Ответить
ти думаєш що справа в грошах? думаєш всім важливі гроші? Є люди які це роблять не заради грошей, не бачу тут тих кого хтось там ділить
показать весь комментарий
10.11.2022 11:52 Ответить
До такого стану шоб жити за Божим Духом ми ше не діишли .
показать весь комментарий
10.11.2022 11:57 Ответить
На війні заробляють гроші тільки мерзотники.
показать весь комментарий
10.11.2022 12:05 Ответить
Россияне. Мы вас всех убьем. Уходите.
показать весь комментарий
10.11.2022 11:48 Ответить
Хлань знов *******....ЗСУ Хаймарсами накрили
показать весь комментарий
10.11.2022 11:48 Ответить
Ви читаючи вникайте в прочитане. Там чітко написано про приліт, але ж поступила інформація про скупчення. Суть-інформація. Перепрошую.
показать весь комментарий
10.11.2022 11:53 Ответить
суть в тому що Хлань ніхто і займається піаром, бере інфу в відкритих джерелах і транслює по своєму. Він ніякого відношення немає ні до владних ні до військових структур, ні до журналістів. Просто готує базу для свого політичного майбутнього. Такі перепости його просто сприяють цьому
показать весь комментарий
10.11.2022 12:15 Ответить
Насправді саме так це і виглядає. Залишається дивуватись каналам, що транслюються в Ютюбі, тому, як радо вони ззапрошують це базікало.
показать весь комментарий
10.11.2022 13:02 Ответить
мабуть хтось його просуває, чи часто бачимо як Пороха цитують? Але тупняки на кшалт
показать весь комментарий
10.11.2022 13:31 Ответить
а хаймарсы сами узнали за месторасположение орков? или ты им подсказал!?
показать весь комментарий
10.11.2022 11:54 Ответить
сили спротиву це й є ЗСУ,вислюк кацапський.
показать весь комментарий
10.11.2022 12:09 Ответить
...ЗСУ, в комлексе...
показать весь комментарий
10.11.2022 12:23 Ответить
Я аж заспівав Ще не вмерла УКРАЇНА!
показать весь комментарий
10.11.2022 11:50 Ответить
Який сьогодні гарний день: читаю новини,і в кожній - наші бійці найкращі,по всіх напрямках.
показать весь комментарий
10.11.2022 12:23 Ответить
Кацапи переміщаються з нашоі землі , прямо до пекла
показать весь комментарий
10.11.2022 13:19 Ответить
скупчення - в хлань
показать весь комментарий
10.11.2022 13:52 Ответить
 
 