Нападение России на Украину может ускорить глобальное потепление, - ученые

Война России против Украины ускорит глобальное потепление и может привести к тому, что температура поднимется далеко за пределы уровня в 1,5 градусов.

Такой прогноз группа аналитиков Climate Action Tracker представила на саммите COP27 по климату в Египте, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Если все новые газовые проекты, объявленные в связи с глобальным кризисом поставок газа, будут реализованы, выбросы парниковых газов составят примерно 10% от общего количества углекислого газа, который может безопасно выбрасываться к 2050 году.

Поскольку этот газ является дополнением к текущему производству ископаемого топлива, это может привести к срыву Парижского соглашения по климату. Согласно исследованию, в мире будет избыток предложения сжиженного природного газа, который к концу этого десятилетия достигнет около 500 мегатонн СПГ. Объем избыточного предложения примерно в пять раз превысит объем газа, импортированного ЕС из России в прошлом году, и примерно в два раза превысит общий объем экспорта газа из России.

Билл Хэйр, исполнительный директор Climate Analytics, одной из организаций-партнеров Climate Action Tracker, сказал Guardian, что мир "переусердствовал" в своих попытках заполнить дыру, оставленную российским газом. "Объем импортных мощностей газа, строящихся в Европе, намного превышает потребность в замещении", - сказал он.

Паника по поводу обогрева людей в предстоящие зимы и света за счет выработки электроэнергии на газовом топливе заставила правительства в Европе, которые ранее полагались на газ из России, добиваться новых поставок из ряда других источников.

Многие правительства, включая Германию, заявили, что стремление к новым источникам импорта газа не помешает им достичь своих целей в области климата, и что газовые контракты будут краткосрочными и будут предусматривать, что газовая инфраструктура будет свернута до истечения срока ее службы.

Но Хэйр сказал, что это будет трудно обеспечить, поскольку после того, как инфраструктура будет построена, инвесторы будут заинтересованы в ее использовании.

В прошлом году Международное энергетическое агентство предупредило, что разработка новых ископаемых видов топлива невозможна, если мир хочет оставаться в пределах повышения на 1,5 градусов от доиндустриальных температур, что было подтверждено странами на переговорах по климату Cop26 в Глазго в прошлом году.