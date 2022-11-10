РУС
Нападение России на Украину может ускорить глобальное потепление, - ученые

Война России против Украины ускорит глобальное потепление и может привести к тому, что температура поднимется далеко за пределы уровня в 1,5 градусов.

Такой прогноз группа аналитиков Climate Action Tracker представила на саммите COP27 по климату в Египте, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Если все новые газовые проекты, объявленные в связи с глобальным кризисом поставок газа, будут реализованы, выбросы парниковых газов составят примерно 10% от общего количества углекислого газа, который может безопасно выбрасываться к 2050 году.

Поскольку этот газ является дополнением к текущему производству ископаемого топлива, это может привести к срыву Парижского соглашения по климату. Согласно исследованию, в мире будет избыток предложения сжиженного природного газа, который к концу этого десятилетия достигнет около 500 мегатонн СПГ. Объем избыточного предложения примерно в пять раз превысит объем газа, импортированного ЕС из России в прошлом году, и примерно в два раза превысит общий объем экспорта газа из России.

Билл Хэйр, исполнительный директор Climate Analytics, одной из организаций-партнеров Climate Action Tracker, сказал Guardian, что мир "переусердствовал" в своих попытках заполнить дыру, оставленную российским газом. "Объем импортных мощностей газа, строящихся в Европе, намного превышает потребность в замещении", - сказал он.

Читайте также: Россия срывает планетарные усилия по предотвращению климатической катастрофы, - Дуда

Паника по поводу обогрева людей в предстоящие зимы и света за счет выработки электроэнергии на газовом топливе заставила правительства в Европе, которые ранее полагались на газ из России, добиваться новых поставок из ряда других источников.

Многие правительства, включая Германию, заявили, что стремление к новым источникам импорта газа не помешает им достичь своих целей в области климата, и что газовые контракты будут краткосрочными и будут предусматривать, что газовая инфраструктура будет свернута до истечения срока ее службы.

Но Хэйр сказал, что это будет трудно обеспечить, поскольку после того, как инфраструктура будет построена, инвесторы будут заинтересованы в ее использовании.

В прошлом году Международное энергетическое агентство предупредило, что разработка новых ископаемых видов топлива невозможна, если мир хочет оставаться в пределах повышения на 1,5 градусов от доиндустриальных температур, что было подтверждено странами на переговорах по климату Cop26 в Глазго в прошлом году.

тож маємо ще один аргумент до тези що кацапів треба скоріше придуши
Випускайте Грету Тунберг.
На Венері не вірили у всесвітнє потепління, а на Марсі у всесвітнє похолодання
тож маємо ще один аргумент до тези що кацапів треба скоріше придуши
Кому шо....
як шо? гроші..
як в такому випадку говорять в ООН - це неприйнятно...
На Венері не вірили у всесвітнє потепління, а на Марсі у всесвітнє похолодання
Випускайте Грету Тунберг.
ага, намордник спочатку заложіть
От дідько... Випередив. )
Уже скаче, каже що це все прокляті капіталісти винуваті.
і не те, щоб вони геть не винуваті
"після того, як буде побудована інфраструктура, інвестори будуть зацікавлені в її використанні"
Ну то може пора знищити причину потепління, а не базікати про наслідки!
пропонуєш згасити сонце?
Тут здається про війну з мордором написано! До чого тут сонце?
тому, що Сонце дає максимальну кількість енергії планеті Земля. Ви теж прогулювали уроки в школі як Білл Хейр?
"Оказалось. что за последние 30-40 лет активность Солнца снизилось на 3-5 процентов. Это значит, что звезда не является причиной повышения температуры в последние десятилетия.

За последние 100 лет Земля нагрелась на 1 градус Цельсия, при этом за 30 лет - активность Солнца оставалась на прежнем уровне, а по сравнению с началом 20 века, даже упала 3,5 процента.

Это означает, что солнечная активность никак не могла повлиять на рост глобальных температур на Земле."

https://www.meteoprog.ua/ru/news/60633-solnce-ne-vinovato-v-globalnom-poteplenii.html
Не то слово! Може спричинити глобальну пожежу! І можуть загинути моржі! На людей начхати!
І що пропонує ця група аналітиків?
Негайно і всебічно сприяти повній капітуляції України?
Адже війна тоді швидко припиниться, і можна буде повернутись до випробованої і безпечної схеми - купівлі екологічно чистого газу у найнадійнішого партнеру росії.
Кацапы горящими пуканами нагреют атмосферу?
Всіх псів напустити на рашку .
где грета упутенгасасумберг?
купка авантюристів, користуючись глобальним невіглаством, тупо косить бабулєси.... проведу коротку лекцію на тему "глобальне отупіння": вуглекислий газ успішно утилізується фотосинтезом, основним парниковим газом є МЕТАН!!!!!. викиди метану- це не тільки промисловість, а ще й сільське господарство, відходи життєдіяльності людей, а простіше- мегатонни лайна та смітники. розвивайте переробку відходів, атомну енергетику, очистьте океани від сміття- і навчіться раціональніше використовувати природні ресурси. легенями планети є СВІТОВИЙ ОКЕАН, а не ліси. ліси- це фільтр
Хороший єксперт. Рашка газ перекрьіла, его начали покупать из других источников и єто увеличит вьібросьі парниковьіх газов. И в єту ересь верят миллиардьі людей.
Знаємо, в кацапів все більше і більше виділяється сірководень.
Не має чого палити газ
оё-ёй... и шо делать?
Кацапів потрібно є @ ошити
чем ни попадя
Коли говорять про вплив людства на зміни клімату, то слід розділити абсолютно різні речі. З однієї сторони деякі недовчені бояться перегріву планети через надмірне спалення викопних ресурсів. І це не важливо - вугілля, нафта чи газ. Все дає тепло.
Атомна енергетика не є в цьому плані чистою, бо дає тепла не менше на кіловат-годину. Але не дає викидів вуглекислого газу. Надмірність якого, як стверджують недовчені, призводить до виникнення парникового ефекту. Але я вже писав у подібній темі: надлишок вуглекислого газу успішно поглинають води морів і океанів. Причому поглинання більш сильне коли більший вміст газу в атмосфері. Частина цього газу акумулюється при створенні коралів і їм подібних морських тварин у панцирях. Про цілі коралові рифи чули? Частину вуглекислого газу поглинають як їжу водяні рослини океанів у тропічних і екваторіальних широтах. Отже проблема парникового ефекту надумана і виїденого яйця не варта. Ті, що згадали тут атмосферу Венери, мабуть зовсім не розуміють глобальної різниці між Венерою та Землею.
Заміна спалення викопного палива на вітрову енергетику - профанація ідеї. Бо зміни руху чи потужності повітряних мас теж впливають на клімат. І може бути не в кращу сторону. Занадто малий термін спостереження, аби зважити всі за і проти. Залишається сонячна енергія. Сонячні батареї - прекрасна річ там, де їх використовують - тихо і без диму. Але не там, де їх виробляють. Тобто в глобальному масштабі теж не найкращий варіант.
Остається спалення і переробка рослинних залишків після збирання урожаю та вирощування енергетичних рослин. Акумульована в них сонячна енергія повернеться у навколишнє середовище. Десь приблизно так.
Появилося трішки вільного часу, тож додам по темі. Люди справді дуже впливають на навколишнє середовище. Скажімо вирубкою пралісів. Осушенням болот. Мало хто з читачів цензора знає, що в болотах, які є джерелом витоку річок води за об'ємом зберігається більше ніж в самих річках.
Давно відомий факт, що колись Сахара не була палючою пустелею. А була лише напівпустелею і часто степом (саванною) за наявною рослинністю. Те ж саме говорять про Каракуми чи Кизилкуми (непамятаю). І до теперішнього стану цих територій привела нерозумна діяльність людей. Часто прийшлих, що не володіли традиційним укладом життя.
З іншої сторони люди можуть успішно виправляти негаразди, що створювались раніше. Як приклад - ліси на Херсонщині особливо в районі Олешків. Чи насадження лісів та лісосмуг на межах полів чи на гірших грунтах.
Відносно Сахари існує проект створення штучної ріки до величезної западини нижче рівня світового океану. Окрім дармової енергії гідроелектростанції випаровування величезної кількості води дасть більш помірний вологий клімат і пустеля перестане бути саме пустелею. А ще й випарувана вода дасть потужне джерело морської солі для харчових та хімічних потреб.
Я не знаю - наскільки такий проект можливий з технічного чи політичного боку. Але що це б призвело до зменшення температури планети на якісь долі градуса - беззаперечно.
Да що ви таке кажете , не може бути Не треба бути вченим , щоб це зрозуміти . Та й де поділася Гретта Тумблер
Она пьёт "Туборг".
ідіть ви в сраку зі своїм ***@ним кліматом
Кацапы влетели не тока на контрибуцию Украине, но и попали на крючок к зеленым, за забруднення атмосферы, ведущее к резкому потеплению.
Брехня про глобальное потепление спонсируется и распространяется Европой, потому что у них нет ископаемых ресурсов. Но бесит то что они и других заставляют плясать под свою дудку, только ради собственной выгоды.
пингвины, которых никто не видит, подыхают?
про таких "астрофізіков" є непогана притча про одного пройдисвіта, що брався за кільканадцять років вивчити осла читати чи якось ще що. Коли йому зауважили, що шах накаже за обман, пройдисвіт заявив, що за ті відведені для цього неможливого завдання роки або шах здохне, або осел.
Що буде за 50 млн. років не знає ніхто, астрофізики в тім числі. Я взагалі не бачу причин для зникнення кисню навіть через сто мільйонів років. Бо я хоч і не астрофізик, хіба що трішки через пару книг Шкловського, але трішки геофізик, трішки біолог і так далі.
Допоки світить Сонце, допоки є на планеті вода - життя буде продовжуватись попри всякі дурні прогнози. А Сонце - жовтий карлик є одним із класу зіркових довгожителів. Кільканадцять мільярдів років існують жовті карлики (за словами справжніх астрофізиків). Так що кілька мільярдів років у людства ще є. З водою теж все в порядку - вона утворюється у надрах землі і у вигляді розчинів різних речовин виходить на поверхню. Цей процес триває ще з народження планети і нема очевидних причин для його припинення ще не один мільярд років.
Где дебильная гретта. Почему молчит.
грета подорослішала, в неї появились критичні дні. їй тепер треба не до захисників природи, а до феміністок всяких... тьху
