Напад Росії на Україну може пришвидшити глобальне потепління, - вчені

Війна Росії проти України прискорить глобальне потепління і може призвести до того, що температура підніметься далеко за межі рівня 1,5 градусів.

Такий прогноз група аналітиків Climate Action Tracker представила на саміті COP27 щодо клімату в Єгипті, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

Якщо всі нові газові проєкти, оголошені у зв'язку з глобальною кризою постачання газу, будуть реалізовані, викиди парникових газів становитимуть приблизно 10% від загальної кількості вуглекислого газу, яка може безпечно викидатись до 2050 року.

Оскільки цей газ є доповненням до поточного виробництва копалин, це може призвести до зриву Паризької кліматичної угоди. Згідно з дослідженням, у світі буде надлишок пропозиції зрідженого природного газу, який до кінця цього десятиліття досягне близько 500 мегатонн ЗПГ. Обсяг надлишкової пропозиції приблизно в п'ять разів перевищить обсяг газу, імпортованого ЄС із Росії минулого року, і приблизно вдвічі перевищить загальний обсяг експорту газу з Росії.

Читайте: Росія зриває планетарні зусилля щодо запобігання кліматичній катастрофі, - Дуда

Білл Хейр, виконавчий директор Climate Analytics, однієї з організацій-партнерів Climate Action Tracker, сказав журналістам, що світ "перестарався" у своїх спробах заповнити дірку, залишену російським газом. "Обсяг імпортних потужностей газу, що будуються в Європі, набагато перевищує потребу у заміщенні", - сказав він.

Паніка з приводу обігріву людей у майбутні зими та світла за рахунок вироблення електроенергії на газовому паливі змусила уряди в Європі, які раніше покладалися на газ із Росії, домагатися нових постачань з інших джерел.

Багато урядів, включаючи Німеччину, заявили, що прагнення нових джерел імпорту газу не завадить їм досягти своїх цілей у галузі клімату, і що газові контракти будуть короткостроковими і передбачатимуть, що газова інфраструктура буде згорнута до закінчення терміну її служби.

Також читайте: Огидна війна Путіна в Україні та зростання цін на енергоносії - привід швидше діяти проти зміни клімату, - прем’єр Британії Сунак

Але Хейр сказав, що це буде важко забезпечити, оскільки після того, як буде побудована інфраструктура, інвестори будуть зацікавлені в її використанні.

Минулого року Міжнародне енергетичне агентство попередило, що розробка нових копалин палива неможлива, якщо світ хоче залишатися в межах підвищення на 1,5 градусів від доіндустріальних температур, що було підтверджено країнами на переговорах щодо клімату Cop26 в Глазго минулого року.

Топ коментарі
+16
тож маємо ще один аргумент до тези що кацапів треба скоріше придуши
10.11.2022 12:18 Відповісти
+16
Випускайте Грету Тунберг.
10.11.2022 12:25 Відповісти
+11
На Венері не вірили у всесвітнє потепління, а на Марсі у всесвітнє похолодання
10.11.2022 12:23 Відповісти
тож маємо ще один аргумент до тези що кацапів треба скоріше придуши
10.11.2022 12:18 Відповісти
Кому шо....
10.11.2022 12:21 Відповісти
як шо? гроші..
10.11.2022 13:12 Відповісти
як в такому випадку говорять в ООН - це неприйнятно...
10.11.2022 12:22 Відповісти
На Венері не вірили у всесвітнє потепління, а на Марсі у всесвітнє похолодання
10.11.2022 12:23 Відповісти
10.11.2022 13:42 Відповісти
Випускайте Грету Тунберг.
10.11.2022 12:25 Відповісти
ага, намордник спочатку заложіть
10.11.2022 12:28 Відповісти
От дідько... Випередив. )
10.11.2022 12:37 Відповісти
Уже скаче, каже що це все прокляті капіталісти винуваті.
10.11.2022 12:38 Відповісти
і не те, щоб вони геть не винуваті
"після того, як буде побудована інфраструктура, інвестори будуть зацікавлені в її використанні"
10.11.2022 13:26 Відповісти
Ну то може пора знищити причину потепління, а не базікати про наслідки!
10.11.2022 12:26 Відповісти
пропонуєш згасити сонце?
10.11.2022 12:29 Відповісти
Тут здається про війну з мордором написано! До чого тут сонце?
10.11.2022 12:31 Відповісти
тому, що Сонце дає максимальну кількість енергії планеті Земля. Ви теж прогулювали уроки в школі як Білл Хейр?
10.11.2022 12:36 Відповісти
"Оказалось. что за последние 30-40 лет активность Солнца снизилось на 3-5 процентов. Это значит, что звезда не является причиной повышения температуры в последние десятилетия.

За последние 100 лет Земля нагрелась на 1 градус Цельсия, при этом за 30 лет - активность Солнца оставалась на прежнем уровне, а по сравнению с началом 20 века, даже упала 3,5 процента.

Это означает, что солнечная активность никак не могла повлиять на рост глобальных температур на Земле."

https://www.meteoprog.ua/ru/news/60633-solnce-ne-vinovato-v-globalnom-poteplenii.html
10.11.2022 13:41 Відповісти
Не то слово! Може спричинити глобальну пожежу! І можуть загинути моржі! На людей начхати!
10.11.2022 12:26 Відповісти
І що пропонує ця група аналітиків?
Негайно і всебічно сприяти повній капітуляції України?
Адже війна тоді швидко припиниться, і можна буде повернутись до випробованої і безпечної схеми - купівлі екологічно чистого газу у найнадійнішого партнеру росії.
10.11.2022 12:26 Відповісти
Кацапы горящими пуканами нагреют атмосферу?
10.11.2022 12:28 Відповісти
Всіх псів напустити на рашку .
10.11.2022 12:28 Відповісти
где грета упутенгасасумберг?
10.11.2022 12:31 Відповісти
купка авантюристів, користуючись глобальним невіглаством, тупо косить бабулєси.... проведу коротку лекцію на тему "глобальне отупіння": вуглекислий газ успішно утилізується фотосинтезом, основним парниковим газом є МЕТАН!!!!!. викиди метану- це не тільки промисловість, а ще й сільське господарство, відходи життєдіяльності людей, а простіше- мегатонни лайна та смітники. розвивайте переробку відходів, атомну енергетику, очистьте океани від сміття- і навчіться раціональніше використовувати природні ресурси. легенями планети є СВІТОВИЙ ОКЕАН, а не ліси. ліси- це фільтр
10.11.2022 12:36 Відповісти
Хороший єксперт. Рашка газ перекрьіла, его начали покупать из других источников и єто увеличит вьібросьі парниковьіх газов. И в єту ересь верят миллиардьі людей.
10.11.2022 12:40 Відповісти
Знаємо, в кацапів все більше і більше виділяється сірководень.
Не має чого палити газ
10.11.2022 12:46 Відповісти
оё-ёй... и шо делать?
10.11.2022 12:56 Відповісти
Кацапів потрібно є @ ошити
показати весь коментар
10.11.2022 12:59 Відповісти
показати весь коментар
Коли говорять про вплив людства на зміни клімату, то слід розділити абсолютно різні речі. З однієї сторони деякі недовчені бояться перегріву планети через надмірне спалення викопних ресурсів. І це не важливо - вугілля, нафта чи газ. Все дає тепло.
Атомна енергетика не є в цьому плані чистою, бо дає тепла не менше на кіловат-годину. Але не дає викидів вуглекислого газу. Надмірність якого, як стверджують недовчені, призводить до виникнення парникового ефекту. Але я вже писав у подібній темі: надлишок вуглекислого газу успішно поглинають води морів і океанів. Причому поглинання більш сильне коли більший вміст газу в атмосфері. Частина цього газу акумулюється при створенні коралів і їм подібних морських тварин у панцирях. Про цілі коралові рифи чули? Частину вуглекислого газу поглинають як їжу водяні рослини океанів у тропічних і екваторіальних широтах. Отже проблема парникового ефекту надумана і виїденого яйця не варта. Ті, що згадали тут атмосферу Венери, мабуть зовсім не розуміють глобальної різниці між Венерою та Землею.
Заміна спалення викопного палива на вітрову енергетику - профанація ідеї. Бо зміни руху чи потужності повітряних мас теж впливають на клімат. І може бути не в кращу сторону. Занадто малий термін спостереження, аби зважити всі за і проти. Залишається сонячна енергія. Сонячні батареї - прекрасна річ там, де їх використовують - тихо і без диму. Але не там, де їх виробляють. Тобто в глобальному масштабі теж не найкращий варіант.
Остається спалення і переробка рослинних залишків після збирання урожаю та вирощування енергетичних рослин. Акумульована в них сонячна енергія повернеться у навколишнє середовище. Десь приблизно так.
10.11.2022 12:58 Відповісти
Появилося трішки вільного часу, тож додам по темі. Люди справді дуже впливають на навколишнє середовище. Скажімо вирубкою пралісів. Осушенням болот. Мало хто з читачів цензора знає, що в болотах, які є джерелом витоку річок води за об'ємом зберігається більше ніж в самих річках.
Давно відомий факт, що колись Сахара не була палючою пустелею. А була лише напівпустелею і часто степом (саванною) за наявною рослинністю. Те ж саме говорять про Каракуми чи Кизилкуми (непамятаю). І до теперішнього стану цих територій привела нерозумна діяльність людей. Часто прийшлих, що не володіли традиційним укладом життя.
З іншої сторони люди можуть успішно виправляти негаразди, що створювались раніше. Як приклад - ліси на Херсонщині особливо в районі Олешків. Чи насадження лісів та лісосмуг на межах полів чи на гірших грунтах.
Відносно Сахари існує проект створення штучної ріки до величезної западини нижче рівня світового океану. Окрім дармової енергії гідроелектростанції випаровування величезної кількості води дасть більш помірний вологий клімат і пустеля перестане бути саме пустелею. А ще й випарувана вода дасть потужне джерело морської солі для харчових та хімічних потреб.
Я не знаю - наскільки такий проект можливий з технічного чи політичного боку. Але що це б призвело до зменшення температури планети на якісь долі градуса - беззаперечно.
10.11.2022 18:33 Відповісти
Да що ви таке кажете , не може бути Не треба бути вченим , щоб це зрозуміти . Та й де поділася Гретта Тумблер
10.11.2022 13:05 Відповісти
Она пьёт "Туборг".
10.11.2022 13:13 Відповісти
ідіть ви в сраку зі своїм ***@ним кліматом
10.11.2022 13:21 Відповісти
Кацапы влетели не тока на контрибуцию Украине, но и попали на крючок к зеленым, за забруднення атмосферы, ведущее к резкому потеплению.
10.11.2022 13:30 Відповісти
Брехня про глобальное потепление спонсируется и распространяется Европой, потому что у них нет ископаемых ресурсов. Но бесит то что они и других заставляют плясать под свою дудку, только ради собственной выгоды.
10.11.2022 13:44 Відповісти
пингвины, которых никто не видит, подыхают?
10.11.2022 13:50 Відповісти
про таких "астрофізіков" є непогана притча про одного пройдисвіта, що брався за кільканадцять років вивчити осла читати чи якось ще що. Коли йому зауважили, що шах накаже за обман, пройдисвіт заявив, що за ті відведені для цього неможливого завдання роки або шах здохне, або осел.
Що буде за 50 млн. років не знає ніхто, астрофізики в тім числі. Я взагалі не бачу причин для зникнення кисню навіть через сто мільйонів років. Бо я хоч і не астрофізик, хіба що трішки через пару книг Шкловського, але трішки геофізик, трішки біолог і так далі.
Допоки світить Сонце, допоки є на планеті вода - життя буде продовжуватись попри всякі дурні прогнози. А Сонце - жовтий карлик є одним із класу зіркових довгожителів. Кільканадцять мільярдів років існують жовті карлики (за словами справжніх астрофізиків). Так що кілька мільярдів років у людства ще є. З водою теж все в порядку - вона утворюється у надрах землі і у вигляді розчинів різних речовин виходить на поверхню. Цей процес триває ще з народження планети і нема очевидних причин для його припинення ще не один мільярд років.
10.11.2022 18:50 Відповісти
Где дебильная гретта. Почему молчит.
10.11.2022 14:43 Відповісти
грета подорослішала, в неї появились критичні дні. їй тепер треба не до захисників природи, а до феміністок всяких... тьху
10.11.2022 18:54 Відповісти
 
 