Напад Росії на Україну може пришвидшити глобальне потепління, - вчені

Війна Росії проти України прискорить глобальне потепління і може призвести до того, що температура підніметься далеко за межі рівня 1,5 градусів.

Такий прогноз група аналітиків Climate Action Tracker представила на саміті COP27 щодо клімату в Єгипті, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

Якщо всі нові газові проєкти, оголошені у зв'язку з глобальною кризою постачання газу, будуть реалізовані, викиди парникових газів становитимуть приблизно 10% від загальної кількості вуглекислого газу, яка може безпечно викидатись до 2050 року.

Оскільки цей газ є доповненням до поточного виробництва копалин, це може призвести до зриву Паризької кліматичної угоди. Згідно з дослідженням, у світі буде надлишок пропозиції зрідженого природного газу, який до кінця цього десятиліття досягне близько 500 мегатонн ЗПГ. Обсяг надлишкової пропозиції приблизно в п'ять разів перевищить обсяг газу, імпортованого ЄС із Росії минулого року, і приблизно вдвічі перевищить загальний обсяг експорту газу з Росії.

Білл Хейр, виконавчий директор Climate Analytics, однієї з організацій-партнерів Climate Action Tracker, сказав журналістам, що світ "перестарався" у своїх спробах заповнити дірку, залишену російським газом. "Обсяг імпортних потужностей газу, що будуються в Європі, набагато перевищує потребу у заміщенні", - сказав він.

Паніка з приводу обігріву людей у майбутні зими та світла за рахунок вироблення електроенергії на газовому паливі змусила уряди в Європі, які раніше покладалися на газ із Росії, домагатися нових постачань з інших джерел.

Багато урядів, включаючи Німеччину, заявили, що прагнення нових джерел імпорту газу не завадить їм досягти своїх цілей у галузі клімату, і що газові контракти будуть короткостроковими і передбачатимуть, що газова інфраструктура буде згорнута до закінчення терміну її служби.

Але Хейр сказав, що це буде важко забезпечити, оскільки після того, як буде побудована інфраструктура, інвестори будуть зацікавлені в її використанні.

Минулого року Міжнародне енергетичне агентство попередило, що розробка нових копалин палива неможлива, якщо світ хоче залишатися в межах підвищення на 1,5 градусів від доіндустріальних температур, що було підтверджено країнами на переговорах щодо клімату Cop26 в Глазго минулого року.