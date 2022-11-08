Росія зриває планетарні зусилля щодо запобігання кліматичній катастрофі, - Дуда

Наслідком російської агресії проти України є не лише глобальна безпекова криза та в інших сферах, а й величезні витрати, які загрожують послідовному досягненню екологічних цілей для запобігання кліматичній катастрофі.

Про це на конференції ООН зі зміни клімату (COP27) у Шарм-ель-Шейху заявив польський президент Анджей Дуда, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

"Злочинна агресія Росії проти України призвела до величезних людських жертв, руйнування української інфраструктури та економіки, а також екологічних збитків", - сказав він, підкресливши, що держава-окупант має понести відповідальність і все відшкодувати.

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Дуда вказав на "додаткові викиди" забруднювачів атмосфери через розв'язану Росією війну, "які перевищують рівень, що генерується рядом країн за цілий рік".

Польський лідер закликав світову спільноту "чинити тиск на Росію і водночас активізувати наші зусилля, щоб бути незалежними від російських копалин палива".

"Сьогодні нам справді потрібна солідарність. Ми маємо зробити все, що в наших силах, для якнайшвидшого припинення російської агресії", - підкреслив Дуда.

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