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Новини Війна
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Росія зриває планетарні зусилля щодо запобігання кліматичній катастрофі, - Дуда

дуда

Наслідком російської агресії проти України є не лише глобальна безпекова криза та в інших сферах, а й величезні витрати, які загрожують послідовному досягненню екологічних цілей для запобігання кліматичній катастрофі.

Про це на конференції ООН зі зміни клімату (COP27) у Шарм-ель-Шейху заявив польський президент Анджей Дуда, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

"Злочинна агресія Росії проти України призвела до величезних людських жертв, руйнування української інфраструктури та економіки, а також екологічних збитків", - сказав він, підкресливши, що держава-окупант має понести відповідальність і все відшкодувати.

Читайте: Огидна війна Путіна в Україні та зростання цін на енергоносії - привід швидше діяти проти зміни клімату, - прем’єр Британії Сунак

Дуда вказав на "додаткові викиди" забруднювачів атмосфери через розв'язану Росією війну, "які перевищують рівень, що генерується рядом країн за цілий рік".

Польський лідер закликав світову спільноту "чинити тиск на Росію і водночас активізувати наші зусилля, щоб бути незалежними від російських копалин палива".

"Сьогодні нам справді потрібна солідарність. Ми маємо зробити все, що в наших силах, для якнайшвидшого припинення російської агресії", - підкреслив Дуда.

Також читайте: Справедливий мир - це вихід України на кордони 1991 року та покарання воєнних злочинців, - Дуда

Автор: 

глобальне потепління (45) клімат (180) Польща (8540) росія (65459) Дуда Анджей (777)


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Ну то "зірвіть" мордор , і справа з кінцями!
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08.11.2022 13:10 Відповісти
Чем раньше мир забудет о наличии этого гнойного лепрозория, тем будет лучше. Это страна 404.
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08.11.2022 13:12 Відповісти
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
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08.11.2022 13:14 Відповісти
Очевидно, що ***** не хоче здохнути наодинці. Він планує весь світ за собою потягнути.
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08.11.2022 13:20 Відповісти
Та вже ******* по кацапах, всім стане легше, і людям, і планеті.
Ну хіба десяток грошових мішків втратять свої інвестиції в нарасісії, і стануть не супердуперубермегабагатими 0,1%, а просто супердупермегабагатими 0,1%.
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08.11.2022 13:40 Відповісти
 
 