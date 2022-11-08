Огидна війна Путіна в Україні та зростання цін на енергоносії - привід швидше діяти проти зміни клімату, - прем’єр Британії Сунак

Вторгнення Росії в Україну, що призвело до енергетичної кризи в Європі, є приводом швидше діяти у боротьбі зі змінами клімату.

Про це прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак заявив під час виступу на кліматичному саміті ООН COP27 у Єгипті, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Кліматична та енергетична безпека йдуть пліч-о-пліч… Огидна війна Путіна в Україні та зростання цін на енергоносії в усьому світі - не привід повільно реагувати на зміни клімату. Вони є приводом діяти швидше", - наголосив Сунак.

"Ми можемо заповісти нашим дітям більш зелену планету і більш процвітаюче майбутнє", - додав він.

У серії виступів у рамках саміту ООН лідери закликали багаті країни продовжувати курс на припинення подальших змін клімату попри війну в Україні та глобальні фінансові проблеми.

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