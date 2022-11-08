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Новини Війна
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Огидна війна Путіна в Україні та зростання цін на енергоносії - привід швидше діяти проти зміни клімату, - прем’єр Британії Сунак

сунак

Вторгнення Росії в Україну, що призвело до енергетичної кризи в Європі, є приводом швидше діяти у боротьбі зі змінами клімату.

Про це прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак заявив під час виступу на кліматичному саміті ООН COP27 у Єгипті, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Кліматична та енергетична безпека йдуть пліч-о-пліч… Огидна війна Путіна в Україні та зростання цін на енергоносії в усьому світі - не привід повільно реагувати на зміни клімату. Вони є приводом діяти швидше", - наголосив Сунак.

"Ми можемо заповісти нашим дітям більш зелену планету і більш процвітаюче майбутнє", - додав він.

У серії виступів у рамках саміту ООН лідери закликали багаті країни продовжувати курс на припинення подальших змін клімату попри війну в Україні та глобальні фінансові проблеми.

Також читайте: Світ перебуває на шляху до "кліматичного пекла", - Генсек ООН

Автор: 

глобальне потепління (45) клімат (180) путін володимир (23910) росія (65459) Сунак Ріші (183)


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Топ коментарі
+7
Он , бы хоть на цифры смотрел , сколько вредных веществ попадает в атмосферу с каждым выстрелом танка , военные двигатели не делают по евро 6 , а сколько горит складов с ГСМ и БК . Не говоря уже о том что уничтожаются целые эко системы . Это все на несколько порядков выше , чем загрязнение от заводов . Он вообще о чем . Сейчас пришло время быстро , всем вместе придушить ***** и Орков . А не размазывать экологические сопли . Гретту в студию , пусть переплывет Черное Море
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08.11.2022 09:44
+6
Висновок з цього простий і очевидний: спрямувати максимум зусиль на відмову від використання викопних видів енергоносіїв.
Що це означає для росії, зрозуміло.
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08.11.2022 09:37
+4
Сунаку з його ситої, обігрітої, безпечної Британії важливіше зміни клімату, ніж щоденна загибель українців!
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08.11.2022 09:31
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Сунаку з його ситої, обігрітої, безпечної Британії важливіше зміни клімату, ніж щоденна загибель українців!
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08.11.2022 09:31 Відповісти
Висновок з цього простий і очевидний: спрямувати максимум зусиль на відмову від використання викопних видів енергоносіїв.
Що це означає для росії, зрозуміло.
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08.11.2022 09:37 Відповісти
Не повторюй маячню найвеличнішого: армію почали відновлювати з 2014-го по 2019-й.
Наріду не сподобалось, і він побіг обирати скомороха на посаду гетьмана під час війни.
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08.11.2022 10:39 Відповісти
Зменшення використання нафти, зменшить доходи рашки.
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08.11.2022 09:38 Відповісти
Це все так, але ситу 1 об1гр1ту Британ1ю людям н1хто не подарував. Вони сам1 збудували 1 вистраждали 11 такою ситою 1 об1гр1тою. В першу чергу тим, що дуже уважно 1 приск1пливо вибирали уряд свое1 кра1ни. А ми можемо продатися за 100гр, або за гречку брехунам 1 аферистам. Може в1йна навчить, але сумн1ваюсь - Арахм11 1 Ермаки з говорящою головою знову надурять.
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08.11.2022 10:12 Відповісти
Он , бы хоть на цифры смотрел , сколько вредных веществ попадает в атмосферу с каждым выстрелом танка , военные двигатели не делают по евро 6 , а сколько горит складов с ГСМ и БК . Не говоря уже о том что уничтожаются целые эко системы . Это все на несколько порядков выше , чем загрязнение от заводов . Он вообще о чем . Сейчас пришло время быстро , всем вместе придушить ***** и Орков . А не размазывать экологические сопли . Гретту в студию , пусть переплывет Черное Море
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08.11.2022 09:44 Відповісти
Цей також каже за процвітаюче майбутнє, як і нам по опитуваннях.Іщо таке це зелена планета? Зараз яка планета? Спочатку перестаньте купляти кожних кілька місяців нові телефони і пк, з новими прцесорами і ввдеокартами, які все більше і більше споживають електрики. Хтось відмовиться від новеньких ґаджетів?
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08.11.2022 09:47 Відповісти
Раз уж вторая армия мира оказалась сборищем бомжей, зеков, алкашей, то могли бы не ссать а раз и навсегда уничтожить рашку. И качать оттуда ресурсы какие только захотели бы.
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08.11.2022 10:00 Відповісти
Еще одна Грета Тунберг
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08.11.2022 10:15 Відповісти
Климатический Саммит,это вам не Саммит НАТО,а мавзолейные крысы вчера жрали Боярышник...за 105 годовщину мировой ливарюции чЛенина,Сралина и прочих краснопузых мразей кремлевской банды уголовников убийц,негодяев,мародероа и подонков...
За неделю боёв только в сраном Петрограде пьяными матросами Балтийского флота было убито около 170 000 детей женщин стариков...
Потом позже эти матросы были казнены в Кронштадте...
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08.11.2022 10:16 Відповісти
В Черновцах к примеру строят дороги,меняют бордюры...все для цивилизации...за американское бабло чего только не построишь...🤣 ЗеКодломойские чуваки не ошибаются...😆
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08.11.2022 10:27 Відповісти
Я вам, млять, поясню его мысль:
отказ от энергоносителей из Расии -
развитие ветряков и пр. зелёной хрни -
борьба с потеплением.
Так понятно?
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08.11.2022 10:28 Відповісти
Газнефть, стой, раз-два! Пока это про изойдет, орки убьют сотни тысяч малых народов.
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08.11.2022 10:51 Відповісти
В Шотландии подходят учебу 10 тысяч морских пехотинцев Украины за счёт бюджета...экипировка,снаряжение, личное оружие ,проживание питание выдано также за британский бюджет...
Зрадофилы стройте дороги...😆
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08.11.2022 10:36 Відповісти
чи може попасти у владу людина мудра і не підла водночас?
отого гутаперчівуса (гібресуса із воз) якраз саме отакі сунаки, обами та інші і вибирають. Щось у консерваторії не правильно налаштовано.
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08.11.2022 10:58 Відповісти
Порой возникает ощущение что по мнению многих наших людей лидеры дружественных стран просто не должны заниматься своими прямыми внутренними обязаностями и беспокоится о своем народе и вообще о насущных проблемах не связаных с нами, а должны брать ружжо в зубы и ити москалей бить( вместо тех, кто в военкомат только после лысого с квартала).
А англичане или американцы( и все остальные) должны с радостью поддержать прямую войну со свинорылыми заради Украины, и с радостными танцами встречать ядерный удар - жить, да хорошо жить это вредно, ведь где-то в далеке война. А войны это редкость.
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08.11.2022 11:13 Відповісти
Колись і ми, чи наші діти будуть опікуватися тільки екологією. Ну а зараз потрібно вистояти.
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08.11.2022 12:53 Відповісти
Хрень сказал. Это - повод быстрее действовать против россии
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08.11.2022 13:16 Відповісти
 
 