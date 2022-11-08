Огидна війна Путіна в Україні та зростання цін на енергоносії - привід швидше діяти проти зміни клімату, - прем’єр Британії Сунак
Вторгнення Росії в Україну, що призвело до енергетичної кризи в Європі, є приводом швидше діяти у боротьбі зі змінами клімату.
Про це прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак заявив під час виступу на кліматичному саміті ООН COP27 у Єгипті, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Кліматична та енергетична безпека йдуть пліч-о-пліч… Огидна війна Путіна в Україні та зростання цін на енергоносії в усьому світі - не привід повільно реагувати на зміни клімату. Вони є приводом діяти швидше", - наголосив Сунак.
"Ми можемо заповісти нашим дітям більш зелену планету і більш процвітаюче майбутнє", - додав він.
У серії виступів у рамках саміту ООН лідери закликали багаті країни продовжувати курс на припинення подальших змін клімату попри війну в Україні та глобальні фінансові проблеми.
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Що це означає для росії, зрозуміло.
Наріду не сподобалось, і він побіг обирати скомороха на посаду гетьмана під час війни.
За неделю боёв только в сраном Петрограде пьяными матросами Балтийского флота было убито около 170 000 детей женщин стариков...
Потом позже эти матросы были казнены в Кронштадте...
отказ от энергоносителей из Расии -
развитие ветряков и пр. зелёной хрни -
борьба с потеплением.
Так понятно?
Зрадофилы стройте дороги...😆
отого гутаперчівуса (гібресуса із воз) якраз саме отакі сунаки, обами та інші і вибирають. Щось у консерваторії не правильно налаштовано.
А англичане или американцы( и все остальные) должны с радостью поддержать прямую войну со свинорылыми заради Украины, и с радостными танцами встречать ядерный удар - жить, да хорошо жить это вредно, ведь где-то в далеке война. А войны это редкость.