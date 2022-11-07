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Новини
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Світ перебуває на шляху до "кліматичного пекла", - Генсек ООН

гутерріш

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш заявив, що нині світ перебуває на шляху до "кліматичного пекла" на тлі зростання викидів парникових газів.

Про це йшлося у його вступній промові на кліматичному саміті в Єгипті, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Sky News.

"Ми програємо. Викиди парникових газів збільшуються. Глобальна температура зростає. І наша планета швидко наближається до переломного моменту, які зроблять кліматичний хаос незворотним. Ми на автобані до "кліматичного пекла", і нога тисне на педаль газу", - заявив Гутерреш.

Генсек ООН назвав зміну клімату визначальною проблемою і центральним викликом нашого століття.

Читайте: Останні 8 років - найтепліші в історії спостережень. Найшвидше теплішає в Європі, - ООН

"Діяльність людини є причиною проблеми клімату. Людські дії мають бути й вирішенням. Наука однозначна: будь-яка можливість обмежити підвищення температури до 1,5 градуса означає досягнення глобальних чистих нульових викидів до 2050 року. Ми наближаємося до точки неповернення. Щоб уникнути страшної долі, усі країни G20 мають прискорити перехід просто зараз – у цьому десятилітті", - наголосив він.

Гутерреш додав, що розвинені країни мусять узяти на себе ініціативу в цьому питанні.

Він також закликав домовитися про "угоду кліматичної солідарності".

"Угода, згідно з якою усі країни докладуть додаткових зусиль, щоб скоротити викиди цього десятиліття відповідно до мети у 1,5 градуса. Угода, згідно з якою заможніші країни та міжнародні фінансові установи надають фінансову та технічну допомогу, щоб допомогти економікам, що розвиваються, прискорити перехід на відновлювану енергетику. Угода, в якій розвинені економіки та ті, що розвиваються, об’єднуються навколо спільної стратегії й об’єднують потужності та ресурси на благо людства. Це або угода кліматичної солідарності, або колективна угода про самогубство", - підсумував Генсек.

Також читайте: 2021 рік у Києві увійшов до двадцятки найтепліших з 1881 року: побито 25 температурних рекордів

Автор: 

клімат (180) ООН (3361) Гутерріш Антоніу (391)


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Топ коментарі
+23
після третьої світової до якої (в тому числі) бездіяльність ООН може привести,щурам і тараканам буде похер на глобальне потепління
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07.11.2022 18:45
+19
яка там, нахєр, війна...(
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07.11.2022 18:40
+16
карочє по любому не замерзнемо...так ***** і передайте.
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07.11.2022 18:44
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яка там, нахєр, війна...(
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07.11.2022 18:40 Відповісти
війна в Україні,їм то що?
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07.11.2022 18:43 Відповісти
москалі за день гатять 60.000 снарядів по Україні. Ось і підвищення на 1.5 градуса цельсія.
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07.11.2022 18:59 Відповісти
Прорахунок прогрівання глибинного океану рівний 6 Хіросім за секунду. І ця енергія росте. Це 5 років назад це було в межах 2-3 яо.
Ніякі снаряди хоть мільйони не дадуть тої температури. Все це щоб стадо не рипалось та не готувалось до кінця.
Теорія со2 вигадана що не задумувались над тим що відбувається.
Альтернативники давно розібрались що "офіційна" теорія маячня. Але в пошуках істини багато суперечок. Але всі згодні - що процеси які нас очікують - недалеко від біблійських пересторог.
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07.11.2022 20:00 Відповісти
Чуваку нудно...
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07.11.2022 21:15 Відповісти
І хто ж дає найбільше викидів ?
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07.11.2022 18:41 Відповісти
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD_%D0%B7%D0%B0_%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%B8_%D0%B2%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D1%83
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07.11.2022 18:52 Відповісти
https://www.ventusky.com/?p=54;-73;1&l=pm25&t=20210804/1500 Уменьшаете масштаб так, что бы было видно все континенты, и сразу получаете ответ на ваш вопрос.
Пока существует кацапстан как государство - это угроза всему миру.
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07.11.2022 19:06 Відповісти
Що? Війна, кажете? Тисячі закатованих, вбитих? Ало, ало, не чую вас, передзвоніть через 20 років
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07.11.2022 18:44 Відповісти
карочє по любому не замерзнемо...так ***** і передайте.
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07.11.2022 18:44 Відповісти
після третьої світової до якої (в тому числі) бездіяльність ООН може привести,щурам і тараканам буде похер на глобальне потепління
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07.11.2022 18:45 Відповісти
Если коротко: за переживание и озабоченность Украиной платят меньше чем за переживание и озабоченность климатическим вопросом.
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07.11.2022 20:22 Відповісти
Треба менше думати про парниковий ефект, більше гуляти на свіжому повітрі, слухати класичну музику...
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07.11.2022 18:45 Відповісти
та да,вуйка оззи
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07.11.2022 18:49 Відповісти
а також ВІА Металліка
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07.11.2022 19:05 Відповісти
я би почав список класичного музла з "Alice in Chains"...ну чисто по алфавіту..
https://rocknation.su/mp3/album-2907
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07.11.2022 19:12 Відповісти
патриотичное https://www.youtube.com/watch?v=H8T4FqxHNFk
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07.11.2022 19:39 Відповісти
Alice Cooper
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07.11.2022 21:11 Відповісти
Не пойму, к чему говорящяя голова призывает?
Шо то задумали опять.
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07.11.2022 19:22 Відповісти
Да ни к чему особому глупая девочка Гуттиэре не призывает. Просто с неприятной темы Украины норовит вернуться к привычному и комфортному обсасыванию любимых леденчиков под названиями "Парниковый эффект", "Права меньшинств и прочих крохотулек с микробами", "Защита обездоленных белых медведей" и тому подобное.
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07.11.2022 19:29 Відповісти
Ну навіщо я це прочитала, в мене ж син виріс, а слова порядного не можу вичавити з себе
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07.11.2022 18:46 Відповісти
Ми на шляху до "кацапського пекла" і воно більш реальне!
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07.11.2022 18:48 Відповісти
Да пошол ты нах. придурок. Какие парниковые газы там у тебя когда мир на грани ядерной войны благодаря ООН.
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07.11.2022 18:50 Відповісти
А ще Бетельгейзе скоро вибухне , через 100500 кувиркнадцять років. І це ООНу має бути важливо прям вобщє.
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07.11.2022 18:50 Відповісти
думаю наша (а вона таки наша з раша) війна не сприяє кліматичному оздоровленню...
і загроза ***** застосувати ядерну зброю, теж не додає оптимізму..
та то таке...
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07.11.2022 18:55 Відповісти
Нужно просто перестать пердеть, старый ты маразматик
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07.11.2022 18:55 Відповісти
У меня такое чувство, что мир находится просто на пути в ад, не только климатический...

Все эти оон, римские папы, рашкостан, китай, вечно озабоченные европейцы со своими западными ценностями, которыми сами же подтираются. Помножить на технический прогресс и реально есть все шансы не дожить до обещанного глобального потепления.
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07.11.2022 18:58 Відповісти
Маєте рацію, вся ця мишина возня лише для прикриття того що нас очікує. Щоб стадо не мало розуміння що діється та не встигло себе врятувати. Ноев ковчег пам'ятаєте? А фільм "Послезавтра"(2011)? Але саме основне що буде відбувається ви ніде не знайдете куда могли долізти предки корпоратів за 300 років... Питання, а куда вони не могли залізти? Як на мене це епос, легенди, фольклор, нове нав'язати можна, але старе прибрати складніше. Може саме тому нквд підривало наші храми?
"Спасение утопающих - дела рук самих утопающих"... "Хоч камні з неба" - задумайтесь, якщо Земля зараз активно, с прискоренням, почала втрачати магнітні сили. До чого це призведе в кінці? Якщо аналізувати все що стосужться минулого - то це тектонічні здвиги, велика вода та каміння к неба... Тому можна представити що відбудеться зміна полюсів Землі, це 90%. А ось які рухи перед цим зробить невідомо: це або різка зміна позиції, або (більш небезпечна) переворот кулі по Джанибекове, а поверхнева тектоніка інерціально зміститься на 3-8 тис км. Є до речі картини де Сонце світить з іншої сторони на будівлі (це в межах 1650-1720). Якщо цікаво на каналі Neo History знайдете більше.
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07.11.2022 19:49 Відповісти
не дивіться більше Рен-Тв, воно на вас згубно впливає.
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07.11.2022 21:12 Відповісти
Думайте своєю головой, не будьте стадом.
Як можна довіряти ЗМІ ворога? Якщо своєї голови немає ніхто не допоможе.
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08.11.2022 16:08 Відповісти
Що ви курили?
А можна вгадаю? Підручник з фізики?
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07.11.2022 21:30 Відповісти
По психотропним речовинам нічого написаного не було - чи означає це той факт, що іншої реакції на "стремну" інформацію як прикинутись токсикоманом у вас немає?

Без образ але це слабка позиція, тим паче в питаннях клімату а життя в цілому.
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08.11.2022 16:11 Відповісти
А як там озонові діри? Пам'ятається, всі "захисники довкілля" усцикались окропом... А це вже років п'ять наче заціпило. Ніхто навіть не згадує.
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08.11.2022 23:50 Відповісти
Гутерреша вже це пекло застало. Лице від пекла роздуло.
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07.11.2022 18:58 Відповісти
гебнява методичка,котру зїв португальський осел при ООН .На педалі газу, рашистська нога газує третю світову війну,а рашистський членосос Гутєриш ,відвертає увагу від цієї ноги.,по вказівці куйла.
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07.11.2022 18:59 Відповісти
Полтора градуса его пугают, а ракетные обстрелы не пугают.
П И Д А R Ю Г А
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07.11.2022 19:00 Відповісти
а ядерне пекло від ху..а його не лякає?
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07.11.2022 19:02 Відповісти
Улюблена тема. Коли ніхера не треба робити, і не треба звітувати про "освоєне" бабло.
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07.11.2022 19:10 Відповісти
"Кліматичне питання" - це як "велике будівництво", але в планетарному масштабі.
Коли бабло заводиться тупо під розкрадання без ніякої звітності.
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07.11.2022 19:11 Відповісти
Крадуть всі окупаційні сили, але головна мета - сховати істину за 100 неправдами схожими на правди. Те що стадо вважає що головна і остання мета красти - також шар захисту голки в яйці.

Всі ці "кліматичні" - щоб основна маса не спаслась. Адже скоро самий лінивий не повірить що причина в со2... але буде запізно, на це і основний розрахунок. Ціль як і була 1 млрд. на снг 15 млн. Все за планом. Ні? Ермака за Херсон покарали? ...
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07.11.2022 19:37 Відповісти
падла
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07.11.2022 19:16 Відповісти
Ощущения, что это полный дебил. На пути к Аду мир находится из-за развязанной войны в Украине. ООН - это конченная структура, её надо денацифицировать.
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07.11.2022 19:25 Відповісти
Хто має розум:

корпорация Форда одна из лоббистов отказа от електропривода предложенного Теслой, так же те кто участвовал в вьірубке Лесов Амазонки, и не только.

Вся "ця" істерія виключно того щоб дурити цивілізацію яка через "очищення" поверхні проходить кожні 300-600 років. Саме таким чином "корпорації" стали домінувати над Державами цього світу.

Ті держави які могли будувати міста мільйонники в єдиному стилі за 10-15 років. Так так - те "барроко"... Задайте собі питання: хто будував ті міста с барельефами, з якого матеріалу і чому вони стоять і понині краще за 100 річний бетон...

Також задайте собі питання - що ви знаєте достеменно про періоди 1650-1800? Чи бачили ви картини де все мулом занесено?

Розумійте, изТорию пишуть переможці на кшталт Бени и Ко. Гои тут в аутсайдерах, саме тому "офіційна" то неправда.
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07.11.2022 19:29 Відповісти
Війна, яку ров'язала росія проти України, нанесла також величезну шкоду екології. України, басейнам Чорного та Каспійсикого морів. Зупинити агресора і змусити його відшкодовувати
збитки - нагальне питання і для G20.
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07.11.2022 19:29 Відповісти
ніт, ООН та всі інші це окупаційна влада Землі. Які нав'язують цивілізації геноцидні правила: гомо і тд. Ліга націй не чім не відрізнятися від ООН також як НКВД від ФСБ. Тобто назві начебто різні - суть по спіралі окупації ті ж самі.
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07.11.2022 19:32 Відповісти
Щоб ще придумати, щоб нічого не робити та отримувати гроші, статус і комфортні умови існування- це і є головним завданям теперишньої ООН. Ви дурні платіть...
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07.11.2022 19:31 Відповісти
ура. пару голодающих посреди Африки накормил) отличная оон. тысячи сотрудников десятилетиями занимаются очень выжным "ничем"
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07.11.2022 19:36 Відповісти
відсьогодні ти бздоереш
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07.11.2022 19:39 Відповісти
Світ рухається до політичного пекла. До кліматичного ще далекувато, он і тумба грета мовчить про рашистські газові факели, не на часі.
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07.11.2022 19:41 Відповісти
я вивчаю природу в рамках знання "Про світ як творіння Господнє". Так от: наша планета і природа на ній влаштовані так, що дуже важко вийти з рівноважних процесів. Навіть ядерна катастрофа загрожує лише частині живого. Може навіть не всьому людству. А відносно температури повітря, то є компенсаторні механізми - Земля як приймає енергію з космосу (сонячну чи іншу), так і віддає. Будь-який фізик знає, що більш нагріте тіло випромінює більше теплової енергії.
Вуглекислий газ, надмірністю якого лякають нас гутаперчівуси, дуже добре розчиняється у воді океанів. І поки-що найбільшим джерелом находження СО2 в атмосферу Землі є вулканічна діяльність а не промисловість. Хай ооновський дебіл заборонить процеси в підземних надрах планети. Якщо зможе. Але ці мікроби в оон навіть з рашою не можуть справитись. А ще триндять про планетарні масштаби
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07.11.2022 19:45 Відповісти
То добре, а як ви пояснюєте собі в цій конструкції втрачання силових магнітних ліній? Тобто Земля не може втрачати массу... ?
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07.11.2022 20:04 Відповісти
Будущее за нами, кожанные ублюдки не нужны.
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07.11.2022 20:20 Відповісти
ООН знову нагадало про свою крайню необхідність для суспільства
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07.11.2022 19:46 Відповісти
Не бойтесь ребятки, ядерная зима спасет вас от глобального потепления.
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07.11.2022 19:49 Відповісти
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE_II Іван Павло II Karol Józef Wojtyła - справжній ПАПА, а це якась мама
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07.11.2022 19:49 Відповісти
Деколи навіть курва мама.
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07.11.2022 23:29 Відповісти
@банутий довбо@б!!! Розгортається третя світова війна, а воно про кліматичні зміни!
Світ остаточно з'їхав з глузду!
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07.11.2022 20:05 Відповісти
утилізицація 140 млн москвинських свинособак і 1 млрд *********** недолюдків цілком вирішила би проблему, тим більше враховуючи що ці дві псевдокраїни і псевдо "нації" не рахуються не те що з нормами викидів промислового виробництва, а й просто з загальнолюдськими цінностями, і мораллю то їх повне знищення або хоча б ізоляція від західних технологій, засобів виробництва, грошей і повернення їх в середньовіччя могло б не лише вирішити проблему викидів а й мало б загально позитивне значення для планети і людства. Але ж ми толерантні ліво-ліберельні гей-комуністи готові все терпіти тож тепер хавайте, "єврогейські" ліберасти те що самі виростили, і це ще квіточки, ядерна третя світова на носі! будете ще "домовлятись" з кацапськими і ************ китайськими нелюдами і недолюдками, чи вже нарешті покажете цим недолюдям що таке людські цінності, повага до людського життя до планети на якій живеш і повернете їх дияволу у пекло з відки вони виповзли? китай і рф мабть бути знищенні навіть не як держави а як людиноненависницькі ідеології, називатися "русскім" і "китайцем" має бути соромно цивілізованій людин в світіі, китайство і росіянство треба розглядатиине як нації а як фашистські ідеології які підлягають знищенню
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07.11.2022 20:18 Відповісти
В тему.
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07.11.2022 20:20 Відповісти
мудак ооновский!центральным вызовом столетия для всего мира является рашка с её ордой нацистов!
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07.11.2022 20:35 Відповісти
А коронавірус? Чому нічого не чути про коронавірус?
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07.11.2022 21:10 Відповісти
ЩО ви таке кажете? Не вірите пануу Гебрейскусу? Лише погляньте на його чесне обличчя і бездоганну репутацію, відразу увіруєте в ковід. Носіть маски всюди. Це може врятувати життя.
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07.11.2022 21:23 Відповісти
ліваки мріють загнати весь світ в один великий ГУЛАГ і для того "впарюють" лохотрон про "велике глобальне потепління, спричинене споживанням". Посил простий - "всі мають затягнути паски і зменшити споживання" - а червоний зелений комісар з Політбюро ООН, буде розповідати скільки й кому жерти баланди, а кому (наближеним до Партіі) - посилена пайка. і людина - вона ж дуже просто влаштована - більшість з радістю продасть й матір - заради трохи посиленоі пайки і місце трохи подалі від параші.
А те, що все на Землі циклічно, і що за тільки останні 2-3 тисячі років на землі були часи й тепліші, і зараз просто йде невеличкий "відкат" після міні-льодовикових періодів - то про те воліють не здагувати, а незручні цифри - "заховати під коврик".
Ну й дійсно? Яка війна? Ви про що? - нам тут бабло пиляти нада. Та нагадати про себе - "які ми корисні".
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07.11.2022 21:10 Відповісти
в цілому вірно. Є так названий рік Платона - близько 25 тисяч років. половина року - кардинальна зміна клімату. І не важливо - чи ти бігаєш з кам'яною сокирою, чи з усіх труб фабрик валить на повну СО2.
Кому цікаво: наберіть в гуглі рік платона
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08.11.2022 09:32 Відповісти
Преце́сія (лат. precessio - «випередження») - повільне (у порівнянні з періодом обертання тіла) зміщення осі обертання по конусу.

Наприклад, в астрономії - повільне обертання земної осі. Вісь цього конуса перпендикулярна до площини земної орбіти, а кут між віссю й твірною конуса дорівнює приблизно 23°5'. Період прецесії для Землі (платонівський рік) становить 25 796±2,5 років[джерело?].
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08.11.2022 09:38 Відповісти
Проблемы с потеплением решают моментально, но это стоит ресурсов (денег). Чтобы человечество получила эти деньги из воздуха, необходимо для начала положить конец диктатурам и автократиям, которые имеют крайне низкую производительность труда и бедность. Все достижения человечества создают демократии и там производительность труда самая высокая. То есть лучше не тратить ни копейки сейчас в защиту климата, все средства направить на физическую ликвидацию диктатуры, затем установить везде демократию и сразу же решить вопрос с потеплением, по сути хватит замены всех корабельных двигателей (выбрасывают кучу со2) и переработку навоза и пердежа от коров по современным технологиям. Этого уже хватит с лихвой. Не надо браться за все проблемы одновременно, в итоге чтобы не решить ни одной. Их надо решать по очереди, по срочности, по мере поступления. Пускай следующие 5-10 лет будут с максимальными выбросами в атмосферу, это ничто в размерах планеты, это легко исправить за 2 года мирной и спокойной демократической жизни на планете. Пора начинать убивать диктаторов, на данный момент под ними 80-85% населения планеты и столько же территории, но все суммарное их вооружения и мотивация их армий даже до четверти мощи Демократии не дотягивают. Все их армии мотивированы на поражение, чтобы скинуть диктатора и нажиться на этом. Им реально это выгоднее, так больше возможностей в жизни будет, и поэтому диктаторы терпят поражения на войнах.
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07.11.2022 21:11 Відповісти
не повинно бути ніяких корів. та свиней.
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07.11.2022 21:25 Відповісти
Это вы о Китае ?
Вроде они наибольшие потребление имеют, по углю, газу, нефти.
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07.11.2022 21:29 Відповісти
А нех би ти скапав зі своїм градусом потепління
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07.11.2022 21:58 Відповісти
Він все правильно каже. Гази накопичуються, гази мають теплоємність, гази нікуди не діваються. Взяти і всіх скоренько роздуплити не получиться, та нікому це не треба. Машину купив і все, до сраки мені той клімат.
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07.11.2022 22:04 Відповісти
Ліквідувати то кодло дармоїдів, а гроші пустити на розвиток відновлювальної енергетики не пов'язаної з додатковим отриманням двоокису вуглецю. Влюбому випадку викидання на вулицю без пенсій та компенсації того бірократичного лайна оонівського піде на користь розвитку цивілізації.
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07.11.2022 22:21 Відповісти
Ну и балабол. "Деятельность человека" ... Он не знает что у этого "человека" есть фамилия и имя? Пустобрехливый еврокоммунист.
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07.11.2022 23:44 Відповісти
Бесполезный чел что то там пробормотал.
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08.11.2022 13:46 Відповісти
 
 