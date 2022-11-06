Останні 8 років - найтепліші в історії спостережень. Найшвидше теплішає в Європі, - ООН
Останні вісім років - найтепліші на Землі в історії спостережень.
Про це йдеться у доповіді Всесвітньої метеорологічної організації ООН "Стан глобального клімату у 2022 році", повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.
За даними авторів доповіді, глобальному збільшенню температури сприяла зростальна концентрація парникових газів. Вони вказують, що екстремальне зростання температури, посухи та повені торкнулися цього року мільйонів людей і коштували мільярди доларів збитків.
Водночас за останні 30 років температура в Європі зростала вдвічі швидше в порівнянні з глобальним показником, наголошується в частині доповіді, наданої службою ЄС з вивчення клімату Copernicus.
За період із 1991 до 2021 роки температура в європейських країнах підвищувалася з середньою швидкістю близько половини градуса за десятиліття. Через це з 1997 до 2021 роки льодовики Альп втратили 30 метрів товщини льоду. Крім того, тане льодовий панцир Гренландії, прискорюючи підвищення рівня води у світовому океані.
Викликані потеплінням кліматичні зміни у 2021 році призвели в Європі до загибелі сотень людей, а їх наслідки вплинули на життя понад півмільйона європейців і завдали, за оцінками експертів, економічних збитків понад $50 млрд.
За прогнозами ВМО та Copernicus, число стихійних лих у зв'язку зі змінами клімату й надалі зростатиме, причому в Європі швидше, ніж у середньому по планеті.
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нам бы декабрь-январь-февраль простоять...а там....а там уже теплицами-огородами запахнет ))))
сколько той зимы?? ))))
ибо рябины действительно обильно плодоносят и рано зреть начали...
более того, мой домашний Кот, такой себе подшерсток нарастил (ну а про запас-слой жира ваще молчу)))) шо тут уже и гадать долго не надо)))
****** (пардон) русня... еще со своим асвабаждением... шоб им.... век счастья не видать! каждому ))
У кого из соседей будут проблемы вдруг (труба обсыпется, топили слишком сильно), то всегда друг другу помогут пожить плюс ремонт сделать.
В квартирах же нефиг делать, открыл кран на крыше в отоплении и водоснабжении, открыл внизу и слил всю воду, весной вернуться можно, плесень разве что пойдет и все. Тоже конечно можно утеплить и греть, но там реально спать в куртке или в палатке в спальном мешке, работать днем тоже трудно будет. В частном доме же в трусах ходить можно.
а больницы, роддома, госпитали? а одинокие старики? а магазины, заправки, хлебопекарни, водоканалы и канализация, вышки моб.связи,...
так можно выжить.. но не миллионам...
Вы сидели долго без света, тепла, воды, канализации и связи??? а весь Ваш населенный пункт?
чтоб ты делал, если бы дурачки не придумали для тебя цивилизацию со всеми ее благами
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B0_%E2%80%94_%D0%9A%D1%80%D1%8E%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B0
Это вам не Сколково.
heating oil, natural gas, propane, LPG, ...
No warm exhaust heating up the air,
no CO2 being measurable.
Sorry for the vacation industry in the Alps,
they need to relocate or build rollercoasters there.
Africa needs to pump salt water from the oceans inland, and use solar power during daytime to convert into sweet water.
That could ease the raising of water levels in the Oceans a bit.
$10 per 5 Billion people world wide.
That is one big box of cigarettes in Germany.
The federal budget in Germoney is
400 Billion USD.