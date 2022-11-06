Останні 8 років - найтепліші в історії спостережень. Найшвидше теплішає в Європі, - ООН

Останні вісім років - найтепліші на Землі в історії спостережень.

Про це йдеться у доповіді Всесвітньої метеорологічної організації ООН "Стан глобального клімату у 2022 році", повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

За даними авторів доповіді, глобальному збільшенню температури сприяла зростальна концентрація парникових газів. Вони вказують, що екстремальне зростання температури, посухи та повені торкнулися цього року мільйонів людей і коштували мільярди доларів збитків.

Водночас за останні 30 років температура в Європі зростала вдвічі швидше в порівнянні з глобальним показником, наголошується в частині доповіді, наданої службою ЄС з вивчення клімату Copernicus.

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За період із 1991 до 2021 роки температура в європейських країнах підвищувалася з середньою швидкістю близько половини градуса за десятиліття. Через це з 1997 до 2021 роки льодовики Альп втратили 30 метрів товщини льоду. Крім того, тане льодовий панцир Гренландії, прискорюючи підвищення рівня води у світовому океані.

Викликані потеплінням кліматичні зміни у 2021 році призвели в Європі до загибелі сотень людей, а їх наслідки вплинули на життя понад півмільйона європейців і завдали, за оцінками експертів, економічних збитків понад $50 млрд.

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За прогнозами ВМО та Copernicus, число стихійних лих у зв'язку зі змінами клімату й надалі зростатиме, причому в Європі швидше, ніж у середньому по планеті.