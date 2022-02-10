Українські полярники зареєстрували на станції "Академік Вернадський" температурний рекорд. ФОТО

Температура поруч зі станцією піднялася до +12,7 градусів за Цельсієм.

Про це повідомляє Національний антарктичний науковий центр, інформує Цензор.НЕТ.

Науковці зазначили, що попередній рекорд був зафіксований 1985 року, і він становив +11,7 С°. Тепер же аномально високі температури відзначені й на інших антарктичних станціях на острові Кінг Джордж, що розташований північніше "Вернадського".

Читайте: 2021 рік у Києві увійшов до двадцятки найтепліших з 1881 року: побито 25 температурних рекордів

І це різке потепління вони пов’язують з явищем "атмосферної ріки", посиленим ефектом "гірського фену".

Причиною такого різкого потепління вчені вважають явище "атмосферної річки", посилене "ефектом гірського фена".

"Річка в атмосфері" – це вузька смуга, яка швидко переносить тепле повітря та вологу з тропіків до Антарктиди.

Також дивіться: Антарктичну станцію "Академік Вернадський" засипало триметровим шаром снігу: полярники досі розчищають інфраструктуру. ФОТОрепортаж

У свою чергу, ефектом гірського фена" називають сильний теплий вітер із гір, причиною якого вважають утворення опадів над горами, від чого повітря висушується та нагрівається. У той час, коли на нашій станції було зафіксовано температурний рекорд, сила вітру була досить високою – 27,9 м/с.

Характерно, що такі температурні рекорди є одним зі свідчень зміни клімату, і це насторожує вчених.

"Академік Вернадський" - українська наукова станція в Антарктиді. Як повідомлялося, 4 лютого туди вирушив черговий загін сезонної експедиції з 11 спеціалістів - 7 вчених та 4 інженерів.







