Українські полярники зареєстрували на станції "Академік Вернадський" температурний рекорд. ФОТО
Температура поруч зі станцією піднялася до +12,7 градусів за Цельсієм.
Про це повідомляє Національний антарктичний науковий центр, інформує Цензор.НЕТ.
Науковці зазначили, що попередній рекорд був зафіксований 1985 року, і він становив +11,7 С°. Тепер же аномально високі температури відзначені й на інших антарктичних станціях на острові Кінг Джордж, що розташований північніше "Вернадського".
І це різке потепління вони пов’язують з явищем "атмосферної ріки", посиленим ефектом "гірського фену".
Причиною такого різкого потепління вчені вважають явище "атмосферної річки", посилене "ефектом гірського фена".
"Річка в атмосфері" – це вузька смуга, яка швидко переносить тепле повітря та вологу з тропіків до Антарктиди.
У свою чергу, ефектом гірського фена" називають сильний теплий вітер із гір, причиною якого вважають утворення опадів над горами, від чого повітря висушується та нагрівається. У той час, коли на нашій станції було зафіксовано температурний рекорд, сила вітру була досить високою – 27,9 м/с.
Характерно, що такі температурні рекорди є одним зі свідчень зміни клімату, і це насторожує вчених.
"Академік Вернадський" - українська наукова станція в Антарктиді. Як повідомлялося, 4 лютого туди вирушив черговий загін сезонної експедиції з 11 спеціалістів - 7 вчених та 4 інженерів.
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Вибачте, Ксенія, я не кажу що ви за москалей, ні ні. Але вони шалено не ******* цю тему бо вона б'є по Газпрому и Роснефти, й засрали Інет інформаціонними мінами за Клімат.
И вот их любимая фишка рассказывать, что потепление уже было, и что атмосфера так уже менялась как сейчас
Было, менялось, но за 500 лет и никогда за 50 ! Антропогенный фактор глобальных изменений климата признают более 90/ профильных ученых в мире
Или как обьяснить отсутствие систем отопления в дворцах,храмах,церквях?
Или был другой источник энергии-атмосферное электричество, а генераторами служили все эти древние сооружения з Куполами-резонаторами.
А вот мое мнение.:
Если разложить слово камин и зделать перевод , то получается:
"Кам"-каман-идти-выходить.
-"Ин"- из,в.
Тоесть-выходить из-вытяжка.
PS А ещё надо учитывать то, что в Западной Европе к 13...15-му веку вокруг замков не осталось лесов, всё пустили на дрова. И поэтому приходилось экономить.
Клімат станції - відносно м'який (морський субантарктичний). Оскільки Тихий океан, південні води якого оточують острови архіпелагу, діє як гігантський акумулятор тепла, взимку тут температура повітря рідко опускається нижче -20 °С. Влітку, навпаки, вихолоджена вода та сніговий покрив не дозволяють повітрю прогрітися набагато вище нуля.
Ты же в школе географию проходил? Учил наверное что на островах всегда теплее чем в глубине континента?
Я недавно слушал,у нас на работе потихоньку работает, и я просто охренел.
Один "фахiвець з космосу"рассказывал про Луну.
Потом ему задавали вопросы.Так вот оказывается шо на Луне день и ночь потому шо Луна крутится "потихеньку"вокруг оси?
А на вопрос-в какую сторону, он засмеялся и сказал шо забув.
2.На вопрос,зачем Земле Луна,ответил шо она защищает землю от метиаритов?
Ну это как поставить танк в поле а перед ним Щит 1×1м, и со всех сторон по танку стрелять(это только в одной плоскости).
3.Ну самое главное,он выдал секрет(в этом я ему верю).-Оказывается космическим апаратам и астронавтам запрещено высаживаться в местах где якобы были амариканцы.Этот запрет принят ООН.,мол чтобы сохранить исторические места высадки первых людей.
А может они хотят скрыть шо америкосов там и небыло.
2. Луна действительно защищает Землю от метеоритов. Не абсолютно от всех, конечно, но гораздо сильнее, чем тебе кажется.Представь себе щит 1х1 метр, который на расстоянии 1км вокруг себя притягивает к себе все снаряды, и попробуй попасть снарядом в танк, который за этим щитом.
3. Это действительно запрещено, но не ООН, есть специальное международное соглашение. Даже если ты лично отправишь зонд на Луну, и он там успешно прилунится, зона посадки станет недоступной для последующих миссий в это же место, так что американцы тут "при чем" только потому, что у них этих миссий было больше всего. Луна большая, просто выбери себе в следующий раз площадку в 300 милях дальше от места посадки тех, кто это смог раньше. С другой стороны, ни один руководитель посадки на Луну не выберет участок, в котором спускаемый аппарат потенциально может столкнутся с железякой, которая там уже стоит. Чисто из соображений безопасности собственного аппарата.
А ось супутник так і запрацював
Я офігіваю, взяли, як жебраки станцію у Великобританії, а кацапія забрала десяток радянських. Велика подяка кравчуку і кучмі.
PS Зазвичай люди, яким "не потрібна наука", просто хочуть "раціональніше" витрачати гроші на себе, улюблених. При цьому у питаннях, як саме треба витратити гроші, вони до цього підходять традиційно приземлено, найкраще накупити на них жратви та бухла. Навіть витрати на зразок "побудувати поліклініку в районі" для них виявляються надто складними для розуміння.
Так что берем годовые мировые объемы нефти и газа, множим их на соответствующие коэффициенты и получаем объемы выбрасываемого углекислого газа. И это получается овер дофига, на самом деле. Растения просто не справляются с такими объемами. Пока излишек отбирается из атмосферы мировым океаном, при этом там повышается кислотность и вымирают из-за этого всякие кораллы. Но достаточно скоро по меркам жизни нашей цивилизации, за пару сотен лет или даже меньше, способности океанов будут исчерпаны и рост СО2 в атмосфере будет заметен на глобальном уровне. Пока же просто над Европой, США, Китаем висят шапки, где содержание СО2 выше в три-пять раз, по сравнению с той же Антарктидой.
Газы со2 и о2 хорошо перемещают тепло, удерживают его. Возможно произошел дисбаланс, между вырабатыванием со2 и генерацией о2. Но, перегрев всей планеты хотя бы на 1 градус, потребует очень много времени, в данный момент планета излучает в космос 0.121 эвт(эксаватт) а продуцируется скорее всего, значение несколько большее, вот и набираем понемногу больше чем отдаем.
6СО2 + 6Н2О = С6Н12О6 + 6О2,
то есть под действием света из углекислого газа и воды получается глюкоза и кислород.
А вот формула сгорания метана
СН4+202=С02+2Н20.
получается одна молекула углекислого газа и две молекулы воды.
И не надо никакой карбоновый след искать и налог за него платить. Ох и дурят нашего брата! Это же очевидные вещи. Лучше бы деньги выбрасываемые на космос и оружие направили на коррекцию атмосферных процессов, для благоприятного произрастания земной флоры. Если бы люди притащили в пустыню сахару, айсберг в один кубический километр, то уменьшившиеся раскалённые воздушные восходящие потоки изменили бы климат на всей земле. Пустыни бы зазеленели. Ну и вообще, налог надо не на карбон вводить, а на роскошь, машины экономные производить и поощрять их использование, яхты, самолёты у олигархов отобрать и лесные массивы охранять. Экономней надо жить, тогда никакого катаклизма не будет.
так что для таких широт в теплую пору года не тепло
Глупо паниковать или просто волноваться: что будет - то будет.