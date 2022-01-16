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Антарктичну станцію "Академік Вернадський" засипало триметровим шаром снігу: полярники досі розчищають інфраструктуру. ФОТОрепортаж

Наприкінці грудня в Антарктиді зафіксовані рекордні за останні 20 років снігопади. Українську станцію "Академік Вернадський" засипало триметровим шаром снігу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку Національного антарктичного наукового центру.

Повідомляється, що 24 і 25 грудня висота снігового покриву на станції "Академік Вернадський" була найбільшою за 20 років - 3 метри. З початку 2022 року снігопади майже припинилися, і полярники досі відкопують всю інфраструктуру станції.

На сьогодні вже майже відкопано житловий корпус, каплицю і прохід до другого причалу.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": В Антарктиду прибула сезонна експедиція, яка продовжить модернізацію української станції "Академік Вернадський", - НАНЦ. ФОТО

Антарктичну станцію Академік Вернадський засипало триметровим шаром снігу: полярники досі розчищають інфраструктуру 01
Антарктичну станцію Академік Вернадський засипало триметровим шаром снігу: полярники досі розчищають інфраструктуру 02
Антарктичну станцію Академік Вернадський засипало триметровим шаром снігу: полярники досі розчищають інфраструктуру 03
Антарктичну станцію Академік Вернадський засипало триметровим шаром снігу: полярники досі розчищають інфраструктуру 04

Також дивіться: 20-річний рекорд: українську станцію в Антарктиді засипало майже 3-метровим шаром снігу. ФОТОрепортаж

Антарктичну станцію Академік Вернадський засипало триметровим шаром снігу: полярники досі розчищають інфраструктуру 05
Антарктичну станцію Академік Вернадський засипало триметровим шаром снігу: полярники досі розчищають інфраструктуру 06
Антарктичну станцію Академік Вернадський засипало триметровим шаром снігу: полярники досі розчищають інфраструктуру 07
Антарктичну станцію Академік Вернадський засипало триметровим шаром снігу: полярники досі розчищають інфраструктуру 08

Читайте також: Український криголам "Ноосфера" вирушить до Антарктиди в середині січня, - Національний антарктичний науковий центр

Автор: 

Антарктида (99) снігопад (466)


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Топ коментарі
+13
И вообще нашим повезло, станция находится чуть ли не в самом теплом месте Антарктиды. Там и зимой морозы не пятидесятиградусные. Википедия выдает: Наиболее тёплый месяц - январь, со средними температурами +1-2 °C. Самый холодный месяц - июнь, с температурами −15-20 °C.
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16.01.2022 02:30
+11
Ну хоть не бухают неделями и морды друг другу не бьют, как советские полярники на станции Восток, и то хорошо.
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16.01.2022 04:56
+8
Зимова казка! Теплий привіт з України!

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16.01.2022 06:38
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Покидают снег - ничего страшного.
Вот когда это все таять начнет тогда проблема)
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16.01.2022 01:51 Відповісти
интересно, когда от таять будет? это надо чтоб +10 было, может, через 100лет уменьшится до 1,5 метра
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16.01.2022 08:16 Відповісти
Как им не холодно в футболках? Или согрелись, когда накидали столько снега?)

Закаленные?)
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16.01.2022 02:03 Відповісти
Там сейчас лето.
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16.01.2022 02:21 Відповісти
Конечно лето.. Прибыли из Австралии попутным самолетом с арбузами и огурцами.
А топливный бак не смогли уместить в фюзеляже !


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16.01.2022 14:20 Відповісти
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16.01.2022 14:22 Відповісти
И вообще нашим повезло, станция находится чуть ли не в самом теплом месте Антарктиды. Там и зимой морозы не пятидесятиградусные. Википедия выдает: Наиболее тёплый месяц - январь, со средними температурами +1-2 °C. Самый холодный месяц - июнь, с температурами −15-20 °C.
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16.01.2022 02:30 Відповісти
вони ж рухаються! пoпроси у свого двiрника лопату - роздiнeсся чeрeз 5 хвилин. от ужe мeнi цi городькi жопомoзглорукi.
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16.01.2022 10:52 Відповісти
Здається, я щойно збагнув їх основне призначення в цій експедиції ))
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16.01.2022 02:32 Відповісти
Ну хоть не бухают неделями и морды друг другу не бьют, как советские полярники на станции Восток, и то хорошо.
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16.01.2022 04:56 Відповісти
Не - основное - наблюдать за пингвинами.
Это вторичное - когда пингвинов нет.

Украине нужно увеличить флот ледоколов - с экипажами и прочей инфраструктурой.

И вообще - по пингвинам пора министерство создавать.
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16.01.2022 09:53 Відповісти
Це точно - ще не вся кварталівська шобла влаштована - міністерства по пінгвінах саме не вистачає
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17.01.2022 13:22 Відповісти
Кстати интересно почитать. Не знал, но на станции есть музей, часовня и бар. Музей и бар достался от англичан, ну а часовню уже сами построили.
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16.01.2022 02:39 Відповісти
Зимова казка! Теплий привіт з України!

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16.01.2022 06:38 Відповісти
Да уж , 58 млн.гривен из бюджета на содержание чуваков , непонятно чем занимающихся , ну да ладно снежок уберут и на том спасибо )
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16.01.2022 07:03 Відповісти
І то вірно ! Потрібно іще із в медицини, науки , освіти всі грн забрати, а то незрозуміло чим займаються. Дитячі садки нахрена ? А також у всих все забрать і порівну поділить. ОТО ЗАЖИВЕМ !
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16.01.2022 11:13 Відповісти
доволі дикунське ставлення до науки.
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16.01.2022 12:03 Відповісти
Щас наш Бубік поїде кататись туди на лижах.
Та і з лопатою відосик закатає - БУБОЧККА РЯТУЄ СТАНЦІЮ ІМ. ВЕРНАДСЬКОГО
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16.01.2022 08:33 Відповісти
Хай сніг кидають, щоб дурні думки не лізли в голову. А то вішаються там....
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16.01.2022 08:55 Відповісти
Надо бы еще один ледокол купить.
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16.01.2022 09:25 Відповісти
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16.01.2022 09:26 Відповісти
А якщо із правої в челюсть так ва-а-а-ще.
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16.01.2022 11:15 Відповісти
А шо вы хотите? Глобальное потепление работает
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16.01.2022 09:26 Відповісти
А зачем дрова колоть,если есь бензопила,а зачем жратву готовить,если есь Гамбургер
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16.01.2022 09:29 Відповісти
"Самый длинный и развернутый ответ, с фактами и доказательствами, с использованием цитат, дал полярник Иванов на простой вопрос в интернете"
Ну а так будет хоть, чем заняться.
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16.01.2022 09:29 Відповісти
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16.01.2022 09:30 Відповісти
Талоны на питание собирайте,маршал Голобородькагейм вас рейтингом 73 % накормит от Пуза...
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16.01.2022 09:34 Відповісти
2 недели расчищали 100 м. дорожки.
Им спешить некуда.
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16.01.2022 09:51 Відповісти
Наступного разу відправте 10 двірників замість цих тіктокерів.
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16.01.2022 10:51 Відповісти
Можно писать кандидатскую - научное распределение труда при расчистке снега в Антарктиде с применением лопат без моторчика и без привлечения дорогостоящего труда местных пингвинов.
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16.01.2022 11:08 Відповісти
Шыкарно!
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16.01.2022 12:13 Відповісти
Там что, нет белых медведей ?
За банку сгущёнки он вам километр тоннеля прокопает.
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16.01.2022 13:16 Відповісти
На якого дідька потрібно витрачати МІЛЬЙОНИ на непотрібну фігню??? В нас, що грошей багато? Краще на ці 58 лямів було купити 58 квартир для інвалідів та дітей загиблих. а не займатись хернею. Мільярдери блін, в довгах як в шовках.
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16.01.2022 14:00 Відповісти
Хто тобі сказав що присутність Україні в світі не потрібна, кацапи ?
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16.01.2022 14:27 Відповісти
А якщо серйозно - яка Україні користь з перебування в Антарктиді тих вчених?
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17.01.2022 13:25 Відповісти
Ти чув що таке майбтнє і престиж держави, чи для тебе головне або їжа була і щоб про Україну чули як про сировинну державу. Навіть селянина який був у Німеччині починають поважати більше ніж раніше, що вже казати про научну програму держави.
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17.01.2022 15:08 Відповісти
Понти - це прекрасно. АЛЕ !!! на понти потрібні кошти.
Що краще - тупі понти з непотрібних досліджень чи операція пораненим військовим? Не хватає коштів на всіх напрямках.
В нас що вже ВСІ інваліди АТО отримали медчину допомогу, забезпечені житлом і т.д. А діти загиблих? За ці кошти (7 років) на дурін експедиції, кораблі і т.д. можна було купити як мінімум 1000 квартир тим хто ЗАСЛУЖИВ. Не диванним атовцям (2 дні в зоні ато).
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18.01.2022 08:37 Відповісти
Андрюша, життя держави це не понти, там все важливо, за виключенняи чиновників - кознокрадів.
Чи ти ще хочеш забрати кошти у науковців на розробку зброї, ракет і електроніки України .
Антарктична експедиція України це ії майбутнє. Як що Антарктида стане придатною до видобутку корисних копален, то Україна вже там є. Не кажучи вже про престиж країни яку сприймають у всьому свтіті як серйозну державу, а не Албанію.
Треба грощі ? Тряси Зе клоуна і його Зе владу, при чому тут науковці.
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18.01.2022 14:48 Відповісти
Які копалини? Ти в адекваті? Вартість добутку та доставки в кілька разів буде вищою. Це перше. Друге ХТО добуває копалини в Україні? ВСІ крім держави. Газ за 72000 за 1000 кубів як тобі? Ти ж не хочеш випити 1 каву за 100 грн.

"Престиж"? В чому? Україна УЖе винна купу грошей. Це даремне витрачання грошей. Що мішає в нас державі розвідувати, добувати та продавати копалини та продукцію?
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20.01.2022 08:24 Відповісти
Андрюша - суши весла, суши весла чи вішайся, що там тобі ближче
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20.01.2022 17:12 Відповісти
херня! на отримання ордловських пенсiонерiв вже витрачено сотнi мiльярдjв за 7 рокiв!
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16.01.2022 14:44 Відповісти
Слава Богу за Україну в Антарктиді, бо там де Українці, там і Україна
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16.01.2022 14:26 Відповісти
 
 