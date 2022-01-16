Антарктичну станцію "Академік Вернадський" засипало триметровим шаром снігу: полярники досі розчищають інфраструктуру. ФОТОрепортаж

Наприкінці грудня в Антарктиді зафіксовані рекордні за останні 20 років снігопади. Українську станцію "Академік Вернадський" засипало триметровим шаром снігу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку Національного антарктичного наукового центру.

Повідомляється, що 24 і 25 грудня висота снігового покриву на станції "Академік Вернадський" була найбільшою за 20 років - 3 метри. З початку 2022 року снігопади майже припинилися, і полярники досі відкопують всю інфраструктуру станції.

На сьогодні вже майже відкопано житловий корпус, каплицю і прохід до другого причалу.

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