Український криголам "Ноосфера" вирушить до Антарктиди в середині січня, - Національний антарктичний науковий центр

Криголам "Ноосфера" 4 грудня залишив морський вокзал Одеси й вирушив до судноремонтного заводу у Чорноморську.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку Національного антарктичного наукового центра.

"Як і будь-який транспортний засіб, перед великою дорогою (а до Антарктиди з України не менше 5-6 тижнів ходу), тим більше перед походом до крижаних морів, наше судно має пройти серйозне технічне обслуговування.

Слід перевірити роботу всіх механізмів - від двигунів до кранів та лебідок - на справність, замінити відпрацьовані масла тощо. Окремим завданням є очистка корпусу від наростів морської рослинності та техобслуговування "підрульок" - спеціальних гвинтів, які забезпечують маневреність судна у складній льодовій обстановці.

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Більшість цих робіт не можна виконати на пасажирському причалі морвокзалу, а деякі навіть потребують тимчасового підйому з води у док", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що для цього обрали ПрАТ "ІСРЗ" (колишній Іллічівський судноремонтний завод).

"Ноосфера" має значну водотоннажність - 5732 тонн, а для цього плавучий док має бути досить потужним. Технічними роботами керуватиме досвідний старший механік Андріс Кубулінс, який понад 6 років працював на судні "Джеймс Кларк Росс", і коли воно стало "Ноосферою", люб’язно погодився перейти з Британської антарктичної служби на роботу до українського екіпажу криголаму", - уточнюють у антарктичному центрі.

Очікується, що в Антарктиду "Ноосфера" вирушить вже в середині січня.

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