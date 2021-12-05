Український криголам "Ноосфера" вирушить до Антарктиди в середині січня, - Національний антарктичний науковий центр
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Криголам "Ноосфера" 4 грудня залишив морський вокзал Одеси й вирушив до судноремонтного заводу у Чорноморську.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку Національного антарктичного наукового центра.
"Як і будь-який транспортний засіб, перед великою дорогою (а до Антарктиди з України не менше 5-6 тижнів ходу), тим більше перед походом до крижаних морів, наше судно має пройти серйозне технічне обслуговування.
Слід перевірити роботу всіх механізмів - від двигунів до кранів та лебідок - на справність, замінити відпрацьовані масла тощо. Окремим завданням є очистка корпусу від наростів морської рослинності та техобслуговування "підрульок" - спеціальних гвинтів, які забезпечують маневреність судна у складній льодовій обстановці.
Більшість цих робіт не можна виконати на пасажирському причалі морвокзалу, а деякі навіть потребують тимчасового підйому з води у док", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що для цього обрали ПрАТ "ІСРЗ" (колишній Іллічівський судноремонтний завод).
"Ноосфера" має значну водотоннажність - 5732 тонн, а для цього плавучий док має бути досить потужним. Технічними роботами керуватиме досвідний старший механік Андріс Кубулінс, який понад 6 років працював на судні "Джеймс Кларк Росс", і коли воно стало "Ноосферою", люб’язно погодився перейти з Британської антарктичної служби на роботу до українського екіпажу криголаму", - уточнюють у антарктичному центрі.
Очікується, що в Антарктиду "Ноосфера" вирушить вже в середині січня.
Будь ласка, зачекайте...
Назвал земли-Новая Швабия.
А американцам(капитан Берг), подводные НЛО дали мандюлей.
інакше не бачу як це і на зуя кому сьогодні треба.
Он как то повышает уровень жизни людей ??
У нас большие резервы, нужна политическая воля.
"У бюджеті на 2018 рік на роботу станції виділили 72,4 млн грн (минулого року - 59 млн). Але близько 90% цих коштів йде не на науку, а на логістику та технічне забезпечення станції: фрахт судна до Антарктики, паливо, харчі, постійні ремонтні роботи (цього року необхідно відремонтувати паливний бак - "енергетичне серце" станції)".
А присутність наша там потрібна з багатьої (і не тільки наукових) причин
А щодо необхідності досліджень - так мій товариш (уже покійний - "ковід" скосив ще до прибуття в Україну вакцини) близько 20 років тому працював у Антарктиці біологом Так казав що назбирав дослідницьких матеріалів стільки що до цих пір науковці України і Польщі працюють над ними
А може добуті моїм товаришем матеріали по холодостійких організмах дадуть поштовх до відкриття секретів анабіозу що дасть людству можливість досягти інших світів? Адже ресурси нашої планети не безмежні!
Или это как то оправдывает трату тех 79 миллионов гривен в никуда...в нищей стране??
И та наука в которую вкладывали японцы...и та "наука" на которой пилят бабло в Украине это разные науки..
Ну а что до плодов...то об этом можно было сказать и не приплетая ковид....или с ковидом плоды больше???
А "пилят бабло" Знаєш - ти мені анекдот про ВАНУ нагадав:
СМИ: «Тимошенко «взорвалась» - «Украину распродают с потрохами!!!» (И, самое главное - без её участия!!!).
Так і тут : кожен "прищ на задниці" вважає себе Еверестом!
Приходить Сара з вулиці:
- Абгам! Меня сегодня на гынке обозвали "б"я*ью"!
- Сага! Сколько газ тибе гавагить - "Не ходи там где тебя знают!"
Если пингвины долго не моются.
Все олимпийские объекты утонули.