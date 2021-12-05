Украинский ледокол "Ноосфера" отправится в Антарктиду в середине января, - Национальный антарктический научный центр
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Ледокол "Ноосфера" 4 декабря покинул морской вокзал Одессы и отправился на судоремонтный завод в Черноморске.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук-страницу Национального антарктического научного центра.
"Как и любое транспортное средство перед большой дорогой (а в Антарктиду из Украины не менее 5-6 недель хода), тем более перед походом в ледяные моря, наше судно должно пройти серьезное техническое обслуживание.
Следует проверить работу всех механизмов – от двигателей до кранов и лебедок – на исправность, заменить отработанные масла и т.п. Отдельной задачей является очистка корпуса от наростов морской растительности и техобслуживание "подрулек" - специальных винтов, обеспечивающих маневренность судна в сложной ледовой обстановке.
Большинство этих работ нельзя выполнить на пассажирском причале морвокзала, а некоторые даже нуждаются во временном подъеме из воды в док", - говорится в сообщении.
Отмечается, что для этого избрали ЧАО "ИСРЗ" (бывший Ильичевский судоремонтный завод).
"Ноосфера" имеет значительное водоизмещение - 5732 тонны, а для этого плавучий док должен быть достаточно мощным. Техническими работами будет руководить опытный старший механик Андрис Кубулинс, более 6 лет работавший на судне "Джеймс Кларк Росс", и когда оно стало "Ноосферой", любезно согласился перейти с Британской антарктической службы на работу к украинскому экипажу ледокола", - уточняют в антарктическом центре.
Ожидается, что в Антарктиду "Ноосфера" отправится уже в середине января.
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Назвал земли-Новая Швабия.
А американцам(капитан Берг), подводные НЛО дали мандюлей.
інакше не бачу як це і на зуя кому сьогодні треба.
Он как то повышает уровень жизни людей ??
У нас большие резервы, нужна политическая воля.
"У бюджеті на 2018 рік на роботу станції виділили 72,4 млн грн (минулого року - 59 млн). Але близько 90% цих коштів йде не на науку, а на логістику та технічне забезпечення станції: фрахт судна до Антарктики, паливо, харчі, постійні ремонтні роботи (цього року необхідно відремонтувати паливний бак - "енергетичне серце" станції)".
А присутність наша там потрібна з багатьої (і не тільки наукових) причин
А щодо необхідності досліджень - так мій товариш (уже покійний - "ковід" скосив ще до прибуття в Україну вакцини) близько 20 років тому працював у Антарктиці біологом Так казав що назбирав дослідницьких матеріалів стільки що до цих пір науковці України і Польщі працюють над ними
А може добуті моїм товаришем матеріали по холодостійких організмах дадуть поштовх до відкриття секретів анабіозу що дасть людству можливість досягти інших світів? Адже ресурси нашої планети не безмежні!
Или это как то оправдывает трату тех 79 миллионов гривен в никуда...в нищей стране??
И та наука в которую вкладывали японцы...и та "наука" на которой пилят бабло в Украине это разные науки..
Ну а что до плодов...то об этом можно было сказать и не приплетая ковид....или с ковидом плоды больше???
А "пилят бабло" Знаєш - ти мені анекдот про ВАНУ нагадав:
СМИ: «Тимошенко «взорвалась» - «Украину распродают с потрохами!!!» (И, самое главное - без её участия!!!).
Так і тут : кожен "прищ на задниці" вважає себе Еверестом!
Приходить Сара з вулиці:
- Абгам! Меня сегодня на гынке обозвали "б"я*ью"!
- Сага! Сколько газ тибе гавагить - "Не ходи там где тебя знают!"
Если пингвины долго не моются.
Все олимпийские объекты утонули.