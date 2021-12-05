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Новости Политика Украины
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Украинский ледокол "Ноосфера" отправится в Антарктиду в середине января, - Национальный антарктический научный центр

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Украинский ледокол

Ледокол "Ноосфера" 4 декабря покинул морской вокзал Одессы и отправился на судоремонтный завод в Черноморске.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук-страницу Национального антарктического научного центра.

"Как и любое транспортное средство перед большой дорогой (а в Антарктиду из Украины не менее 5-6 недель хода), тем более перед походом в ледяные моря, наше судно должно пройти серьезное техническое обслуживание.

Следует проверить работу всех механизмов – от двигателей до кранов и лебедок – на исправность, заменить отработанные масла и т.п. Отдельной задачей является очистка корпуса от наростов морской растительности и техобслуживание "подрулек" - специальных винтов, обеспечивающих маневренность судна в сложной ледовой обстановке.

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Большинство этих работ нельзя выполнить на пассажирском причале морвокзала, а некоторые даже нуждаются во временном подъеме из воды в док", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для этого избрали ЧАО "ИСРЗ" (бывший Ильичевский судоремонтный завод).

"Ноосфера" имеет значительное водоизмещение - 5732 тонны, а для этого плавучий док должен быть достаточно мощным. Техническими работами будет руководить опытный старший механик Андрис Кубулинс, более 6 лет работавший на судне "Джеймс Кларк Росс", и когда оно стало "Ноосферой", любезно согласился перейти с Британской антарктической службы на работу к украинскому экипажу ледокола", - уточняют в антарктическом центре.

Ожидается, что в Антарктиду "Ноосфера" отправится уже в середине января.

Смотрите также: Приобретенный у Великобритании ледокол прибыл в Одессу. ФОТОрепортаж
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Топ комментарии
+8
это называется: международный престиж, Украина одна из немногих держав ведёт научную деятельность в Антарктиде. такчто иди гоняй блм по брайтону
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05.12.2021 06:04
+7
Для тих кому "Ноосфера" страшно "кишеню муляє":
"У бюджеті на 2018 рік на роботу станції виділили 72,4 млн грн (минулого року - 59 млн). Але близько 90% цих коштів йде не на науку, а на логістику та технічне забезпечення станції: фрахт судна до Антарктики, паливо, харчі, постійні ремонтні роботи (цього року необхідно відремонтувати паливний бак - "енергетичне серце" станції)".

А присутність наша там потрібна з багатьої (і не тільки наукових) причин
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05.12.2021 07:00
+6
Чтобы ботва под флагом США озаботилась.
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05.12.2021 09:54
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шось з затменнями не так, шо треба дертися туди кров з носу?
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05.12.2021 02:01 Ответить
там будет заседать зеправительство в изгнании
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05.12.2021 04:29 Ответить
Та вроде Гитлер нашел проход через Ледяной барьер.
Назвал земли-Новая Швабия.
А американцам(капитан Берг), подводные НЛО дали мандюлей.
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05.12.2021 09:23 Ответить
Лучше бы к Земле Францы Иосифа двинули песцов изучать. Заставили бы валенков понервничать и оттянуть силы на север.
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05.12.2021 02:02 Ответить
ага, валенки с "Ямала" запереживали бы кто там на надувной лодке в шуге застрял!
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05.12.2021 05:53 Ответить
"Ноосфера" абсолютно спокойно ломает полтора метра, а до Франца -Иосифа такие толщины не часто. Более того: если надо - поломает до 4 метров лед, а это значит, что ледоколу под силу 80 процентов арктики
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05.12.2021 11:50 Ответить
мо днк бубіно і того обдертого, якоґо ще не знайшли, мамонта співпали?
інакше не бачу як це і на зуя кому сьогодні треба.
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05.12.2021 02:07 Ответить
это называется: международный престиж, Украина одна из немногих держав ведёт научную деятельность в Антарктиде. такчто иди гоняй блм по брайтону
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05.12.2021 06:04 Ответить
и к сведению, мамонты в Арктике, хотя оно тебе не надо, лишь бы насрать, убогое
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05.12.2021 06:51 Ответить
А что такое этот "международный престиж"...??
Он как то повышает уровень жизни людей ??
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05.12.2021 09:00 Ответить
Як ви думаєте, чи так вже необхідно вивчати Антарктиду і космос, коли хворі люди просять про допомогу, війна, мінімальна пенсія мізерна, а мільйони людей змушені виїжджати на заробітки? Набагато багатші країни без космосу, арктики мають престиж
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05.12.2021 09:05 Ответить
Бабло ж надо как то пилить.
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05.12.2021 09:28 Ответить
Яхта Медведчука стоит 200 миллионов - хватит на много экспедиций.
У нас большие резервы, нужна политическая воля.
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05.12.2021 09:50 Ответить
ей Богу, хлопцы, разъежайтесь по сёлам - больше толку будет
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05.12.2021 10:21 Ответить
Ты работаешь боцманом на медведчуковской яхте ?
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05.12.2021 11:22 Ответить
Предлагаю устроиться капитаном - зарплата будет больше.
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05.12.2021 15:01 Ответить
А ЗЕлю вони можуть з собою взяти ? Хай розважає пінгвінів грою на роялі )
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05.12.2021 06:03 Ответить
Цей кошерний біоматеріал краще саме на Землю Франца Іосифа відправити, тобто на історичну батькивщину усіх одномовних.
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05.12.2021 08:02 Ответить
И, желательно,отправить бубочку в один конец...
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05.12.2021 12:45 Ответить
Для тих кому "Ноосфера" страшно "кишеню муляє":
"У бюджеті на 2018 рік на роботу станції виділили 72,4 млн грн (минулого року - 59 млн). Але близько 90% цих коштів йде не на науку, а на логістику та технічне забезпечення станції: фрахт судна до Антарктики, паливо, харчі, постійні ремонтні роботи (цього року необхідно відремонтувати паливний бак - "енергетичне серце" станції)".

А присутність наша там потрібна з багатьої (і не тільки наукових) причин
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05.12.2021 07:00 Ответить
И сколько миллионов гривен спишут на ремонт того "энергетического сердца"...которое по суди своей есть просто большая бочка?
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05.12.2021 08:32 Ответить
Уявляю як тебе "ковбасить" - буть упевненим що "вкрадуть" і з жалем розуміть що з тобою особисто "вкраденим" не поділяться! Оце справжній "облом"!!!
А щодо необхідності досліджень - так мій товариш (уже покійний - "ковід" скосив ще до прибуття в Україну вакцини) близько 20 років тому працював у Антарктиці біологом Так казав що назбирав дослідницьких матеріалів стільки що до цих пір науковці України і Польщі працюють над ними
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05.12.2021 08:51 Ответить
😀 И еще 20-ть будут працювать...а может быть и 40...
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05.12.2021 08:55 Ответить
Міклухо-Маклай працював ще в кінці 19 століття Його дослідження з антропології використовуються вченими усього світу і зараз! Леонардо да Вінчі замислив "вертоліт" і "танк" та розробив основні принципи їх роботи та використання ще в кінці Середньовіччя А плоди його праці використали лише в ХХ столітті А ти вимагаєш "шмат сала з хлібом" прямо зараз!
А може добуті моїм товаришем матеріали по холодостійких організмах дадуть поштовх до відкриття секретів анабіозу що дасть людству можливість досягти інших світів? Адже ресурси нашої планети не безмежні!
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05.12.2021 09:14 Ответить
припиняйте знущятися над слабеньким розумом!
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05.12.2021 11:03 Ответить
не грузи, бо у нього мізки замкне)))
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05.12.2021 12:05 Ответить
А ковид обязательно нужно было приплести к посту?? Так убедительнее или страшнее??
Или это как то оправдывает трату тех 79 миллионов гривен в никуда...в нищей стране??
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05.12.2021 08:57 Ответить
"Дурак" - "имя прилагательное" Потому что прилагается к глупому человеку!" Я про те що людини вже нема - а плодами його праці користуються до цих пір! А "трата79 миллионов гривен" в науку - це вклад в в майбутнє! Чи ти думаєш що трата мільярдів на "жрачку" при Януковичі принесла більше користі? Японці після 1945-го в науку вклали в сотні разів більше (будучи розгромленою збіднілою країною) І що вони (за відсутності власних матеріальних ресурсів) мають зараз?
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05.12.2021 09:07 Ответить
Наука родимый науке рознь...
И та наука в которую вкладывали японцы...и та "наука" на которой пилят бабло в Украине это разные науки..
Ну а что до плодов...то об этом можно было сказать и не приплетая ковид....или с ковидом плоды больше???
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05.12.2021 09:12 Ответить
Не приведи Господь мать мені таку "рідню" як ти!
А "пилят бабло" Знаєш - ти мені анекдот про ВАНУ нагадав:

СМИ: «Тимошенко «взорвалась» - «Украину распродают с потрохами!!!» (И, самое главное - без её участия!!!).
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05.12.2021 09:17 Ответить
как задрали тупые зебланы - сиди молча не отсвечивай своей тупостью...
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05.12.2021 09:45 Ответить
У наш час з"явився "свіжий" крилатий" вислів: До винайдення Інтернет лише твої близькі родичі та знайомі знали що ти - ідіот! Тепер про це знають у всьому світі!"
Так і тут : кожен "прищ на задниці" вважає себе Еверестом!
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05.12.2021 10:27 Ответить
я там это чудо лайкнул случайно, так что не обращайте внимания, Яру предназначалось
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05.12.2021 11:15 Ответить
ты, малохольный, хоть бы поинтересовался по теме. дискавери целый фильм посвятили Украинской метеостанции, данными которой пользуется весь мир. пан Бутусов, гиде вы берёте таких ущербных?!
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05.12.2021 10:43 Ответить
Вони сюди самі збігаються - думають що розумнішими тут виглядіть будуть!
Приходить Сара з вулиці:
- Абгам! Меня сегодня на гынке обозвали "б"я*ью"!
- Сага! Сколько газ тибе гавагить - "Не ходи там где тебя знают!"
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05.12.2021 11:30 Ответить
так они же Страну позорят! не приведи Господь кто цивилизованный почитает, подумают что тут одна глупость и серость!
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05.12.2021 12:02 Ответить
А я (на їх фоні) стараюсь довести протилежне!!!
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05.12.2021 12:05 Ответить
И присутствие там наше это просто понты для приезжих..
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05.12.2021 08:36 Ответить
давай, бовдур, позорься дальше, а лучше свиней паси или тебе не доверяют?
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05.12.2021 10:34 Ответить
Пингвинам от наших богатых пенсионеров привет передавайте,можете даже их президентскими шашлыками покормить.
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05.12.2021 08:08 Ответить
Это Великобритания может себе позволить знаменитых "британских ученых", в смысле выдают гранты всем подряд. Люди просто притворяются учеными и зарабатывают деньги. И это дает плоды. Великобритания одна из передовых научных стран. Но зачем это Украине?
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05.12.2021 09:10 Ответить
При том что аккадемики в аккадемии наук Украины тоже хотят сытно кушать...
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05.12.2021 09:15 Ответить
Чтобы ботва под флагом США озаботилась.
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05.12.2021 09:54 Ответить
ледокол...лёд колоть будет ..дело нужное
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05.12.2021 09:32 Ответить
Антарктика - стратегический мировой резерв, такой же как и Арктика, за которую сейчас идут пока тольк торговые войны между рашкой и НАТО. Украина хоть раз в жизни смотрит на шаг вперёд. Успехов!
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05.12.2021 09:33 Ответить
прекратите, сэр, метать бисер!
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05.12.2021 11:30 Ответить
У ведмедей моржей Тюленей разрешение спросили? Это их территория...а не быдла под названием Шариковы...
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05.12.2021 09:41 Ответить
"Дядьку", "Дурний ти що сало без хліба!" - ще в 19 столітті людям було відомо , що ведмедів і моржів у Антарктиді НЕМАЄ!!! Вони там не живуть!
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05.12.2021 09:46 Ответить
Там живут только пингвины и блохи на пингвинах.
Если пингвины долго не моются.
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05.12.2021 10:54 Ответить
Казав товариш - ще три види тюленів - крабоїд , морський леопард і морський слон
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05.12.2021 11:37 Ответить
Ну,допустим старший механик не "любезно согласился" перейти в украинский экипаж,а за увеличенную зарплату.
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05.12.2021 09:53 Ответить
Интересно, кого они наберут в экипаж, пенсов из Черноморского пароходства или из ТФД (Торгового Флота Донбасса 😎)
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05.12.2021 13:05 Ответить
Зельке нужно дать совет провести олимпиадку не во Львове а в Антарктиде,весь мир охренеет от такого креатива,МВФ легко выдаст под это дело триллионы и мы из самой бедной нации Европы превратимся в самую придумкуватую с офигенным флотом ледоколов.
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05.12.2021 11:17 Ответить
Если проводить Олимпиаду, то летнюю и на льдине, которая тает.
Все олимпийские объекты утонули.
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05.12.2021 11:26 Ответить
имитация бурной деятельности
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05.12.2021 11:24 Ответить
ну че вы, поплыл за льдом для ледовых арен...
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05.12.2021 11:26 Ответить
 
 