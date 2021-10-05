Приобретенный у Великобритании ледокол прибыл в Одессу. ФОТОрепортаж

Сегодня, 5 октября 2021 года, в одесский морской порт прибыл приобретенный у Великобритании ледокол "Джеймс Кларк Росс".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Национального антарктического научного центра.

Из Дании в Украину, через три моря - Северное, Средиземное и Черное, ледокол привели два капитана: украинский капитан Олег Новосильний и британский "капитан-наставник" Саймон Уоллес.

В ближайшие недели будет проводиться оформление необходимых документов и техническая инвентаризация судна. После чего состоится официальное представление ледокола для медиа и будет объявлено его новое название. Также планируется время для экскурсионного посещения судна.

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Напоминаем, что 19 августа этого года Украина приобрела британский ледокол "Джеймс Кларк Росс", а 30 августа в порту города Фредериксгавн (Дания) состоялась официальная передача судна, и над ним был поднят сине-желтый флаг.

Как отмечают в НАНЦ, собственный океанографический ледокол открывает целый ряд новых возможностей для украинской науки и ученых. Прежде всего он позволит после длительного перерыва вернуться к исследованиям Мирового океана, решить логистические проблемы на антарктической станции "Академик Вернадский" и расширить возможности сезонных экспедиций, создавать научно-исследовательские и логистические консорциумы с другими странами, проводить исследования не только в Антарктиде, но и в Арктике, и, при необходимости, в других регионах океана.

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