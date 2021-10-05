Приобретенный у Великобритании ледокол прибыл в Одессу. ФОТОрепортаж
Сегодня, 5 октября 2021 года, в одесский морской порт прибыл приобретенный у Великобритании ледокол "Джеймс Кларк Росс".
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Национального антарктического научного центра.
Из Дании в Украину, через три моря - Северное, Средиземное и Черное, ледокол привели два капитана: украинский капитан Олег Новосильний и британский "капитан-наставник" Саймон Уоллес.
В ближайшие недели будет проводиться оформление необходимых документов и техническая инвентаризация судна. После чего состоится официальное представление ледокола для медиа и будет объявлено его новое название. Также планируется время для экскурсионного посещения судна.
Напоминаем, что 19 августа этого года Украина приобрела британский ледокол "Джеймс Кларк Росс", а 30 августа в порту города Фредериксгавн (Дания) состоялась официальная передача судна, и над ним был поднят сине-желтый флаг.
Как отмечают в НАНЦ, собственный океанографический ледокол открывает целый ряд новых возможностей для украинской науки и ученых. Прежде всего он позволит после длительного перерыва вернуться к исследованиям Мирового океана, решить логистические проблемы на антарктической станции "Академик Вернадский" и расширить возможности сезонных экспедиций, создавать научно-исследовательские и логистические консорциумы с другими странами, проводить исследования не только в Антарктиде, но и в Арктике, и, при необходимости, в других регионах океана.
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а 73% відсоткам вже хочеться змін
зачем тебе интернет, купи старушкам халву...
дольче вита - дольше жизнь
Ну разве что ученым тоже нужно поеозить по дну, то есть, выбросить бур и пробурить по дну, блин, ну да, просто поисследовать микромитохондрии осьминогов против малатохундриев каракатиц = ставки будит крепкие, а после ставок ученые не все смогут выйти на "скайп"(рожи то как у каракатиц будут) и не особо синие, можно же подмазать крекетелью наполлеонниц....
(хотелось бы туда - хрен зна что "исследуешь", а хавку.... хаваешь и главное - бабло .... бАблаешь))))
в его голове нормальная страна - образ собирательный...
собрался из увиденного по монитору
А корабель просто красень, дякуємо британцям за підтримку.