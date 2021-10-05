РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11703 посетителя онлайн
Новости Фото
13 512 53

Приобретенный у Великобритании ледокол прибыл в Одессу. ФОТОрепортаж

Сегодня, 5 октября 2021 года, в одесский морской порт прибыл приобретенный у Великобритании ледокол "Джеймс Кларк Росс".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Национального антарктического научного центра.

Приобретенный у Великобритании ледокол прибыл в Одессу 01

Из Дании в Украину, через три моря - Северное, Средиземное и Черное, ледокол привели два капитана: украинский капитан Олег Новосильний и британский "капитан-наставник" Саймон Уоллес.

Приобретенный у Великобритании ледокол прибыл в Одессу 02

В ближайшие недели будет проводиться оформление необходимых документов и техническая инвентаризация судна. После чего  состоится официальное представление ледокола для медиа и будет объявлено его новое название. Также планируется время для экскурсионного посещения судна. 

Приобретенный у Великобритании ледокол прибыл в Одессу 03

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Кабмин выделил средства на приобретение ледокола для украинских антарктических экспедиций. ИНФОГРАФИКА

Приобретенный у Великобритании ледокол прибыл в Одессу 04

Напоминаем, что 19 августа этого года Украина приобрела британский ледокол "Джеймс Кларк Росс", а 30 августа в порту города Фредериксгавн (Дания) состоялась официальная передача судна, и над ним был поднят сине-желтый флаг.

Приобретенный у Великобритании ледокол прибыл в Одессу 05

Как отмечают в НАНЦ, собственный океанографический ледокол открывает целый ряд новых возможностей для украинской науки и ученых. Прежде всего он позволит после длительного перерыва вернуться к исследованиям Мирового океана, решить логистические проблемы на антарктической станции "Академик Вернадский" и расширить возможности сезонных экспедиций, создавать научно-исследовательские и логистические консорциумы с другими странами, проводить исследования не только в Антарктиде, но и в Арктике, и, при необходимости, в других регионах океана.

Также читайте: Научно-исследовательский ледокол, который покупает Украина, отправится в Антарктиду осенью. ИНФОГРАФИКА

Автор: 

Антарктида (106) корабль (2042) Одесса (7898) полярники (39)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+13
Может собрать там всех слуг во главе с велосипедистом и отправить их открывать офшорные счета в Антарктиду !?
Навсегда !
показать весь комментарий
05.10.2021 16:42
+9
Можно таранить кацапские посудины. Совершенно непреднамеренно конечно - осваиваем де технику.
показать весь комментарий
05.10.2021 16:39
+7
противопоставляешь непротивопоставимое...
зачем тебе интернет, купи старушкам халву...
дольче вита - дольше жизнь
показать весь комментарий
05.10.2021 16:48
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Можно таранить кацапские посудины. Совершенно непреднамеренно конечно - осваиваем де технику.
показать весь комментарий
05.10.2021 16:39 Ответить
Может собрать там всех слуг во главе с велосипедистом и отправить их открывать офшорные счета в Антарктиду !?
Навсегда !
показать весь комментарий
05.10.2021 16:42 Ответить
українці не приймають ніякої влади, навіть тієї, яку обрали самі
показать весь комментарий
05.10.2021 16:45 Ответить
не треба за всіх, тільки за себе говоріть
показать весь комментарий
05.10.2021 16:52 Ответить
це неможливо, не при владі...
а 73% відсоткам вже хочеться змін
показать весь комментарий
05.10.2021 17:05 Ответить
Даже не знаю\ Нужен ли он сейчас Украине. Я бы как правитель больше пытался бы экономику поднять. Чтобы люди свободнее дыхнули.Почувствовали перемены.
показать весь комментарий
05.10.2021 16:42 Ответить
противопоставляешь непротивопоставимое...
зачем тебе интернет, купи старушкам халву...
дольче вита - дольше жизнь
показать весь комментарий
05.10.2021 16:48 Ответить
Британцы его подарили по-сути. Цена ниже металлолома.
показать весь комментарий
05.10.2021 16:59 Ответить
Ледокол же, очевидно, уже к весне обрушит экономику Украины в мрак и холод.
показать весь комментарий
05.10.2021 18:21 Ответить
Как бы и его не отдали россиянам как отдали без боя украинские боевые корабли в 2018, 2014 годах.
показать весь комментарий
05.10.2021 16:43 Ответить
Типо еще не исследовано чего надо.
Ну разве что ученым тоже нужно поеозить по дну, то есть, выбросить бур и пробурить по дну, блин, ну да, просто поисследовать микромитохондрии осьминогов против малатохундриев каракатиц = ставки будит крепкие, а после ставок ученые не все смогут выйти на "скайп"(рожи то как у каракатиц будут) и не особо синие, можно же подмазать крекетелью наполлеонниц....
(хотелось бы туда - хрен зна что "исследуешь", а хавку.... хаваешь и главное - бабло .... бАблаешь))))
показать весь комментарий
05.10.2021 16:43 Ответить
или с безосом или с маском в космос на голодный желудок и в памперсах...
показать весь комментарий
05.10.2021 16:50 Ответить
знаешь как говорил этот... Олег как там... Соскин - я мог бы типо там быть океанологом - но я океан бы видел только на мониторе и имел бы зарплату 5000 грн., а в норм. стране я бы мог океан видеть и исследовать. и дом и две машины и т.д. иметь
показать весь комментарий
05.10.2021 17:03 Ответить
он мастер слова...сказал, как отрезал
в его голове нормальная страна - образ собирательный...
собрался из увиденного по монитору
показать весь комментарий
05.10.2021 17:10 Ответить
правда обосрался и так конкретно - уже гривна была бы по сто за доллар, но деятеля чет не видать. фамилия говорит - соснул и убежал. институт же какой то у него есть то еще
показать весь комментарий
05.10.2021 17:13 Ответить
хорошая трава
показать весь комментарий
05.10.2021 17:07 Ответить
ну да, они там водоросли исследуют, а нам не говорят
показать весь комментарий
05.10.2021 17:14 Ответить
приобретенный у Великобритании или у офф-шора в Британии ? не верится, что правительство Великобритании занимается торговлей б-у ледоколами...
показать весь комментарий
05.10.2021 16:48 Ответить
и раздачей арктических станций
показать весь комментарий
05.10.2021 17:25 Ответить
Конечно, оно их взрывает и топит. В районе Антарктиды.
показать весь комментарий
05.10.2021 18:22 Ответить
респект!
показать весь комментарий
05.10.2021 16:50 Ответить
Нужно миллиарды вложить в исследование Антарктики!
показать весь комментарий
05.10.2021 16:52 Ответить
Теперь будем лёд колоть … классно
показать весь комментарий
05.10.2021 16:53 Ответить
а у россии, как дела с ледоколами обстоят
показать весь комментарий
05.10.2021 17:26 Ответить
Твоею головой?
показать весь комментарий
05.10.2021 18:47 Ответить
Ну все дорога на Луну открыта...и на Марс тоже..😀
показать весь комментарий
05.10.2021 16:53 Ответить
Це для нас головна проблема - "вирішити логіністичні питання на антарктичній станціі Академік Вернадський".Без тих логіністичних питань нам просто капець...
показать весь комментарий
05.10.2021 16:54 Ответить
Теперь водки купят меньше. А нет, водки столько же, бабушкам придется голодать за ледокол.
показать весь комментарий
05.10.2021 18:23 Ответить
Круто!!! Ждём марсоход!!!
показать весь комментарий
05.10.2021 16:55 Ответить
ты где - /это вопрос/
показать весь комментарий
05.10.2021 17:27 Ответить
А что колоть то будем?
показать весь комментарий
05.10.2021 16:55 Ответить
Орехи....грецкие...
показать весь комментарий
05.10.2021 16:55 Ответить
*****
показать весь комментарий
05.10.2021 18:48 Ответить
То подарили, а теперь вот получается купили?
показать весь комментарий
05.10.2021 16:55 Ответить
Ну оочень дешево купили.
показать весь комментарий
05.10.2021 17:01 Ответить
Купили подарунок. Шо не зрозуміло?
показать весь комментарий
05.10.2021 17:01 Ответить
И ГБО на него сразу!!)))
показать весь комментарий
05.10.2021 17:16 Ответить
Эй пилидурок...Словения к примеру не имеет там ни какой станции...но люди в Слрвении живут гораздо лучше чем в Украине...и еще есть с сотня стран у которых нет там станций...но уровень жизни людей выше..
показать весь комментарий
05.10.2021 17:21 Ответить
У нас така країна, що люди ******* страждати, тому проголосували за те, що хотіли.

А корабель просто красень, дякуємо британцям за підтримку.
показать весь комментарий
05.10.2021 17:44 Ответить
Интересно сколько денег с содержания этого корабеля будет закинуто в офшоры??
показать весь комментарий
05.10.2021 17:24 Ответить
Сколько же в комментах крохоборов. Это копейки в масштабах страны. Ледокол кроме пользы для ученых, будет еще 30 лет генерировать хорошие новости и улучшать репутацию Украины.
показать весь комментарий
05.10.2021 17:41 Ответить
19 августа купили - 5 октября уже в Одессе. А как же двухгодичные инструктаж и обучение экипажа? Ну, как на айлендах?
показать весь комментарий
05.10.2021 17:53 Ответить
Это же гражданские штафирки, что с них взять.
показать весь комментарий
05.10.2021 18:24 Ответить
Кстати братаны северные давно берут в рейс на ледоколе пассажиров как в круиз. Какая то прибыль конечно. Эти суда довольно комфортабельны. По Чёрному морю ледоколы всегда были работали. От Измаила до Крыма. Что бы круглогодично ходили суда типа река-море. Зимы бывают очень крепкие иногда, порты и береговая линия берутся льдом на километры. И опять же про канал через перешеек в Азовское море. Давно надо было прокопать. Азовское иногда замерзает всё почти. И порты Мариуполь и Бердянск замерзают полностью.
показать весь комментарий
05.10.2021 19:00 Ответить
Преодолев тяжелые льды и откаты за старое корыто, героически не затонув, ледокол южных морей "Зеля" прибыл к месту последней стоянки...
показать весь комментарий
05.10.2021 20:55 Ответить
Хорошее название для ледокола но для солидности я бы назвал "Зеля лох"
показать весь комментарий
06.10.2021 16:03 Ответить
Но будет назван "Академик Вернадский",а можно было бы "Джон Маккейн"
показать весь комментарий
06.10.2021 16:05 Ответить
Люди , хтось підкаже де в Україні є крига ? Крім Шацьких озер .
показать весь комментарий
06.10.2021 19:32 Ответить
Реально шкода лєдокол...
показать весь комментарий
06.10.2021 20:15 Ответить
 
 