Кабмин выделил средства на приобретение ледокола для украинских антарктических экспедиций. ИНФОГРАФИКА

Правительство выделило средства на приобретение научно-исследовательского судна - ледокола для украинских антарктических экспедиций.

Соответствующее распоряжение о перераспределении некоторых расходов госбюджета, предусмотренных Министерством образования и науки на 2021 год, было принято сегодня, 7 июля 2021 г., во время заседания Кабинета Министров, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Национального антарктического научного центра.

Собственный океанографический ледокол позволит украинским ученым после длительного перерыва вернуться к исследованиям Мирового океана, создавать научно-исследовательские и логистические консорциумы с другими странами, а в перспективе - работать не только в Антарктиде, но и в Арктике, и, при необходимости, в других регионах Океана.

Наличие собственного судна также поможет решить логистические проблемы на станции "Академик Вернадский", добраться до которой можно только морским путем и только в короткий период антарктического лета, когда океан вокруг не скованы льдом. Для доставки годовых и сезонных экспедиций, грузов Украина пока вынуждена ежегодно фрахтовать иностранные суда.

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Принятое Кабмином решение должен утвердить Комитет Верховной Рады по вопросам бюджета, после чего следующим шагом является собственно приобретение судна.

"В прошлом году, когда пандемия COVID-19 только началась, участники 25-й Украинской антарктической экспедиции чрезвычайно сложно добирались до станции. Пересменка была под угрозой срыва, а дорога длилась более месяца. Поэтому когда 6 февраля этого года полярники 25-й УАЭ впервые в истории прямо со станции общались с президентом Украины, то на его вопрос, что нужно больше всего, участники экспедиции не раздумывая ответили: собственный ледокол. Владимир Зеленский отметил, что государство сделает для этого все необходимое, поставил задачу Офису Президента и Правительству вместе выработать решение. Сегодня это решение есть. Оно дает "зеленый свет" для покупки судна. Мы очень благодарны Президенту и Правительству и надеемся на дальнейшую поддержку народных депутатов - членов бюджетного комитета ВРУ ", - подчеркнул директор НАНЦ Евгений Дикий.

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