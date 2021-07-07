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Кабмин выделил средства на приобретение ледокола для украинских антарктических экспедиций. ИНФОГРАФИКА

Кабмин выделил средства на приобретение ледокола для украинских антарктических экспедиций. ИНФОГРАФИКА

Правительство выделило средства на приобретение научно-исследовательского судна - ледокола для украинских антарктических экспедиций.

Соответствующее распоряжение о перераспределении некоторых расходов госбюджета, предусмотренных Министерством образования и науки на 2021 год, было принято сегодня, 7 июля 2021 г., во время заседания Кабинета Министров, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Национального антарктического научного центра.

Собственный океанографический ледокол позволит украинским ученым после длительного перерыва вернуться к исследованиям Мирового океана, создавать научно-исследовательские и логистические консорциумы с другими странами, а в перспективе - работать не только в Антарктиде, но и в Арктике, и, при необходимости, в других регионах Океана.

Наличие собственного судна также поможет решить логистические проблемы на станции "Академик Вернадский", добраться до которой можно только морским путем и только в короткий период антарктического лета, когда океан вокруг не скованы льдом. Для доставки годовых и сезонных экспедиций, грузов Украина пока вынуждена ежегодно фрахтовать иностранные суда.

Кабмин выделил средства на приобретение ледокола для украинских антарктических экспедиций 01

Смотрите: По станции "Академик Вернадский" провели виртуальную экскурсию. ВИДЕО

Принятое Кабмином решение должен утвердить Комитет Верховной Рады по вопросам бюджета, после чего следующим шагом является собственно приобретение судна.

"В прошлом году, когда пандемия COVID-19 только началась, участники 25-й Украинской антарктической экспедиции чрезвычайно сложно добирались до станции. Пересменка была под угрозой срыва, а дорога длилась более месяца. Поэтому когда 6 февраля этого года полярники 25-й УАЭ впервые в истории прямо со станции общались с президентом Украины, то на его вопрос, что нужно больше всего, участники экспедиции не раздумывая ответили: собственный ледокол. Владимир Зеленский отметил, что государство сделает для этого все необходимое, поставил задачу Офису Президента и Правительству вместе выработать решение. Сегодня это решение есть. Оно дает "зеленый свет" для покупки судна. Мы очень благодарны Президенту и Правительству и надеемся на дальнейшую поддержку народных депутатов - членов бюджетного комитета ВРУ ", - подчеркнул директор НАНЦ Евгений Дикий.

Также смотрите: Зеленский наградил украинских полярников, а те пригласили его на антарктическую станцию "Академик Вернадский", - ОП. ФОТОрепортаж

Автор: 

Антарктида (106) Кабмин (14029) корабль (2042) полярники (39)


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Топ комментарии
+16
А на Нептун денег нету! Потому что Путин нападёт
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07.07.2021 16:28
+13
Оооочень своевременно.А на патронный завод,не выделил?Или НАТО-даст.
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07.07.2021 16:29
+12
Ну конечно. У нас же Черное иАзовское море кацапам подарили теперь в Арктику поедем. Ледокол же нам сегодня важнее всего. А парни на фронте и в шлепанцах с палками побегают, зачем им ети тепловизоры да квадрокоптеры. К тому же на ледокол можно списать сколько хочешь денег, все равно его никто и никогда не увидит.
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07.07.2021 16:39
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А на Нептун денег нету! Потому что Путин нападёт
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07.07.2021 16:28 Ответить
Хоть тут нормально давно вже треба було.
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07.07.2021 16:28 Ответить
Я думаю, песнси будуть задоволені і забудуть про непроіндексовані пенсії, зрослі до неба ціни на продукти харчування, не підйомну комунплку і затрати на лікування. 😏 Слава любителі пригноблених зубожілівців Зєлєнскому!
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07.07.2021 16:34 Ответить
Так але вони списують мільярдами борги Регату та Пінчуку та інших все одно вкрадуть так хоть корабель може куплять.Люди обрали нехай жруть карма вона така.
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07.07.2021 16:38 Ответить
Сомневаюсь что будет нормально... Потому что выделить деньги и купить это разные вещи... Два года прошло а Вы все не поняли что нормально не будет...
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07.07.2021 16:36 Ответить
Я за них не голосував і не збираюся.Я знав що буде повна ср..ка
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07.07.2021 16:39 Ответить
Оооочень своевременно.А на патронный завод,не выделил?Или НАТО-даст.
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07.07.2021 16:29 Ответить
Так патронний, начебто, ще попередниками побудований? Чи 5 років не вистачило?
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07.07.2021 23:37 Ответить
Будут искать Новую Швабию.
Вещь очень актуальная и жизненно необходимая.
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07.07.2021 16:32 Ответить
Ледокола?.. эээ.. кхм... скажите, что это была шутка..
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07.07.2021 16:33 Ответить
У кого покупать?
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07.07.2021 16:35 Ответить
Догадайтесь с одного раза какая страна сейчас строит кучу новых ледоколов и распродаёт старые
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07.07.2021 16:45 Ответить
Ну конечно. У нас же Черное иАзовское море кацапам подарили теперь в Арктику поедем. Ледокол же нам сегодня важнее всего. А парни на фронте и в шлепанцах с палками побегают, зачем им ети тепловизоры да квадрокоптеры. К тому же на ледокол можно списать сколько хочешь денег, все равно его никто и никогда не увидит.
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07.07.2021 16:39 Ответить
Твої б слова та до бога. Доповнення: орендувати торпедоносець.
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07.07.2021 17:21 Ответить
Пліснява, звідки гроші?
Україну китайцям продали?
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07.07.2021 16:40 Ответить
Да. В обмен на отозвание поддержки канадской резолюции (предали друзей Украины) относительно того что китайцы устроили Геноцид уйгурам- родственники турков и монголов которые силой были захвачены Китаем, как и Тибет. Но куда ЗЕленой плесени до понимания геноцида, они ведь потешались с Голодомора не так давно
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08.07.2021 06:57 Ответить
Денег китайцы дали в долг, можно погулять.
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07.07.2021 16:41 Ответить
А что, понимаешь, за жизнь без ледокола.
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07.07.2021 16:43 Ответить
На небе только и говорят, что о ледоколах - как они ломают льды Южного океана.
Кабмин выделил средства на приобретение ледокола для украинских антарктических экспедиций - Цензор.НЕТ 7873
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07.07.2021 16:48 Ответить
-А давайте купим много-много воздушных шариков, сто тысяч миллионов... И отпустим их...
-А зачем их отпускать???!!!
-А на...я они нам нужны...
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07.07.2021 16:43 Ответить
А цена вопроса какая?? И сколько нам обходится доставка сейчас в год?? И сколько десятков лет ...учитывая что этот ледокол нужно содержать..заправлять...понадобится на то что бы "отбить" эту покупку??
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07.07.2021 16:44 Ответить
С голой жо..ой, но зато в Арктику!
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07.07.2021 16:47 Ответить
По идее эти деньги нужно отжать у Кивалова...ведь он у нас главный моряк курсантов готовит...
Вот и сделать этот ледокол с увеличенным количеством кают, пусть выпускной курс практикуется...
И еще часть содрать с Кравчука как виновника уничтожения ЧМП
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07.07.2021 16:47 Ответить
Деньги отожмут у народа.
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07.07.2021 16:52 Ответить
Ктобы сомневался...и закупят с откатом в раза дороже старый хлам после капремонта
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07.07.2021 16:53 Ответить
При этом капремонт будет произведен только на бумаге...😀
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07.07.2021 17:16 Ответить
а на ледоколе здоровая пианина
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07.07.2021 20:19 Ответить
А чем вы недовольны?
По крайней мере ледокол дешевле, чем плавучий украинский космодром под Херсоном!
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07.07.2021 16:48 Ответить
Сколько денег на это хотят забрать плеснявые из тощего бюджета Украины? Почему нет данных ?
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07.07.2021 16:48 Ответить
преЗедентська программа "Велике криголамництво".. пипец пингвинам!
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07.07.2021 16:56 Ответить
Это тот ледокол, на котором выпускники Университета будущего отправятся в Антарктику деревья сажать вдоль заасфальтированных дорог?
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07.07.2021 16:58 Ответить
Кацапы где наша подводная лодка та что в Крыму была отдайте пусть клоун лед колит...
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07.07.2021 16:59 Ответить
Фрахт? Нет, не слышали...
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07.07.2021 17:00 Ответить
Думал-передумал чего же нам не хватает для счастья. Ледокола. Только его обязательно надо покрасить в зеленый цвет.
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07.07.2021 17:04 Ответить
Всё остальное у нас уже есть, а вот ледокола точно не хватает.
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07.07.2021 17:14 Ответить
Очень актуально и вовремя. Средства видимо больше не на что уже выделять, только Арктика неосвоенной осталась.
Непорядок, нужно и её "распилить".
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07.07.2021 17:11 Ответить
А как же глобальное перетепление?
Судя по воплям в антарктиде уже и льда то нет. Пальмы колосятся.)
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07.07.2021 17:30 Ответить
Надеюсь атомный?
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07.07.2021 17:35 Ответить
На прошлой неделе волонтёры собирали деньги на 2 квадрокоптера для Армии и на лекарства солдатам. А тут - ледокол покупать будем. Зазеркалье какое-то...
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07.07.2021 17:48 Ответить
Таки уболтала Зеленчиха своего(нашего) на поездку в Антарктиду за казённые бабки. Это все хотелки?
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07.07.2021 19:03 Ответить
Навіть не арктичних, а саме "антарктичних" експедицій.......
От дурники.
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07.07.2021 19:11 Ответить
Украине в состоянии войны как раз для полного счастья только ледокола и не хватает)))
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07.07.2021 19:15 Ответить
Они упали ..... 7й год война, Нептунов и Ольхи ракет не закуплено. Они покупают Ледокол....
Это просто не в какие ворота не лезет.
Мне бы стыдно было тратить такие деньжища, когда защита страны не решена по всем вопросам. Жесть.
Директор НАНЦ Евгений Дикий и те кто принял/голосовал за это решение должны сидеть в тюрьме.

Героям Слава !!! Слава Украине !!!
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07.07.2021 21:27 Ответить
Тема эта любопытная---но кто знает конечно. При совках конечно станция в Антарктиде шумела и гудела. Там много стран давно работают. Может и стоит нам тоже хоть как. В те годы пас-лайнер ЧМП т\х *Башкирия* менял полярников много лет подряд. Прямо швартовались на лёд многолетний. Снабжение везли, аппаратуру научную. Потом через заход в Аргентину и далее на Канары возвращались в Одессу. А ледоколы уже лет сто, мало кто знает лучше всех в мире делают финны, и силовые установки само собой они тоже. Известная верфь *Вярт-Силя* в г. Турку. Та и самые большие пас-лайнеры последних лет там же. Чего только стоит последний лайнер *Симфония морей*! Не стоит отставать нам---и так пасём задних во всём. Кстати уже лет 10 как в те места круизы наладились, не только в Арктику, на Шпицберген, где уже разминуться невозможно стало в фиордах Норвегии.
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07.07.2021 23:01 Ответить
Скільки вже років тому судну? Судячи по картинці, воно зовсім не нове.
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08.07.2021 00:13 Ответить
А ось і воно:

Им'я: JAMES CLARK ROSS
Прапор: UK
Валова місткість: 5732 t
Літній дедвейт: 2917 t
Найбільша довжина судна x Найбільша ширина: 100 x 18 m
Рік будівництва: 1991
Джерело: https://www.marinetraffic.com/ru/ais/details/ships/shipid:780940/mmsi:740339000/imo:8904496/vessel:JAMES_CLARK_ROSS
До речі, відповідне рішення було прийнято Урядом ще 20 листопада 2019 року. Планувалось, що угоду про придбання судна буде укладено до кінця 2019 року, а 2020 року відбудеться його перший вихід в океан під українським прапором.
Джерело: https://www.kmu.gov.ua/news/*********-nareshti-vivchatimut-antarktidu-ta-svitovij-okean-na-vlasnomu-sudni?fbclid=IwAR2tG4lkENxisawkLaP8kLWz9YurGIMWZ_DYOumq4QryLiqIPYCa3stwik8
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08.07.2021 00:42 Ответить
 
 