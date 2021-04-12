По станции "Академик Вернадский" провели виртуальную экскурсию. ВИДЕО

Озонометрист Анна Соина провела виртуальную экскурсию по антарктической станции "Академик Вернадский".

Прямую трансляцию вел на своей facebook-странице Национальный антарктический научный центр, передает Цензор.НЕТ.

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Ученая рассказала, что сейчас в Антарктиде осень, солнце встает в 8:40-8:50.

Она показала спектрофотометр Добсона, измеряющий содержание озона в атмосфере, который, в частности, может обнаруживать озоновые дыры. С этим прибором и работает Соина.

Также она показала антенну, позволяющую изучать верхний слой атмосферы, рабочие места коллег и оборудование, которое помогает проводить опыты и обеспечивает условия для жизни участникам экспедиции. Например, она показала, как на станции опресняют воду, и рассказала о вывозе мусора.

Она напомнила, что в свое время станцию ​​посещали американский миллиардер Билл Гейтс и британская принцесса Анна.

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В одной из комнат хранятся лыжи, на которых исследователи "катаются по делам по нашему острову, по соседним островам", и снегоступы, "в которых довольно трудно идти, но это хорошо тренирует ноги".

В одном из коридоров висят фотографии животных, которые живут на южном полюсе. Соина показала пингвинов - их гнезда расположены прямо под станцией, и сообщила, что недавно исследователи видели маленького морского слона.