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По станции "Академик Вернадский" провели виртуальную экскурсию. ВИДЕО

Озонометрист Анна Соина провела виртуальную экскурсию по антарктической станции "Академик Вернадский".

Прямую трансляцию вел на своей facebook-странице Национальный антарктический научный центр, передает Цензор.НЕТ.

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Ученая рассказала, что сейчас в Антарктиде осень, солнце встает в 8:40-8:50.

Она показала спектрофотометр Добсона, измеряющий содержание озона в атмосфере, который, в частности, может обнаруживать озоновые дыры. С этим прибором и работает Соина.

Также она показала антенну, позволяющую изучать верхний слой атмосферы, рабочие места коллег и оборудование, которое помогает проводить опыты и обеспечивает условия для жизни участникам экспедиции. Например, она показала, как на станции опресняют воду, и рассказала о вывозе мусора.

Она напомнила, что в свое время станцию ​​посещали американский миллиардер Билл Гейтс и британская принцесса Анна.

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В одной из комнат хранятся лыжи, на которых исследователи "катаются по делам по нашему острову, по соседним островам", и снегоступы, "в которых довольно трудно идти, но это хорошо тренирует ноги".

В одном из коридоров висят фотографии животных, которые живут на южном полюсе. Соина показала пингвинов - их гнезда расположены прямо под станцией, и сообщила, что недавно исследователи видели маленького морского слона.

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Антарктида (106) наука (698)


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Топ комментарии
+4
а станции "Академик Вернадский" в Антарктиде лидером президентской гонки стал действующий руководитель Украины Петр Порошенко. По данным общественной сети "https://twitter.com/opora/status/1112456131262234629 Опора ", за Петра Порошенко проголосовали 19 граждан, Владимира Зеленского поддержали 5, а Анатолия Гриценко - 3 избирателя.

Там же ученые, а не быдло, так что там все нормально.
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12.04.2021 00:41
+3
Ваші міркування й припущення що до характеру роботи полярників дуже нагадує хибне уявлення перукаря з приводу матаналізу й діференціального обчислення ...

Дивна річ , Вас не турбує , що кількість поліції на душу населення в Україні в рази більша ніж в розвинутих країнах . А відсоток тих , хто щось з цієї орди робить хоч щось соціально-користне , а не тупо заробляє гроши не перевисшує й 20% .
Вас не турбує , що в 90% прокурворів України їздят на таких "тАчіллах" , на яких в ЕС й США не їздять навіть гендиректори приватних корпорацій , а районні судді маєть маєтки більші за прощею , ніж у Біл Гейтса й Марка Цукенберга ... Але й ці "фахівці" від феміди не тільки не чого не створюють користного , але й наносять державі й суспільству суцільни збитки .

Так ось на цьому тлі Ви пропонуєта поховати остоточно хоч якісь залишки національного наукового середовища ?!

Ви хоча б в курсі , скільки обходиться платнику податків ця ДУСЯ , да уся хибна інститутуція "презідента" - по суті монарха ?! Більше міліярду . А по суті наявність презідента , його структур й паралельних структур кабміну й Ради є дублювання й постійна контроверсія .
У світі з першої 50-кти демократичних й найрозвинутих країн тільки дві мають президентську форму правління . А ось серед тоталітарних й відсталих ... подавна більшість пожиттєвих чито емірів , чито фюрерів , чито типа "презідентів" . Людожер Бокасса теж був спочатку "презідентом" ЦАР ...
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12.04.2021 02:54
+2
Интересно, бар "Фарадей" там сейчас функционирует? И если таки да, то подают ли там знаменитую горилку-"пингвиновку" местного производства?
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12.04.2021 01:34
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Вообще не понимаю зачем эта станция когда на передовой не хватает необходимого?
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12.04.2021 00:08 Ответить
***.. а я прочел - " ритуальную экскурсию" и сразу подумал - що *** ? опять там жмур ..
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12.04.2021 00:21 Ответить
Дивися щоб ти ;жмуром; не став.
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12.04.2021 06:17 Ответить
А зачем вообще вузы работают, кроме военных понимаешь? И на музеи деньги выделяються, не много, но все же. И очень на многое, что не свзяанно с войной. А не понимаешь ты, потому что ты в душе остался кацапом, у которых дедывоевали и вот это все. И да, они бы тоже не понимали, как это. Это те же англичане, не смотря на войну продолжали и обычную жизнь. В том числе и иследования, не связанные с войной.
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12.04.2021 00:39 Ответить
И сколько антарктических экспедиций отправили англичане во время 2-й мировой?
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12.04.2021 00:49 Ответить
А во время второй мировой там были станции? Или лишь бы огрыщнуться? У нас тоже станция не открылась - а просто она есть и там все время ученые. Надо было закрыть? Я уже молчу про то, что у нас сейчас не аналог второй мировой войны. А скорее больше похоже на Израиль, который так же первые лет 30-40 своего существования постоянно воевал за само право существовать. Что не мешало израилю заниматься не только войной.
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12.04.2021 02:23 Ответить
Ще Черчиль казав в контексті Другої Світової , мовляв якщо нам зараз не потрібна культура , то заради чого ми воюємо ?!

Тим більш теж саме відноситься й до науки ... До ковіду кожний дурень казав , мовляв навіщо Україні бактеорологія , якщо можно гроши вклади на "95-й квартал" , або навіщо "Мотор-Січ" , навіщо "Турбоатом" ...
Зараз за такі питання можно й репу отримати ! Але час марно витраченний на хер знає що ...
Україна зараз антилідер по вакцинації . Люди вмирають від того, що своя наука ліквідованна , як й фармакалогічна індустрія
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12.04.2021 01:52 Ответить
Так не лучше ли сюда направить деньги, а не на измерение температуры на островке между Антарктидой и Аргентиной?
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12.04.2021 02:03 Ответить
Ваші міркування й припущення що до характеру роботи полярників дуже нагадує хибне уявлення перукаря з приводу матаналізу й діференціального обчислення ...

Дивна річ , Вас не турбує , що кількість поліції на душу населення в Україні в рази більша ніж в розвинутих країнах . А відсоток тих , хто щось з цієї орди робить хоч щось соціально-користне , а не тупо заробляє гроши не перевисшує й 20% .
Вас не турбує , що в 90% прокурворів України їздят на таких "тАчіллах" , на яких в ЕС й США не їздять навіть гендиректори приватних корпорацій , а районні судді маєть маєтки більші за прощею , ніж у Біл Гейтса й Марка Цукенберга ... Але й ці "фахівці" від феміди не тільки не чого не створюють користного , але й наносять державі й суспільству суцільни збитки .

Так ось на цьому тлі Ви пропонуєта поховати остоточно хоч якісь залишки національного наукового середовища ?!

Ви хоча б в курсі , скільки обходиться платнику податків ця ДУСЯ , да уся хибна інститутуція "презідента" - по суті монарха ?! Більше міліярду . А по суті наявність презідента , його структур й паралельних структур кабміну й Ради є дублювання й постійна контроверсія .
У світі з першої 50-кти демократичних й найрозвинутих країн тільки дві мають президентську форму правління . А ось серед тоталітарних й відсталих ... подавна більшість пожиттєвих чито емірів , чито фюрерів , чито типа "презідентів" . Людожер Бокасса теж був спочатку "презідентом" ЦАР ...
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12.04.2021 02:54 Ответить
Дуже цікаво,дякую
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12.04.2021 00:21 Ответить
виртуальные зелохи...
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12.04.2021 00:21 Ответить
на главной станции должна быть главная достопримечательнось, мумия зелоха...
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12.04.2021 00:23 Ответить
а станции "Академик Вернадский" в Антарктиде лидером президентской гонки стал действующий руководитель Украины Петр Порошенко. По данным общественной сети "https://twitter.com/opora/status/1112456131262234629 Опора ", за Петра Порошенко проголосовали 19 граждан, Владимира Зеленского поддержали 5, а Анатолия Гриценко - 3 избирателя.

Там же ученые, а не быдло, так что там все нормально.
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12.04.2021 00:41 Ответить
Нельзя делить олигархов на хороших и плохих. Они все плохие. Порошенко сам олигарх, за Зеленским - олигарх Коломойский. Порошенко плохой, а Зеленский хуже. Необходимо менять избирательный кодекс, чтобы народу не приходилось выбирать между ставленниками олигархии, между плохим и еще хуже. Чтобы правильно кодекс поменять, необходимо изучить как люди оказываются в бюллетенях в демократических странах. У нас там только ставленники олигархии. У нас самый плохой избирательный кодекс в Европе, поэтому кланово олигархическая система и самый низкий уровень жизни в Европе и в мире глубоко в худшей половине.
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12.04.2021 14:10 Ответить
я как-то уже тут говорил что самые "ценные" станции находятся в районе "земли коровы мод" (это типа там рейх построил свою Новую Швабию)и почти все они принадлежат США и их союзникам где персонал ВСЕ сотрудники как ни ЦРУ так других спецслужб и никого постороннего они и близко не пускают...а ак.Вернадский нам подарили Бриты - мол нате, нам она в обузу.. а вы поснимайте там видео-экскурсии...
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12.04.2021 00:35 Ответить
Ну ты и наглый. На халяву отдали, нормльную станцию. Спасибо Британцам, за такую возможность.
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12.04.2021 00:44 Ответить
Интересно, бар "Фарадей" там сейчас функционирует? И если таки да, то подают ли там знаменитую горилку-"пингвиновку" местного производства?
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12.04.2021 01:34 Ответить
Интересно есть там опасность заражения модным ковидом ли там просто не до него из-за "нужных" измерений...
Кстати всех, с ДНЕМ космонавтики!
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12.04.2021 08:21 Ответить
 
 