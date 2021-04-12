По станции "Академик Вернадский" провели виртуальную экскурсию. ВИДЕО
Озонометрист Анна Соина провела виртуальную экскурсию по антарктической станции "Академик Вернадский".
Прямую трансляцию вел на своей facebook-странице Национальный антарктический научный центр, передает Цензор.НЕТ.
Ученая рассказала, что сейчас в Антарктиде осень, солнце встает в 8:40-8:50.
Она показала спектрофотометр Добсона, измеряющий содержание озона в атмосфере, который, в частности, может обнаруживать озоновые дыры. С этим прибором и работает Соина.
Также она показала антенну, позволяющую изучать верхний слой атмосферы, рабочие места коллег и оборудование, которое помогает проводить опыты и обеспечивает условия для жизни участникам экспедиции. Например, она показала, как на станции опресняют воду, и рассказала о вывозе мусора.
Она напомнила, что в свое время станцию посещали американский миллиардер Билл Гейтс и британская принцесса Анна.
В одной из комнат хранятся лыжи, на которых исследователи "катаются по делам по нашему острову, по соседним островам", и снегоступы, "в которых довольно трудно идти, но это хорошо тренирует ноги".
В одном из коридоров висят фотографии животных, которые живут на южном полюсе. Соина показала пингвинов - их гнезда расположены прямо под станцией, и сообщила, что недавно исследователи видели маленького морского слона.
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Тим більш теж саме відноситься й до науки ... До ковіду кожний дурень казав , мовляв навіщо Україні бактеорологія , якщо можно гроши вклади на "95-й квартал" , або навіщо "Мотор-Січ" , навіщо "Турбоатом" ...
Зараз за такі питання можно й репу отримати ! Але час марно витраченний на хер знає що ...
Україна зараз антилідер по вакцинації . Люди вмирають від того, що своя наука ліквідованна , як й фармакалогічна індустрія
Дивна річ , Вас не турбує , що кількість поліції на душу населення в Україні в рази більша ніж в розвинутих країнах . А відсоток тих , хто щось з цієї орди робить хоч щось соціально-користне , а не тупо заробляє гроши не перевисшує й 20% .
Вас не турбує , що в 90% прокурворів України їздят на таких "тАчіллах" , на яких в ЕС й США не їздять навіть гендиректори приватних корпорацій , а районні судді маєть маєтки більші за прощею , ніж у Біл Гейтса й Марка Цукенберга ... Але й ці "фахівці" від феміди не тільки не чого не створюють користного , але й наносять державі й суспільству суцільни збитки .
Так ось на цьому тлі Ви пропонуєта поховати остоточно хоч якісь залишки національного наукового середовища ?!
Ви хоча б в курсі , скільки обходиться платнику податків ця ДУСЯ , да уся хибна інститутуція "презідента" - по суті монарха ?! Більше міліярду . А по суті наявність презідента , його структур й паралельних структур кабміну й Ради є дублювання й постійна контроверсія .
У світі з першої 50-кти демократичних й найрозвинутих країн тільки дві мають президентську форму правління . А ось серед тоталітарних й відсталих ... подавна більшість пожиттєвих чито емірів , чито фюрерів , чито типа "презідентів" . Людожер Бокасса теж був спочатку "презідентом" ЦАР ...
Там же ученые, а не быдло, так что там все нормально.
Кстати всех, с ДНЕМ космонавтики!