На станції "Академік Вернадський" провели віртуальну екскурсію. ВIДЕО

Озонометристка Анна Соїна провела віртуальну екскурсію антарктичною станцією "Академік Вернадський".

Пряму трансляцію вів на своїй facebook-сторінці Національний антарктичний науковий центр, передає Цензор.НЕТ.

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Науковиця розповіла, що зараз в Антарктиді осінь, сонце встає о 8:40-8:50.

Вона показала спектрофотометр Добсона, що вимірює вміст озону в атмосфері, який, зокрема, може виявляти озонові діри. З цим приладом і працює Соїна.

Також вона показала антену, що дозволяє вивчати верхній шар атмосфери, робочі місця колег і обладнання, яке допомагає проводити досліди і забезпечує умови для життя учасникам експедиції. Наприклад, вона показала, як на станції опріснюють воду, і розповіла про вивезення сміття.

Вона нагадала, що свого часу станцію відвідували американський мільярдер Білл Гейтс і британська принцеса Анна.

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В одній із кімнат зберігаються лижі, на яких дослідники "катаються у справах нашим островом, сусідніми островами", і снігоступи, "в яких доволі важко йти, але це добре тренує ноги".

В одному з коридорів висять фотографії тварин, які живуть на південному полюсі. Соїна показала пінгвінів - їхні гнізда розташовані просто під станцією, і повідомила, що недавно дослідники бачили маленького морського слона.