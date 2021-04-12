На станції "Академік Вернадський" провели віртуальну екскурсію. ВIДЕО
Озонометристка Анна Соїна провела віртуальну екскурсію антарктичною станцією "Академік Вернадський".
Пряму трансляцію вів на своїй facebook-сторінці Національний антарктичний науковий центр, передає Цензор.НЕТ.
Науковиця розповіла, що зараз в Антарктиді осінь, сонце встає о 8:40-8:50.
Вона показала спектрофотометр Добсона, що вимірює вміст озону в атмосфері, який, зокрема, може виявляти озонові діри. З цим приладом і працює Соїна.
Також вона показала антену, що дозволяє вивчати верхній шар атмосфери, робочі місця колег і обладнання, яке допомагає проводити досліди і забезпечує умови для життя учасникам експедиції. Наприклад, вона показала, як на станції опріснюють воду, і розповіла про вивезення сміття.
Вона нагадала, що свого часу станцію відвідували американський мільярдер Білл Гейтс і британська принцеса Анна.
В одній із кімнат зберігаються лижі, на яких дослідники "катаються у справах нашим островом, сусідніми островами", і снігоступи, "в яких доволі важко йти, але це добре тренує ноги".
В одному з коридорів висять фотографії тварин, які живуть на південному полюсі. Соїна показала пінгвінів - їхні гнізда розташовані просто під станцією, і повідомила, що недавно дослідники бачили маленького морського слона.
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Тим більш теж саме відноситься й до науки ... До ковіду кожний дурень казав , мовляв навіщо Україні бактеорологія , якщо можно гроши вклади на "95-й квартал" , або навіщо "Мотор-Січ" , навіщо "Турбоатом" ...
Зараз за такі питання можно й репу отримати ! Але час марно витраченний на хер знає що ...
Україна зараз антилідер по вакцинації . Люди вмирають від того, що своя наука ліквідованна , як й фармакалогічна індустрія
Дивна річ , Вас не турбує , що кількість поліції на душу населення в Україні в рази більша ніж в розвинутих країнах . А відсоток тих , хто щось з цієї орди робить хоч щось соціально-користне , а не тупо заробляє гроши не перевисшує й 20% .
Вас не турбує , що в 90% прокурворів України їздят на таких "тАчіллах" , на яких в ЕС й США не їздять навіть гендиректори приватних корпорацій , а районні судді маєть маєтки більші за прощею , ніж у Біл Гейтса й Марка Цукенберга ... Але й ці "фахівці" від феміди не тільки не чого не створюють користного , але й наносять державі й суспільству суцільни збитки .
Так ось на цьому тлі Ви пропонуєта поховати остоточно хоч якісь залишки національного наукового середовища ?!
Ви хоча б в курсі , скільки обходиться платнику податків ця ДУСЯ , да уся хибна інститутуція "презідента" - по суті монарха ?! Більше міліярду . А по суті наявність презідента , його структур й паралельних структур кабміну й Ради є дублювання й постійна контроверсія .
У світі з першої 50-кти демократичних й найрозвинутих країн тільки дві мають президентську форму правління . А ось серед тоталітарних й відсталих ... подавна більшість пожиттєвих чито емірів , чито фюрерів , чито типа "презідентів" . Людожер Бокасса теж був спочатку "презідентом" ЦАР ...
Там же ученые, а не быдло, так что там все нормально.
Кстати всех, с ДНЕМ космонавтики!