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Кабмін виділив кошти на придбання криголама для українських антарктичних експедицій. ІНФОГРАФІКА

Кабмін виділив кошти на придбання криголама для українських антарктичних експедицій. ІНФОГРАФІКА

Уряд виділив кошти на придбання науково-дослідного судна - криголама для українських антарктичних експедицій.

Відповідне розпорядження про перерозподіл деяких видатків держбюджету, передбачених Міністерством освіти і науки на 2021 рік, було прийнято сьогодні, 7 липня 2021 року, під час засідання Кабінету Міністрів, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Національного антарктичного наукового центру.

Власний океанографічний криголам дозволить українським вченим після тривалої перерви повернутись до досліджень Світового океану, створювати науково-дослідні та логістичні консорціуми з іншими країнами, а у перспективі – працювати не тільки в Антарктиді, а й в Арктиці, та, за потреби, в інших регіонах Океану.

Наявність власного судна також допоможе розв'язати логістичні проблеми на станції "Академік Вернадський", дістатися якої можна лише морським шляхом і тільки в короткий період антарктичного літа, коли океан навколо не скутий кригою. Для доставляння річних і сезонних експедицій, вантажів Україна поки що змушена щороку фрахтувати іноземні судна.

Кабмін виділив кошти на придбання криголама для українських антарктичних експедицій 01

Також дивіться: Кити-горбачі припливли просто до станції "Академік Вернадський": українські полярники встигли їх сфотографувати і внесуть до каталогу. ФОТОрепортаж

Ухвалене Кабміном рішення повинен затвердити Комітет Верховної Ради з питань бюджету, після чого наступним кроком є ​​власне придбання судна.

"Торік, коли пандемія COVID-19 тільки почалася, учасники 25-ї Української антарктичної експедиції надзвичайно складно діставалися станції. Перезмінка була під загрозою зриву, а дорога тривала понад місяць. Тому коли 6 лютого цього року полярники 25-ї УАЕ вперше в історії прямо зі станції спілкувалися з Президентом України, то на його запитання, що потрібно найбільше, учасники експедиції не роздумуючи відповіли: власний криголам. Володимир Зеленський наголосив, що держава зробить для цього все необхідне, поставив завдання Офісу Президента та Уряду разом напрацювати рішення. Сьогодні це рішення є. Воно дає "зелене світло" для купівлі судна. Ми дуже вдячні Президенту та Уряду й сподіваємося на подальшу підтримку народних депутатів – членів бюджетного комітету ВРУ", – підкреслив директор Національного антарктичного наукового центру Євген Дикий.

Також дивіться: На станції "Академік Вернадський" провели віртуальну екскурсію. ВIДЕО

Автор: 

Антарктида (99) Кабмін (14103) корабель (1613) полярники (37)


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Топ коментарі
+16
А на Нептун денег нету! Потому что Путин нападёт
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07.07.2021 16:28
+13
Оооочень своевременно.А на патронный завод,не выделил?Или НАТО-даст.
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07.07.2021 16:29
+12
Ну конечно. У нас же Черное иАзовское море кацапам подарили теперь в Арктику поедем. Ледокол же нам сегодня важнее всего. А парни на фронте и в шлепанцах с палками побегают, зачем им ети тепловизоры да квадрокоптеры. К тому же на ледокол можно списать сколько хочешь денег, все равно его никто и никогда не увидит.
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07.07.2021 16:39
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А на Нептун денег нету! Потому что Путин нападёт
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07.07.2021 16:28 Відповісти
Хоть тут нормально давно вже треба було.
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07.07.2021 16:28 Відповісти
Я думаю, песнси будуть задоволені і забудуть про непроіндексовані пенсії, зрослі до неба ціни на продукти харчування, не підйомну комунплку і затрати на лікування. 😏 Слава любителі пригноблених зубожілівців Зєлєнскому!
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07.07.2021 16:34 Відповісти
Так але вони списують мільярдами борги Регату та Пінчуку та інших все одно вкрадуть так хоть корабель може куплять.Люди обрали нехай жруть карма вона така.
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07.07.2021 16:38 Відповісти
Сомневаюсь что будет нормально... Потому что выделить деньги и купить это разные вещи... Два года прошло а Вы все не поняли что нормально не будет...
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07.07.2021 16:36 Відповісти
Я за них не голосував і не збираюся.Я знав що буде повна ср..ка
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07.07.2021 16:39 Відповісти
Оооочень своевременно.А на патронный завод,не выделил?Или НАТО-даст.
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07.07.2021 16:29 Відповісти
Так патронний, начебто, ще попередниками побудований? Чи 5 років не вистачило?
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07.07.2021 23:37 Відповісти
Будут искать Новую Швабию.
Вещь очень актуальная и жизненно необходимая.
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07.07.2021 16:32 Відповісти
Ледокола?.. эээ.. кхм... скажите, что это была шутка..
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07.07.2021 16:33 Відповісти
У кого покупать?
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07.07.2021 16:35 Відповісти
Догадайтесь с одного раза какая страна сейчас строит кучу новых ледоколов и распродаёт старые
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07.07.2021 16:45 Відповісти
Ну конечно. У нас же Черное иАзовское море кацапам подарили теперь в Арктику поедем. Ледокол же нам сегодня важнее всего. А парни на фронте и в шлепанцах с палками побегают, зачем им ети тепловизоры да квадрокоптеры. К тому же на ледокол можно списать сколько хочешь денег, все равно его никто и никогда не увидит.
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07.07.2021 16:39 Відповісти
Твої б слова та до бога. Доповнення: орендувати торпедоносець.
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07.07.2021 17:21 Відповісти
Пліснява, звідки гроші?
Україну китайцям продали?
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07.07.2021 16:40 Відповісти
Да. В обмен на отозвание поддержки канадской резолюции (предали друзей Украины) относительно того что китайцы устроили Геноцид уйгурам- родственники турков и монголов которые силой были захвачены Китаем, как и Тибет. Но куда ЗЕленой плесени до понимания геноцида, они ведь потешались с Голодомора не так давно
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08.07.2021 06:57 Відповісти
Денег китайцы дали в долг, можно погулять.
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07.07.2021 16:41 Відповісти
А что, понимаешь, за жизнь без ледокола.
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07.07.2021 16:43 Відповісти
На небе только и говорят, что о ледоколах - как они ломают льды Южного океана.
Кабмин выделил средства на приобретение ледокола для украинских антарктических экспедиций - Цензор.НЕТ 7873
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07.07.2021 16:48 Відповісти
-А давайте купим много-много воздушных шариков, сто тысяч миллионов... И отпустим их...
-А зачем их отпускать???!!!
-А на...я они нам нужны...
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07.07.2021 16:43 Відповісти
А цена вопроса какая?? И сколько нам обходится доставка сейчас в год?? И сколько десятков лет ...учитывая что этот ледокол нужно содержать..заправлять...понадобится на то что бы "отбить" эту покупку??
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07.07.2021 16:44 Відповісти
С голой жо..ой, но зато в Арктику!
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07.07.2021 16:47 Відповісти
По идее эти деньги нужно отжать у Кивалова...ведь он у нас главный моряк курсантов готовит...
Вот и сделать этот ледокол с увеличенным количеством кают, пусть выпускной курс практикуется...
И еще часть содрать с Кравчука как виновника уничтожения ЧМП
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07.07.2021 16:47 Відповісти
Деньги отожмут у народа.
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07.07.2021 16:52 Відповісти
Ктобы сомневался...и закупят с откатом в раза дороже старый хлам после капремонта
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07.07.2021 16:53 Відповісти
При этом капремонт будет произведен только на бумаге...😀
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07.07.2021 17:16 Відповісти
а на ледоколе здоровая пианина
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07.07.2021 20:19 Відповісти
А чем вы недовольны?
По крайней мере ледокол дешевле, чем плавучий украинский космодром под Херсоном!
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07.07.2021 16:48 Відповісти
Сколько денег на это хотят забрать плеснявые из тощего бюджета Украины? Почему нет данных ?
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07.07.2021 16:48 Відповісти
преЗедентська программа "Велике криголамництво".. пипец пингвинам!
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07.07.2021 16:56 Відповісти
Это тот ледокол, на котором выпускники Университета будущего отправятся в Антарктику деревья сажать вдоль заасфальтированных дорог?
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07.07.2021 16:58 Відповісти
Кацапы где наша подводная лодка та что в Крыму была отдайте пусть клоун лед колит...
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07.07.2021 16:59 Відповісти
Фрахт? Нет, не слышали...
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07.07.2021 17:00 Відповісти
Думал-передумал чего же нам не хватает для счастья. Ледокола. Только его обязательно надо покрасить в зеленый цвет.
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07.07.2021 17:04 Відповісти
Всё остальное у нас уже есть, а вот ледокола точно не хватает.
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07.07.2021 17:14 Відповісти
Очень актуально и вовремя. Средства видимо больше не на что уже выделять, только Арктика неосвоенной осталась.
Непорядок, нужно и её "распилить".
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07.07.2021 17:11 Відповісти
А как же глобальное перетепление?
Судя по воплям в антарктиде уже и льда то нет. Пальмы колосятся.)
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07.07.2021 17:30 Відповісти
Надеюсь атомный?
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07.07.2021 17:35 Відповісти
На прошлой неделе волонтёры собирали деньги на 2 квадрокоптера для Армии и на лекарства солдатам. А тут - ледокол покупать будем. Зазеркалье какое-то...
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07.07.2021 17:48 Відповісти
Таки уболтала Зеленчиха своего(нашего) на поездку в Антарктиду за казённые бабки. Это все хотелки?
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07.07.2021 19:03 Відповісти
Навіть не арктичних, а саме "антарктичних" експедицій.......
От дурники.
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07.07.2021 19:11 Відповісти
Украине в состоянии войны как раз для полного счастья только ледокола и не хватает)))
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07.07.2021 19:15 Відповісти
Они упали ..... 7й год война, Нептунов и Ольхи ракет не закуплено. Они покупают Ледокол....
Это просто не в какие ворота не лезет.
Мне бы стыдно было тратить такие деньжища, когда защита страны не решена по всем вопросам. Жесть.
Директор НАНЦ Евгений Дикий и те кто принял/голосовал за это решение должны сидеть в тюрьме.

Героям Слава !!! Слава Украине !!!
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07.07.2021 21:27 Відповісти
Тема эта любопытная---но кто знает конечно. При совках конечно станция в Антарктиде шумела и гудела. Там много стран давно работают. Может и стоит нам тоже хоть как. В те годы пас-лайнер ЧМП т\х *Башкирия* менял полярников много лет подряд. Прямо швартовались на лёд многолетний. Снабжение везли, аппаратуру научную. Потом через заход в Аргентину и далее на Канары возвращались в Одессу. А ледоколы уже лет сто, мало кто знает лучше всех в мире делают финны, и силовые установки само собой они тоже. Известная верфь *Вярт-Силя* в г. Турку. Та и самые большие пас-лайнеры последних лет там же. Чего только стоит последний лайнер *Симфония морей*! Не стоит отставать нам---и так пасём задних во всём. Кстати уже лет 10 как в те места круизы наладились, не только в Арктику, на Шпицберген, где уже разминуться невозможно стало в фиордах Норвегии.
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07.07.2021 23:01 Відповісти
Скільки вже років тому судну? Судячи по картинці, воно зовсім не нове.
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08.07.2021 00:13 Відповісти
А ось і воно:

Им'я: JAMES CLARK ROSS
Прапор: UK
Валова місткість: 5732 t
Літній дедвейт: 2917 t
Найбільша довжина судна x Найбільша ширина: 100 x 18 m
Рік будівництва: 1991
Джерело: https://www.marinetraffic.com/ru/ais/details/ships/shipid:780940/mmsi:740339000/imo:8904496/vessel:JAMES_CLARK_ROSS
До речі, відповідне рішення було прийнято Урядом ще 20 листопада 2019 року. Планувалось, що угоду про придбання судна буде укладено до кінця 2019 року, а 2020 року відбудеться його перший вихід в океан під українським прапором.
Джерело: https://www.kmu.gov.ua/news/*********-nareshti-vivchatimut-antarktidu-ta-svitovij-okean-na-vlasnomu-sudni?fbclid=IwAR2tG4lkENxisawkLaP8kLWz9YurGIMWZ_DYOumq4QryLiqIPYCa3stwik8
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08.07.2021 00:42 Відповісти
 
 