Кабмін виділив кошти на придбання криголама для українських антарктичних експедицій. ІНФОГРАФІКА
Уряд виділив кошти на придбання науково-дослідного судна - криголама для українських антарктичних експедицій.
Відповідне розпорядження про перерозподіл деяких видатків держбюджету, передбачених Міністерством освіти і науки на 2021 рік, було прийнято сьогодні, 7 липня 2021 року, під час засідання Кабінету Міністрів, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Національного антарктичного наукового центру.
Власний океанографічний криголам дозволить українським вченим після тривалої перерви повернутись до досліджень Світового океану, створювати науково-дослідні та логістичні консорціуми з іншими країнами, а у перспективі – працювати не тільки в Антарктиді, а й в Арктиці, та, за потреби, в інших регіонах Океану.
Наявність власного судна також допоможе розв'язати логістичні проблеми на станції "Академік Вернадський", дістатися якої можна лише морським шляхом і тільки в короткий період антарктичного літа, коли океан навколо не скутий кригою. Для доставляння річних і сезонних експедицій, вантажів Україна поки що змушена щороку фрахтувати іноземні судна.
Ухвалене Кабміном рішення повинен затвердити Комітет Верховної Ради з питань бюджету, після чого наступним кроком є власне придбання судна.
"Торік, коли пандемія COVID-19 тільки почалася, учасники 25-ї Української антарктичної експедиції надзвичайно складно діставалися станції. Перезмінка була під загрозою зриву, а дорога тривала понад місяць. Тому коли 6 лютого цього року полярники 25-ї УАЕ вперше в історії прямо зі станції спілкувалися з Президентом України, то на його запитання, що потрібно найбільше, учасники експедиції не роздумуючи відповіли: власний криголам. Володимир Зеленський наголосив, що держава зробить для цього все необхідне, поставив завдання Офісу Президента та Уряду разом напрацювати рішення. Сьогодні це рішення є. Воно дає "зелене світло" для купівлі судна. Ми дуже вдячні Президенту та Уряду й сподіваємося на подальшу підтримку народних депутатів – членів бюджетного комітету ВРУ", – підкреслив директор Національного антарктичного наукового центру Євген Дикий.
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Вещь очень актуальная и жизненно необходимая.
Україну китайцям продали?
-А зачем их отпускать???!!!
-А на...я они нам нужны...
Вот и сделать этот ледокол с увеличенным количеством кают, пусть выпускной курс практикуется...
И еще часть содрать с Кравчука как виновника уничтожения ЧМП
По крайней мере ледокол дешевле, чем плавучий украинский космодром под Херсоном!
Непорядок, нужно и её "распилить".
Судя по воплям в антарктиде уже и льда то нет. Пальмы колосятся.)
От дурники.
Это просто не в какие ворота не лезет.
Мне бы стыдно было тратить такие деньжища, когда защита страны не решена по всем вопросам. Жесть.
Директор НАНЦ Евгений Дикий и те кто принял/голосовал за это решение должны сидеть в тюрьме.
Героям Слава !!! Слава Украине !!!
Им'я: JAMES CLARK ROSS
Прапор: UK
Валова місткість: 5732 t
Літній дедвейт: 2917 t
Найбільша довжина судна x Найбільша ширина: 100 x 18 m
Рік будівництва: 1991
Джерело: https://www.marinetraffic.com/ru/ais/details/ships/shipid:780940/mmsi:740339000/imo:8904496/vessel:JAMES_CLARK_ROSS
До речі, відповідне рішення було прийнято Урядом ще 20 листопада 2019 року. Планувалось, що угоду про придбання судна буде укладено до кінця 2019 року, а 2020 року відбудеться його перший вихід в океан під українським прапором.
Джерело: https://www.kmu.gov.ua/news/*********-nareshti-vivchatimut-antarktidu-ta-svitovij-okean-na-vlasnomu-sudni?fbclid=IwAR2tG4lkENxisawkLaP8kLWz9YurGIMWZ_DYOumq4QryLiqIPYCa3stwik8