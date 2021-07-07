Кабмін виділив кошти на придбання криголама для українських антарктичних експедицій. ІНФОГРАФІКА

Уряд виділив кошти на придбання науково-дослідного судна - криголама для українських антарктичних експедицій.

Відповідне розпорядження про перерозподіл деяких видатків держбюджету, передбачених Міністерством освіти і науки на 2021 рік, було прийнято сьогодні, 7 липня 2021 року, під час засідання Кабінету Міністрів, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Національного антарктичного наукового центру.

Власний океанографічний криголам дозволить українським вченим після тривалої перерви повернутись до досліджень Світового океану, створювати науково-дослідні та логістичні консорціуми з іншими країнами, а у перспективі – працювати не тільки в Антарктиді, а й в Арктиці, та, за потреби, в інших регіонах Океану.



Наявність власного судна також допоможе розв'язати логістичні проблеми на станції "Академік Вернадський", дістатися якої можна лише морським шляхом і тільки в короткий період антарктичного літа, коли океан навколо не скутий кригою. Для доставляння річних і сезонних експедицій, вантажів Україна поки що змушена щороку фрахтувати іноземні судна.

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Ухвалене Кабміном рішення повинен затвердити Комітет Верховної Ради з питань бюджету, після чого наступним кроком є ​​власне придбання судна.

"Торік, коли пандемія COVID-19 тільки почалася, учасники 25-ї Української антарктичної експедиції надзвичайно складно діставалися станції. Перезмінка була під загрозою зриву, а дорога тривала понад місяць. Тому коли 6 лютого цього року полярники 25-ї УАЕ вперше в історії прямо зі станції спілкувалися з Президентом України, то на його запитання, що потрібно найбільше, учасники експедиції не роздумуючи відповіли: власний криголам. Володимир Зеленський наголосив, що держава зробить для цього все необхідне, поставив завдання Офісу Президента та Уряду разом напрацювати рішення. Сьогодні це рішення є. Воно дає "зелене світло" для купівлі судна. Ми дуже вдячні Президенту та Уряду й сподіваємося на подальшу підтримку народних депутатів – членів бюджетного комітету ВРУ", – підкреслив директор Національного антарктичного наукового центру Євген Дикий.

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