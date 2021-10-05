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Придбаний у Великої Британії криголам прибув до Одеси. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 5 жовтня 2021 року в одеський морський порт прибув придбаний у Великої Британії криголам "Джеймс Кларк Росс".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Національного антарктичного наукового центру.

Придбаний у Великої Британії криголам прибув до Одеси 01

З Данії в Україну, через три моря – Північне, Середземне та Чорне, нашого красеня привели два капітани: український капітан Олег Новосильний та британський "капітан-наставник" Саймон Воллес.

Придбаний у Великої Британії криголам прибув до Одеси 02

Наступні тижні триватиме дооформлення необхідних документів та технічна інвентаризація судна. Потому відбудеться офіційне представлення криголаму для медіа та буде оголошено його нову назву. Також планується час для екскурсійного відвідування судна. Анонси всіх подій обов’язково розміщуватимуться на наших сторінках.

Придбаний у Великої Британії криголам прибув до Одеси 03

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Велика Британія передала Україні криголам. ФОТО

Придбаний у Великої Британії криголам прибув до Одеси 04

Нагадуємо, що 19 серпня цього року Україна придбала легендарний британський криголам "Джеймс Кларк Росс", а 30 серпня в порту міста Фредеріксгавн (Данія) відбулася офіційна передача судна, й над ним було піднято синьо-жовтий стяг.

Придбаний у Великої Британії криголам прибув до Одеси 05

Як зазначають в НАНЦ, власний океанографічний криголам відкриває цілу низку нових можливостей для української науки і вчених. Перш за все він дозволить після тривалої перерви повернутися до досліджень Світового океану, вирішити логістичні проблеми на антарктичній станції "Академік Вернадський" і розширити можливості сезонних експедицій, створювати науково-дослідні та логістичні консорціуми з іншими країнами, проводити дослідження не тільки в Антарктиді, а й в Арктиці, і, за необхідності, в інших регіонах океану.

Автор: 

Антарктида (99) корабель (1613) Одеса (5473) полярники (37)


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Топ коментарі
+13
Может собрать там всех слуг во главе с велосипедистом и отправить их открывать офшорные счета в Антарктиду !?
Навсегда !
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05.10.2021 16:42
+9
Можно таранить кацапские посудины. Совершенно непреднамеренно конечно - осваиваем де технику.
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05.10.2021 16:39
+7
противопоставляешь непротивопоставимое...
зачем тебе интернет, купи старушкам халву...
дольче вита - дольше жизнь
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05.10.2021 16:48
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Можно таранить кацапские посудины. Совершенно непреднамеренно конечно - осваиваем де технику.
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05.10.2021 16:39 Відповісти
Может собрать там всех слуг во главе с велосипедистом и отправить их открывать офшорные счета в Антарктиду !?
Навсегда !
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05.10.2021 16:42 Відповісти
українці не приймають ніякої влади, навіть тієї, яку обрали самі
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05.10.2021 16:45 Відповісти
не треба за всіх, тільки за себе говоріть
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05.10.2021 16:52 Відповісти
це неможливо, не при владі...
а 73% відсоткам вже хочеться змін
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05.10.2021 17:05 Відповісти
Даже не знаю\ Нужен ли он сейчас Украине. Я бы как правитель больше пытался бы экономику поднять. Чтобы люди свободнее дыхнули.Почувствовали перемены.
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05.10.2021 16:42 Відповісти
противопоставляешь непротивопоставимое...
зачем тебе интернет, купи старушкам халву...
дольче вита - дольше жизнь
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05.10.2021 16:48 Відповісти
Британцы его подарили по-сути. Цена ниже металлолома.
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05.10.2021 16:59 Відповісти
Ледокол же, очевидно, уже к весне обрушит экономику Украины в мрак и холод.
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05.10.2021 18:21 Відповісти
Как бы и его не отдали россиянам как отдали без боя украинские боевые корабли в 2018, 2014 годах.
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05.10.2021 16:43 Відповісти
Типо еще не исследовано чего надо.
Ну разве что ученым тоже нужно поеозить по дну, то есть, выбросить бур и пробурить по дну, блин, ну да, просто поисследовать микромитохондрии осьминогов против малатохундриев каракатиц = ставки будит крепкие, а после ставок ученые не все смогут выйти на "скайп"(рожи то как у каракатиц будут) и не особо синие, можно же подмазать крекетелью наполлеонниц....
(хотелось бы туда - хрен зна что "исследуешь", а хавку.... хаваешь и главное - бабло .... бАблаешь))))
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05.10.2021 16:43 Відповісти
или с безосом или с маском в космос на голодный желудок и в памперсах...
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05.10.2021 16:50 Відповісти
знаешь как говорил этот... Олег как там... Соскин - я мог бы типо там быть океанологом - но я океан бы видел только на мониторе и имел бы зарплату 5000 грн., а в норм. стране я бы мог океан видеть и исследовать. и дом и две машины и т.д. иметь
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05.10.2021 17:03 Відповісти
он мастер слова...сказал, как отрезал
в его голове нормальная страна - образ собирательный...
собрался из увиденного по монитору
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05.10.2021 17:10 Відповісти
правда обосрался и так конкретно - уже гривна была бы по сто за доллар, но деятеля чет не видать. фамилия говорит - соснул и убежал. институт же какой то у него есть то еще
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05.10.2021 17:13 Відповісти
хорошая трава
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05.10.2021 17:07 Відповісти
ну да, они там водоросли исследуют, а нам не говорят
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05.10.2021 17:14 Відповісти
приобретенный у Великобритании или у офф-шора в Британии ? не верится, что правительство Великобритании занимается торговлей б-у ледоколами...
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05.10.2021 16:48 Відповісти
и раздачей арктических станций
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05.10.2021 17:25 Відповісти
Конечно, оно их взрывает и топит. В районе Антарктиды.
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05.10.2021 18:22 Відповісти
респект!
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05.10.2021 16:50 Відповісти
Нужно миллиарды вложить в исследование Антарктики!
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05.10.2021 16:52 Відповісти
Теперь будем лёд колоть … классно
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05.10.2021 16:53 Відповісти
а у россии, как дела с ледоколами обстоят
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05.10.2021 17:26 Відповісти
Твоею головой?
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05.10.2021 18:47 Відповісти
Ну все дорога на Луну открыта...и на Марс тоже..😀
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05.10.2021 16:53 Відповісти
Це для нас головна проблема - "вирішити логіністичні питання на антарктичній станціі Академік Вернадський".Без тих логіністичних питань нам просто капець...
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05.10.2021 16:54 Відповісти
Теперь водки купят меньше. А нет, водки столько же, бабушкам придется голодать за ледокол.
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05.10.2021 18:23 Відповісти
Круто!!! Ждём марсоход!!!
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05.10.2021 16:55 Відповісти
ты где - /это вопрос/
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05.10.2021 17:27 Відповісти
А что колоть то будем?
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05.10.2021 16:55 Відповісти
Орехи....грецкие...
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05.10.2021 16:55 Відповісти
*****
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05.10.2021 18:48 Відповісти
То подарили, а теперь вот получается купили?
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05.10.2021 16:55 Відповісти
Ну оочень дешево купили.
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05.10.2021 17:01 Відповісти
Купили подарунок. Шо не зрозуміло?
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05.10.2021 17:01 Відповісти
И ГБО на него сразу!!)))
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05.10.2021 17:16 Відповісти
Эй пилидурок...Словения к примеру не имеет там ни какой станции...но люди в Слрвении живут гораздо лучше чем в Украине...и еще есть с сотня стран у которых нет там станций...но уровень жизни людей выше..
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05.10.2021 17:21 Відповісти
У нас така країна, що люди ******* страждати, тому проголосували за те, що хотіли.

А корабель просто красень, дякуємо британцям за підтримку.
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05.10.2021 17:44 Відповісти
Интересно сколько денег с содержания этого корабеля будет закинуто в офшоры??
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05.10.2021 17:24 Відповісти
Сколько же в комментах крохоборов. Это копейки в масштабах страны. Ледокол кроме пользы для ученых, будет еще 30 лет генерировать хорошие новости и улучшать репутацию Украины.
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05.10.2021 17:41 Відповісти
19 августа купили - 5 октября уже в Одессе. А как же двухгодичные инструктаж и обучение экипажа? Ну, как на айлендах?
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05.10.2021 17:53 Відповісти
Это же гражданские штафирки, что с них взять.
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05.10.2021 18:24 Відповісти
Кстати братаны северные давно берут в рейс на ледоколе пассажиров как в круиз. Какая то прибыль конечно. Эти суда довольно комфортабельны. По Чёрному морю ледоколы всегда были работали. От Измаила до Крыма. Что бы круглогодично ходили суда типа река-море. Зимы бывают очень крепкие иногда, порты и береговая линия берутся льдом на километры. И опять же про канал через перешеек в Азовское море. Давно надо было прокопать. Азовское иногда замерзает всё почти. И порты Мариуполь и Бердянск замерзают полностью.
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05.10.2021 19:00 Відповісти
Преодолев тяжелые льды и откаты за старое корыто, героически не затонув, ледокол южных морей "Зеля" прибыл к месту последней стоянки...
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05.10.2021 20:55 Відповісти
Хорошее название для ледокола но для солидности я бы назвал "Зеля лох"
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06.10.2021 16:03 Відповісти
Но будет назван "Академик Вернадский",а можно было бы "Джон Маккейн"
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06.10.2021 16:05 Відповісти
Люди , хтось підкаже де в Україні є крига ? Крім Шацьких озер .
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06.10.2021 19:32 Відповісти
Реально шкода лєдокол...
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06.10.2021 20:15 Відповісти
 
 