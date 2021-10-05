Придбаний у Великої Британії криголам прибув до Одеси. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 5 жовтня 2021 року в одеський морський порт прибув придбаний у Великої Британії криголам "Джеймс Кларк Росс".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Національного антарктичного наукового центру.

З Данії в Україну, через три моря – Північне, Середземне та Чорне, нашого красеня привели два капітани: український капітан Олег Новосильний та британський "капітан-наставник" Саймон Воллес.

Наступні тижні триватиме дооформлення необхідних документів та технічна інвентаризація судна. Потому відбудеться офіційне представлення криголаму для медіа та буде оголошено його нову назву. Також планується час для екскурсійного відвідування судна. Анонси всіх подій обов’язково розміщуватимуться на наших сторінках.

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Нагадуємо, що 19 серпня цього року Україна придбала легендарний британський криголам "Джеймс Кларк Росс", а 30 серпня в порту міста Фредеріксгавн (Данія) відбулася офіційна передача судна, й над ним було піднято синьо-жовтий стяг.

Як зазначають в НАНЦ, власний океанографічний криголам відкриває цілу низку нових можливостей для української науки і вчених. Перш за все він дозволить після тривалої перерви повернутися до досліджень Світового океану, вирішити логістичні проблеми на антарктичній станції "Академік Вернадський" і розширити можливості сезонних експедицій, створювати науково-дослідні та логістичні консорціуми з іншими країнами, проводити дослідження не тільки в Антарктиді, а й в Арктиці, і, за необхідності, в інших регіонах океану.