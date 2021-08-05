Научно-исследовательский ледокол, который покупает Украина, отправится в Антарктиду осенью. ИНФОГРАФИКА

Научно-исследовательское судно James Clark Ross должен прибыть из порта Фредериксхавен (Королевство Дания) в порт Одессы уже этой осенью, после чего отправится в экспедицию в Антарктиду.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в ответе Директората науки и инноваций Министерства образования и науки Украины на запрос Укринформа.

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Как отмечается, приобретение специализированного океанографического судна позволит вернуться к изучению океана как отрасли украинской науки и гораздо эффективнее использовать антарктическую станцию ​​"Академик Вернадский".

"Судно является полноценным "плавучим научным институтом", который включает 8 лабораторий для полного спектра морских исследований (биология, экология, гидрохимия, гидрофизика, акустика, геофизика дна, гравиметрия и т. д.); имеет уникальное геофизическое и акустическое оборудование, в том числе сонары высокого разрешения; оснащено специальными траловыми аппаратами и лебедками для погружения всего спектра измерительных приборов, отбора проб воды, траления сетями и тому подобное; обеспечивает возможность подъема образцов с глубины до 6 км, что позволяет исследовать более 90% площади дна Мирового океана", - говорится в сообщении.

В МОН отметили, что одновременно на борту ледокола могут работать до 50 ученых. А длительный гарантированный срок эксплуатации ледокола - от 20 до 25-30 лет с момента приобретения - и автономность плавания - до 2 месяцев в открытом море, - делают доступной для него любую точку Мирового океана. Судно способно преодолевать ледяные препятствия толщиной до 4 метров, а лед толщиной до 1 м проходит "штатно", на полной скорости.

"Использование ледокола открывает для нашей науки принципиально новые возможности - работу в открытом океане - и позволяет программе исследований на станции "Академик Вернадский" добавить огромную по объему программу исследований Южного океана (как это было до 2002 года, и как это предусмотрено задачами всех без исключения государственных программ исследований в Антарктике) и при необходимости - проводить исследования и в Арктике", - отметили в министерстве.

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Согласно распоряжению Кабинета Министров от 7 июля 2021 года № 746 "О перераспределении некоторых расходов государственного бюджета, предусмотренных Министерству образования и науки на 2021 год", осуществлено перераспределение расходов общего фонда госбюджета, предусмотренных МОН, путем увеличения объема расходов развития на сумму 244 509,2 тыс. грн по программе "Научная и научно-техническая деятельность на антарктической станции "Академик Вернадский" за счет уменьшения объема расходов потребления по программе "Выполнение обязательств Украины в сфере международного научно-технического и образовательного сотрудничества, участие в рамочной программе ЕС по исследованиям и инновациям" . Это решение поддержал Комитет Верховной Рады по вопросам бюджета.

Предоставленная сумма включает расходы объемом 219 040,4 тыс грн - на приобретение в собственность научно-исследовательского судна-ледокола (145 500,0 тыс. грн), на уплату налогов и сборов (37 422,6 тыс. грн), связанных с приобретением судна, на организацию его эксплуатации (8 220,2 тыс. грн), на страхование судна (2 119,6 тыс. грн), на расходы на эксплуатацию при проведении первой экспедиции в текущем году (25 778,0 тыс. грн); 25 468,8 тыс. грн - на модернизацию украинской антарктической станции "Академик Вернадский" и закупку научного и инженерного оборудования.