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Научно-исследовательский ледокол, который покупает Украина, отправится в Антарктиду осенью. ИНФОГРАФИКА

Научно-исследовательское судно James Clark Ross должен прибыть из порта Фредериксхавен (Королевство Дания) в порт Одессы уже этой осенью, после чего отправится в экспедицию в Антарктиду.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в ответе Директората науки и инноваций Министерства образования и науки Украины на запрос Укринформа.

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Как отмечается, приобретение специализированного океанографического судна позволит вернуться к изучению океана как отрасли украинской науки и гораздо эффективнее использовать антарктическую станцию ​​"Академик Вернадский".

"Судно является полноценным "плавучим научным институтом", который включает 8 лабораторий для полного спектра морских исследований (биология, экология, гидрохимия, гидрофизика, акустика, геофизика дна, гравиметрия и т. д.); имеет уникальное геофизическое и акустическое оборудование, в том числе сонары высокого разрешения; оснащено специальными траловыми аппаратами и лебедками для погружения всего спектра измерительных приборов, отбора проб воды, траления сетями и тому подобное; обеспечивает возможность подъема образцов с глубины до 6 км, что позволяет исследовать более 90% площади дна Мирового океана", - говорится в сообщении.

Научно-исследовательский ледокол, который покупает Украина, отправится в Антарктиду осенью 01

В МОН отметили, что одновременно на борту ледокола могут работать до 50 ученых. А длительный гарантированный срок эксплуатации ледокола - от 20 до 25-30 лет с момента приобретения - и автономность плавания - до 2 месяцев в открытом море, - делают доступной для него любую точку Мирового океана. Судно способно преодолевать ледяные препятствия толщиной до 4 метров, а лед толщиной до 1 м проходит "штатно", на полной скорости.

"Использование ледокола открывает для нашей науки принципиально новые возможности - работу в открытом океане - и позволяет программе исследований на станции "Академик Вернадский" добавить огромную по объему программу исследований Южного океана (как это было до 2002 года, и как это предусмотрено задачами всех без исключения государственных программ исследований в Антарктике) и при необходимости - проводить исследования и в Арктике", - отметили в министерстве.

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Согласно распоряжению Кабинета Министров от 7 июля 2021 года № 746 "О перераспределении некоторых расходов государственного бюджета, предусмотренных Министерству образования и науки на 2021 год", осуществлено перераспределение расходов общего фонда госбюджета, предусмотренных МОН, путем увеличения объема расходов развития на сумму 244 509,2 тыс. грн по программе "Научная и научно-техническая деятельность на антарктической станции "Академик Вернадский" за счет уменьшения объема расходов потребления по программе "Выполнение обязательств Украины в сфере международного научно-технического и образовательного сотрудничества, участие в рамочной программе ЕС по исследованиям и инновациям" . Это решение поддержал Комитет Верховной Рады по вопросам бюджета.

Предоставленная сумма включает расходы объемом 219 040,4 тыс грн - на приобретение в собственность научно-исследовательского судна-ледокола (145 500,0 тыс. грн), на уплату налогов и сборов (37 422,6 тыс. грн), связанных с приобретением судна, на организацию его эксплуатации (8 220,2 тыс. грн), на страхование судна (2 119,6 тыс. грн), на расходы на эксплуатацию при проведении первой экспедиции в текущем году (25 778,0 тыс. грн); 25 468,8 тыс. грн - на модернизацию украинской антарктической станции "Академик Вернадский" и закупку научного и инженерного оборудования.

Антарктида (106) корабль (2041) Минобразования (1736)


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Топ комментарии
+9
220 миллионов на ледокол. Не на Нептун или Вербу. На ледокол, Карл....
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05.08.2021 15:30
+5
Есть такая профессия пингвинов упавших подымать
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05.08.2021 15:12
+4
Как это отобьется на урожайности зерновых?
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05.08.2021 15:10
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Как это отобьется на урожайности зерновых?
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05.08.2021 15:10 Ответить
Есть такая профессия пингвинов упавших подымать
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05.08.2021 15:12 Ответить
Не подымать, а переворачивать со спины на живот. Не зная тему лучше не писать.
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06.08.2021 00:42 Ответить
отобъется так же, как и на излечении геморроя...
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05.08.2021 16:16 Ответить
Вроде до 1 апреля еще далеко...
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05.08.2021 15:10 Ответить
В мире глобальное потепление. Какой ледокол? "Банан" нужно покупать.
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05.08.2021 15:17 Ответить
Глобальное потепление то в телевизоре, так сказать в западном. В федеральном телевизоре наоборот - там что ни зима, то лютые морозы, как они выражаются "на Украине", это у них что бы газ охотнее покупали. А в реальности океаны на севере и юге как промерзали в зимний сезон, так и промерзают. И вот что бы реально понимать присходящее с климатом и нужны станции "Академик Вернадский" и такие исследовательские суда.
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06.08.2021 00:50 Ответить
был один чистый материк.....
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05.08.2021 15:18 Ответить
220 миллионов на ледокол. Не на Нептун или Вербу. На ледокол, Карл....
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05.08.2021 15:30 Ответить
А что вы хотели? - 73% перестать стрелять и прекратить войну.
Это же просто вопрос рейтингов.
Что бы это пролечить, нужно сначала через телевизор 2-4 года прокачивать ненависть к врагу, который желает "отобрать твой смартфон, смузи, гироскутер, квартиру и т.п." и только потом этот планктон может быть проголосует за нужного, тщательно подготовленного кандидата.
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06.08.2021 00:57 Ответить
не дорого. там есть мини субмарина-дрон Boaty McBoatface с глубиной погружения 6км. и дальностью 180. для военных задач пригодиться
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06.08.2021 20:28 Ответить
В ледокол можно всадить и отмыть кучу бабла.
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05.08.2021 15:33 Ответить
интересно это англичане или американцы свой старый хлам нам спихивают
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05.08.2021 15:35 Ответить
это что депутатов на родину потянуло
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05.08.2021 15:37 Ответить
ну спутник уже запустили шас еше ледокол подгонят поедем пигвинов спасать
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05.08.2021 15:40 Ответить
На що б ще витратити гроші воюючій країні? Прямо не знаю
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05.08.2021 16:03 Ответить
це точно. Тюрма прямо плаче за цими покупцями
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05.08.2021 20:29 Ответить
А вообще-то правильно делают. Без Науки мы превратимся в хрен знает что.
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05.08.2021 16:06 Ответить
как же он отправится осенью, когда его ещё покупают?
ведь опять пытаются купить самое дешевое - значит дерьмо.
дерьмо то может быть и поплывет, но льдом точно затрется.
и опять чиновники в очередной раз обосрутся...
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05.08.2021 16:16 Ответить
Чудесный ледокол - будет перлиною нашего флота. Спасибо ее величеству - королеве!!!
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05.08.2021 16:20 Ответить
JAMES CLARK ROSS - криголам.
Прапор - Великобританія.
Рік побудови - 1991.
Валова місткість: 5732
Літній дедвейт: 2917 t
Найбільша довжина судна x Найбільша ширина: 100 x 18 m
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05.08.2021 20:07 Ответить
Если его оснастить ПКР"Нептун" то точно будет
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05.08.2021 21:45 Ответить
Кто не в курсе - поясняю - в большинстве научных проектов ЕС Украина может участвовать, финансируя украинскую часть работ.
Нахрен сотрудничество, купим пароход!
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05.08.2021 16:20 Ответить
А дроны-камикадзе ведь сами себя для армии не закупят...
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05.08.2021 16:44 Ответить
Черговий попил бюджету під неусипним оком кремлівської агентури
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05.08.2021 20:27 Ответить
Гарна новина - це все треба, але треба ще в комплекті з програмою озброєння ЗСУ,
програмою харчування ЗСУ, програмою розвитку дронов у ЗСУ, та іншим.
На тлі всього негативу що коїться в Україні це дуже дивна новина.
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05.08.2021 21:47 Ответить
На кой тот цивильный ледокол,когда враг у ворот..Купите"зеленые"лучше ракетный катер,бу тож сойдет..
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05.08.2021 21:49 Ответить
а нашу Арктику от кацапов освобождать?
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06.08.2021 20:29 Ответить
У нас такими темпами скоро морей не будет!Уроды!
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03.12.2021 15:22 Ответить
 
 