Науково-дослідний криголам, який купує Україна, вирушить до Антарктиди восени. ІНФОГРАФІКА

Науково-дослідне судно James Clark Ross має прибути з порту Фредеріксхавен (Королівство Данія) у порт Одеси вже цієї осені, після чого вирушить в експедицію до Антарктиди.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у відповіді Директорату науки та інновацій Міністерства освіти і науки України на запит Укрінформу.

Як зазначається, придбання спеціалізованого океанографічного судна дозволить відродити вивчення океану як галузі української науки й набагато ефективніше використовувати антарктичну станцію "Академік Вернадський"

"Судно є повноцінним "плавучим науковим інститутом", який включає 8 лабораторій для повного спектра морських досліджень (біологія, екологія, гідрохімія, гідрофізика, акустика, геофізика дна, гравіметрія тощо); має унікальне геофізичне та акустичне обладнання, зокрема сонари високої роздільної здатності; оснащене спеціальними траловими апаратами та лебідками для занурення всього спектру вимірювальних приладів, відбору проб води, тралення сітками тощо; забезпечує можливість підйому зразків із глибини до 6 км, що дозволяє досліджувати понад 90% площі дна Світового океану", - йдеться у повідомленні.

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У МОН зауважили, що одночасно на борту криголама можуть працювати до 50 науковців. А тривалий гарантований термін експлуатації криголама - від 20 до 25-30 років з часу придбання — і автономність плавання - до 2 місяців у відкритому морі, - роблять доступною для нього будь-яку точку Світового океану. Судно здатне долати крижані перешкоди завтовшки до 4 метрів, а кригу завтовшки до 1 м проходить "штатно", на повній швидкості.

"Використання криголама відкриває для нашої науки принципово нові можливості - роботу у відкритому океані та дозволяє до програми досліджень на станції "Академік Вернадський" додати чималу за обсягом програму досліджень Південного океану (як це було до 2002 року, і як це передбачено завданнями всіх без винятку державних програм досліджень в Антарктиці) та за необхідності - проводити дослідження і в Арктиці", - наголосили у міністерстві.

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Згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів від 7 липня 2021 р. № 746 "Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству освіти і науки на 2021 рік", здійснено перерозподіл видатків загального фонду держбюджету, передбачених МОН, шляхом збільшення обсягу видатків розвитку на суму 244 509,2 тис. грн. за програмою "Наукова і науково-технічна діяльність на антарктичній станції "Академік Вернадський" шляхом зменшення обсягу видатків споживання за програмою "Виконання зобов'язань України у сфері міжнародного науково-технічного та освітнього співробітництва, участь у рамковій програмі ЄС з досліджень та інновацій". Це рішення підтримав Комітет Верховної Ради з питань бюджету.

Надана сума включає видатки обсягом 219 040,4 тис грн - на набуття у власність науково-дослідного судна- криголама (145 500,0 тис. грн), на сплату податків та зборів (37 422,6 тис. грн), пов’язаних із придбанням судна, на організацію його експлуатації (8 220,2 тис. грн), на страхування судна (2 119,6 тис. грн), на витрати на експлуатацію при проведенні першої експедиції у поточному році (25 778,0 тис. грн); 25 468,8 тис. грн - на модернізацію української антарктичної станції "Академік Вернадський" і закупівлю наукового та інженерного обладнання.