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Науково-дослідний криголам, який купує Україна, вирушить до Антарктиди восени. ІНФОГРАФІКА

Науково-дослідне судно James Clark Ross має прибути з порту Фредеріксхавен (Королівство Данія) у порт Одеси вже цієї осені, після чого вирушить в експедицію до Антарктиди.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у відповіді Директорату науки та інновацій Міністерства освіти і науки України на запит Укрінформу.

Як зазначається, придбання спеціалізованого океанографічного судна дозволить відродити вивчення океану як галузі української науки й набагато ефективніше використовувати антарктичну станцію "Академік Вернадський"

"Судно є повноцінним "плавучим науковим інститутом", який включає 8 лабораторій для повного спектра морських досліджень (біологія, екологія, гідрохімія, гідрофізика, акустика, геофізика дна, гравіметрія тощо); має унікальне геофізичне та акустичне обладнання, зокрема сонари високої роздільної здатності; оснащене спеціальними траловими апаратами та лебідками для занурення всього спектру вимірювальних приладів, відбору проб води, тралення сітками тощо; забезпечує можливість підйому зразків із глибини до 6 км, що дозволяє досліджувати понад 90% площі дна Світового океану", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Кабмін виділив кошти на придбання криголама для українських антарктичних експедицій. ІНФОГРАФІКА

Науково-дослідний криголам, який купує Україна, вирушить до Антарктиди восени 01

У МОН зауважили, що одночасно на борту криголама можуть працювати до 50 науковців. А тривалий гарантований термін експлуатації криголама - від 20 до 25-30 років з часу придбання — і автономність плавання - до 2 місяців у відкритому морі, - роблять доступною для нього будь-яку точку Світового океану. Судно здатне долати крижані перешкоди завтовшки до 4 метрів, а кригу завтовшки до 1 м проходить "штатно", на повній швидкості.

"Використання криголама відкриває для нашої науки принципово нові можливості - роботу у відкритому океані та дозволяє до програми досліджень на станції "Академік Вернадський" додати чималу за обсягом програму досліджень Південного океану (як це було до 2002 року, і як це передбачено завданнями всіх без винятку державних програм досліджень в Антарктиці) та за необхідності - проводити дослідження і в Арктиці", - наголосили у міністерстві.

Читайте: Україна шукає полярників для нової антарктичної експедиції: зарплата до 54 тис. грн. ІНФОГРАФІКА

Згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів від 7 липня 2021 р. № 746 "Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству освіти і науки на 2021 рік", здійснено перерозподіл видатків загального фонду держбюджету, передбачених МОН, шляхом збільшення обсягу видатків розвитку на суму 244 509,2 тис. грн. за програмою "Наукова і науково-технічна діяльність на антарктичній станції "Академік Вернадський" шляхом зменшення обсягу видатків споживання за програмою "Виконання зобов'язань України у сфері міжнародного науково-технічного та освітнього співробітництва, участь у рамковій програмі ЄС з досліджень та інновацій". Це рішення підтримав Комітет Верховної Ради з питань бюджету.

Надана сума включає видатки обсягом 219 040,4 тис грн - на набуття у власність науково-дослідного судна- криголама (145 500,0 тис. грн), на сплату податків та зборів (37 422,6 тис. грн), пов’язаних із придбанням судна, на організацію його експлуатації (8 220,2 тис. грн), на страхування судна (2 119,6 тис. грн), на витрати на експлуатацію при проведенні першої експедиції у поточному році (25 778,0 тис. грн); 25 468,8 тис. грн - на модернізацію української антарктичної станції "Академік Вернадський" і закупівлю наукового та інженерного обладнання.

Автор: 

Антарктида (99) корабель (1612) Міносвіти (1412)


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Топ коментарі
+9
220 миллионов на ледокол. Не на Нептун или Вербу. На ледокол, Карл....
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05.08.2021 15:30
+5
Есть такая профессия пингвинов упавших подымать
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05.08.2021 15:12
+4
Как это отобьется на урожайности зерновых?
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05.08.2021 15:10
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Как это отобьется на урожайности зерновых?
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05.08.2021 15:10 Відповісти
Есть такая профессия пингвинов упавших подымать
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05.08.2021 15:12 Відповісти
Не подымать, а переворачивать со спины на живот. Не зная тему лучше не писать.
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06.08.2021 00:42 Відповісти
отобъется так же, как и на излечении геморроя...
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05.08.2021 16:16 Відповісти
Вроде до 1 апреля еще далеко...
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05.08.2021 15:10 Відповісти
В мире глобальное потепление. Какой ледокол? "Банан" нужно покупать.
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05.08.2021 15:17 Відповісти
Глобальное потепление то в телевизоре, так сказать в западном. В федеральном телевизоре наоборот - там что ни зима, то лютые морозы, как они выражаются "на Украине", это у них что бы газ охотнее покупали. А в реальности океаны на севере и юге как промерзали в зимний сезон, так и промерзают. И вот что бы реально понимать присходящее с климатом и нужны станции "Академик Вернадский" и такие исследовательские суда.
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06.08.2021 00:50 Відповісти
был один чистый материк.....
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05.08.2021 15:18 Відповісти
220 миллионов на ледокол. Не на Нептун или Вербу. На ледокол, Карл....
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05.08.2021 15:30 Відповісти
А что вы хотели? - 73% перестать стрелять и прекратить войну.
Это же просто вопрос рейтингов.
Что бы это пролечить, нужно сначала через телевизор 2-4 года прокачивать ненависть к врагу, который желает "отобрать твой смартфон, смузи, гироскутер, квартиру и т.п." и только потом этот планктон может быть проголосует за нужного, тщательно подготовленного кандидата.
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06.08.2021 00:57 Відповісти
не дорого. там есть мини субмарина-дрон Boaty McBoatface с глубиной погружения 6км. и дальностью 180. для военных задач пригодиться
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06.08.2021 20:28 Відповісти
В ледокол можно всадить и отмыть кучу бабла.
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05.08.2021 15:33 Відповісти
интересно это англичане или американцы свой старый хлам нам спихивают
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05.08.2021 15:35 Відповісти
это что депутатов на родину потянуло
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05.08.2021 15:37 Відповісти
ну спутник уже запустили шас еше ледокол подгонят поедем пигвинов спасать
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05.08.2021 15:40 Відповісти
На що б ще витратити гроші воюючій країні? Прямо не знаю
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05.08.2021 16:03 Відповісти
це точно. Тюрма прямо плаче за цими покупцями
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05.08.2021 20:29 Відповісти
А вообще-то правильно делают. Без Науки мы превратимся в хрен знает что.
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05.08.2021 16:06 Відповісти
как же он отправится осенью, когда его ещё покупают?
ведь опять пытаются купить самое дешевое - значит дерьмо.
дерьмо то может быть и поплывет, но льдом точно затрется.
и опять чиновники в очередной раз обосрутся...
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05.08.2021 16:16 Відповісти
Чудесный ледокол - будет перлиною нашего флота. Спасибо ее величеству - королеве!!!
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05.08.2021 16:20 Відповісти
JAMES CLARK ROSS - криголам.
Прапор - Великобританія.
Рік побудови - 1991.
Валова місткість: 5732
Літній дедвейт: 2917 t
Найбільша довжина судна x Найбільша ширина: 100 x 18 m
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05.08.2021 20:07 Відповісти
Если его оснастить ПКР"Нептун" то точно будет
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05.08.2021 21:45 Відповісти
Кто не в курсе - поясняю - в большинстве научных проектов ЕС Украина может участвовать, финансируя украинскую часть работ.
Нахрен сотрудничество, купим пароход!
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05.08.2021 16:20 Відповісти
А дроны-камикадзе ведь сами себя для армии не закупят...
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05.08.2021 16:44 Відповісти
Черговий попил бюджету під неусипним оком кремлівської агентури
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05.08.2021 20:27 Відповісти
Гарна новина - це все треба, але треба ще в комплекті з програмою озброєння ЗСУ,
програмою харчування ЗСУ, програмою розвитку дронов у ЗСУ, та іншим.
На тлі всього негативу що коїться в Україні це дуже дивна новина.
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05.08.2021 21:47 Відповісти
На кой тот цивильный ледокол,когда враг у ворот..Купите"зеленые"лучше ракетный катер,бу тож сойдет..
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05.08.2021 21:49 Відповісти
а нашу Арктику от кацапов освобождать?
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06.08.2021 20:29 Відповісти
У нас такими темпами скоро морей не будет!Уроды!
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03.12.2021 15:22 Відповісти
 
 