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Новости Политика Украины
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Зеленский поручил Кабмину возродить научно-исследовательский флот

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Зеленский поручил Кабмину возродить научно-исследовательский флот

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым поручил Кабинету Министров в трехмесячный срок разработать и утвердить план мер по восстановлению и развитию морских научных исследований и научно-исследовательского флота Украины.

Соответствующий документ №617/2021 обнародован на сайте главы государства в пятницу, передает Цензор.НЕТ.

В документе выделены следующие шаги по развитию научного флота:

  • развитие морских научных исследований; участие в полярных экспедициях;
  • пересмотр программы исследований в Антарктиде на 2011–2023 годы;
  • анализ деятельности и научных учреждений в области морских исследований;
  • в 2022-2023 годах восстановление и строительство построек для размещения лабораторий;
  • инвентаризация государственных судов;
  • строительство причалов для научно-исследовательского флота;
  • в 2022-2030 годах строительство судов на украинских предприятиях;
  • повышение зарплаты и соцстандартов для моряков;
  • пересмотр зарплаты ученых-полярников;
  • привлечение молодых специалистов, студентов к проведению морских научных исследований;
  • финансирование экологического мониторинга состояния омывающих Украину морей с использованием судна "Борис Александров";
  • ввод в эксплуатацию научно-исследовательского судна "Владимир Паршин".

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Документ также предусматривает, что Кабмин должен обеспечить ежегодное информирование президента Украины о ходе реализации мер по восстановлению и развитию морских научных исследований и научно-исследовательского флота.

Указ вступает в силу дня опубликования.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+21
Велыке науківо-дослідне флотівництво?
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03.12.2021 15:07
+16
Нужно отправить в Антарктиду зекрысу. Пущай пингвинов переворачивает!!!
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03.12.2021 15:08
+16
ЗЄ-льоне чмо не думало відновити ПВО України перед нападом рашки ?
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03.12.2021 15:17
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Велыке науківо-дослідне флотівництво?
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03.12.2021 15:07 Ответить
Нужно отправить в Антарктиду зекрысу. Пущай пингвинов переворачивает!!!
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03.12.2021 15:08 Ответить
у 2022-2030 роках будівництво суден на українських підприємствах;

при мінімальній пенсії у 84.62$
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03.12.2021 15:21 Ответить
Так ось нижче в стрічці новин, резьніков заявив, що підвищення зарплати військовим не передбачена у бюджеті, *** це в воюючій країні, де зарплати військовим і так вкрай низькі. Але зеленоморді поставлені не для того, щоб Україна була сильною, а для внесення хаосу і розвалу.
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03.12.2021 16:03 Ответить
Ну и в довесок гаденыш выкидывает деньги на корабль который не проживет и 15 минут а случае войны. Как этому идиота объяснить что без авиации флот обречён на 100%.
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03.12.2021 17:23 Ответить
Та ні, поки спишуть(відмиють) на проекті. Досліджувати щось не збираються. Там головне відмити бабулеты, знімуть мультик на 1+гівно, тай на цьому усьо.
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03.12.2021 15:27 Ответить
В то время, как наши космические корабли бороздят просторы Вселенной
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03.12.2021 15:29 Ответить
Ну, поручил, а деньги у тебя на это есть?
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03.12.2021 15:37 Ответить
целый бюджет денег - воруй - не хочу.

или офшоры просто так будут простаивать?
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03.12.2021 15:42 Ответить
Дык проезд в метро поднимут в 3 раза - вот и деньги.
И кредиты возьмут в МВФ.
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03.12.2021 16:13 Ответить
Ему пора приземлиться . Не хочу сказать гадость , но она так и рвется .
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03.12.2021 15:08 Ответить
ЗЄ-льоне чмо не думало відновити ПВО України перед нападом рашки ?
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03.12.2021 15:17 Ответить
Ему дерьмак не разрешает
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03.12.2021 17:24 Ответить
З мізками... воно завжди ліпше, ніж без них... але ж цього об'єктивно не здатні зрозуміти саме ті, хто без них.

Наведу кілька слів з народної мудрості:

"Ліпше з розумним втратити, ніж з дурним чи ворогом -найти"...
"Розумні своїми діями роблять з ворогів нейтралів, з нейтралів - друзів. А дурні навпаки: з друзів роблять нейтралів, а з нейтралів- ворогів"

-Хто давав клятвенні обіцянки країнам заходу до 1-го грудня цього року призначити Голову САП і... не виконав? Це що архіскладне завдання, вирішення якого потребує років, чи мільярдів? Чи просто -звичайної явки президентських членів команди на засідання для роботи в конкурсної комісії?

-Хто недавно давав обіцянки перед світовою громадськістю у Глазго досягти кліматичної нейтральності за рахунок розвитку "зеленої енергетики" але сам же і блокує виплати галузі відновлюваних джерел енергії ?

- Хто обіцяв всім на світі побороти корупцію, але за 2.5 роки так і "не вийшов борцівський килим"?

-Хто обіцяв "садити вже весною" весь антисоціальний та антидержавний елемент, але кожною весною, кожним літом, кожною осінню і зимою сам же призначає (садить) на державні посади злочинців та агентів москви, як і сам же обрав собі найближче оточення?

-Хто обіцяв створити теплу атмосферу для інвестицій ("інвестиційних нянь"), але душить залишки існуючої економіки новими податками, поборами, сам зберігає кошти в офшорах і створює ширші умови та можливості для їх виведення туди ж своїм "друзям- олігархам та баригам" з України?

-Хто обіцяв "боротися з бідністю", але виконав обіцянку не для всіх, а лише для свого найближчого оточення та його ляльководів- олігархів?

-Хто обіцяв встановити повну свободу слова, але нещадно бореться та намагається судититься... з опозиційними ЗМІ і такими ж журналістами?

-Хто закликав до єдності нації, але не запропонував закону про антиукраїнську діяльність, а лише про антисемітизм? Так до якої нації були його неодноразові заклики перо єдність, згуртованість і навколо проблем, що стоять перед Україною, які сам же і породжує?

-Про нехтування питаннями оборони країни, недофінансування і зрив оборонних замовлень ПІД ЧАС ВІЙНИ- я вже й не заїкаюся, після його постійного і параноїдального бажання зустрітися Путіним і позаглядати у всі отвори...

-Між іншим... а де 7 мільярдів від легалізації в Україні ігорного бізнесу", обіцяних рік тому...САМИМ "сонцеликим"?

За наявності в нього мізків та патріотизму... було б легше з ним порозумітися. Але ж їх в аптеці не купиш, як і наркоти. Але ж для останньої в нього можливості знаходяться... можливо, через "надійне" оточення... ?

Після того, як САМ за 2,5 роки не виконав жодної обіцянки даної ним українському народу і світовій спільноті ...- знову повірити у всі його нові обіцянки і гасла, що прозвучали в його останній заяві перед Верховною Радою, здатні лише ті, в кого дійсно мізків обмаль.
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03.12.2021 15:08 Ответить
Тобто, з ********* дерев вже порішали?
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03.12.2021 15:11 Ответить
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03.12.2021 15:24 Ответить
Попытаться разобраться куда делся бычок Азовский.
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03.12.2021 17:33 Ответить
Пора уже и на марс экспедицию готовить.
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03.12.2021 15:13 Ответить
Не подсказывайте!
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03.12.2021 15:15 Ответить
Коли бубося таки злиняє на ростов Україна лишиться з мілліардом дерев, дослідним флотом, голою розбутою армією і танковою ордою орків по-периметру. Красота...
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03.12.2021 15:17 Ответить
ви знов пропустили "верховньій главнокомандущьій"(с.)
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03.12.2021 15:18 Ответить
"Покажи мне паpy тpюков

И пpижми хвосты к ладоням

Я не слабый пpосто добpый я

только не пpиостановленный

Где глазами не влюбленный

Обалдевший..."

И сбылись детские мечты....
И вертолетики , и кораблики.....
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03.12.2021 15:19 Ответить
Базироваться будет в Кривом Роге?
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03.12.2021 15:23 Ответить
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03.12.2021 15:24 Ответить
А может лучше Оплоты производить???

Враг бесится, надо вооружаться, а Клоуну Антарктиду подавай......
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03.12.2021 15:25 Ответить
щас больше всего нужны ракеты земля земля и зенииные: ольха, сапсан, нептун.....
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03.12.2021 15:29 Ответить
Будем шукать Атлантиду!
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03.12.2021 16:18 Ответить
цэ пэрэмога. это как раз то чего нам всем так ни фатало
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03.12.2021 15:28 Ответить
я так понимаю, ОП наладил прямые поставки из колумбии что гаранта несет третий день не отпуская.
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03.12.2021 15:29 Ответить
Затяжной прыжок...
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03.12.2021 15:33 Ответить
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03.12.2021 15:32 Ответить
то есть заглянуть пингвинам в дупу , важнее чем армии увеличить финансирование
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03.12.2021 15:33 Ответить
Вова у ***** отжатый в 2014 году Флот не хочет вернуть. Ему то не интересно
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03.12.2021 15:33 Ответить
Да оно в 2014м ,дрыгая короткими ножками на кацапии,жрать не мог,все про Крым и наш Флот думал
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03.12.2021 15:36 Ответить
Науковий корабель нам подарували, криголам фактично теж (за символічну плату), а от піар на цьому Зеленський не зробив. Тепер терміново потрібно вигадати "програму" про виконання якої можно "доповісти народу"
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03.12.2021 15:33 Ответить
весьма нужное и полезное дело, а главное как своевременно!
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03.12.2021 15:36 Ответить
Да. Особенно когда Дефіцит Пенсійного фонду України перевищив 15 млрд гривень, - ПФУ
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03.12.2021 15:41 Ответить
Есть мысля, что эти судна для обеспечения подводных диверсий (сами знаете где), Но я эту мыслю, оглашать не буду...
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03.12.2021 15:36 Ответить
И заодно для полета на Марс
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03.12.2021 17:28 Ответить
Интересно-яхта Ахметова для научных исследований подойтет?
Только Бубочке капитанскую кепку фуражку по размеру заранее прикупите.
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03.12.2021 15:39 Ответить
не "главний", а "вєрховний"! ви нє панімаєтє. єто другоє.
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03.12.2021 16:25 Ответить
И в то же время --
Дефіцит Пенсійного фонду України перевищив 15 млрд гривень, - ПФУ
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03.12.2021 15:40 Ответить
Непогані ідеї, але не на часі.
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03.12.2021 15:40 Ответить
я смотрю ты спец, шо прям пипец...
и как без таких как ты ( "кожен президент" ) эти зе-гниды управляются?
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03.12.2021 15:45 Ответить
батискаф для юзика
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03.12.2021 15:43 Ответить
Ну это просто...Железнодорожную цистерну заварить.
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03.12.2021 21:05 Ответить
На кой он нам? Пустые расходы.
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03.12.2021 15:44 Ответить
А хто казав, що це вам?

Вам давити помідори та сири з гусями...
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03.12.2021 16:04 Ответить
Бачу ви не тутешний
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03.12.2021 18:04 Ответить
Дядько ******** окончательно
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03.12.2021 15:47 Ответить
А що, мільярд дерев вже виросли, тепер з них і флот будувати можна...
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03.12.2021 16:09 Ответить
Як в парламентсько-президентський республіці президент може щось доручати уряду? Коли все це вже закінчьтеся?... Членограй загрався.
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03.12.2021 16:16 Ответить
а як, клован? ківє не дали кандідата ноук. хто ж буде це робити? лисий?
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03.12.2021 16:24 Ответить
Это после украинской базы на Луне или вместо?
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03.12.2021 16:28 Ответить
База "Незнайка" на Луне.
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03.12.2021 17:03 Ответить
«Пилите, Шура! Пилите!»
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03.12.2021 16:55 Ответить
щось не пам'ятаю такого наказу для військового флоту
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03.12.2021 17:44 Ответить
Лучше бы психиатрию развивали - вопрос остро стоит!
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03.12.2021 18:55 Ответить
Казали: ну хоч посміємося? Ніт, клоун виявився геть несмішним.
Може наступним президентом виберемо пінгвіна - гірше не буде?
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03.12.2021 19:42 Ответить
 
 