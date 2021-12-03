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Новини Політика України
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Зеленський доручив Кабміну відродити науково-дослідний флот

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Зеленський доручив Кабміну відродити науково-дослідний флот

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким доручив Кабінету Міністрів у тримісячний термін розробити та затвердити план заходів щодо відновлення та розвитку морських наукових досліджень і науково-дослідного флоту України.

Відповідний документ №617/2021 оприлюднено на сайті глави держави у п'ятницю, передає Цензор.НЕТ.

У документі виділено такі кроки щодо розвитку наукового флоту:

  • розвиток морських наукових досліджень, участь у полярних експедиціях;
  • перегляд програми досліджень в Антарктиді на 2011-2023 роки;
  • аналіз діяльності та кадрів наукових установ у сфері морських досліджень;
  • у 2022-2023 роках відновлення та будівництво будівель для розміщення лабораторій;
  • інвентаризація державних судів;
  • будівництво причалів для науково-дослідного флоту;
  • у 2022-2030 роках будівництво суден на українських підприємствах;
  • підвищення зарплати та соцстандартів для моряків;
  • перегляд зарплати вчених-полярників;
  • залучення молодих спеціалістів, студентів до проведення морських наукових досліджень;
  • фінансування екологічного моніторингу стану морів, що омивають Україну, з використанням судна "Борис Александров";
  • введення в експлуатацію науково-дослідного судна "Володимир Паршин".

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Документ також передбачає, що Кабмін має забезпечити щорічне інформування президента України про перебіг реалізації заходів щодо відновлення та розвитку морських наукових досліджень та науково-дослідного флоту.

Указ набирає чинності з дня опублікування.
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Топ коментарі
+21
Велыке науківо-дослідне флотівництво?
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03.12.2021 15:07
+16
Нужно отправить в Антарктиду зекрысу. Пущай пингвинов переворачивает!!!
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03.12.2021 15:08
+16
ЗЄ-льоне чмо не думало відновити ПВО України перед нападом рашки ?
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03.12.2021 15:17
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Велыке науківо-дослідне флотівництво?
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03.12.2021 15:07 Відповісти
Нужно отправить в Антарктиду зекрысу. Пущай пингвинов переворачивает!!!
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03.12.2021 15:08 Відповісти
у 2022-2030 роках будівництво суден на українських підприємствах;

при мінімальній пенсії у 84.62$
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03.12.2021 15:21 Відповісти
Так ось нижче в стрічці новин, резьніков заявив, що підвищення зарплати військовим не передбачена у бюджеті, *** це в воюючій країні, де зарплати військовим і так вкрай низькі. Але зеленоморді поставлені не для того, щоб Україна була сильною, а для внесення хаосу і розвалу.
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03.12.2021 16:03 Відповісти
Ну и в довесок гаденыш выкидывает деньги на корабль который не проживет и 15 минут а случае войны. Как этому идиота объяснить что без авиации флот обречён на 100%.
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03.12.2021 17:23 Відповісти
Та ні, поки спишуть(відмиють) на проекті. Досліджувати щось не збираються. Там головне відмити бабулеты, знімуть мультик на 1+гівно, тай на цьому усьо.
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03.12.2021 15:27 Відповісти
В то время, как наши космические корабли бороздят просторы Вселенной
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03.12.2021 15:29 Відповісти
Ну, поручил, а деньги у тебя на это есть?
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03.12.2021 15:37 Відповісти
целый бюджет денег - воруй - не хочу.

или офшоры просто так будут простаивать?
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03.12.2021 15:42 Відповісти
Дык проезд в метро поднимут в 3 раза - вот и деньги.
И кредиты возьмут в МВФ.
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03.12.2021 16:13 Відповісти
Ему пора приземлиться . Не хочу сказать гадость , но она так и рвется .
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03.12.2021 15:08 Відповісти
ЗЄ-льоне чмо не думало відновити ПВО України перед нападом рашки ?
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03.12.2021 15:17 Відповісти
Ему дерьмак не разрешает
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03.12.2021 17:24 Відповісти
З мізками... воно завжди ліпше, ніж без них... але ж цього об'єктивно не здатні зрозуміти саме ті, хто без них.

Наведу кілька слів з народної мудрості:

"Ліпше з розумним втратити, ніж з дурним чи ворогом -найти"...
"Розумні своїми діями роблять з ворогів нейтралів, з нейтралів - друзів. А дурні навпаки: з друзів роблять нейтралів, а з нейтралів- ворогів"

-Хто давав клятвенні обіцянки країнам заходу до 1-го грудня цього року призначити Голову САП і... не виконав? Це що архіскладне завдання, вирішення якого потребує років, чи мільярдів? Чи просто -звичайної явки президентських членів команди на засідання для роботи в конкурсної комісії?

-Хто недавно давав обіцянки перед світовою громадськістю у Глазго досягти кліматичної нейтральності за рахунок розвитку "зеленої енергетики" але сам же і блокує виплати галузі відновлюваних джерел енергії ?

- Хто обіцяв всім на світі побороти корупцію, але за 2.5 роки так і "не вийшов борцівський килим"?

-Хто обіцяв "садити вже весною" весь антисоціальний та антидержавний елемент, але кожною весною, кожним літом, кожною осінню і зимою сам же призначає (садить) на державні посади злочинців та агентів москви, як і сам же обрав собі найближче оточення?

-Хто обіцяв створити теплу атмосферу для інвестицій ("інвестиційних нянь"), але душить залишки існуючої економіки новими податками, поборами, сам зберігає кошти в офшорах і створює ширші умови та можливості для їх виведення туди ж своїм "друзям- олігархам та баригам" з України?

-Хто обіцяв "боротися з бідністю", але виконав обіцянку не для всіх, а лише для свого найближчого оточення та його ляльководів- олігархів?

-Хто обіцяв встановити повну свободу слова, але нещадно бореться та намагається судититься... з опозиційними ЗМІ і такими ж журналістами?

-Хто закликав до єдності нації, але не запропонував закону про антиукраїнську діяльність, а лише про антисемітизм? Так до якої нації були його неодноразові заклики перо єдність, згуртованість і навколо проблем, що стоять перед Україною, які сам же і породжує?

-Про нехтування питаннями оборони країни, недофінансування і зрив оборонних замовлень ПІД ЧАС ВІЙНИ- я вже й не заїкаюся, після його постійного і параноїдального бажання зустрітися Путіним і позаглядати у всі отвори...

-Між іншим... а де 7 мільярдів від легалізації в Україні ігорного бізнесу", обіцяних рік тому...САМИМ "сонцеликим"?

За наявності в нього мізків та патріотизму... було б легше з ним порозумітися. Але ж їх в аптеці не купиш, як і наркоти. Але ж для останньої в нього можливості знаходяться... можливо, через "надійне" оточення... ?

Після того, як САМ за 2,5 роки не виконав жодної обіцянки даної ним українському народу і світовій спільноті ...- знову повірити у всі його нові обіцянки і гасла, що прозвучали в його останній заяві перед Верховною Радою, здатні лише ті, в кого дійсно мізків обмаль.
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03.12.2021 15:08 Відповісти
Тобто, з ********* дерев вже порішали?
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03.12.2021 15:11 Відповісти
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03.12.2021 15:24 Відповісти
Попытаться разобраться куда делся бычок Азовский.
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03.12.2021 17:33 Відповісти
Пора уже и на марс экспедицию готовить.
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03.12.2021 15:13 Відповісти
Не подсказывайте!
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03.12.2021 15:15 Відповісти
Коли бубося таки злиняє на ростов Україна лишиться з мілліардом дерев, дослідним флотом, голою розбутою армією і танковою ордою орків по-периметру. Красота...
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03.12.2021 15:17 Відповісти
ви знов пропустили "верховньій главнокомандущьій"(с.)
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03.12.2021 15:18 Відповісти
"Покажи мне паpy тpюков

И пpижми хвосты к ладоням

Я не слабый пpосто добpый я

только не пpиостановленный

Где глазами не влюбленный

Обалдевший..."

И сбылись детские мечты....
И вертолетики , и кораблики.....
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03.12.2021 15:19 Відповісти
Базироваться будет в Кривом Роге?
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03.12.2021 15:23 Відповісти
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03.12.2021 15:24 Відповісти
А может лучше Оплоты производить???

Враг бесится, надо вооружаться, а Клоуну Антарктиду подавай......
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03.12.2021 15:25 Відповісти
щас больше всего нужны ракеты земля земля и зенииные: ольха, сапсан, нептун.....
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03.12.2021 15:29 Відповісти
Будем шукать Атлантиду!
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03.12.2021 16:18 Відповісти
цэ пэрэмога. это как раз то чего нам всем так ни фатало
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03.12.2021 15:28 Відповісти
я так понимаю, ОП наладил прямые поставки из колумбии что гаранта несет третий день не отпуская.
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03.12.2021 15:29 Відповісти
Затяжной прыжок...
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03.12.2021 15:33 Відповісти
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03.12.2021 15:32 Відповісти
то есть заглянуть пингвинам в дупу , важнее чем армии увеличить финансирование
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03.12.2021 15:33 Відповісти
Вова у ***** отжатый в 2014 году Флот не хочет вернуть. Ему то не интересно
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03.12.2021 15:33 Відповісти
Да оно в 2014м ,дрыгая короткими ножками на кацапии,жрать не мог,все про Крым и наш Флот думал
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03.12.2021 15:36 Відповісти
Науковий корабель нам подарували, криголам фактично теж (за символічну плату), а от піар на цьому Зеленський не зробив. Тепер терміново потрібно вигадати "програму" про виконання якої можно "доповісти народу"
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03.12.2021 15:33 Відповісти
весьма нужное и полезное дело, а главное как своевременно!
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03.12.2021 15:36 Відповісти
Да. Особенно когда Дефіцит Пенсійного фонду України перевищив 15 млрд гривень, - ПФУ
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03.12.2021 15:41 Відповісти
Есть мысля, что эти судна для обеспечения подводных диверсий (сами знаете где), Но я эту мыслю, оглашать не буду...
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03.12.2021 15:36 Відповісти
И заодно для полета на Марс
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03.12.2021 17:28 Відповісти
Интересно-яхта Ахметова для научных исследований подойтет?
Только Бубочке капитанскую кепку фуражку по размеру заранее прикупите.
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03.12.2021 15:39 Відповісти
не "главний", а "вєрховний"! ви нє панімаєтє. єто другоє.
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03.12.2021 16:25 Відповісти
И в то же время --
Дефіцит Пенсійного фонду України перевищив 15 млрд гривень, - ПФУ
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03.12.2021 15:40 Відповісти
Непогані ідеї, але не на часі.
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03.12.2021 15:40 Відповісти
я смотрю ты спец, шо прям пипец...
и как без таких как ты ( "кожен президент" ) эти зе-гниды управляются?
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03.12.2021 15:45 Відповісти
батискаф для юзика
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03.12.2021 15:43 Відповісти
Ну это просто...Железнодорожную цистерну заварить.
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03.12.2021 21:05 Відповісти
На кой он нам? Пустые расходы.
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03.12.2021 15:44 Відповісти
А хто казав, що це вам?

Вам давити помідори та сири з гусями...
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03.12.2021 16:04 Відповісти
Бачу ви не тутешний
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03.12.2021 18:04 Відповісти
Дядько ******** окончательно
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03.12.2021 15:47 Відповісти
А що, мільярд дерев вже виросли, тепер з них і флот будувати можна...
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03.12.2021 16:09 Відповісти
Як в парламентсько-президентський республіці президент може щось доручати уряду? Коли все це вже закінчьтеся?... Членограй загрався.
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03.12.2021 16:16 Відповісти
а як, клован? ківє не дали кандідата ноук. хто ж буде це робити? лисий?
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03.12.2021 16:24 Відповісти
Это после украинской базы на Луне или вместо?
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03.12.2021 16:28 Відповісти
База "Незнайка" на Луне.
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03.12.2021 17:03 Відповісти
«Пилите, Шура! Пилите!»
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03.12.2021 16:55 Відповісти
щось не пам'ятаю такого наказу для військового флоту
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03.12.2021 17:44 Відповісти
Лучше бы психиатрию развивали - вопрос остро стоит!
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03.12.2021 18:55 Відповісти
Казали: ну хоч посміємося? Ніт, клоун виявився геть несмішним.
Може наступним президентом виберемо пінгвіна - гірше не буде?
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03.12.2021 19:42 Відповісти
 
 