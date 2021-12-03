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Зеленський доручив Кабміну відродити науково-дослідний флот
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким доручив Кабінету Міністрів у тримісячний термін розробити та затвердити план заходів щодо відновлення та розвитку морських наукових досліджень і науково-дослідного флоту України.
Відповідний документ №617/2021 оприлюднено на сайті глави держави у п'ятницю, передає Цензор.НЕТ.
У документі виділено такі кроки щодо розвитку наукового флоту:
- розвиток морських наукових досліджень, участь у полярних експедиціях;
- перегляд програми досліджень в Антарктиді на 2011-2023 роки;
- аналіз діяльності та кадрів наукових установ у сфері морських досліджень;
- у 2022-2023 роках відновлення та будівництво будівель для розміщення лабораторій;
- інвентаризація державних судів;
- будівництво причалів для науково-дослідного флоту;
- у 2022-2030 роках будівництво суден на українських підприємствах;
- підвищення зарплати та соцстандартів для моряків;
- перегляд зарплати вчених-полярників;
- залучення молодих спеціалістів, студентів до проведення морських наукових досліджень;
- фінансування екологічного моніторингу стану морів, що омивають Україну, з використанням судна "Борис Александров";
- введення в експлуатацію науково-дослідного судна "Володимир Паршин".
Документ також передбачає, що Кабмін має забезпечити щорічне інформування президента України про перебіг реалізації заходів щодо відновлення та розвитку морських наукових досліджень та науково-дослідного флоту.
Указ набирає чинності з дня опублікування.
Топ коментарі
+21 Підлога Маккартні
показати весь коментар03.12.2021 15:07
+16 Підлога Маккартні
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+16 Dust
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Будь ласка, зачекайте...
при мінімальній пенсії у 84.62$
или офшоры просто так будут простаивать?
И кредиты возьмут в МВФ.
Наведу кілька слів з народної мудрості:
"Ліпше з розумним втратити, ніж з дурним чи ворогом -найти"...
"Розумні своїми діями роблять з ворогів нейтралів, з нейтралів - друзів. А дурні навпаки: з друзів роблять нейтралів, а з нейтралів- ворогів"
-Хто давав клятвенні обіцянки країнам заходу до 1-го грудня цього року призначити Голову САП і... не виконав? Це що архіскладне завдання, вирішення якого потребує років, чи мільярдів? Чи просто -звичайної явки президентських членів команди на засідання для роботи в конкурсної комісії?
-Хто недавно давав обіцянки перед світовою громадськістю у Глазго досягти кліматичної нейтральності за рахунок розвитку "зеленої енергетики" але сам же і блокує виплати галузі відновлюваних джерел енергії ?
- Хто обіцяв всім на світі побороти корупцію, але за 2.5 роки так і "не вийшов борцівський килим"?
-Хто обіцяв "садити вже весною" весь антисоціальний та антидержавний елемент, але кожною весною, кожним літом, кожною осінню і зимою сам же призначає (садить) на державні посади злочинців та агентів москви, як і сам же обрав собі найближче оточення?
-Хто обіцяв створити теплу атмосферу для інвестицій ("інвестиційних нянь"), але душить залишки існуючої економіки новими податками, поборами, сам зберігає кошти в офшорах і створює ширші умови та можливості для їх виведення туди ж своїм "друзям- олігархам та баригам" з України?
-Хто обіцяв "боротися з бідністю", але виконав обіцянку не для всіх, а лише для свого найближчого оточення та його ляльководів- олігархів?
-Хто обіцяв встановити повну свободу слова, але нещадно бореться та намагається судититься... з опозиційними ЗМІ і такими ж журналістами?
-Хто закликав до єдності нації, але не запропонував закону про антиукраїнську діяльність, а лише про антисемітизм? Так до якої нації були його неодноразові заклики перо єдність, згуртованість і навколо проблем, що стоять перед Україною, які сам же і породжує?
-Про нехтування питаннями оборони країни, недофінансування і зрив оборонних замовлень ПІД ЧАС ВІЙНИ- я вже й не заїкаюся, після його постійного і параноїдального бажання зустрітися Путіним і позаглядати у всі отвори...
-Між іншим... а де 7 мільярдів від легалізації в Україні ігорного бізнесу", обіцяних рік тому...САМИМ "сонцеликим"?
За наявності в нього мізків та патріотизму... було б легше з ним порозумітися. Але ж їх в аптеці не купиш, як і наркоти. Але ж для останньої в нього можливості знаходяться... можливо, через "надійне" оточення... ?
Після того, як САМ за 2,5 роки не виконав жодної обіцянки даної ним українському народу і світовій спільноті ...- знову повірити у всі його нові обіцянки і гасла, що прозвучали в його останній заяві перед Верховною Радою, здатні лише ті, в кого дійсно мізків обмаль.
И пpижми хвосты к ладоням
Я не слабый пpосто добpый я
только не пpиостановленный
Где глазами не влюбленный
Обалдевший..."
И сбылись детские мечты....
И вертолетики , и кораблики.....
Враг бесится, надо вооружаться, а Клоуну Антарктиду подавай......
Только Бубочке капитанскую
кепкуфуражку по размеру заранее прикупите.
Дефіцит Пенсійного фонду України перевищив 15 млрд гривень, - ПФУ
и как без таких как ты ( "кожен президент" ) эти зе-гниды управляются?
Вам давити помідори та сири з гусями...
Може наступним президентом виберемо пінгвіна - гірше не буде?